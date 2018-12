 »   »  Úniku dat 148 milionů lidí bylo možné zabránit, kdyby fungovalo IT oddělení

Americká společnost Equifax už přes sto let provozuje registr dlužníků a poskytuje hodnocení rizik při přidělování úvěrů jednotlivým zákazníkům. V loňském roce zaznamenala jeden z největších úniků dat v historii, když z jejich systémů útočníci odnesli osobní údaje 143 milionů lidí (později opraveno na 148 milionů) včetně jmen, adres, čísla sociálního pojištění (ekvivalent našeho rodného čísla) a v některých případech i čísla platební karty.

Tato data ve Spojených státech stačí k ukradení identity a pořízení zboží na cizí jméno. Že se to děje, dokazuje řada případů, kdy lidé s překvapením zjistili, že na jejich jméno byla otevřena bankovní konta, že si na ně někdo pořídil auto nebo mají nezaplacený účet za veterinární ošetření domácího mazlíčka, kterého ovšem nikdy neměli.

Protože se jedná o únik dat o polovině Američanů, začaly se případem okamžitě zabývat tamní úřady. Sněmovna reprezentantů nyní po 14 měsících vyšetřování vydala podrobnou téměř stostránkovou zprávu [PDF], ve které rozebírá okolnosti rozsáhlého útoku, kterému podle závěrů zprávy bylo možné snadno předejít. Stačilo, aby Equifax dodržoval základní pravidla datové hygieny .

Mnoho zajímavých dat na jednom místě

Equifax patří mezi CRA, tedy consumer reporting agency. Firmy, které sbírají finanční data o občanech, analyzují je a na základě výsledků pak vytvářejí detailní zprávy a hodnocení. Tyto výstupy pak prodávají finančním institucím, které je potřebují při rozhodování o přidělení úvěru.

Lidé nepředávají do CRA data dobrovolně a nemají ani možnost je nechat odstranit. Takto je nastaven úvěrový systém. Společnosti jako Equifax tak získávají ohromné množství velmi citlivých údajů, které jsou samozřejmě zajímavé pro legitimní partnery jako banky, ale i pro druhou stranu – například podvodníky. Je tedy povinností těchto organizací data chránit nadstandardními metodami, stejně jako to dělají banky.



The Wall Street Journal Kudy proudí data přes Equifax

Equifax patří mezi největší společnosti, protože od roku 2005 pracuje velmi intenzivně na svém růstu, kupuje další podobné společnosti a získává více a více dat. Zpráva uvádí, že firma zpracovává denně 1200× více dat, než kolik jich obsahuje Knihovna kongresu USA. Přes tento růst a objem dat firma podle vyšetřovací zprávy neimplementovala adekvátní bezpečnostní řešení pro ochranu dat, což vedlo k největšímu úniku v historii . Přitom prý bylo možné útoku snadno předejít.

Apache Struts byl jen začátek

Tehdejší výkonný ředitel společnosti, Richard Smith, po vypuknutí celé kauzy označil za viníka jednoho zaměstnance, který neaplikoval záplatu na Apache Struts. To je javový MVC framework pro psaní velkých webových aplikací. Jedna jediná chyba jednoho jediného zaměstnance způsobila tak rozsáhlý problém? Správně pochybujete o tom, že to bylo všechno tak snadné.

Začněme o pár měsíců dříve: kritická chyba ve Struts byla zveřejněna 7. března 2017. Velmi rychle se objevil funkční exploit a počet útoků začal dramaticky růst. Hned následující den upozornilo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti společnost Equifax na fakt, že podobné riziko hrozí. Firma zareagovala, rozeslala čtyřem stovkám zaměstnanců podrobné informace o chybě a výzvu k záplatování všech systémů do 48 hodin. O týden později pak měla dokonce schůzi týkající se tohoto bezpečnostního problému.

Bohužel nebyly záplatovány všechny instance, díra kvůli tomu zůstala otevřena v systému ACIS (Automated Consumer Interview System). To je interně vyvíjený portál pro příjem reklamací zákazníků. Protože dále běžel na nezáplatovaném Struts, bylo možné z něj později získat data.

Samotný útok začal 13. března 2017 a trval 76 dnů. Během té doby útočníci vložili do systému vlastní webový shell a pronikli do vnitřní sítě Equifaxu. Tady nalezli soubor s přístupovými údaji k ACIS a otevřeli si přístup do 48 databází s uživatelskými daty.