 »   »  Unity 8 a Ubuntu Touch nekončí, komunita chce pokračovat

Mark Shuttleworth minulý týden oznámil, že společnost Canonical uzavírá některé své dlouholeté projekty: Unity 8, Mir a Ubuntu Touch. Končí tak vývoj vlastního uživatelského prostředí, podpora mobilních telefonů a pokus o konvergenci – mobil proměnitelný v desktopový systém. Na desktopu se Ubuntu vrátí ke Gnome a společně s ostatními distribucemi bude tlačit kupředu rozhraní Wayland.

Oznámení vyvolalo poměrně silnou odezvu jak mezi uživateli, tak i mezi vývojáři. Ukázalo se, že Unity je pro mnoho lidí důvodem, proč zůstávají právě u Ubuntu. Šlo dlouho o mlčící skupinu, která se ale ozvala s oznámením ukončení celého projektu.

Ubuntu Touch a Unity 8

Jako první se s konkrétním plánem ozval Marius Gripsgård z projektu UBports, který se snaží portovat Ubuntu Touch na co nejvíce zařízení – mimo jiné třeba na Fairphone 2 a OnePlus One. Na svém profilu na Google Plus oznámil, že se nevzdává a udělá maximum pro to, aby Unity 8 a Ubuntu Touch existovaly dále. Uznává, že to bude těžké, ale v následujících týdnech bychom se od komunity UBports měli dozvědět více.

Později oznámil, že vznikl web unity.ubports.com, který by měl být centrálním bodem budoucího vývoje. Ten bude probíhat na GitHubu a buildy se začnou už brzy objevovat na ci.ubports.com.

Po oznámení Canonicalu o konci investic do Unity8 jsme vystoupili s prohlášením, že budeme pokračovat ve vývoji. Důvodem je, že věříme v konvergenci, věříme v to, že konvergenci budou lidé v budoucnu chtít.

Pokud patříte mezi majitele telefonů Fairphone 2, OnePlus One nebo Nexus 5, můžete se v několika následujících dnech těšit na první vývojová sestavení systému s Unity 8. Dříve se pracovalo také na portech Ubuntu Touch pro další telefony jako OnePlus 3, Nexus 6 či Nexus 5X. Změny související s Unity 8 vývoj zdržely, ale je možné, že se k nim vývojáři v budoucnu vrátí.

Zajímavé je, že zároveň vznikl další podobný projekt s názvem Yunit, který má také za cíl pokračovat ve vývoji Unity 8. Informací je zatím velmi málo, na projekt upozornili někteří uživatelé serveru Reddit. Zatím se jen vybírá logo projektu. Obě skupiny spolu komunikují a zatímco UBports se chtějí zaměřit spíše na mobilní telefony, Yunit chce pracovat hlavně na desktopu.

Kam zapadá Mir a Wayland?

Zatím se spíše řeší, kudy projekt dále směřovat. V první fázi chtějí vývojáři nechat vše v původním stavu, ale dlouhodobě se chtějí zaměřit na spolupráci Unity 8 s Waylandem. Ve svém přehledu odpovědí na nejčastější otázky ale zdůrazňují, že nechtějí udržovat vlastní display server.

K celé věci se vyjádřil i Alan Griffiths, dlouholetý vývojář Miru, který se také domnívá, že konvergence dává smysl a určitě je možné tímto směrem pokračovat. Přepsat Unity 8 pro Wayland ale podle něj nebude snadné, protože propojení Unity a Miru je příliš silné. Navrhuje spíše integraci Miru a Waylandu, nejlépe tak, že by Mir umožnil připojení waylandových klientů.

Nad Mirem by tak kromě nativních aplikací mohly běžet i ty určené původně pro Wayland. Vyžaduje to prý nějaký podrobnější průzkum, ale podle něj prý neexistuje technický důvod, který by takovému propojení bránil.

Komunita okolo UBports a Yunit se spíše zabývá opačnou myšlenkou: totiž spuštění Miru nad Waylandem a časem snad i portací Unity 8 nad qtWayland. Zatím ale nebylo rozhodnuto, zda se někdo do tak náročného úkolu pustí. Rozhodně by nešlo o rychlý proces, vyžadovalo by to napojení MirAL na Wayland jako dočasné řešení, než dojde k přepisu Unity a úplnému zahození Miru.

Zatím to tedy vypadá tak, že v nejbližší době zůstane Unity 8 svázané s Mirem, později snad dojde k nějaké změně směrem k Waylandu. Zda se přizpůsobí Mir nebo Unity ale není jasné. Jakým směrem byste se vydali vy?

