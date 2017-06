 »   »  UPC začne brzy přidělovat IPv6, zákazníci ale přijdou o veřejnou IPv4

Na včerejším Semináři o IPv6 pořádaném sdružením CESNET vystoupil také Martin Krautwurst, ředitel pro strategické programy přístupové sítě UPC. Hovořil o budoucnosti IPv6 u jednoho z největších českých poskytovatelů připojení.

UPC má na území České republiky 6200 kilometrů optických vláken, která tvoří páteř celé sítě pomocí DWDM. Na této síti běží tři hlavní služby: neveřejná distribuce videosignálu, UPC Business pro firmy a rezidentní a SOHO služby. Sítě pro firmy a koncové zákazníky jsou fyzicky oddělené.

Síť určená pro firemní zákazníky dnes umožňuje připojení po IPv4 i IPv6 pomocí dual stacku, přenosové rychlosti jsou od 1 Mbit/s až po 10 Gbit/s. Zaměřuje se na velké společnosti, v podstatě na poskytovatele připojení. V současné době máme přes 900 přístupových bodů. Používají se tu rozsahy 2a01:5e0::/42. Standardně se přiděluje zákazníkům rozsah /48, provoz v IPv6 se pohybuje okolo 3 Gbps, tedy asi 2 % celkového toku.

Podívejte se na celou prezentaci Martina Krautwursta:

Pro rezidentní zákazníky je určena jiná síť, která dnes teoreticky dosáhne na 1 446 700 zákazníků, kde internet odebírá 473 900. Pro připojení je potřeba mít kabelový modem, síť běží na privátních IPv4 adresách a koncoví uživatelé dostávají statickou veřejnou IPv4 adresu. Dále síť umožňuje provozovat službu Wi-Free, která dovoluje připojení k bezdrátové síti mimo svou domácí síť. Tady se používá centrální NAT nebo také veřejné IPv4 adresy.

Koncoví uživatelé by se podle plánu měli dostat k IPv6 skrze DS-Lite. Chtěli jsme zajistit kontinuitu služeb po vyčerpání IPv4 rozsahu. Všichni noví klienti už od roku 2016 dostávají zařízení, která jsou s DS-Lite kompatibilní.

Současná situace vypadá tak, že u poskytovatele je DHCPv4 server, který přiděluje adresu. Kabelový modem může být buď v router módu a přidělovat veřejnou či privátní adresu, v bridge módu přiděluje centrálně veřejnou IPv4 adresu. To se ale brzy u nových klientů změní.

Zahraniční konektivita UPC je už několik let realizována pomocí dual stacku. Neexistuje žádná speciální cesta pro IPv6, všechny naše zahraniční linky používají oba protokoly. Nedávno byl aktualizován centrální DHCP cluster, který nově kromě IPv4 podporuje také IPv6. Koncová zařízení byla také připravena na provoz DS-Lite. V současné době máme tři kabelové modemy, které mají plnou podporu. Noví uživatelé budou mít modem přepnutý výhradně v režimu router a nebude možné je přepnout do režimu bridge.

Martin Krautwurst, UPC

Pokud má klient na modemu podporu dual stacku lite, dostane nově privátní IPv4 adresu a veřejný IPv6 prefix. V současné době běží testy, které budou během několika dnů ukončeny. Během následujících týdnů zahájíme provoz v režimu DS-Lite. Pro místní síť bude pomocí DHCPv6 přidělován prefix o délce /56, drátová síť i Wi-Fi pak dostanou pomocí SLAAC společný rozsah /64. Bohužel zatím nebude možné z routeru prostřednictvím DHCPv6 serveru dostat další rozsah pro zařízení v místní síti. Bohužel to neumožňuje firmware modemů. Zároveň nebude možné mít modem přepnutý do režimu bridge a routovat na jiném zařízení za ním.

Podporovány jsou modemy Compal CH7465LG, UBEE EVW3226 a Technicolor TC7200. Firmware těchto modemů je podle UPC dělaný na zakázku, bohužel použitá technologie neumožňuje přidělit klientům zároveň veřejnou IPv4 adresu i IPv6. Zatím tam ta volba není, zůstávají dvě možnosti: buď jen veřejná čtyřka nebo dual stack s privátní IPv4 adresou. Firemní zákazníci zůstanou na veřejných IPv4 adresách a zatím nebudou mít k IPv6 adrese přístup.

Martin Krautwurst zopakoval, že by k přechodu na IPv6 mělo dojít během následujících dnů, maximálně týdnů. Přechod na IPv6 se týká jen nových zákazníků, pro stávající zákazníky se zatím nic nemění. To bude následovat v další fázi. Určitě ne během letošního roku. Později bude následovat migrace stávajících zákazníků, u nich ovšem záleží na verzi modemu, kterou používají. Pokud si uživatel pořídí vlastní modem, nebude to fungovat, protože my používáme upravený firmware a přidáváme do něj šifrovací klíče.