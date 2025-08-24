USA nově vlastní 10% Intelu, vyšel FFmpeg 8.0

Intel oznamuje, že z 9,9 % nyní patří vládě USA
MEGA zpráva hned na úvod: Intel oznamuje, že 9,9 % společnosti nyní vlastní vláda USA (jde konkrétně o 433,3 milionů primárních akcií za $20,47 USD kus). Jde o krok, kterým Trumpova administrativa nad rámec již zaslaných 2,2 miliardy USD z CHIPS Act nahrne do Intelu dalších 8,9 miliard USD a rozšíří mimo jiné výrobu v Ohiu. Za to nyní americká administrativa získala 10 % celé společnosti. Intelu tak je poskytnuta další pomoc, aby nepadl, protože padnout nemůže. Jde o klíčového výrobce i pro americké zbrojní programy, pro věci, které nelze vyrábět u TSMC, pár kilometrů od Číny s nespecifikovaným množstvím čínských zaměstnanců.
Klidně si přečtěte tiskovou zprávu, ale v e zkratce: USA právě zachránily Intel. Za to získaly významný podíl a dá se říci, že s ohledem na to, že In tel kupříkladu drží určitý podíl v ASML, je zde teoreticky i větší prostor pro další tlak na „ne-úplně-přátelské“ země po této technologické dráze.
Dá se říci, že předevčírem byl oznámen naprosto bezprecedentní krok. Krok, který nemá v Americe časté vidění a spíše patří někam do zemí socialistických. Ale účel světí prostředky a Intel je too big / too important to fail. Doufejme, že se toto promítne i do budoucnosti spotřebitelských produktů, ať již na poli CPU (dotažení 18A, resp. 14A procesu a návrat k vlastní výrobě CPU), tak GPU (příchod generace Celestial a následné Druid v podobě samostatných GPU).
Týden v KDE: opravy pro GPU AMD či další vylepšení HDR
Tento týden získala Plasma nástroj pro počáteční nastavení, něco, co v ní po léta chybělo. Nově tak například nastavení uživatelského účtu, které se typicky provádí v instalátoru systému, bude možné provést až v Plasmě. Nástroj se jmenuje KDE Initial System Setup, zkráceně KISS, hlásí Nate Graham v tradičním přehledu novinek projektu KDE.
Plasma panely jsou nově „scrollovatelné“, pokud je obsahu příliš – „scrollovatelnost“ se neobjeví okamžitě, předchází tomu zmenšení ikon widgetů, nicméně pokud i nadále prostor nestačí, objeví se posuvník. Xaver Hugl si pak zaslouží pochvalu za další vyladění křivky mapování tónů pro HDR zobrazení, mělo by to zase vypadat o něco lépe.
Nastavení systému nově nezobrazují nastavení grafického tabletu, pokud takové zařízení nemá uživatel připojené v systému (jak je však v KDE zvykem, je zde zaškrtávátko, které položky zobrazí i tak). Dále je z hlediska přístupnosti v Nastavení systému vylepšen systém klávesových zkratek a tamtéž jsou nyní uživateli k dispozici relevantnější informace pro nastavení herního ovladače.
Opět některé opravy chyb míří do Plasmy 6.4.5 a několik oprav do dokončované Plasmy 6.5.0 – tentokrát jich není mnoho, počet chyb s vysokou prioritou vzrostl ze 4 na 5, počet 15minutových klesl z 28 na 27. Z technických aspektů v pozadí bude Plasma 6.4.5 zajímat uživatele GPU AMD, které Xaver Hugl řeší jeden ošklivý problém. Dvě věci jsou implementovány do Plasmy 6.5.0, konkrétně zde bude použit lehčí časovač pro renderovací smyčku KWin (Plasma by tak měla být úspornější) a implementována je verze 2portálu klávesových zkratek. Dále opět zrychluje generování náhledů v KDE aplikacích díky vylepšením ve Frameworks.
Týden v GNOME #213: lepší JPEG XL v nové knihovně Glycin
A co se stalo v GNOME mezi 15. a 22. srpnem? Nová sandboxovaná knihovna pro načítání a úpravu obrázků Glycin 2.0 má vývojovou verzi Beta 3. Přináší opravy v kódu náhledů, které nefungovaly na některých konfiguracích. Výrazně se zvyšuje rychlost načítání JPEG XL, pro progresivní JPEG je zde oprava editace. Dále má novou veta verzi také Déjà Dup 49 s pár opravami. Zmíněny jsou též některé projekty třetích stran, jako třeba nová verze Chronograph 4.0 (GTK4 + libadwaita atd.), nástupce Gradience zvaný Rewaita podpora recolour GTK4/Adwaita aplikací, odtud název: Re(colour Ad)waita) v nové verzi 1.0.4.
Nová verze FFmpeg 8.0 „Huffman“
Na světě je také nová hlavní verze balíku FFmpeg 8.0, a to po řadě odkladů a proběhlé modernizaci kompletní projektové infrastruktury. Hlavní novinky shrnuje oznámení na webu projektu následovně:
- nativní dekodéry: APV, ProRes RAW, RealVideo 6.0, Sanyo LD-ADPCM, G.728
- vylepšení dekodéru VVC: IBC, ACT, Palette Mode
- dekodéry na bázi API Vulkan: FFv1 (kodér i dekodér), ProRes RAW (jen dekodér)
- hardwarově akcelerované dekódování: Vulkan VP9, VA-API VVC, OpenHarmony H264/5
- hardwarově akcelerované kódování: Vulkan AV1, OpenHarmony H264/5
- formáty: MCC, G.728, Whip, APV
- filtry: colordetect, pad_cuda, scale_d3d11, Whisper a další
Právě nová třída dekodérů a kodérů běžících přes API Vulkan je asi nejvýznamnější novinkou ve FFmpegu 8.0. Ty totiž fungují de facto nezávisle na kodérech či dekodérech ve video enginu CPU či GPU, běží přes jakékoli shadery na GPU podporujícím Vulkan 1.3, což je téměř vše v této době relevantní „železo“. Dekodéry používají stejné API hwaccel API a příkazy, takže uživatel se nemusí o nic starat. Kodéry běží přes specifický nový kodér
ffv1_vulkan, prozatím s omezenou skupinou podporovaných formátů s danými kodeky ve FFmpegu, jak je uvedeno i výše v přehledu: FFv1 (kódování i dekódování) a ProRes RAW (pouze dekódování). Další ale budou postupně začleňovány.
Rýsující se podpora USB3 pro Apple M1/M2 v Linuxu 6.18
Nové patche mířící do linuxového jádra zapínají podporu USB 3.x sběrnice u strojů Apple s procesory M1 a M2. S ohledem na stav vývoje budoucí verze 6.17 (aktuálně ve fázi RC2) je jasné, že dříve než v Linuxu 6.18 se neobjeví. Vedle toho by měla přibýt i detekce otevřeného víka a patche pro Power tlačítko, pokud projdou úspěšně kontrolou. Ale zpět k USB 3.x: tyto patche jsou v Asahi downstreamu už pár měsíců, vývojáři je nyní posunuli jako RFC pro začlenění do linuxového jádra.
V komentáři se dále hovoří o tom, že zde najdeme přípravné práce, ze kterých může v budoucnu vzejít podpora DisplayPort AltMode a Thunderbolt, ale celá věc je jeden velký chaos, takže práce bude ještě hodně. Samotný USB 3.x řadič je také poněkud zvláštně rozbitý, nevidí události typu připojení/odpojení zařízení standardní cestou a pro každé nové spojení a většinu změn přenosového módu musí projít hard resetem. Cesta k podpoře to jistě není optimální, ale je v tuto chvíli nejlepší, na kterou vývojáři přišli, proto přichází na svět toto RFC. Zdali do Linuxu 6.18 patche projdou, tak teprve uvidíme.