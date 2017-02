 »   »  Útočník ovládl 160 000 tiskáren, tiskne na nich varování před útoky

Skupina odborníků z University Alliance Ruhr objevila chybu „cross-site printing“ (XSP) ve staré implementaci PostScriptu a PJL v laserových tiskárnách. Chyba se týká tiskáren zvučných jmen jako Dell, Brother, Konica, Samsung, HP a Lexmark. Úspěšný útočník ji může zneužít ke získání hesel, dolování citlivých údajů z tiskové fronty nebo k odstavení zařízení.

Stará chyba v PS a PJL

Problém je o to horší, že chyba není nová, ale v zařízeních je ukrytá desítky let. Dovoluje útočníkovi procházet souborový systém tiskárny, pokud k ní má přístup a může tisknout – to lze zařídit po síti nebo pomocí USB. Objevitelé chyby vytvořili nástroj v Pythonu, který dovoluje vzdáleně manipulovat s tiskovou frontou, číst soubory na disku, přistupovat k paměti tiskárny nebo zařízení fyzicky zničit.

Celkem bylo zveřejněno šest různých bezpečnostních mezer umožňujících přetečení zásobníku, ukradení hesel a zachycení tiskových úloh. Jedna z metod nazvaná Cross-Origin Resource Sharing (CORS) dokáže ve spojení s XPS využít k prolomení webové rozhraní tiskárny, které je přístupné na TCP portu 9100. Útočník podstrčí oběti stránku se skrytým iframe, který pak začne z uživatelova počítače komunikovat s tiskárnou skrytou uvnitř sítě.

Požadavek může obsahovat příkazy v jazycích PostScript nebo PJL, jak popisuje wiki na hacking-printers.net. Podle autorů je možné také posílat data z tiskárny zpět do prohlížeče, pokud se k tomu připraví správně výstupy PostScriptu. Je tak možné na straně tiskárny například emulovat HTTP server a povolit si přístup z JavaScriptu. Tiskárnu je pak možné plně ovládnout.

Hodný útočník

Nedlouho po odhalení této bezpečnostní chyby začalo hučet 160 000 tiskáren po celém světě – od velkých kancelářských strojů až po tiskárny u pokladen. Neznámý útočník s přezdívkou Stackoverflowin je všechny vzdáleně ovládl a začal na nich tisknout varovné „letáky“ s informacemi o tom, že zařízení je zranitelné a mělo by být zabezpečeno.

Stackoverflowin je ve vaší tiskárně

Obrázků existuje víc, na internetu se začínají objevovat jejich fotografie. Společné mají to, že je na nich ASCII-artový obrázek (robot/počítač) a krátký vysvětlující text. Součástí je i kontakt nebo odkaz na twitterovský účet.

Pro lásku boží, zavřete si ten port!

Útočník o sobě tvrdí, že je mu méně než 18 let a že jeho nástroj hledá veřejně dostupné tiskárny s otevřeným přístupem RAW, IPR (Internet Printing Protocol) a LPR (Line Printer Remote) na TCP portech 9100, 631 a 515. Pak na ně posílá tiskové úlohy. Prý ho nejvíce překvapilo, jak snadné to celé bylo. Pomocí zmap prohledal internet a pak spustil jednoduchý program v C, který rozeslal úlohy. Do většiny tiskáren můžete takto poslat svůj firmware – ten nemusí být podepsaný, tvrdí.

Text vypadá například takto:

stackoverflowin the hacker god has returned, your printer is part of a flaming botnet, operating on putin's forehead utilising BTI's (break the internet) complex infrastructure. [ASCII ART HERE] For the love of God, please close this port, skid. ------- Questions? Twitter: https://twitter.com/lmaostack -------

Uživatelé hlásí zprávy vyjíždějící z mnoha různých modelů tiskáren, například Afico, Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Konica Minolta, Oki a Samsung. Není vyloučeno, že může jít i o výrobky dalších firem. Podle mladíka prý bylo takto vytištěno varování na 160 000 zařízeních, ale je napadnutelných tiskáren je více než 300 000.

Zatím jde o „hodný spam“, který má poukázat na potenciálně vážný problém. I když vytištěná prohlášení tvrdí, že tiskárny jsou součástí botnetu, není to podle útočníka pravda. Takové riziko tu ale skutečně je, pokud by tiskárny někdo začal masivně zneužívat, mohl by z nich postavit botnet podobný Mirai a libovolně zneužívat. Přestože tato ukázka je vlastně také nelegální, zatím nebyl nikdo skutečně nijak poškozen.

Provozujete síťovou tiskárnu? Podívejte se, jaké porty vystavuje do sítě.