 »   »  Úvod do jazyka Reason: funktory

Jednoduché použití modulů

Chceme naprogramovat datovou strukturu množina. Modul implementující množinu bude mít následující rozhraní:

module type MySetInterface = { type t('a); let empty : t('a); let add : 'a => t('a) => t('a); let mem : 'a => t('a) => bool; };

Typ t('a) sloužít k reprezentaci množiny prvků typu 'a . Typ t je generický, 'a zastupuje libovolný typ prvků v množině. Funkce empty vrátí prázdnou množinu. Funkce add přidá do množiny prvek a vrací novou množinu. Funkce mem vrací, zda prvek je v množině.

Množina může být implementována pomocí binárních vyhledávacích stromů:

module MySet: MySetInterface = { type t('a) = | Fork(t('a), 'a, t('a)) | Leaf; let empty = Leaf; let rec add = (x, node) => switch node { | Fork(left, value, right) => let i = compare(value, x); /* value in the current node is smaller than x - insert into left subtree */ if (i < 0) { Fork(add(x, left), value, right) } else if (i > 0) { Fork(left, value, add(x, right)) } else { node } | Leaf => Fork(Leaf, x, Leaf) }; let rec mem = (x, node) => switch node { | Fork(left, value, right) => let i = compare(value, x); /* value in the current node is smaller than x */ if (i < 0) { mem(x, left) } else if (i > 0) { mem(x, right) } else { true } | Leaf => false }; };

Implementace binárních vyhledávacích stromů porovnává hodnoty typu 'a pomocí funkce compare . compare je speciální funkce ze standardní knihovny typu 'a => 'a => int . Funkce compare tedy zdánlivě funguje s libovolným typem 'a . Například pro řetězce:

let stringSet = MySet.add("Root.cz", MySet.empty); Js.log(MySet.mem("Root.cz", stringSet));

Ve skutečnosti však existuje řada typů, kde funkce compare nefunguje. compare například neumí porovnat funkce:

let pairSet = MySet.add(((x) => x + 1, 17), MySet.empty); Js.log(MySet.mem(((x) => x + 1, 17), pairSet));

Výše uvedený kód vyhodí výjimku. Pokud bychom chtěli do naší množiny ukládat dvojice (funkce, číslo) , nesmíme používat funkci compare ze standardní knihovny.

Nejjednodušší řešení je předat vlastní compare explicitně každé funkci, která doposud volala knihovní compare :

module type MySetInterfaceExplicit = { type t('a); let empty : t('a); let add : (~compare:(('a, 'a) => int), 'a, t('a)) => t('a); let mem : (~compare:(('a, 'a) => int), 'a, t('a)) => bool; };

Nevýhodou tohoto řešení je, že kompilátor již nehlídá, zda pokaždé předáváme stejný compare . Například, zda množinu nenaplníme pomocí jedné funkce compare a pak funkci mem nepředáme jiný compare . Druhou nevýhodou je hůře čitelný kód – balast u každého volání funkcí mem a add .

Další možností je předat compare při vytváření prázdné množiny a uložit ho přímo v datové struktuře. Tímto přijdeme o některé optimalizace kompilátoru a každou strukturu zvětšíme o jednu referenci na compare .

Funktory

Řešením našich problémů je pro každý compare vytvořit novou implementaci množiny, celý modul MySet specializovaný pro daný compare . Nechceme však kopírovat kód. Používaným řešením jsou funktory – jakési funkce, jež na vstupu dostávají modul(y) a vrací modul.

Množinu tedy budeme realizovat jako funktor, který dostane modul s funkcí compare , jenž funguje pro jeden pevně daný typ (není generická), a vrátí implementaci množiny pro tento konkrétní typ.

Začneme tím, že popíšeme rozhraní vstupního modulu. Jelikož funkce compare bude pracovat s jedním konkrétním typem, nebude generická, tak rozhraní nemůže vypadat takhle:

module type ComparableBad = { let compare: 'a => 'a => bool };

Toto rozhraní je špatně, protože požaduje generickou funkci compare , tu ale nejde rozumně naimplementovat. Nemůžeme však psát ani

module type ComparableBad2 = { let compare: string => string => int };

neb tato verze compare může pracovat pouze na řetězcích, naše množiny by tak mohly obsahovat pouze řetězce, což je nepřípustné omezení. My potřebujeme takové rozhraní modulu, kterému bude odpovídat modul s funkcí compare porovnávající řetězce, ale i modul s funkcí compare porovnávající dvojice, ale i modul s funkcí compare porovnávající libovolný pevně daný typ. Takové rozhraní vytvoříme pomocí abstraktního typu

module type Comparable = { type t; let compare: t => t => int };

Comparable.t je typ, s kterým Comparable.compare umí pracovat. Zde jsou příklady modulů s tímto rozhraním:

module StringComparable = { type t = string; let compare = compare; }; module PairComparable = { type t = (int => int, string); let compare = ((_, a), (_, b)) => compare(a, b); };

První modul je pro porovnávání řetězců, druhý modul je pro dvojice. Nyní vytvoříme funktor MakeMySet , který přijímá moduly s rozhraním Comparable a vrací moduly s rozhraním MySetInterface , kde abstraktní typ value nahradíme konkrétním typem z rozhraní Comparable (bez použití konstrukce with by typ value zůstal abstraktní a množina by se prakticky nedala použít; vyzkoušejte si to!):

module type MySetInterface = { type value; type t; let empty : t; let add : value => t => t; let mem : value => t => bool; }; module MakeMySet = (C: Comparable) : (MySetInterface with type value = C.t) => { type value = C.t; type t = | Fork(t, value, t) | Leaf; let empty = Leaf; let rec add = (x, node) => switch node { | Fork(left, value, right) => let i = C.compare(value, x); /* value in the current node is smaller than x - insert into left subtree */ if (i < 0) { Fork(add(x, left), value, right) } else if (i > 0) { Fork(left, value, add(x, right)) } else { node } | Leaf => Fork(Leaf, x, Leaf) }; let rec mem = (x, node) => switch node { | Fork(left, value, right) => let i = C.compare(value, x); /* value in the current node is smaller than x */ if (i < 0) { mem(x, left) } else if (i > 0) { mem(x, right) } else { true } | Leaf => false }; };

Aplikací funktoru na moduly s porovnávacími funkcemi vytvoříme moduly pro množiny:

module MyStringSet = MakeMySet(StringComparable); module MyPairSet = MakeMySet(PairComparable);

Použití množin je snadné:

let pairSet = MyPairSet.add(((x) => x + 1, "foo"), MyPairSet.empty); Js.log(MyPairSet.mem(((x) => x + 1, "foo"), pairSet));

Řada datových struktur ve standardní knihovně je k dispozici ve formě funktorů:

Množina a funktor Set.Make.

Mapa a funktor Map.Make.

Hešovací tabulka a funktor Hashtbl.Make.

Nyní už je umíme používat.

Polymorfní varianty

V příštím díle se budeme zabývat polymorfními variantami, objekty a řádkovým polymorfismem, který se v Reasonu používá místo klasického podtypového polymorfismu kvůli snazší typové inferenci.