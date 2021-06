Valve pracuje na přenosné herní konzoli, SerenityOS bude mít vývojáře na plný úvazek

Valve pracuje na přenosné herní konzoli s Linuxem

Příznivci hraní her na Linuxu se můžou těšit na zajímavou novinku. Více informovaných zdrojů potvrdilo, že společnost Valve pracuje na přenosné herní konzoli ve stylu Nintendo Switch, která poběží na Linuxu.

Na Twitteru jednoho ze zaměstnanců Valve se objevila zmínka o nové zařízení s názvem „SteamPal“. Vše nasvědčuje tomu, že ještě letos by mohla být představena přenosná herní konzole, na která by mohla běžet spousta her, které jsou dostupné ve službě Steam pro linuxovou PC platformu.

Steam Controller

Zakladatel SerenityOS bude pracovat na plný úvazek

Andreas Kling, zakladatel projektu a hlavní vývojář SerenityOS se rozhodl skončit s prací a věnovat se vývoji svého projektu na plný úvazek. Andreas se věnuje vývoji softwaru už od roku 2018, ale tato činnost byla doposud jen jeho koníčkem. Tento krok mu umožnily hlavně sponzorské dary od fanoušků tohoto svobodného operačního systému s unixovým jádrem a grafickým rozhraním ve stylu 90. let.

SerenityOS

Kali Linux pracuje na kontejnerech se softwarem

Tým vývojářů distribuce Kali Linux s potýká se všeobecným problémem jak spravovat softwarové balíčky. Zatímco většina distribucí se přiklání k balíčkům ve formátu Snap nebo Flatpak, Kali pracuje na využití kontejnerů způsobem, který uživatele nebude nijak omezovat. Vytvořili proto projekt Kaboxer, jehož cílem je uzavřít software třetí strany do kontejneru, aby nemohl napáchat škody, ale zároveň jej integrovat do systému bez potřeby dalších zásahů ze strany uživatele.

Kočka není součástí balení

PureOS chystá spoustu novinek

PureOS 10 „Byzantium“ je nadcházející vydání operačního systému pro telefon Librem 5 a dále také Librem 14 a Librem Mini. Jednou z nejdůležitějších změn je to, že se GNOME aplikace naučily díky knihovně libhandy přizpůsobit různým velikostem oken, což je důležité hlavně při otáčení telefonu. Kromě toho má systém aktualizovaný instalátor se spoustou nových funkcí a několik kousků nového softwaru.

PureOS 10

Nově vydáno

Astrid Emde oznámila vydání verze 14.0 distribuce založené na Lubuntu se sbírkou geografických nástrojů OSGeoLive. Jeden z mnoha klonů RHEL VzLinux vyšel ve verzi 8.3. Linuxová distribuce JingOS napodobující iPadOS vydala novou verzi s číslem 0.9. Linuxová distribuce se zaměřením na reprodukovatelnost NixOS oznámila vydání verze 21.05.