 »   »  Ve Windows už spustíte Ubuntu, openSUSE, SLES a Fedoru, další přijdou

Windows Subsystem for Linux už se nejmenuje „Bash on Windows“, ale Microsoft jej pojmenovává podle distribuce, kterou si nainstalujete. Můžete tak mít „Ubuntu on Windows Subsystem for Linux“, „OpenSUSE on Windows Subsystem for Linux“ a podobně. Rozšířila se také nabídka distribucí, kromě původního Ubuntu už můžete instalovat také openSUSE, SLES nebo nově Fedoru.

Možnost spouštět nativně linuxové aplikace ve Windows se objevila začátkem loňského roku, jde vlastně o takové Wine naruby: nejde o virtualizaci ani žádnou úpravu programů pro běh ve Windows (jako s Cygwin). Microsoft do svých systémů přidal vrstvu kompatibility, která aplikacím nabízí linuxové API a dovoluje je tak přímo nativně spouštět.

Microsoft postupně pracuje na vylepšování této funkce a integraci linuxového prostředí s Windows. S nejnovější aktualizací už se také nespouští bash.exe , který nainstaloval základ Ubuntu. Nyní si jednoduše distribuci vyberete z Microsoft Store a nainstalujete jako běžnou aplikaci.

Starší řešení nazvané „Bash on Ubuntu on Windows“ zůstává stále funkční, ale je považováno za zastaralé a nebude dále udržováno. Microsoft doporučuje jej odinstalovat a migrovat data do některé z nově podporovaných distribucí.

Pro instalaci je nutné aktivovat vlastnost „Windows Subsystem for Linux” a systém restartovat. Poté už v Microsoft Store vyhledáte „Linux“ a vyberete si svou oblíbenou linuxovou distribuci.

Stále se jedná o funkci určenou především pro vývojáře, kteří používají především linuxovou příkazovou řádku. Přesto je možné experimentálně spouštět také desktopové aplikace. Výhodou je, že je nově možné takto instalovat více distribucí vedle sebe, všechny mají svůj diskový prostor a lze je spouštět zároveň.

Výhodou integrace je, že je možné sdílet soubory s Windows, takže můžete používat stejné soubory ve více distribucích. Zároveň je využíván síťový stack Windows, takže je možné běžným způsobem v linuxovém prostředí spouštět také serverové služby a propojovat tak jednotlivá prostředí mezi sebou.