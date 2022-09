Velké novinky v KDE, vyšla beta Plasmy 5.26, značky Intel Celeron a Pentium v noteboocích končí, Core zůstává

Velké novinky v KDE, vyšla beta Plasmy 5.26

Spousta novinek zamířila v posledních dnech do projektu desktopového prostředí KDE. Zejména je nyní opraveno velké množství těch opravdu velkých chyb, přibyly některé nové vlastnosti a tvůrci dále vylepšovali grafické prostředí Plasma. A k tomu před pár dny byla vydána beta verze příští Plasmy 5.26.

Novinky zahrnují například využití KHamburgerMenu v Arku. Do kontextové nabídky je možné opět vrátit položku „Otevřít terminál“. V Informačním centru je nyní stránka, na které lze číst detaily o správci oken KWin (může se hodit třeba při hlášení chyb).

Rychlost průběhu animací otevření/zavření u Overview / Desktop Grid / Present Windows se vrací zpět na původní dílku trvání 300 ms. Při zobrazené virtuální klávesnici je nově vždy v hlavní liště přítomno tlačítko, kterým je možné tuto klávesnici schovat. Notifikační okénka lze nově zavřít kliknutí do nich prostředním tlačítkem/kolečkem. Různé Plasma plasmoidy a další prvky (jako Plasma Widget Explorer), které používají rozbalovací seznam,. lze procházet klávesnicí pomocí šipek.





Naopak v menu Kickoff a také rychlém spouštění plasmoidů či správci úloh lze používat Ctrl+Alt+šipky pro přeskupování položek. Plasmoid digitálních hodin dostal novou animaci při přepínání měsíce, roku či dekády. Plasmoidy sítí a Bluetooth zobrazují relevantní akce ve svých kontextových nabídkách, což umožňuje rychlejší přístup k nim. Uživatelé, kteří si oblíbili používání akcentových barev dle wallpaperu by měli pozorovat, že tyto systémem generované barvy jsou nyní hezčí a lépe reflektují výrazné barevné prvky wallpaperu.

Mezi významnými chybami, které byly opraveny, najdeme například opravné chybné zobrazování menu s aplikacemi při běhu na Waylandu s GPU Nvidia. Též je opravena rozbitá animace při přetahování okna v Desktop Gridu. Též pokud uživatel aktivuje Overview / Present Windows / Desktop Grid najetím do rohu obrazovky, rychlé opětovné najetí při již zobrazeném efektu tento efekt nezavře. Scrollování na desktopu pro přepínání virtuálních ploch nyní funguje vždy. Při běhu na Waylandu je konečně respektováno nastavení zpoždění a rychlosti opakování u klávesnice.





Dále byla věnována péče opravě chování automatického spouštění aplikací při startu KDE. Práce ještě nejsou kompletní, ale nyní by se mělo výrazně méně často stávat, že se aplikace nespustí správně – využívá se zde vlastnost z balíku systemd a právě samo systemd je nyní více tolerantní na různé drobné chybky v desktop souborech a KMenuEdit i nastavení vlastností v dialogu KDE znesnadňuje možnost vytvořit nějak závadný desktop soubor. Také při běhu na X11 si aplikace KDE pamatují svoji pozici a velikost okna při běhu na víceobrazovkovém systému.

Celkově klesl počet prioritních chyb z 20 na 15, těch malých 15minutových je nyní46 a celkově tvůrci KDE opravili za poslední týden 143 chyb. To vše a mnohé další již tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Značky Intel Celeron a Pentium v noteboocích končí

Intel se od roku 2023 rozhodl pro radikální změnu značení svých CPU. V noteboocích od příštího roku už nenajdeme žádné Celerony a Pentia (což ostatně často byly spíše přeznačené Atomy), ale pouze Intel Processor. Intel to dle svých slov dělá proto, aby zjednodušil nabídku pro uživatele. Zlý jazyk by mohl dodat, že je to proto, aby spíše uživatele zmátl a ještě mu ztížil rozhodování, zdali „tento původně Atom“ chce, nebo ne.

Každopádně procesorový gigant na ústupu tedy zjednodušuje své značení nižších procesorových produktů, přičemž klíčové firemní značky, tedy Intel Core, Intel Evo a Intel vPro, jsou nadále zachovány.

Spolupráce Asus a Canonical na poli IoT / Edge Computing

Tvůrce distribuce Ubuntu a známý tchaj-wanský výrobce hardwaru oznamují spolupráci v oblasti výrobků typu Internet of Things (IoT). Stručně řečeno jde o užší spolupráci na certifikování zařízení značky Asus pro běh s Ubuntu Linuxem, kdy aktuálně je řeč o některých produktech Asusteku a certifikaci pro Ubuntu 20.04 LTS (ano, nikoli 22.04 LTS).

Prvním takovým zařízením je Asus PE100A, speciální minipočítač osazený SoC NXP i.MX8M, 4GB RAM a 16GB eMMC úložištěm. Vedle Ubuntu 20.04 LTS bude tento stroj certifikován i pro Ubuntu Core 20, další produkty Asusteku mají následovat.

Microsoft přidává podporu H.265/HEVC v rámci Mesa/VA-API Direct3D 12

Vedle podpory běhu linuxových aplikací využívajících OpenGL či OpenCL na Windows/Direct3D 12 skrze WSL2 přidávají vývojáři Microsoftu do své linuxové vrstvy také podporu GPU-akcelerovaného kódování a dekódování video formátu H.265/HEVC skrze Mesa/VA-API a propojení na Direct3D 12 Video Acceleration.

Vše bylo testováno jak s přehrávačem MPV (dekódování), tak ffmpeg (zde dekódování i kódování). Celkově vzniklo zhruba pět tisíc řádků nového kódu, který bude začleněn v rámci Mesa 22.3.

EVGA končí s grafickými kartami

Známý výrobce karet typu GeForce, americká společnost EVGA, oznamuje konec výroby těchto produktů. Aktuální generace GeForce RTX 3000 je pro ni poslední, blížící se řadu RTX 4000 už vyrábět a nabízet nebude. EVGA proslula jako tradiční partner Nvidie, Radeony nikdy nevyráběla.

Logicky tak po internetu kolují spekulace, že by toto oznámení nemuselo znamenat konec grafických karet EVGA, jen se už nebudou jmenovat GeForce, ale Radeon. Nicméně šéf společnosti Andrew Han se vyjádřil jasně: žádné AMD Radeony ani Intel Arcy nejsou v plánu, po ukončení výroby GeForce bude firma zeštíhlena (doplňme, že vyrábí například též napájecí zdroje a základní desky). Veřejným tajemstvím je, že se některých firmám nelíbí, jak s nimi Nvidia zachází. Více ve videu.

Nové rozhraní pro nastavení jasu a podsvícení

Jinými slovy: Hans de Goede z Red Hatu překopává nevyhovující linuxové user-space rozhraní pro nastavování hodnoty jasu a podsvícení displejů. Osobně v poslední době pracoval na vyřešení limitů daných dosavadním API /sys/class/backlight , plánem bylo zavedení nových vlastností display_brightness a display_brightness_max v rámci DRM. Podrobnosti shrnuje Hans ve své aktuální prezentaci, připomíná, že poprvé o tomto problému hovořil už v roce 2014, někdy koelm 2017 pak Intel zaslal návrh opravného kódu, ze kterého ale řešení nevzešlo.

S přípravou nového API vyvstaly mnohé problémy, například kolem toho jak se na Linuxu sondují parametry podsvícení (kde je potřeba vyčkat, až si věci osahá ovladač GPU, neb heuristika jádra nebyla schopna odhadovat, zdali GPU poskytuje pro tato nastavení nativní podporu). Práce ale ještě zjevně nekončí, jejich průběh shrnuje popis patchů zaslaných do jádra, kde vedle Bena Skeggse šly informace i lidem z Nvidie, AMD, Intelu, projektu nouveau ad.