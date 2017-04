 »   »  Velké změny pro linuxový desktop

Sám jsem Ubuntu několik let používal. Přešel jsem na něj v roce 2006, když mi na notebooku fungovalo lépe než Mandriva, kterou jsem do té doby používal. Bylo to právě Ubuntu, které mě dovedlo ke GNOME, do kterého jsem o dva roky později začal přispívat. Proces mého opouštění Ubuntu byl pozvolný. Postupně se začalo čím dál víc vzdalovat upstreamovému GNOME, některé komponenty byly i několik vydání staré, některé hodně upravené. Nic pro člověka, který se motá kolem upstreamu. Moje poslední vydání bylo Ubuntu 10.10, které jako poslední používalo GNOME.

S příchodem Unity se Ubuntu vydalo svou vlastní cestou. Nejdříve to byl jen samotný shell, který stále používal převážně GNOME, ale s Unity 8 a Mirem už to byl vlastní svět. Nikdy jsem ale neměl potřebu za to někoho napadat. Každý má právo si pracovat, na čem uzná za vhodné. Spíše jsem se k tomu stavěl s určitou skepsí. Red Hat zaměstnává zdaleka nejvíc vývojářů, kteří se věnují linuxovému desktopu (od ovladačů až po aplikace), ale vždy jsme si byli vědomi toho, že bez spolupráce s ostatními nemáme šanci, protože i společné síly jsou pořád malé oproti konkurenci Linuxu. Jít sami si můžou dovolit opravdu jenom giganti, kteří jsou schopní nalít do vývoje miliardy dolarů.

Nicméně i ve světě open source je konkurence zdravá a myslím si, že především v prvních letech GNOME 3 byla existence Unity docela slušných motivátorem a nebýt ho, tak se možná nezlepšovalo tak rychle. V posledních letech s tím, jak se vývoj Unity prakticky zastavil, už se tento stimul vytratil. Objevil se ale jiný – Mir. Ještě před Markovým oznámením jsem tvrdil, že pokud nic, tak Mir minimálně sehraje historickou roli v tom, že motivuje vývojáře, aby konečně začali makat na podpoře Waylandu, protože přesně to se stalo. Wayland jako protokol byl prakticky hotový, ale roky se o něm jen mluvilo. Musel přijít až Mir, aby se vývojáři probudili. A probudili se. GNOME už na Wayland dokázalo přejít a KDE není daleko.

Konkurence, která dokáže popohnat vývoj samotné platformy, ale už není tak dobrá pro ekosystém okolo ní. Především Wayland vs. Mir bylo docela nepříjemné a IMHO zbytečné schizma linuxového desktopu. V ideálním světě aplikace používají grafické frameworky, které je odstíní od zobrazovací technologie, ale ve skutečném světě aplikace nedělají všechno jen přes framework a plno věcí si dělají samy a komunikují přímo s X, takže jejich přechod na jeho nástupce není triviální a v případě dvou takových technologií je to zbytečná práce navíc.

To už je ale dnes minulost. Vypadá to, že linuxový desktop se už s definitivní platností sjednotí na Waylandu jakožto nástupci X11, a Ubuntu se vrátilo zpátky ke kořenům, ke GNOME. Hodně lidí se těšilo, že Canonical začne místo do vlastních projektů přispívat do upstreamu. Bohužel to vypadá, že vlna propouštění s sebou vzala téměř celý desktopový tým a Ubuntu se spíše zařadí mezi distribuce, které prostě jen přebírají, s čím přijde upstream a vývojářskou iniciativu přenechávají na jiných. Ale už to, že ke GNOME nazpátek přivede svoji velkou uživatelskou základnu, je docela slušný příspěvek a GNOME to hodně pomůže už jenom vyšším počtem potenciálních přispěvatelů. Nakonec i mě přivedlo ke GNOME právě Ubuntu.

Jsem také zvědavý, zda a nakolik to otřese s pozicí Ubuntu v desktopovém segmentu. Ubuntu se drží na špičce popularity už zhruba 10 let. Většina uživatelů Linuxu už si ani nepamatuje časy, kdy bylo populárnější něco jiného. Na přelomu tisíciletí to byl ale Red Hat Linux, který přiváděl lidi k Linuxu především. Potom to byl Mandrake/Mandriva, s kterým jsem začínal i já. Nikde není psané, že se to nemůže po letech zase změnit.

Pro nás ve Fedoře jsou to zajímavé časy. Podle různých indikátorů, které sledujeme, neměla Fedora nikdy tolik uživatelů, kolik má nyní. Pořád rosteme a potenciál je velký. Roste zájem taky o samotné GNOME, s kterým je Fedora Workstation hodně spojená. Dozrávají i další technologie jako Flatpak nebo Wayland. Linuxový desktop také roste jako celek a vypadá to, že úprk uživatelů k macOS, kterého jsme byli svědky před několika lety, se zastavil nebo i obrátil. Myslím, že budoucnost bude ještě hodně zajímavá, a rád bych byl u toho.

Původně napsáno pro Sešívaný blog.