 »   »  Velkoobchodní cena domény .CZ stoupne o 20 Kč na 145 Kč

Od 1. ledna příštího roku změní sdružení CZ.NIC velkoobchodní cenu domény .CZ, a to na 145 korun (bez DPH) za jeden kalendářní rok. Zástupci sdružení o tom dnes informovali registrátory domény na jejich pravidelném setkání.

Ke změně velkoobchodní ceny domény .CZ dochází téměř po sedmi letech. Cena se nezměnila od 1. února 2012, kdy klesla ze 140 na 125 Kč. Od velkoobchodní ceny domény se odvíjejí ceny registrátorů pro koncové uživatele. Ta zahrnuje další náklady na provoz systémů registrátorů, a proto bývá z pravidla vyšší.



Vývoj počtu .CZ domén od roku 1999

Řídící orgány sdružení CZ.NIC se v rámci interních diskusí shodly, že chtějí zachovat současný rozsah a kvalitu činností sdružení i v následujících letech, a proto je nutné, především s ohledem na růst všech vstupů, především mezd, v oblasti IT, zvýšit poplatek za doménu .CZ, uvedl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, Ondřej Filip. Rád bych upozornil i na to, že investice do zabezpečení našich systémů, zejména systému DNS, si v posledních letech vyžádaly desítky milionů korun. A chtěl bych dodat, že v budoucnosti hodláme se zvyšováním zabezpečení pokračovat.