 »   »  Vendor lock-in vs. otevřenost ve fotografii

Photoshop je nenahraditelný

Ta tři slova nad tímto odstavcem nejsou nadpis. Není to myšlenka, kterou je třeba dokazovat. Je to mantra, dogma, axiom tohoto vesmíru, slovo Boží. Prostě něco, s čím se nepolemizuje, je to dáno a nikdy se to nezmění.

Takové vnímání světa v oblasti digitální fotografie, resp. rastrové grafiky najdeme u většiny lidí z „vnějšího světa“ (tedy mimo Linux / open-source komunity). Mají jej zafixováno už v podstatě nejméně oněch 20 let z jednoho prostého důvodu: Photoshop je fakt, fakt skvělej a mocnej nástroj.

První vydání budoucí opravdu významné „konkurence“ ze světa open-source se datuje k únoru 1996. Tehdy se objevila první verze GIMPu, spojená s novým grafickým toolkitem GTK (tehdy ještě v rámci jednoho projektu). A ve srovnání s Photoshopem, nacházejícím se ve verzi 5.x přidávající třeba 16bitovou barevnou hloubku, efekty vrstev či magnetické laso a pero, působil GIMP vždy poměrně zastarale. Vzpomeňme, že větší než 8bitovou barevnou hloubku se naučil teprve před několika měsíci, tedy o necelých 20 let později, než Photoshop.



Autor: David Ježek GIMP 2.10

Photoshop zde samozřejmě slouží jen jako zářný příklad všeobecně známého (i běžné veřejnosti) programu, který je ve své oblasti skutečně špičkou. A to špičkou natolik velkou, že si Adobe může dovolit určité nátlaky na zákazníky z hlediska licencí a cen (ale o tom případně až za chvíli).

Vesmír jménem Adobe

Ostatně společnost Adobe si v oblasti grafiky i multimédií obecně vybudovala za poslední desetiletí významnou tržní i technologickou pozici. Od bratrů Knollových koupili koncem 80. let Photoshop (zjednodušuji), později si pořídili další aplikace. Dnes je stejně významným hráčem ve své oblasti střižna Premiere Pro s balíkem After Effects, nebo program pro zpracování zvuku Audition, původně známý jako Cool Edit Pro od společnosti Syntrillium (jehož schopný parametrický ekvalizér nemá pro opravy výšek u ohraných audio kazet ani dnes, o 20 let později, v Audacity adekvátní náhradu).

V průběhu dekád tak vznikl pod jednou střechou potenciál, který Adobe posléze přetvořila v model předplatného a svůj Creative Cloud. Z hlediska fotografického se už snad jen sluší dodat, že RAW developer Lightroom vznikl v rámci Adobe, nikoli nákupem jiné firmy (tak jako si třeba Corel před pár lety koupil Bible Labs a z jejich oblíbeného RAW developeru Bibble, dostupného i na Linuxu, vytvořil Corel AfterShot Pro).

Photoshop je nahraditelný

Právě přechod Adobe na model předplatného ukazuje, že používat komerční řešení se může jednou za X let vymstít. O to horší to samozřejmě je pro fotografy, kteří jsou na nástrojích Adobe existenčně závislí, třeba proto, že je používají více než 10 let a nechtějí se učit něco jiného, méně kvalitního (Corel, open-source, …).

Dnes si tak mnoho fotografů a grafiků zkrátka platí Adobe Creative Cloud, nějakou formu předplatného za nějaký typ balíku aplikací. Možná jsou ještě naštvaní, možná už se s tím vyrovnali, možná je novinky v Lightroomu či Photoshopu, které už přišly jen do cloudové verze, přesvědčily, že stejně nemají jinou cestu, pokud se chtějí udržet v byznysu. A byznys, to jsou líbivé fotografie a rychlé zpracování pomocí superinteligentních nástrojů. Ve výsledku tak profíkům Adobe umožňuje realizovat ročně tolik kšeftů, že si na cenu Creative Cloudu vydělá samo.

No a pak jsme tu my ostatní, amatéři.

Já osobně jsem kdysi dávno viděl Photoshop 3.x, chviličku jsou měl možnost používat i jakousi verzi kolem 5.x až 7.x, případně první CSko. Ke skeneru jsem dostal nějakou odlehčenou verzi Photoshop Express, tu jsem ale nikdy (za těch téměř 10 let) nenainstaloval.