Vícestránkové soubory v Inkscape: jak si udělat dokument v SVG nebo PDF

V oznámení o vydání se píše: Toto je funkce, po které uživatelé volali již několik let. Konečně ji zde máme. Vytvořte si standardní nebo uživatelsky definované velikosti stránek, pojmenujte je, uspořádejte si je na obrazovce a exportujte je v mnoha různých formátech včetně vícestránkových souborů PDF. Tato nová funkce je použita i pro import vícestránkových PDF.

Trocha teorie

Problematika vícestránkových dokumentů SVG v Inkscape se poměrně dlouho řešila a vývojáři dlouho odolávali s odkazem na to, že ve specifikaci SVG verze 1.2 tato funkce bude a pak bude samozřejmě k dispozici v Inkscape. Jenže pak byla nahrazena specifikací 2, ale vše je stále jen ve stádiu návrhu. Vývojáři se rozhodli pro změnu postoje a proto máme ve verzi Inkscape 1.2 možnost používat vícestránkové dokumenty.

Poznámka: Dlouhá léta byl Inkscape vnímán a profilován jako aplikace, která je na 100% kompatibilní se standardem SVG. Implementovaná verze SVG 1.1 nemá ve specifikaci vícestránkové dokumenty. Ty měly přijít až ve verzi 1.2. jenže po nějaké době byla specifikace 1.2 zrušena nahrazena verzí 2.0, která s více stránkami počítá. Ale Inkscape SVG ve specifikaci 2.0 nepoužívá. Pokud tedy vytvoříte SVG s více stránkami a podíváte se do jeho kódu, uloží jej Inkscape jako SVG ve verzi 1.1 a přidá struktury pro Inkscape. Daný vícestránkový SVG tak bude kompatibilní jen s Inkscape. Projeví se to například tak, že pokud jej otevřete např. v GIMPu, rozpozná v něm pouze jednu stránku, zatímco při importu v Inkscape vytvořeném vícestránkovém PDF rozpozná GIMP správně všechny stránky a nabídne, které stránky a jak, chcete importovat. Není to nic nepřekonatelného, jen je zapotřebí s tím počítat.





Pravověrní grafici totiž nechápou, proč by měly dokumenty SVG mít více stránek. Koncept byť jen jedné stránky v SVG je vlastně jen virtuální, vzhledem k tomu, že není nějak pevně definována velikost a vše závisí na objektech, které jsou obsaženy a zároveň si může každý daný objekt zobrazit v naprosto jiné velikosti bez ztráty kvality zobrazení (dle logiky vektorové grafiky).

V úvahu je však nutno vzít uživatele, kteří používají Inkscape k tvorbě vektorové grafiky, kterou následně exportují do PDF, kde se právě s konceptem stránek pracuje nejčastěji. Přesně na tyto uživatele vývojáři Inkscape míří. Pokud používáte aplikaci jen pro tvorbu vektorové grafiky jako jsou loga či obchodní grafika, asi vás tato funkce nezajímá. Nás ostatní, kteří máme Inkscape pro tvorbu, kterou následně exportujeme do PDF (třeba už jen reklamní letáky nebo snad pozvánky) ale nová funkce velmi zaujala.

Jak na to?

Musím říct, že mi chvilku trvalo, než jsem přesně pochopil, jak novou funkci použít. Díky praktickému zadání jsem měl možnost do celého procesu proniknout. To zadání je prosté – vyrob oboustrannou vizitku a vyexportuj ji do PDF, jako podklad do kamenné tiskárny. První idea byla „konzervativní“ – vytvořit dva soubory PDF, jeden s lícovou a druhý s rubovou stranou. Pak se mi to rozleželo v hlavě. Nebylo by možné vygenerovat jedno PDF s více stránkami?

Základním předpokladem je mít nainstalovaný Inkscape verze 1.2. K dispozici je pro Windows, Linux (AppImage) a macOS. Pokud jste na Linuxu, předpokládám, že vaše distribuce už Inkscape ve verzi 1.2 nabízí i v repozitářích. Nejdříve jsem si vytvořil nový dokument a navrhl podobu vizitky. Pokud chcete nějaký vzor, můžete si stáhnout soubor s vizitkou v SVG.

Návrh vizitky v prostředí aplikace Inkscape 1.2 Autor: Svatopluk Vít

Pokud jako já hned nevíte, jak přidat další stránku, všimněte si nové ikonky v nabídce. Její název je Vytváření nebo úprava stránek dokumentu.

Ikona pro zobrazení nabídky pro vícestránkové dokumenty Autor: Svatopluk Vít

Pokud na ni kliknete, zobrazí se nová lišta s parametry.

Lišta vícestránkového dokumentu Autor: Svatopluk Vít

Ikona číslo 1 slouží k přidání další strany, rozbalovací seznam 2 slouží k výběru velikosti (formátu) stránky a použitím ikony 3 můžete nastavit jméno stránky pro snazší orientaci. Pokračujte kliknutím na ikonu 1 a přidejte si do dokumentu další stránku.

Dokument se dvěma stránkami Autor: Svatopluk Vít

Z nabídky zvolte File – Import (Soubor – Importovat) a použijte soubor import.svg.

Soubor s dvěma stránkami a importovanou zadní stranou vizitky Autor: Svatopluk Vít

Daný dokument si pak uložte do nového souboru.

Jak na export?

Postupně jsme si vytvořili dokument s více stránkami a teď jej budeme exportovat z Inkscape do souboru PDF. Můžeme to provést několika způsoby. Můžeme si vyexportovat jedno PDF na každou stránku dokumentu. To provedeme následovně (viz obrázek 6):

Klikněte na položku File – Export

Z nabídky v pravé části obrazovky vyberte záložku Batch Export (1)

Klikněte na záložku Pages (2)

Z rozbalovací nabídky Format (3) zvolte Portable Document Format (*.pdf)

Do pole (4) zadejte jméno exportovaného souboru

Klikněte na tlačítko Export (5) a specifikujte další parametry pro vzniknuvší PDF

Parametry Exportu Autor: Svatopluk Vít

Parametry exportu do souboru PDF Autor: Svatopluk Vít

Uloží se vám dva soubory, každý s jednou stranou vizitky. Pokud je stran více, vznikne samozřejmě více dokumentů.

Poznámka: Právě Dávkový export (Batch export) je další funkcí představenou ve verzi 1.2, respektive zcela nové dialogy pro export dokumentů umožňující exportovat objekty, vrstvy a stránky. Úpravy byly provedeny i na straně importovacího dialogu.

Pokud potřebujete jen jeden dokument PDF s více stránkami, aplikujte tento postup:

Z nabídky zvolte File – Save a Copy

Zadejte jméno souboru

Zvolte typ Portable Document Format (*.pdf)

klikněte na Uložit

Objeví se dialogové okno z obrázku 7, kterým můžete doupřesnit parametry exportu PDF

Uloží se jedno PDF se dvěma stranami vizitky.

Další možnosti spojené s vícestránkovými dokumenty

Předchozí popis se věnoval jen jedné rovině a to vytvoření vícestránkového dokumentu a jeho následný export do PDF. Pokud máte vybraný nástroj Vytváření nebo úprava stránek dokumentu, má kurzor podobu stránky s křížem, což značí, že můžete vybírat aktivní stránku dokumentu, nebo měnit uspořádání stránek v dokumentu. Stačí jen danou stránku myší uchopit (držením levého tlačítka myši) a přesunout ji na jiné místo.

Zároveň na viditelné liště najdete tlačítko pro mazání stránek z dokumentu (1) a také dvě tlačítka pro přechod na další nebo předchozí stránku dokumentu (2).

Tlačítko pro mazání stránek spolu s navigací mezi stránkami Autor: Svatopluk Vít

Při importu vícestránkového PDF (File – Import) můžeme také zvolit, které stránky budeme do Inkscape importovat. Vidíme i náhled stránky.

Import vícestránkového souboru PDF Autor: Svatopluk Vít

Hladce a jednoduše

Uvedená nová funkce mnoha uživatelům zpříjemní práci s aplikací Inkscape. Není samozřejmě jediná, která se ve verzi 1.2 objevila, ale je natolik zásadní, že se vyplatí jí věnovat tolik prostoru. Je poměrně dost překvapivé, jak hladce byla funkce integrována do aplikace a jak snadno se používá. Pokud váháte, zda aktualizovat na nejnovější verzi Inkscape, mohu to jen doporučit. Právě tato aktualizace opět přiblížila Inkscape profesionálním komerčním produktům.

Poznámka: Pokud chcete vědět, které další funkce byly v této verzi přidány, podívejte se do poznámek k vydání, které najdete na domovské stránce.