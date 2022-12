Vkládání filmů do formátu JPEG: když software podporuje jen obrázky

Chromium obrázek v minulém díle sice nezobrazilo, ale aspoň nám dalo k zabavení dva různé střídající se druhy chybových hlášek pod otráveně se tvářící autobaterií. Chromium také někdy zamrzne na dlouhou dobu už jen při otevření upload dialogu, pokud v předtím použitém adresáři je na prvním místě velký soubor JPEG. Nepřekresluje při tom okno a nereaguje na zavření.

Opět testujeme soubory různých velikostí, vytvořenými programem Jpeginsert.

Program Doba načítání JPEGu o výsledné velikosti

3,8 MB 529 MB 931 MB 2,5 GB 4,0 GB 31 GB

Documents by Readdle - prohlédnutí obrázku 0 s 0,6 s, Ikona rozbitého obrázku a "Image is broken" Ikona rozbitého obrázku a "Image is broken" Ikona rozbitého obrázku a "Image is broken" Ikona rozbitého obrázku a "Image is broken" Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Documents by Readdle - upload z PC přes webový prohlížeč přes síť přes USB ipheth 0,5 s Chromium po kliknutí na soubor před uploadem na 10 s zamrzne, nepřekresluje, nejde zavřít. Upload 136 Mbps brutto. Chromium po vstupu do adresáře se souborem na 16 s zamrzne, nepřekresluje, nejde zavřít. Upload 136 Mbps brutto. Chromium zamrzne a nereaguje na zavření na 1 min 15 s (v posledně použitém adresáři je na 1. místě 4 GB JPEG) a pak na 49 s při výběru souboru, který chceme. Upload 136 Mbps brutto. Chromium zamrzne a nereaguje na zavření na 1 min 15 s. Upload 136 Mbps brutto. Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Documents by Readdle interní web browser: z PC do iPhone přes busybox httpd, USB kabel a ipheth 0,5 s 136 Mbps brutto 136 Mbps brutto 136 Mbps brutto. Někdy se ukazatel uploadu zasekne na 92 MB, telefon se nepřiměřeně přehřeje (baterie ale nevybuchne), ale data stále po síti proudí plnou rychlostí, pak ukazatel náhle skočí na 1,02 GB. Download je pak přerušený na 2,39 GB z 2,47 GB, první stisk restartovací ikony se ignoruje, po druhém stisku se zbytek souboru downloaduje. Data nebyla poškozena. 136 Mbps brutto Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Z Documents by Readdle do fotogalerie: [↑] Save Image 0,3 s 0 s, ale operace se neprovede. Documents by Readdle se tváří, jako by se operace provedla. 0 s, ale operace se neprovede. Documents by Readdle se tváří, jako by se operace provedla. Obrázek se do galerie neuložil. Pouze se to tvářilo, jako by operace proběhla. Obrázek se do galerie neuložil. Pouze se to tvářilo, jako by operace proběhla. Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Z Documents by Readdle do fotogalerie: ... vpravo nahoře, Save to Camera Roll 0,4 s 4,3 s 7 s "Error: The operation couldn't be completed. (RDVirtualFileSystemErrorDomain error 1)" a obrázek se ve fotogalerii neobjevil, místa na telefonu neubylo, ale v idevicepair pair && ifuse ~/iphone_mnt se objevil se správnou MD5. Po smazání obrázku z "Documents by Readdle" ale místo na telefonu nepřibylo. Při mačkání Retry se kopie hromadí, ale místo na telefonu nekonzumuje. Skip a Cancel se chovají stejně. Po několikerém zkoušení těchto jevů iPhone (Settings) trvale zamrzá při pokusu zjistit volné místo na filesystému a je nutné ho natvrdo rebootovat. "Error: The operation couldn't be completed. (RDVirtualFileSystemErrorDomain error 1.) a obrázek se ve fotogalerii neobjevil, a to ani v idevicepair pair && ifuse ~/iphone_mnt , i když na telefonu bylo 6,9 GB volného místa. Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Nahlédnutí aplikací Documents by Readdle když je obrázek ve fotogalerii iPhonu 0 s 5 s, ikona roztrženého obrázku, "Image is broken" 7 s, ikona roztrženého obrázku, "Image is broken" Předstírá, že tam obrázek není když tam je. Předstírá, že tam obrázek není když tam je. Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Documents by Readdle, obrázek je ve fotogalerii iPhonu, otevření menu [↑] 0,5 s První 2-3 pokusy: "Can't open the file: Unable to access file.". Následné pokusy: "Preparing..." 4 s. Posuneme-li se na jiný obrázek a zpět, dostane se to zpět do stavu s chybovou hláškou. 12 s Nelze provést, předstírá, že tam obrázek není, když tam je. Nelze provést, předstírá, že tam obrázek není, když tam je. Nelze provést, na telefonu není dost místa.

Z Documents by Readdle do fotogalerie: ... pod obrázkem, Move, My Files/Photos 0,9 s 5 s. Po nahlédnutí obrázku v iPhone galerii a zobrazení velikosti se iPhone krátce rebootuje s černou obrazovkou a throbberem a nereaguje na vstupy, tento problém jsem replikoval 3× za sebou, někdy se iPhone pak i rebootuje samovolně. Telefon byl nabitý na 98%, nebyl přehřátý a měl 8,3 GB volného místa. 9 s "Error occured while processing file ... The operation couldn't be completed. (PHPhotosErrorDomain error 3305.)". Jindy je místo čísla 3305 číslo -1. Obrázek se ve fotogalerii neobjevil, místa na telefonu neubylo, ale v idevicepair pair && ifuse ~/iphone_mnt se objevil se správnou MD5. Po smazání obrázku z "Documents by Readdle" ale místo na telefonu nepřibylo. Při mačkání Retry se kopie hromadí, ale místo na telefonu nekonzumuje. Skip a Cancel se chovají stejně. "Error occured while processing file ... The operation couldn't be completed. (PHPhotosErrorDomain error -1.)". Obrázek se ve fotogalerii neobjevil, místa na telefonu neubylo, ale v idevicepair pair && ifuse ~/iphone_mnt se objevil se správnou MD5. Při opakovaném provedení se kopie hromadí. Nelze provést, na telefonu není dost místa.