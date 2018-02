 »   »  VLC 3.0.0 se spoustou velkých novinek, drony nesmí na olympiádu

VLC 3.0.0 se spoustou velkých novinek

Na světě je nová hlavní verze přehrávače VLC. Vydání 3.0.0 s kódovým jménem Verinari (pojmenováno po Havelocku Vetinarim, patriciji Ankh-Morporku z knižní série Zeměplocha Terryho Pratchetta) přináší několik důležitých novinek a posílá řadu 2.x do důchodu.

Jednou z nich je aktivace hardwarové akcelerace videa ve výchozím nastavení. Podporována je nejen pro 4k, ale i 8k videa. Zmizet by tam měl poměrně častý dojem, že VLC je u mnoha videí línější než přehrávače jiné. Trojková řada zvládá také 10bit barvy i HDR a 12bitových barev a v neposlední řadě také stále populárnější 360° videa a 3D Audio, a to až do 3. „ambisonického“ řádu. Pro HD audio kodeky (E-AC3, Dolby TrueHD, DTS-HD – kromě posledně jmenovaného to funguje i skrze PulseAudio) je na HDMI podporováno přeposlání dál (HDMI passthrough), dále nechybí podpora streamování do Chromecast zařízení, a to i pro formáty, které nejsou na podporovány nativně. VLC 3.0.0 si také poradí s prohlížením obsahu síťových jednotek / NAS (SMB, FTP, SFTP, NFS, …). Jo a mimochodem, konečně je zde funkční pdopora Blu-ray Java menu (BD-J), pokud to tedy někoho zajímá (nijak zásadně to nesouvisí s AACS / BD+).



Autor: David Ježek VLC 3.0.0 pro Android na Kodak Ektra

Z hlediska hardwarové akcelerace videa je kupříkladu možné přehrávání 8k 48fps H.265 360° videa na telefonu Samsung Galaxy S8, či přehrávání 8k H.265 60p 360° videa na Windows 10 za použití integrované grafiky v procesoru Intel Core i7.

Na Windows běží hardwarová akcelerace H.265/HEVC přes rozhraní DxVA2 a Direct3D 11, na Androidu přes OMX a MediaCodec, na macOS a iOS přes VideoToolbox (platí i pro H.264), na Linuxu došlo k vylepšením dekodéru a renderingu VA-API a výchozím video výstupem je OpenGL (platí i pro BSD). Stahujte.

Záplaty na Spectre/Meltdown pro ARM backportovány do 4.15, na 4.14 se pracuje

Ač nebývá příliš zvykem zpětně zanášet starší dlouhodobě podporované řady jádra novotami, v případě Spectre a Meltdown každý jistě pochopí výjimečnost situace žádající si výjimečná opatření.

Pro budoucí jádro 4.16 byly určité opravy chyb zaslány včas během začleňovacího okna. Pro aktuální nejvyšší stabilní jádro 4.15 (nyní je venku verze 4.15.2) zadal Will Deacon z ARM Holdings Git pull request zaslaný Gregu Kroah-Hartmanovi a tyto úpravy budou začleněny i do této již existující verze. Další vývojář pak již nyní pracuje na tom, aby se opravy dostaly i do řady 4.14, což je aktuálně nejvyšší s dlouhodobou podporou (aktuální verze je 4.14.18). Uvidíme, jestli se podaří i toto realizovat.

Krátce