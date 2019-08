 »   »  Vykreslování a animace trojrozměrných fraktálů v aplikaci Mandelbulber

11. Fraktál typu Julia bulb

12. Nový typ fraktálu: Mandelbox

13. Další ukázky vykresleného fraktálu typu Mandelbox

14. Vykreslení základních tvarů (primitiv) do 3D scény

15. Fronta pro naplánování renderingu na pozadí

16. Obsah druhé části článku o aplikaci Mandelbulber

17. Další ukázky fraktálů vykreslených programem Mandelbulber

18. Vybrané články ze seriálu o fraktálech v počítačové grafice

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Aplikace Mandelbulber pro vykreslování 3D fraktálů i jejich animací

V dnešním článku, který tematicky navazuje na seriál o fraktálech v počítačové grafice, který na Rootu v minulosti vyšel, se seznámíme s aplikací s poněkud prapodivným názvem Mandelbulber. Jedná se o program určený pro návrh a vykreslování mnoha typů trojrozměrných fraktálů – od trojrozměrných zobecněných IFS přes fraktály vypočítané v kvaternionovém či hyperkomplexním čtyřrozměrném prostoru až po relativně nové typy fraktálů nazvané Mandelbulb a Mandelbox. To však není zdaleka vše, protože Mandelbulber dokáže vytvářet i animace těchto fraktálů, které jsou mnohdy velmi působivé a prakticky nijak nepřipomínají klasické dvourozměrné fraktály (a už vůbec ne trojrozměrné L-systémy). Tyto animace, jež naleznete například na [1] [2] a [3], jsou ovšem velmi náročné na výpočetní výkon a jejich rendering mnohdy trval i několik týdnů (i proto jsou v dnešním článku použity pouze statické obrázky, animace budou představeny další týden, kdy již doufejme rendering skončí :-).

Obrázek 1: Trojrozměrný fraktál vykreslený programem Mandelbulber.

Poznámka: ve skutečnosti není Mandelbulber zcela novou aplikací, protože se v ní používají postupy známé již deset let, ovšem teprve dostupnost výkonných multijádrových mikroprocesorů umožnil reálné použití této aplikace – minimálně je nutné mít k dispozici relativně rychlý náhled na generovanou scénu (v řádu desítek sekund), protože jinak práce s Mandelbulberem připomíná osmdesátá a devadesátá léta minulého století a snahy vykreslovat běžné dvourozměrné fraktály na osmibitových mikropočítačích nebo na PC s mikroprocesorem 80286 bez matematického koprocesoru.

Obrázek 2: Fraktál (konkrétně Mandelbrotova množina) vypočtený v komplexní rovině.

2. První pokusy o rozšíření klasických fraktálů vykreslovaných v komplexní rovině do 3D prostoru

Velmi zajímavou a s dnešním výpočetním výkonem i „dostupnou“ skupinou fraktálních útvarů jsou fraktály vytvářené ve trojrozměrném prostoru (3D fraktály). První pokusy s trojrozměrnými fraktály vycházely z klasických fraktálů počítaných v rovině, přičemž se tvůrci snažili nějakým více či méně vhodným způsobem přidat třetí rozměr. Významnou skupinou fraktálů kreslených v ploše jsou mapy dynamických systémů ležících v komplexní rovině, mezi něž patří i (možná především) známá Mandelbrotova množina, Juliovy množiny, fraktály typu Magnet, Barnsley, Lambda, Phoenix atd. Zdaleka nejpoužívanějším způsobem vizualizace těchto dynamických systémů je barevné zvýraznění počtu iterací, tj. celkového počtu opakování iterační funkce dynamického systému až do té doby, než je splněna nějaká předem známá podmínka, například překročení předem nastavené velikosti komplexního čísla (bailout) u Mandelbrotovy množiny a množin Juliových.

Obrázek 3: Trojrozměrná Mandelbrotova množina použitá jako výškové pole.

Naskýtá se otázka, zda není možné podobné dynamické systémy, které při zobrazení v ploše vypadají velmi zajímavě, vytvářet i v trojrozměrném prostoru. Možností vytvoření a následného zobrazení například trojrozměrné Mandelbrotovy množiny či Juliových množin je hned několik, přičemž se jednotlivé metody od sebe liší svou pracností, časovou náročností a v neposlední řadě také tvarem výsledného objektu. Nejjednodušší a v některých aplikacích stále nejpoužívanější metodou tvorby prostorových fraktálů je zobrazení původně plošného fraktálního objektu pomocí výškového pole (heightfield). Čím větší počet iterací je nutné provést v daném místě prostoru, tím vyšší či naopak nižší je poloha vrcholu ve výškovém poli. Základem výškového pole je většinou plocha, ale může se jednat i o jiné těleso, například kouli, která je vhodná například pro modelování povrchů planet (někdy se setkáme i s válcem atd.).

Obrázek 4: Použití výškových polí, jejichž základním tvarem je koule (výška se tedy počítá od středu koule a nikoli od nějaké roviny).

Tento oblíbený a nutno říci, že i snadno implementovatelný způsob zobrazení Mandelbrotovy množiny je demonstrován na obrázcích, které byly vytvořeny s využitím raytraceru POVRay a modelovacího programu Vista. Vstupem byl – kromě samotného popisu trojrozměrné scény – obyčejný plošný obrázek výřezu Mandelbrotovy množiny. Na třetím obrázku je Mandelbrotova množina použita pro výškové pole, jehož základem je rovina. Body ležící uvnitř Mandelbrotovy množiny mají přiřazenu nulovou výšku. Čtvrtý obrázek představuje modely několika planet, které vznikly z výškových polí, jejichž základem je koule. A konečně obrázek pátý se podobá obrázku prvnímu, pouze s tím rozdílem, že výškové pole je vytvořeno „inverzním“ způsobem – vnitřní části Mandelbrotovy množiny nepředstavují hory, jako na druhém obrázku, ale naopak dno jezera. Nízký počet iterací v tomto případě značí vysoký terén a naopak.

Obrázek 5: Mandelbrotova množina je v této scéně použita pro model pobřeží jezera.

Poznámka: popisem raytraceru POVRay jsme se na Rootu taktéž zabývali v samostatném seriálu

3. Složení 3D modelu z řezu vzniklého z mnoha samostatně vypočtených plošných fraktálů

Druhý způsob použití, resp. přesněji řečeno přechodu od původně plošných dynamických komplexních systémů do trojrozměrného prostoru, spočívá v jejich složení do několika vrstev. Ve své podstatě se jedná o jednoduchou reprezentaci trojrozměrných těles s využitím elementárních objemových prvků – voxelů. Každá vrstva je představována jedním plošným obrázkem, ve kterém jsou například pixely ležící uvnitř atraktoru dynamického systému považovány za vyplněné voxely a zbývající pixely za voxely prázdné (pixel tedy získá výšku rovnou vzdálenosti mezi jednotlivými vrstvami). Pokud se dynamické systémy ležící v sousedních vrstvách liší pouze o malou startovací hodnotu (libovolný vstupní parametr či parametry), je výsledkem složení všech vrstev trojrozměrný model fraktálního útvaru. Tento typ objektů je podporován například i v dnes již starobylém (ovšem v některých ohledech nepřekonaném) programu Fractint, viz. fraktály nazvané Julibrot. Na pátém obrázku je podobný trojrozměrný objekt zobrazen. Jedná se o výsledek složení celkem 128 vrstev Juliovy množiny, v každé vrstvě je použita nepatrně odlišná hodnota c=c re +ic i . Čím vyšší je světlost pixelu, tím blíže se daný voxel nachází k pozorovateli.

Obrázek 6: Fraktální objekt typu Julibrot – 128 vrstev složených z Juliových množin.

Bližší informace o této technice lze nalézt například na stránce http://www.hiddendimension­.com/FractalMath/JuliaBrot_Frac­tals_Main.html, popř. se můžete podívat na rotaci takového fraktálu na videu.

Dalším způsobem přechodu od plošných fraktálů k fraktálům trojrozměrným (popř. čtyřrozměrným) je náhrada komplexních čísel a komplexních iteračních funkcí čísly a funkcemi hyperkomplexními, popř. funkcemi založenými na kvaternionech (v obou případech se jedná o rozšíření komplexních čísel). Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat v navazující kapitole; příklad fraktálu vytvořeného ve čtyřrozměrném prostoru s provedenou projekcí do trojrozměrného prostoru je ukázán na šestém obrázku. Jedná se o model vytvořený v programu Quat, který je dostupný jak pro Unixy (s GUI i jako program ovládaný z příkazové řádky), tak i pro operační systém Microsoft Windows. Na první pohled vypadá přidaný (tj. čtvrtý) rozměr nadbytečný – ve skutečnosti však díky němu získáváme možnost provádění jednoduché animace celého fraktálu, popř. i další parametry ovlivňující jeho tvar.

Obrázek 7: Původně čtyřrozměrný fraktální objekt po projekci do trojrozměrného prostoru (vykresleno raycastingem).

4. Použití kvaternionů pro vykreslování a animaci čtyřrozměrných fraktálů

V předchozí kapitole jsme se zmínili o použití hyperkomplexních čísel a kvaternionů pro tvorbu čtyřrozměrných fraktálů. Obě tyto algebraické struktury, z nichž každá má své přednosti a zápory, je možné využít při tvorbě čtyřrozměrných objektů, což si ukážeme na tvorbě čtyřrozměrné varianty Mandelbrotovy množiny a čtyřrozměrných variant množin Juliových. Mandelbrotova množina ve čtyřrozměrném prostoru se počítá podobným způsobem, jako Mandelbrotova množina v komplexní rovině, pouze se liší typ použitých proměnných a konstant. Nejprve si připomeňme, jak jsme postupovali při výpočtu této fraktální struktury v komplexní rovině. Mandelbrotova množina je vytvořena pomocí velmi jednoduchého dynamického systému, který je založený na iteraci funkce komplexní paraboly. Vlastní iterační výpočet má tvar:

z n+1 =z n 2+c

kde proměnné z a c leží v komplexní rovině (jedná se tedy o běžná komplexní čísla).

V průběhu iteračního výpočtu se hodnota z postupně mění, zatímco hodnota c zůstává konstantní – tato se mění pouze při přesunu výpočtu na nový bod ležící v komplexní rovině (většinou tento bod odpovídá pixelu zobrazenému v nějaké pixmapě). Celý iterační proces začíná s určitou startovní hodnotou z 0 , takže systém postupně generuje sekvenci hodnot z k , které nazýváme orbit.

Postup si ukážeme na prvních čtyřech iteracích:

z 1 =(z 0 )2+c

z 2 =((z 0 )2+c)2+c

z 3 =(((z 0 )2+c)2+c)2+c

z 4 =((((z 0 )2+c)2+c)2+c)2+c



Obrázek 8: Trojrozměrný řez 4D Juliovou množinou.

Při práci se systémem popsaným v předchozím textu nás zajímá, zda pro danou startovní hodnotu z 0 a konstantu c posloupnost z k konverguje či diverguje. Mandelbrotova množina je totiž definována jako množina všech komplexních čísel i, které produkují konečný orbit nuly (tj. posloupnost konvergující či alespoň oscilující). Na základě trojúhelníkové nerovnosti je možné odvodit vztah pro test na divergenci. Ze vztahu vyplývá, že jakmile velikost z k přesáhne hodnotu 2 (pokud je tato hodnota umocněna, nazývá se bailout), je jisté, že daný orbit není konečný, tj. posloupnost diverguje ke komplexnímu nekonečnu.

Obrázek 9: Další původně čtyřrozměrný fraktální objekt po projekci do trojrozměrného prostoru (vykresleno raytracingem)

Nyní se konečně přesuňme z komplexní roviny do čtyřrozměrného prostoru, ať už kvaternionového nebo hyperkomplexního. V obou případech (které nyní nemusíme rozlišovat) se ani definice ani vlastní výpočet Mandelbrotovy množiny nezmění, tj. stále je používán výše uvedený iterační vztah z n+1 =z n 2+c. Jediná podstatná změna nastává v tom, že konstanta c, startovní hodnota z 0 , posloupnost z k i všechny výpočty již nebudou prováděny „pouze“ s komplexními hodnotami, ale s kvaterniony či hyperkomplexními čísly. To znamená, že například c=c 1 +ic i +jc j +kc k , kde 1, i, j, k jsou jednotky, jejichž lineární kombinací může být vytvořen jakýkoli kvaternion či hyperkomplexní číslo. Také test na bailout se provádí stejným způsobem, nesmíme však zapomenout na to, že nyní se absolutní hodnota (velikost) z vypočítá s využitím vzorce:

|z|=(z 1 2+z i 2+z j 2+z k 2)1/2

To, jakým způsobem budou jednotlivé dimenze při výpočtech využity, již záleží na konkrétní aplikaci. Jedná se o to, že v komplexní rovině jsme mohli konstantu c měnit podle toho, v jakém místě jsme počítali barvu daného pixelu. Mezi pozicí pixelu a hodnotou konstanty c tedy existovala jednoznačná transformace. To je sice ve čtyřrozměrném prostoru také možné (vlastně by to znamenalo čtyři vnořené smyčky plus jednu smyčku iterační), z praktických důvodů se však buď jedna nebo dokonce dvě dimenze „zploští“ tím způsobem, že jsou příslušné hodnoty nastaveny na konstantu pro každý počítaný bod, popř. se provede výpočet skutečné projekce.

Pokud například při výpočtech budeme vždy dosazovat c k =1,5, provádíme vlastně velmi jednoduché ořezání původního čtyřrozměrného objektu trojrozměrným prostorem a výsledkem bude trojrozměrný objekt. V programu Gnofract 4d a FractInt se dokonce provádí „zploštění“ dvou dimenzí; konkrétně ve FractIntu se pro fraktály nazvané QUAT a QUATJUL nastavují konstanty c j a c k . Výsledkem je plošný útvar (obrázek), který se zobrazuje naprosto stejným způsobem jako klasické fraktály v komplexní rovině.

Poznámka: výše uvedené tvrzení ovšem neplatí pro dnes popisovaný program Mandelbulber, který fraktály považuje za plnohodnotné trojrozměrné objekty.

5. Odlišný přístup k vykreslování 3D fraktálů – multifraktály

I když použití kvaternionů umožnilo (a to navíc relativně snadným způsobem) vykreslování a dokonce i animaci trojrozměrných obrazců založených na fraktálech, byly získané výsledky spíše zklamáním, protože pestrost a variabilita fraktálů počítaných a vykreslovaných v komplexní rovině se v trojrozměrném prostoru změnila na více či méně složité „bramboroidy“, které neměly další použití. V komunitě programátorů a umělců, kteří fraktály ve své tvorbě používají, se tedy hledaly jiné alternativy. Ty posléze vedly k použití takzvaných multifraktálů, což jsou (velmi zjednodušeně řečeno) obrazce, u nichž není možné vyjádřit jejich dimenzi jediným číslem (které má u běžných geometrických obrazců celou hodnotu, kdežto u fraktálů se jedná o reálné číslo nebo někdy o zlomek). Mezi multifraktály vhodné pro tvorbu působivých trojrozměrných objektů (můžeme říci dokonce trojrozměrných modelů) patří především:

Zobecněné systémy iterovaných funkcí (IFS) s nelineární složkou (algoritmus Fractal Flame atd.) Objekty pojmenované Mandelbulb, což je zobecnění Mandelbrotovy množiny a Juliových množin. Objekty pojmenované Mandelbox, což je opět variace na Mandelbrotovu množinu.

Obrázek 10: Fraktál vykreslený v „2,5D“ prostoru.

Poznámka: důležité je, že všechny tři výše zmíněné typy „nových fraktálů“ , resp. multifraktálů, jsou podporovány i v dnes popisované aplikaci Mandelbulber.

Obrázek 11: Zobecnění Mandelbrotovy množiny do 3D prostoru může vést k 3D modelům vykresleným pomocí raytracingu, které vypadají jako kovové mechanismy.

6. Instalace programu Mandelbulber

Samotná instalace programu Mandelbulber je velmi snadná (ale i relativně nebezpečná), protože tato aplikace používá AppImage a je dodávána v jediném obrazu s prakticky všemi potřebnými knihovnami (Qt, …). To znamená, že postačuje ze stránky https://sourceforge.net/pro­jects/mandelbulber/ získat příslušný obraz (pro Linux konkrétně soubor Mandelbulber v2/Linux AppImage/Mandelbulber_v2–2.19-x86_64.appimage) a nastavit mu práva pro spuštění přihlášeným uživatelem:

chmod u+x

Následně je možné program spustit:

$ ./Mandelbulber_v2-2.19-x86_64.appimage

Poznámka: samozřejmě si můžete naklonovat i repositář tohoto projektu a přeložit si ho sami. Kromě překladače jazyka C++ bude zapotřebí i relativně velké množství vývojových knihoven, zejména knihovny Qt (viz též návod ).

7. Grafické uživatelské rozhraní Mandelbulberu

Po spuštění aplikace Mandelbulber se zobrazí okno s jejím grafickým uživatelským rozhraním. To je relativně složité, ovšem není se čemu divit, protože se jedná o program s doslova obrovským množstvím voleb. Důležitý je nástrojový pruh zobrazený přímo pod hlavním menu. V tomto pruhu jsou uvedeny základní typy fraktálů a jejich variací, které jsou aplikací podporovány (ovšem můžete si přidat i další typy z dodávaných souborů *.fract). Povšimněte si, že jsou – v zobrazeném pořadí – podporovány jak zobecněné IFS systémy, tak i typ Mandelbox a Mandelbulb, ale i běžné fraktály založené na kvaternionech.

Obrázek 12: Základní rozložení okna s grafickým uživatelským rozhraním programu Mandelbulber.

Další podokna slouží ke specifickým účelům, například k nastavení parametrů vykreslovaného fraktálu, pro konfiguraci renderovacího algoritmu, existuje zde editor materiálů popsaný příště, okno s frontami úloh atd. Ta nejdůležitější okna a jejich obsah si postupně popíšeme v navazujícím textu.

Obrázek 13: U některých voleb se zobrazuje nápověda včetně obrázků.

8. Zobecněné trojrozměrné IFS (systémy iterovaných funkcí)

Aplikace Mandelbulber podporuje vykreslování zobecněných trojrozměrných IFS. Tento typ fraktálů vznikl několikerou generalizací klasických systémů iterovaných funkcí (IFS). Nový typ je známý pod názvem „Fractal Flame“ (podle pojmenování v prvním článku o těchto objektech). Zajímavé – a pro počítačovou grafiku bezesporu přínosné – přitom je, že algoritmus tvorby „Fractal Flame“ byl vytvořen přímo s ohledem na estetickou kvalitu vytvářených obrázků, bez ohledu na matematickou korektnost, jako je tomu u původních IFS systémů. Tomu odpovídá výběr nelineárních funkcí (zde nazývaných variace), logaritmická závislost světlosti pixelu na počtu jeho „zásahu“ při vytváření obrazce v rovině, použití symetrie při vykreslování obrazce atd. Největší rozdíly mezi fraktály typu „Fractal Flame“ a systémy IFS jsou popsány v dalším odstavci.

Obrázek 14: Obrázek vytvořený pomocí algoritmu „Fractal Flame“.

Mezi klasickými systémy iterovaných funkcí (IFS) a fraktály typu „Fractal Flame“ existuje poměrně velké množství rozdílů, které spočívají v rozšíření schopností původních IFS o další funkcionalitu. Základ generování je však kupodivu shodný: v obou případech je použit algoritmus náhodné procházky (RWA – Random Walk Algorithm), pomocí kterého se vybírají a následně aplikují transformace na bod X n ležící v rovině. Nově vygenerovaný bod X n+1 je použit při obarvení pixelu ve vytvářeném rastrovém obrázku.

Obrázek 15: Další obrázek vytvořený pomocí algoritmu „Fractal Flame“.

Nejvýraznější rozdíl mezi klasickými IFS a Fractal Flame tkví v tom, že se místo původních lineárních, resp. afinních transformací používají lineární transformace kombinované s nějakou složitější nelineární funkcí, zde nazvanou variace. Díky nelineárním funkcím se mohou v obrázku objevovat i velmi složité části ve tvaru spirál, oblouků, vln apod.

Obrázek 15: Nelineární funkce umožňují vytvářet obrazce se zajímavými tvary.

Další rozdíl spočívá v použití symetrie, pomocí které je možné z původního nezajímavého obrázku vytvořit obrázek mnohem zajímavější. Symetrie může být dvou typů: rotační (okolo středu obrázku) nebo zrcadlová (okolo jedné ze souřadných os probíhajících středem obrázku). Symetrii je možné vytvořit buď při specifikaci lineárních funkcí nebo až při vykreslování jednotlivých pixelů na základě souřadnic bodu X n+1 .

Obrázek 16: Trojrozměrné zobecněné IFS vygenerované programem Mandelbulb.

Posledním rozdílem mezi IFS a Fractal Flame je rozšířený způsob obarvování jednotlivých pixelů. Lineární závislost mezi barvou pixelu a počtem „zásahů“ tohoto pixelu je změněna na závislost logaritmickou, což způsobuje zvýraznění zajímavých části ve vytvářeném obrazci. Také je možné jednotlivé části obrazce obarvovat v závislosti na použité transformaci – ve skutečnosti je totiž původně dvojrozměrný prostor obrázku rozšířen o třetí rozměr, kterým je index do barevné palety či přímo barvový odstín.

Obrázek 17: Bližší pohled na model ze šestnáctého obrázku..

9. Ukázky vykreslených trojrozměrných IFS

Již na obrázcích 16 a 17 byly zobrazeny trojrozměrné IFS vykreslované aplikací Mandelbulber. V tomto případě se používá stejný renderovací algoritmus, jaký je použit u dalších typů fraktálů, takže je například umožněno na základě lokálních podmínek vypočítat obdobu normálového vektoru použitého v osvětlovacím modelu. Aplikovat je možné i různé materiály, což je téma, kterému se budeme podrobněji věnovat příště. Prozatím se tedy podívejme, jakým způsobem lze rozšíření trojrozměrné IFS vykreslovat:

Obrázek 18:Trojrozměrné zobecněné IFS vygenerované programem Mandelbulb.

Obrázek 19:Trojrozměrné zobecněné IFS vygenerované programem Mandelbulb (odlišný pohled na model z obrázku číslo 18).

Obrázek 20:Trojrozměrné zobecněné IFS vygenerované programem Mandelbulb.

Obrázek 21:Trojrozměrné zobecněné IFS vygenerované programem Mandelbulb (pohled dovnitř modelu z obrázku číslo 20).

10. Fraktál typu Mandelbulb

V této kapitole se ve stručnosti seznámíme s fraktálním objektem pojmenovaným Mandelbulb. Jedná se o zobecnění Mandelbrotovy množiny a Juliových množin do vyšších dimenzí, ovšem s tím rozdílem, že se používá sférický souřadný systém. Samotná implementace jedné iterace při výpočtu Mandelbrotovy množiny a Juliových množin vlastně odpovídá změně měřítka, rotaci a posunu (musíme si uvědomit, co znamená násobení v oboru komplexních čísel). A právě tyto transformace lze ve vyšších dimenzích velmi dobře popsat ve sférickém souřadném systému. Navíc je možné – a to velmi snadno – změnit míru změny měřítka a otočení. V komplexní rovině se tato změna dala provést složitě a typicky se používaly pouze celočíselné mocniny, kterými se násobila hodnota z (z2 zdvojnásobí úhel komplexního čísla atd.), kdežto ve sférickém souřadném systému je tato operace opět provedena velmi snadno, což má svoje praktické důsledky, protože zajímavé 3D modely vzniknou až při použití vyšších mocnin.

Obrázek 22: Fraktál typu Mandelbulb při použití mocniny 2 připomíná trojrozměrný model Mandelbrotovy množiny.

Tento typ fraktálu popsali v roce 2009 Daniel White a Paul Nylander.

Obrázek 23: Lepší je použít vyšší mocniny, například 8 atd.

Velmi primitivní implementace v dvourozměrném případě může vypadat takto:

#include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #define WIDTH 400 #define HEIGHT 400 void writeImage(int width, int height, unsigned char *image) { int i; puts("P2"); printf("%d %d

", width, height); puts("255"); for (i=0; i<width*height; i++) { printf("%d ", image[i]); } } #define maxN 100 int main(int argc, char **argv) { double cx, cy; double zx, zy; int i, j, n; char pixels[WIDTH * HEIGHT]; memset((void*)pixels, 0, (size_t)(WIDTH*HEIGHT)); double cz = 0.0; cy = -3.0; for (j = 0; j < HEIGHT; j++) { cx = -3.0; for (i = 0; i < WIDTH; i++) { double zx = 0, zy=0, zz=0; for (n = 0; n < maxN; n++) { // extract polar coordinates float wr = sqrt(zx*zx+zy*zy); float wo = atan2(zy, zx); if (wr > 2.0) break; // scale and rotate the point wr = pow(wr, 8.0); wo = wo * 8.0; // convert back to cartesian coordinates zx = wr*cos(wo)+cx;//*sin(wi); zy = wr*sin(wo)+cy; } pixels[j*WIDTH+i] = n; cx += 6.0 / WIDTH; } cy += 6.0 / HEIGHT; } writeImage(WIDTH, HEIGHT, pixels); return 0; }

Obrázek 24: Pohled na detail modelu z obrázku 23.

11. Fraktál typu Julia bulb

Tak jako v komplexní rovině či hyperkomplexním prostoru existuje Mandelbrotova množina, která „mapuje“ všechny Juliovy množiny, je možné totéž provést i pro fraktál typu Mandelbulb. Výsledkem je trojrozměrný model zobrazený na dalším obrázku. Podrobnější informace o tomto typu fraktálu si povíme příště.

Obrázek 25: Trojrozměrný fraktál typu Julia bulb.

12. Nový typ fraktálu: Mandelbox

Pravděpodobně nejpopulárnějším a nejobecnějším typem fraktálu, který je dostupný i v aplikaci Mandelbox, je fraktál typu Mandelbox, který byl navržen v roce 2010 Tomem Lowem. Jedná se opět o zobecnění výpočtu Mandelbrotovy množiny, tentokrát ovšem bez omezení počtu dimenzí. Namísto iteračního výrazu z=z2+c se zde provádí překlápění souřadnic spojené s jejich následným vynásobením reálným číslem. Dvourozměrná varianta (která ovšem není příliš zajímavá z pohledu designu) může být implementována následujícím způsobem:

#include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #define WIDTH 400 #define HEIGHT 400 void writeImage(int width, int height, unsigned char *image) { int i; puts("P2"); printf("%d %d

", width, height); puts("255"); for (i=0; i<width*height; i++) { printf("%d ", image[i]); } } #define maxN 255 int main(int argc, char **argv) { double cx, cy; double zx, zy; const double scale = -1.1; int i, j, n; char pixels[WIDTH * HEIGHT]; memset((void*)pixels, 0, (size_t)(WIDTH*HEIGHT)); cy = -2.0; for (j = 0; j < HEIGHT; j++) { cx = -2.0; for (i = 0; i < WIDTH; i++) { double zx = 0, zy = 0; for (n = 0; n < maxN; n++) { if (zx>1) { zx = 2.0-zx; } else if (zx<-1.0) { zx = -2.0-zx; } if (zy>1.0) { zy = 2.0-zy; } else if (zy<-1.0) { zy = -2.0-zy; } double zx2 = zx * zx; double zy2 = zy * zy; double magnitude = sqrt(zx2 + zy2); if (zx2 + zy2 > 4.0) break; if (magnitude < 0.5) { zx = zx * 4; zy = zy * 4; } else if (magnitude < 1.0) { zx=zx/(magnitude*magnitude); zy=zy/(magnitude*magnitude); } zx = scale * zx + cx; zy = scale * zy + cy; } pixels[j*WIDTH+i] = n; cx += 4.0 / WIDTH; } cy += 4.0 / HEIGHT; } writeImage(WIDTH, HEIGHT, pixels); return 0; }

Obrázek 26: Fraktál typu Mandelbox.

13. Další ukázky vykresleného fraktálu typu Mandelbox

Ukažme si nyní některé trojrozměrné modely založené na fraktálu typu Mandelbox. Z některých screenshotů je patrné, že tento typ fraktálu lze použít pro vytvoření pseudo mechanických struktur.

Obrázek 27: Fraktál typu Mandelbox.

Obrázek 28: Fraktál typu Mandelbox.

Obrázek 29: Fraktál typu Mandelbox.

Obrázek 30: Fraktál typu Mandelbox (bližší pohled na model z obrázku 29).

Obrázek 31: Fraktál typu Mandelbox (bližší pohled na model z obrázku 29).

14. Vykreslení základních tvarů (primitiv) do 3D scény

Do modelované trojrozměrné scény je možné vložit několik základních geometrických tvarů (primitiv). Jejich nabídku lze vidět v levém horním rohu grafického uživatelského rozhraní aplikace Mandelbulber:

Obrázek 32: Nabídka geometrických tvarů a 3D scéna, která z nich byla vytvořena.

Poznámka: tato možnost pochopitelně z Mandelbulberu nedělá plnohodnotný modelovací program.

15. Fronta pro naplánování renderingu na pozadí

V případě, že uživatel potřebuje vytvořit hned několik scén popř. když si zkouší nejlepší parametry vytvářené scény a chce co nejlépe využít dostupný strojový čas, je možné použít frontu, do které se uloží naplánované scény, které se následně renderují na pozadí (například ve velkém rozlišení a/nebo ve větší kvalitě, kterou lze pochopitelně nastavit). Ve frontě se zobrazují jak parametry scény, tak i náhledy na již vytvořený snímek či na jeho dokončenou část.

Obrázek 33: Fronta z částečně vykreslenými scénami.

Frontu lze použít i pro naplánování renderingu celé animace, což je ještě důležitější, protože vykreslení i relativně krátké animace může trvat několik dnů a v některých případech i týdnů.

Obrázek 34: Fronta z částečně vykreslenými scénami.

16. Obsah druhé části článku o aplikaci Mandelbulber

V navazující části tohoto článku si podrobněji popíšeme jednotlivé parametry podporovaných typů fraktálů, ukážeme si využití editoru materiálů (použitých při renderingu) a taktéž se zmíníme o tom, jak lze naplánovat a následně vykreslit složitější animaci.

17. Další ukázky fraktálů vykreslených programem Mandelbulber

Obrázek 35.

Obrázek 36.

Obrázek 37.

Obrázek 38.

Obrázek 39.

Obrázek 40.

Obrázek 41.

