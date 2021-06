Vypínáme vzhled Proton ve Firefoxu, blíží se KDE Plasma 5.22

Jak vypnout nový vzhled Proton ve Firefoxu

Pro případ, že vám nevyhovuje nový vzhled rozhraní webového prohlížeče Firefox, přichází různé weby s návody, jak vše přepnout zpět. Je nutné učinit pouze následující kroky:

navštívit stránku about:config

vyhledat řetězce s proton

přepnout následující hodnoty na false : browser.proton.enabled browser.proton.modals.enabled browser.proton.doorhangers.enabled browser.proton.contextmenus.enabled

:

Dodejme však, že nový vzhled UI ve Firefoxu je ve vývoji a může se do budoucna stát, že tyto řetězce nebudou fungovat, nebo bude potřeba ošetřit ještě nějaké další. Čtete-li tento text s delším časovým odstupem od vydání, mohou být již věci jinak.

NVM Express ohlásila specifikaci NVM Express (NVMe) 2.0

Přechod od SATA s AHCI na PCI Express s NVM Express protokolem přinesl do světa SSD revoluční skok vpřed ve výkonu těchto úložišť. Nicméně specifikace NVMe už nám notně zvousatěla, pokrok nezastavíš a tak společnost NVM Express představuje rovnou celou novou rodinu specifikací NVMe 2.0. Možná největší zajímavost na úvod: ve specifikaci NVMe 2.0 se vedle SSD počítá i s klasickými pevnými disky s rotujícími plotnami.

Do světa NVMe se vedle základního balíku specifikace vešly i nezávislé sady příkazů jako Zoned Namespaces (ZNS) a Key Value (KV), plus další transportní protokoly. Celý balík NVMe 2.0 specifikací zahrnuje následující:

NVMe Base

Command Sets NVM Command Set ZNS Command Set KV Command Set

Transports PCIe Transport Fibre Channel Transport RDMA Transport TCP Transport)

NVMe Management Interface.

Kompletní přehled je k dispozici na domovském webu, případně stručné shrnutí na TPU.

AMD na Steamu: přes 30% podíl CPU

Ryzeny jedou, Intel stále přešlapuje a tak se po letech dostavuje logický důsledek: mezi hráči využívajícími platformu Steam, má nyní AMD více než 30% podíl mezi CPU. Zaokrouhleně řekněme, že se AMD díky Ryzenům postupem let vyšplhala z jednociferného procentního podílu na podíl zhruba třetinový a jistě dále poroste.

Mezi grafickými kartami drží AMD zhruba 16% podíl, zde jasně vládnou jiní (Nvidia). Intel se svými integrovanými grafickými jádry dosahuje zhruba polovičního podílu oproti AMD.

Wine 6.10 s novějším Mono

Nová vývojová verze Wine přináší aktualizaci enginu Mono na verzi 6.2.0 (navíc s upstream aktualizacemi). Mění se také názvosloví systémových složek po vzoru aktuálních Windows, knihovna WinePulse je převedena do formátu PE a do Musl C runtime přibylo více matematických funkcí. Opraveno je 25 chyb, nejstarší se dočkala po necelých 13 letech, nejmladší po necelých 3 dnech. Řadu novinek si připisuje také Wine-Staging 6.10.

KDE těsně před vydáním Plasmy 5.22

Už jen několik desítek hodin zbývá do vydání desktopu KDE Plasma ve verzi 5.22. Nate Graham tradičně shrnuje novinky. Na úvod jedna věc, která zamíří až do Plasmy 5.23: možnost globálního vypnutí IPv6.

Jinak tvůrci zapracovali například na GwenView, který nyní respektuje řazení obrázků ve složce z Dolphinu, pokud byl obrázek otevřen právě z něj. Do Okularu přibyla podpora rychlé změny barev dokumentu jedním tlačítkem.

Opraveno je několik chyb, například opět funguje přidávání nových rozhlasových stanic v přehrávači Elisa, v Konsoli jde nastavit výchozí shell s názvem kratším než 3 znaky (tedy např. sh ), čerstvě stažené Plasma System Monitor je k dispozici okamžitě (není nutný restart) plus jsou zde opraveny některé nedostatky v UI.

Pokud uživatel nastavuje nové globální schéma, které obsahuje i nový vzhled prostředí, je tento vzhled nahozen bezchybně. Dále došlo na rozličná vylepšení grafického rozhraní desktopu. Nechybí ani nová verze 1.2 aplikace KDE NeoChat.

Blender 2.93 představuje novinky

Řadu zajímavých novinek přináší také nová dílčí verze 3D animačního programu Blender. Verze 2.93 je současně novým LTS vydáním.