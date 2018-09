 »   »  Vyšel Linux Mint Debian Edition 3, Intel chystá podporu FreeSync

Spousta novinek pro VLC díky GSoC 2018

Multimediální (nejen) přehrávač VLC dostává řadu nových vlastností. Jako každý rok, i letos se účastnil akce Google Summer of Code, z čehož úspěšně vyústilo několik inovací. Jednou z nich jsou úpravy kódu Qt rozhraní, kde došlo k přepsání ovládacích prvků z Qt/C++ do QML (pár věcí ještě bude doladěno). Nové rozhraní také dostanou uživatelé macOS, zde přibude i podpora lokálního streamingu skrze Icecast či použití macOS API pro zobrazení kolekcí atd.

VLC bude portováno na buildovací systém Meson (včetně zhruba stovky modulů), prozatím ale zůstává k dispozici též systém Autotools. Dále byly dokončeny počáteční práce na webovém rozhraní pro VLMC, na VLC založeném video editoru, a to pod názvem WebVLMC. Jednou z doufejme významných budoucích novinek je implementace projektu RAV1E (enkodér do formátu AV1 napsaný v jazyku Rust (Mozilla), který je významně rychlejší než referenční implementace AV1), či přesněji řečeno podpory rate-distortion optimization v něm. Rychlost, či spíše pomalost komprese do formátu AV1 je aktuálně velkým problémem / překážkou pro bezproblémové užívání.

Vyšel LMDE 3 „Cindy“ Cinnamon

Linux Mint Debian Edition ve verzi 3 je konečně tu a s ním řada novinek a vylepšení. Jako první jmenujme zamčený účet roota, jemuž je pro použití nejprve potřeba vyrobit heslo ( sudo passwd root ) – poté se „odemkne“ i možnost recovery konzole v Grubu. Jinak se Secure Bootem nepočítejme, nepodporuje je jej Debian Stretch a tudíž ani na něm stavějící LMDE 3 (je potřeba jej vypnout v BIOSU / UEFI).

Podporovány jsou Virtualbox Guest Additions (v příslušném menu stačí kliknout na vložení CD obrazu a vybrat jeho stažení). Pro uživatele, kterým zlobí zvukový výstup, případně mikrofon, je doporučena instalace pavucontrol (přidá PulseAudio Volume Control do nabídky, přičemž tento program má více konfiguračních voleb než výchozí ovládání hlasitosti).

Pro VLC platí, že pokud nevidí DVD disk, je potřeba v menu OpenDisc zadat /dev/sr0 . Pro aplikace z balíku KDE (jmenovitě Okular, Gwenview, KStars a další) v případě problému je doporučeno řešení příkazem apt install kdelibs-bin kdelibs5-data kdelibs5-plugins .

Další omezení mohou vyplynout ze základu v podobě Debianu Stretch, pročež tvůrci doporučují prostudovat si poznámky k jeho vydání. V poznámkách k LMDE 3 je několik dalších tipů včetně offline instalace kodeků, použití 32bit kernelu s PAE či Flash obsahu s DRM. Stahujte.

Krátce

Na trh možná zamíří daleko více full-frame bezzrcadlovek. Po nových modelech od Nikonu se z více zdrojů objevují (firmami samozřejmě nepotvrzené) informace o tom, že své modely uvedou i společnosti Canon (systém EOS R) a Panasonic. Pro zajímavost: aktuálně nejlevnější full-frame bezzrcadlovkou je starší 24Mpix model Sony A7 s cenou pod 20 tisíc Kč.

Chris Hook z Intelu potvrdil, že firma chystá podporu VESA Adaptive Sync (AMD FreeSync) na svých GPU. Bodejť, když GPU divizi šéfuje Raja Koduri z AMD a Intel z AMD přetáhl i další mozky. Rozhodně ale jde o krok správným směrem.