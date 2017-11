 »   »  Vyšel nový Firefox 57: čeho byste si měli všimnout a co vyzkoušet

Včera odpoledne vyšel nový Firefox 57. Sepsal jsem pro vás pár tipů, na co byste se v něm měli podívat a co vyzkoušet. A pokud teď dumáte, jestli se vám Firefox už aktualizoval nebo ne, tak vězte, že to poznáte snadno. Nový Firefox má totiž i nové uživatelské rozhraní. Říká se mu Photon a, no, není to revoluce na poli prohlížečů, ale je modernější a hodně toho umí. Nebudu teď rozebírat, jestli jsou lepší hranaté panely, nebo bylo lepší zůstat u starých, ale podíváme se na jeho nové nebo pozměněné funkce.

Okno Firefoxu

Za povšimnutí stojí adresní řádek. Oddělila se od něj tlačítka zpět/vpřed a pro aktualizaci stránky. Zároveň je ale tak nějak uprostřed a kolem něj prázdno, nezdá se vám? Je to opravdu tak, ale není to napevno. Mozilla dosáhla vystředění adresního řádku malým trikem, kdy jsou okolo něj tzv. pružné mezery. Pokud byste chtěli mezery dát pryč, nebo naopak přidat i jinam, stačí klepnout pravým tlačítkem na lištu a v otevřené kontextové nabídce na položku Nastavit lišty…. Pak už můžete myší přesunout tlačítka i mezery, kam se vám zachce. Nemusíte si je vlastně dávat ani na lištu. K dispozici je po pravé straně ještě rozšířující nabídka, kam si můžete schovat tlačítka, která se někdy hodí, ale nechcete je mít na liště pořád.

Nastavení lišt

V režimu nastavení lišt ještě zůstaneme, protože jsou v něm hezky vidět skoro všechny možnosti nového rozhraní. Pokud jste Firefox nepoužívali a instalujete ho znovu, na liště třeba nenajdete samostatné pole pro vyhledávání, protože adresní řádek jeho funkci v pohodě zastane. V nastavení lišt ale samozřejmě pořád je a můžete si ho na lištu přidat.

Je tu i pár nových tlačítek, to nejdůležitější je tlačítko Knihovna. V něm najdete dohromady všechno, co se týče vašeho prohlížení – Záložky, Historii prohlížení i stahování nebo Synchronizované panely z jiných zařízení. Stará dobrá tlačítka se seznamem záložek nebo historií prohlížení jsou ale pořád k dispozici a můžete si je dám na lištu místo Knihovny. V Knihovně je to jen jedno kliknutí navíc výměnou za více místa na liště, někdo ale nemusí otevřít historii vůbec a v záložkách hledá pořád.

Knihovna

Hned vedle Knihovny je (a vlastně není) ještě tlačítko se seznamem právě probíhajících stahování. Po spuštění Firefoxu je neviditelné až do okamžiku, kdy začnete stahovat první soubor. Pokud ho chcete mít na liště trvale, klepněte na něj v režimu nastavení lišt levým tlačítkem myši a zrušte jeho skrývání.

Skrývání tlačítka stahování

Kromě tlačítek je v nastavení lišt ještě několik voleb, a to úplně dole. Můžete si tam zapnout zobrazení záhlaví okna nebo přidat trochu prostoru nad panely, abyste mohli myší chytit celé okno. Toto se týká hlavně Windows a macOS. Na Linuxu vykreslování panelů v záhlaví okna teď řeší v Red Hatu a zatím je dostupné jenom ve Fedoře pod skrytou předvolbou. Kdy bude dostupné ve standardním Firefoxu pro všechny je zatím nejasné. Zajímat vás tedy budou hlavně dvě poslední nabídky pro nastavení Motivu vzhledu a tajemně Velikost.

Firefox 57 má ve výchozí instalaci hned tři barevné motivy vzhledu. Ten výchozí na systémech přebírá jejich barevné nastavení. Pokud máte třeba v systému Windows nastavenou barvu záhlaví oken modrou, bude i barva pozadí za/okolo oušek panelů modrá. Světlý motiv se od výchozího liší právě v tomto chování – nepřebírá barvu ze systému a pozadí za oušky panelů je vždycky světlé. Poslední motiv je tmavý. Ten změní barvu lišt Firefoxu na černou a tmavě šedou. Já jsem tmavý motiv začal používat nejdřív při prohlížení večer, ale pak jsem u něj zůstal napořád.

Nastavení motivů vzhledu

Ta druhá nabídka Velikost upravuje velikost tlačítek a nabídek. Můžete si vybrat mezi Kompaktní, Výchozí a Pro dotyk. Pokud máte zařízení s dotykovou obrazovkou, umí mezi nimi Firefox přepínat sám. Viděl jsem to fungovat jenom na Windows, na Linuxu jsem neměl tu možnost. V tu chvíli se kromě velikost tlačítek zvětší i rozestupy mezi jednotlivými možnostmi v nabídkách, takže se při ovládání prstem snadno trefíte na tu správnou.

Až po přesunutí tlačítek a mezer na to správné místo na liště klepnete na tlačítko Hotovo, je čas se podívat pořádně na vnitřek adresního řádku. Na jeho pravém konci jsou Akce stránky. To je nabídka s funkcemi a možnostmi, které se týkají jen a pouze právě navštívené stránky. Jsou to přidání do záložek, odeslání odkazu e-mailem nebo do jiného zařízení, uložení do služby Pocket a pořízení snímku. Hvězdičku pro přidání do záložek a Pocket najdete ve výchozím stavu připnuté do adresního řádku, můžete si tam připnout nebo odepnout kteroukoliv akci chcete. Záleží, co nejčastěji používáte. Pokud máte Firefox na více zařízeních a synchronizujete je přes Firefox Sync, najdete mezi akcemi stránky i poslání panelu do jiného zařízení. Takový panel se vám hned po synchronizaci otevře v cílovém zařízení otevře a vy můžete pokračovat, kde jste v práci nebo na mobilu v tramvaji skončili.

Akce stránky

Teď ale uděláme malé kouzlo. Schválně si přidejte Roota do záložek. No, klepněte na akci stránky pro přidání do záložek. Ikona Knihovny na chvilku zmodrá a hvězdička záložky do ní spadne. A teď už svojí babičce nebo rodičům nebudete muset vysvětlovat, kde ty svoje záložky najdou – Firefox jim to ukáže sám. Teď vážně, největší kouzlo je v nových ikonách tlačítek samotných. Jsou ve vektorovém formátu SVG a jejich animace běží mimo hlavní vlákno. Zjednodušeně to znamená, že budou tlačítka dobře vypadat i na monitoru s velikým rozlišením a to jejich animování Firefox ani trošku nezpomaluje. Pokud byste přesto chtěli podobné kosmetické animace v rozhraní vypnout, otevřete si editor předvoleb about:config a hledejte toolkit.cosmeticAnimations.enabled.

Dost ale bylo UI, mrkneme v rychlosti ještě na další funkce a možnosti Firefoxu. Začneme na stránce nového panelu, jeden nový si tedy prosím otevřete. Jsou v něm malé dlaždice top stránek. U překladu jsme pravda nebyli moc inovativní, ale jsou to dlaždice podobné jako dříve, jenom menší. Pokud na některou z nich najedete myší, objeví je tlačítko pro zobrazení nabídky, kde můžete stránku připnout, aby její dlaždice nezmizela, nebo si tam přidat vlastní stránku, kde jste třeba ještě ani nebyli. Pod top stránkami jsou ještě stránky vybrané z vaší historie prohlížení a záložek, to kdybyste se na některou chtěli znovu podívat. V pravém horním rohu nového panelu najdete tlačítko pro jeho nastavení, kde je možnosti přidat více dlaždic, nebo jednotlivé prvky stránky schovat.

Nový panel

My ale budeme pokračovat do levého horního panelu, kde už se vaši pozornost snaží upoutat průvodce. Představí vám anonymní prohlížení ve Firefoxu, službu Screenshots a další. Já vás ale poprosím pokračovat dál, do možností nastavení. Ty otevřete z hlavní „hamburgerové“ nabídky na liště vpravo, a pak podle zvyklostí vašeho operačního systému položkou Možnosti nebo Předvolby. Hned uvidíte, že nastavení vypadá taky nějak nově. Jednotlivé volby jsou přeskupené do menšího množství sekcí. Pokud jste starý mazák a hledáte nějakou konkrétní, doporučuji použít pole hledání vpravo nahoře. V české verzi funguje samozřejmě v češtině i s diakritikou.

Předvolby

V novém nastavení bych vás rád upozornil na pár konkrétních voleb. První je Výkon v sekci Obecné. Firefox už delší dobu používá více procesů. Ve výchozím nastavení jsou to čtyři, pro slabý nebo naopak výkonný počítač si můžete počet sami doladit.

Pokračovat budeme do sekce Soukromí a zabezpečení. Tam je nastavení oprávnění stránek, které mají přístup třeba k vaší poloze nebo kameře, ale hlavně je tam nastavení funkce Ochrana proti sledování. Ta blokuje prvky, které jsou známé tím, že vás napříč jednotlivými servery sledují. Můžou to být tlačítka sociálních sítí, ale funkce blokuje i některé reklamy. To jsem zapomněl říct, pro nový Firefox Mozilla vyřešila, aby funkce ochrany proti sledování tolik nerozbíjela různé weby. V novém Firefoxu si ji tedy můžete zapnout i pro běžné prohlížení, ne jen pro anonymní režim, a používat ji jako takový jednoduchý blokovač reklam vestavěný přímo v prohlížeči bez doplňků.

Ochrana proti sledování

Tím jsem se plynule dostal k poslednímu velkému tématu, kterým je ukončení podpory staré technologie XUL pro doplňky. XUL je s Firefoxem od jeho počátku, ale už je starý věkem i po technologické stránce. Dneska se podobně věci dělají úplně jinak a aby se mohl Firefox vyvíjet rozumně dál, potřebuje Mozilla XUL odstranit. V této verzi 57 tedy přestává být po přibližně ročním přechodném období doplňky XUL v doplňcích podporován. Nová technologie pro doplňky se jmenuje WebExtensions API. Je navržená po vzoru API v Chromiu/Chrome a mimo jiné odděluje kód doplňku od jádra prohlížeče. Dělá to natolik dobře, že se počítá se standardizací. Brzy se tak dočkáme univerzálních doplňků, které budou fungovat ve všech prohlížečích a jejich autoři s tím nebudou mít prakticky žádnou práci navíc.

Samotná změna technologie pro doplňky ale nebyla bezbolestná ani pro Mozillu, která musela přepsat za rok miliony řádků kódu, ani pro autory samotných doplňků. Hlavně ty delší dobu neudržované doplňky už ve Firefoxu 57 vůbec nefungují. Pro tak velkou změnu Mozilla připravila ve správci doplňků jednorázový nástroj, který vám pomůže najít alternativu za neudržovaný a nefunkční doplněk. Starý doplněk Firefox zakáže a zobrazí u něj ve správci tlačítko pro nalezení náhrady. Pokud si z nabídnutých doplňků nevyberete, nezoufejte. Otevřete oficiální server s doplňky pro Firefox a zkuste náhradu najít sami. Buď v některé z nabídnutých kategorií na titulní stránce, nebo zadáním pár klíčových slov popisujících funkci doplňku do vyhledávače. Chcete-li třeba nástroj pro stahování videí, napište „download video“. Pokud nevládnete angličtinou, napište do vyhledávání název původního doplňku. Server si s tím poradí a většinou najde, co hledáte.

AMO

Doufám, že jsem vám pomohl tímto článkem trochu proniknout do tajů nového Firefoxu, ať už jste si ho stáhli, nebo ještě ne. Na každý pád neváhejte psát své připomínky nebo dotazy k obsahu článku dolů do komentářů, budu se snažit na ně během prodlouženého víkendu odpovědět.

Jo a Firefox má i nové logo.