Vyšla alfa instalátoru pro Debian 12, Ubuntu se angažuje v IoT

První alfa verze instalátoru Debianu 12

Práce na Debianu 12 začal teprve před několika měsíci a nedávno byla vydána první testovací verze jeho oficiálního instalátoru. Ten nově přichází s podporou jádra Linux 5.19 a automatickou detekcí operačního systému Windows 11 pro případ dualbootu. Kromě toho byla přidána podpora pro zařízení s ARM procesorem jako jsou jednodeskové počítače, mobilní telefony nebo modulární laptopy stejně jako zařízení s architekturou procesoru RISC-V.

Mezi další novinky patří syntéza řeči, lepší detekce úložných zařízení nebo ovladače pro souborový systém NTFS. Finální verze Debian GNU/Linux 12 s kódovým označení “Bookworm” by měla vyjít v létě 2023.

Debian

Ubuntu bude podporovat internet věcí

Společnost Canonical oznámila, že se připojila ke Connectivity Standards Alliance s úmyslem nastavit nové standardy bezpečnosti a spolehlivosti pro zařízení internetu věcí. Hlavním cílem je uzpůsobit operační systém Ubuntu Core standardu Matter, který by měl zajistit interoperabilitu a přístupnost zařízením v internetu věcí. Canonical je první firmou spolupracující na tomto standardu, která vyvíjí vlastní nezávislou linuxovou distribuci.





Kromě toho tvůrci Ubuntu oznámili, že nadcházející verze 22.10 kromě jiného podporovat i jednodeskové zařízení LicheeRV od firmy Sipeed. To je s cenou necelých 17 dolarů nejlevnějším zařízením s RISC-V procesorem.

LicheeRV

Linux pro notebooky LoongArch

Čínský dodavatel hardwaru Loongson Technology pracuje na implementaci LoongArch do linuxového jádra. Tato firma totiž vyvinula vlastní instrukční sadu odvozenou od MIPS64 a použila ji ve svých procesorech. Jejich kód se do linuxového jádra dostal od verze 5.19, stále je ale potřeba dodělat spoustu věcí, jako je třeba podpora procesorů Loongson řady 3A5000. Hlavním důvodem je příprava linuxového jádra na notebooky, které by měly brzy dorazit na trh.





Loongson 3A5000

Přepracované počítače Thelio od System76

Výrobce linuxového hardwaru System76 představil novou řadu stolních počítačů Thelio. Tato vlajková loď společnosti mezi osobními počítači přichází v pěti různých variantách, které se od sebe liší jak zvenku tak uvnitř.

Tato řada zahrnuje modely Thelio, Thelio Mira, Thelio Major, Thelio Mega a Thelio Massive. Počítače je možno nakonfigurovat s procesory AMD Ryzen nebo Intel, osadit až 1536 GB pamětí, až čtyřmi grafickými kartami a až 88 TB úložištěm. Všechny modely s prodávají s předinstalovaným operačním systémem Pop!_OS Linux.

Thelio

Nově vydáno

Terry Fage oznámil vydání SME Server 10.1, aktualizované verze linuxové distribuce pro domácí servery postavené na CentOS 7. Na Arch Linuxu postavená desktopová distribuce RebornOS vyšla ve verzi 2022.09. Minimalistický operační systém Peropesis bez grafického prostředí vycházející z Linuxu je k dispozici ve verzi 1.7. Nezávislé vyvíjená průběžně aktualizovaná distribuce Venom Linux vydala novou verzi s číslem 4.0.