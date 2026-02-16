Vyšla beta GNOME 50, Linux Mint zvažuje delší vývojový cyklus

GNOME 50 vstupuje do beta fáze
Projekt GNOME vydal veřejnou betu desktopového prostředí GNOME 50, které přináší řadu novinek napříč systémem. Mezi hlavní změny patří první stabilní implementace VRR (Variable Refresh Rate) a frakčního škálování, lepší práce s dedikovanými GPU a vylepšení správce oken Mutter.
Aktualizací prošlo i Nastavení (nový posuvník velikosti textu, volba prvního dne v týdnu), prohlížeč GNOME Web, vzdálená plocha i čtečka obrazovky Orca. Řada drobných vylepšení se týká také aplikací jako Kalkulačka, Kalendář nebo Software. Finální vydání GNOME 50 je plánováno na 18. března 2026. Beta verze je již dostupná k testování prostřednictvím obrazu GNOME OS.
Linux Mint zvažuje delší vývojový cyklus
Vývojáři Linux Mint zvažují změnu tradičního šestiměsíčního vydávacího cyklu distribuce. Vedoucí projektu se domnívá, že delší vývojový cyklus by týmu umožnil věnovat více času vývoji nových funkcí místo neustálého testování a oprav kvůli dodržení současných termínů. Pokud by se tempo vydávání skutečně zpomalilo, mohlo by to ovlivnit i vydání Linux Mint 23 později letos a znamenalo by to konec tradičního modelu dvou hlavních vydání ročně.
Zatím není jasné, zda by se změna týkala i Linux Mint Debian Edition (LMDE). Další podrobnosti o plánech pro Linux Mint 23 by měly být známé po vydání Ubuntu 26.04 LTS v dubnu, které poslouží jako základ pro další verzi. S delším vývojovým cyklem si uživatelé na nové hlavní verze počkají déle, změna by ale mohla umožnit soustředit se na ambicióznější funkce, které se do šestiměsíčního okna nevejdou.
MOS: nový open-source serverový OS
Projekt MOS je nový open-source serverový systém zaměřený na homelaby a self-hosting. Není to klasický NAS – cílem je univerzální serverová platforma spravovaná přes webové rozhraní. Postavený na Devuanu, MOS kombinuje správu úložiště, kontejnerů (Docker, LXC) i virtuálních strojů v jednom rozhraní.
Nabízí monitoring, správu uživatelů, storage poolů i webový terminál. Podporuje také pluginy a volitelné moduly. Projekt je zatím v rané fázi vývoje a není dostupný jako ISO obraz. Finální obraz se distribuuje jako archiv .xz pro nasazení ve virtuálním stroji.
reBot-DevArm
Čínská společnost Seeed Studio představila levné robotické rameno reBot Arm B601, primárně coby pomůcky pro studenty a výzkumníky. K dispozic jsou zdrojové soubory pro plechové díly a 3D tištěné díly a podrobné specifikace a odkazy na nákup každého jednotlivého šroubu. Paže má šest stupňů volnosti, dosah 650 mm a nosnost 1,5 kilogramu, podporované platformy mají být ROS1, ROS2, LeRobot, Pinocchio a Isaac Sim.
V budoucnu bude k dispozici i vlastní SDK napsané v Pythonu. Tento projekt je určen k podpoře vzdělávání a osobního učení. Všechny zdroje jsou zcela zdarma pro jednotlivé vývojáře, studenty a vzdělávací instituce. I přesto, že se jedná o open-source, je jakékoli neoprávněné komerční použití je však přísně zakázáno.
Nově vydáno
Saeed Badreldin oznámil vydání Helwan Linux 3.0 „Dev“ edition, nejnovější verze distribuce založené na Arch Linuxu, určené především pro vývojáře. Vyšlo Ubuntu 24.04.4 LTS, čtvrté opravné vydání Ubuntu 24.04 LTS s kódovým názvem Noble Numbat. Byl vydán LineageOS 23.2, nová verze svobodného operačního systému pro chytré telefony, tablety a set-top boxy založený na Androidu. Vývojáři Lilidogu, lehké desktopové distribuce Linuxu založené na Debianu „Stable“ a vybavené přizpůsobeným správcem oken Openbox, oznámili dostupnost nové verze 26.02.06.