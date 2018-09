 »   »  Vyšla Java 11: menší core systém a experimentálne garbage collectory

$ ~/bin/jdk-11/bin/java HttpClientEx.java <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>My html page</title> </head> <body> <p> Today is a beautiful day. We go swimming and fishing. </p> <p> Hello there. How are you? </p> </body> </html>

Dostaneme takýto HTML výstup.

Nové reťazcové metódy

Do jadra jazyka boli zabudované nové metódy na prácu s reťazcami. Metóda repeat() opakuje n-krát daný reťazec, metódy stripTrailing() , stripLeading() a strip() odstraňujú biele znaky. Šikovná metóda isBlank() testuje či je reťazec tvorený len bielymi znakmi a metóda lines() nám vytvorí prúd z reťazca, ktorého časti sú oddelené znakom nového riadku.

package com.zetcode; public class StringMethodsEx { public static void main(String[] args) { var word = "falcon "; System.out.println(word.repeat(5)); var word2 = "\tnice blue\t"; System.out.println(word2 + "sky"); System.out.println(word2.stripTrailing() + "sky"); System.out.println(word2.stripLeading() + "sky"); System.out.println(word2.strip() + "sky"); var word3 = " "; System.out.println(word3.isEmpty()); System.out.println(word3.isBlank()); var words = "falcon

eagle

sky

wood

forest"; words.lines().forEach(System.out::println); } }

V tomto príklade si otestujeme všetky spomínané metódy.

$ ~/bin/jdk-11/bin/java StringMethodsEx.java falcon falcon falcon falcon falcon nice blue sky nice bluesky nice blue sky nice bluesky false true falcon eagle sky wood forest

Metóda asMatchPredicate

Pre prácu s regulárnymi výrazmi máme novú metódu asMatchPredicate() .

package com.zetcode; import java.util.Arrays; import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class StringMethodsEx { public static void main(String[] args) { var words = Arrays.asList("dog", "Dog", "DOG", "Doggy"); var pred = Pattern.compile("dog", Pattern.CASE_INSENSITIVE).asMatchPredicate(); words.forEach((word) -> { if (pred.test(word)) { System.out.printf("%s matches%n", word); } else { System.out.printf("%s does not match%n", word); } }); } }

Metóda asMatchPredicate() vytvorí zo skompilovaného vzoru predikát, na ktorom potom voláme test() metódu.

$ ~/bin/jdk-11/bin/java MatchAsPredicateEx.java dog matches Dog matches DOG matches Doggy does not match

Metódy readString a writeString

Trieda java.nio.file.Files získala nové metódy. Metóda readString() načíta obsah súboru do reťazca a writeString() zapíše sekvenciu znakov do súboru.

package com.zetcode; import java.nio.file.Path; import java.nio.file.Files; import java.io.IOException; public class WriteStringEx { public static void main(String[] args) throws IOException { var words = "forest

wood

sky

rock"; Files.writeString(Path.of("words.txt"), words); } }

Tento program zapíše štyri slová do súboru words.txt .

package com.zetcode; import java.nio.file.Path; import java.nio.file.Files; import java.io.IOException; public class ReadStringEx { public static void main(String[] args) throws IOException { var fileName = "words.txt"; var data = Files.readString(Path.of("words.txt")); System.out.println(data); } }

Následne v tomto ďalšom príklade načítame dáta zo súboru words.txt a vypíšeme ich na obrazovku.

$ ~/bin/jdk-11/bin/java ReadStringEx.java forest wood sky rock

Ďalšie zmeny

Java 11 ďalej prináša dva experimentálne garbage collectory, implementáciu Unicode 10 štandardu, novinky v oblasti bezpečnosti (TLS 1.3 protokol, kryptografické algoritmy) a Java Flight Recorder, čo je framework určený na profilovanie a spracovanie udalostí.

Ďalšie informácie môžete získať na openjdk.java.net/projects/jdk/11/ a JDK 11 Release Notes.