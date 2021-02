Vyšla Mageia 8, Google představil zvukový formát Lyra

Zvukový formát Google Lyra je o 60 % lepší než Opus

Google už delší dobu vyvíjí zvukový formát – tedy vlastně bychom mohli říci, že trénuje neuronovou síť – jménem Lyra. Cílem tohoto formátu je dostat datový tok co nejníže, aby bylo možné v kombinaci s AV1 videem provozovat video konference i na 56kbit/s lince, což je rychlost, která je tu s námi už nějakých 20 let.

AI tým Googlu tvrdí, že trénink na myriádě různých hlasových vzorků všech možných jazyků dostal Lyru do fáze, kdy dává při datovém toku 3 kbit/s srovnatelnou kvalitu jako Opus při 8 kbit/s. Kvalitu převodu ověřovali zvukové a hlasoví experti.

Podrobnosti o formátu jsou k dispozici na AI blogu Google, včetně porovnání kvality s Opusem a Speex. Lyra zní samozřejmě nejlépe, což v případě srovnání s Opusem stojí i na skutečnosti, že Opus necílí přímo na takto extrémně nízké datové toky. Přestože Lyra zní na takto super nízké datové toky velmi dobře, je jasně slyšet, že je výrazně odchýlena od originálu. Nic, co by vadilo u video konferencí, kterých si v této dekádě budeme zjevně užívat výrazně více, než by kdo v roce 2018 tipoval.

Vyšla Mageia 8

Porodní proces linuxové distribuce Mageia nakonec i poosmé doběhl v pořádku a fanoušci jedné ze dvou následnic Mandrivy mohou aktualizovat. Opět jsou k dispozici instalační obrazy na DVD či Live média pro 32 i 64bitové x86 a nějaké ty ARMy. Upgrade ze sedmičky je možný i skrze terminál pomocí DNF či urpmi (tuto cestu jsou použil, vše proběhlo hladce).

Osmička přináší aktualizace všeho možného, najdeme zde jádro Linux 5.10.16, dále třeba rpm 4.16.1.2, dnf 4.6.0, Mesa 20.3.4, KDE Plasma 5.20.4, GNOME 3.38, Xfce 4.16, Firefox 78.x ESR, Chromium 88 či LibreOffice 7.0.4.2.

Podpora platforem rodiny ARM je mimochodem zase o něco pokročilejší. Jak 64bit AArch64, tak 32bit ARMv7 mají nyní všechny balíčky sestavené prakticky na úrovni x86, což je u Mageiy ta zcela primární platforma. Jinak dále vylepšena je podpora WiFi, konkrétně instalátor konečně používá WPA2. Podporována je i instalace na F2FS a vylepšena je podpora dalších FS. Výrazně se zkracuje doba startu (díky použití Zstd komprese) a samozřejmostí je podpora nového hardwaru a RPM explicitně podporuje použití se SSD. Je toho samozřejmě více.

Na Tchaj-wan nedorazil tajfun

Brutální přebytek poptávky po výrobních kapacitách TSMC nad možnostmi firmy. Z kapacit navíc velkou část ujídá Apple a brzy bude i Intel. Do toho velké problémy v dodavatelských řetězcích v důsledku pandemie Sars-Cov2. K tomu významnou část výroby GPU čmajznou hned Číňani na těžbu kryptoměn. Je toho málo? No tak ještě přidáme: na Tchaj-wan nedorazil každoroční tajfun.

Země přitom do značné míry žije ze zásob vody, které nabere právě během tajfunu do obrovských zásobníků. Ty nyní nejsou naplněny, naopak se blíží mnohde ke kriticky nikým hladinám a země tak nejspíš začne výrazně šetřit vodou. Jedním z největších spotřebitelů vody je právě TSMC, jelikož výroba čipů spotřebovává obří množství vody pitné, resp. vyšší kvality. Denní potřeba TSMC je na úrovni 15 miliónů litrů vody na průměrnou továrnu (tolik TSMC uvedla pro výstavu továrny v Arizoně), navíc firma neustále navyšuje výrobní kapacity.

TSMC tak musí přistoupit k objednávkám dodávek vody do továren z vnějších zdrojů, což samozřejmě výrazně navyšuje výrobní náklady a je otázkou, zdali to vůbec pokryje potřeby a zdali vůbec takových zdrojů bude dost na delší dobu.

Je možné, že už tak bídně dostupné produkty stavějící na čipech z továren TSMC budou ještě hůře dostupné, případně za vyšší ceny. Pokud vůbec. Detaily shrnuje no-x na diit, podrobnosti k tomu, jak dlouho potrvá nedostatek hardwaru u kolegů na Cnews.

Google TV (Android TV) umožní vypnout chytré funkce

Ze své Google TV budeme moci v dohledné době udělat obyčejnou „hloupou“ televizi. S přechodem od označení Android TV na Google TV přijde i možnost nastavení televizoru do režimu Basic TV, které vypne „chytré“ funkce. V takovém případě budou v systému vypnuty veškeré internetové funkce, doporučení pořadů, hlasové ovládání atd. Domovská obrazovka nabídne jen přepínání mezi vstupy apod.

První televizory se systémem Google TV přijdou od značek Sony a TCL někdy později v tomto roce.

Wine 6.3 záplatuje 15 let starou chybu

Nová vývojová verze Wine přináší lepší podporu debuggeru v rozhraní systémových volání NT, převedení další knihovny do formátu PE (WineGStreamer), více podpory WinRT ve WIDL (Wine Interface Definition Language) či opravu 24 chyb. Ta nejstarší se týká běhu py2exe, přičemž nahlášena byla v říjnu 2005 (odkaz na py2exe už dokonce směřuje do služby Web Archive). Nejnovější nahlášená chyba pak čekala na opravu pouhý 1 den.

GNOME 40 Beta

Další milník na cestě k revolučnímu vydání GNOME 40 máme za sebou. Beta verze ukazuje několik novinek pro čtyřicítku chystaných, například další aktualizace GNOME Shellu, již dříve zmíněná velká vylepšení Mutteru (XWayland on-demand, atomic mode-setting, horizontální uspořádání ploch jako výchozí…), experimentální podporu WebExtensions API v prohlížeči, vylepšení Kalkulačky (frekvence, týdny, století, dekády…), vylepšená integrace GVFS Google (lépe pracuje s adresáři o mnoha souborech atd.) či různá vylepšení v Souborech. Podrobnosti k dispozici.

Krátce