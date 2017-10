 »   »  Vyšlo Ubuntu 17.10 Artful Aardvark, přelomové vydání s Gnome a Waylandem

Úvodem je nutno připomenout, že Ubuntu 17.10 Artful Aardvark je standardní verze a tudíž je její podpora plánována „pouze“ na příštích 9 měsíců. Skončí v červenci 2018 a předpokládá se, že uživatelé předtím přejdou na Ubuntu 18.04 LTS.

Velké změny v pozadí

Říjnová vydání předcházející LTS verzi na jaře příštího roku jsou tak trochu vždy ve stínu toho, co přijde za 6 měsíců. V případě Ubuntu 17.10 tomu tak není, nová verze opouští po léta Canonicalem vyvíjený desktop Unity a navrací se zpět ke GNOME, se kterým začínala.

Současně s tím končí plány Canonicalu na vlastní grafický server Mir v původní podobě. Tento projekt bude nadále vyhrazen produktům kategorie IoT (internet věcí), desktopové Ubuntu a tedy i GNOME nebude Canonical nijak upravovat pro běh na Miru. Místo toho přichází Ubuntu 17.10 s jedinou logickou volbou: výchozím zobrazovacím serverem je zde Wayland, s možností nadále používat X.Org – týká se vedle osobní preference „staromilců“ zejména věcí, kde Wayland není dobře použitelný, tedy například 3D či vzdálených desktopů.

Poslední velkou změnou, která však byla spíš jen otázkou času, je upuštění od tvorby 32bitových x86 instalačních obrazů.

Nové verze a drobnější úpravy

Pokud si odmyslíme přechod Ubuntu ke GNOME a Waylandu, pak je zde obligátní várka aktualizací, nových verzí jádra, nástrojů i uživatelských aplikací. Na prvním místě jmenujme kernel 4.13 (aktuální nejvyšší stabilní jádro). S ním se pojí obvyklé novinky v oblasti podporovaného hardwaru – například nových CPU architektur, integrovaných GPU či samostatných grafických karet (ovladače Intel, AMDGPU, nouveau apod.), lepší podpora akcelerace videa, výpočtů na GPU (CUDA).

Canonical dále v přehledu novinek připomíná podporu bezovladačového tisku na tiskárnách s podporou IPP Everywhere, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct či Mopria.

S GNOME ve verzi 3.26 přichází také přechod na přihlašovací systém GDM (LightDM lze nadále používat). S koncem Unity také Canonical navrací hlavní tlačítka oken (minimalizace, maximalizace, zavření) napravo (opět: lze umístit vlevo). Prostředí GNOME je v Ubuntu 17.10 značně přizpůsobeno, aby bylo velmi podobné Unity, nicméně uživatelské návyky z běžného GNOME zde fungují na jedničku.

V kontextu pražského metra doplňme další novinku v podobě lepší podpory Wi-Fi captive portálů. Došlo dále na Network Manager 1.8, lepší podporu reproduktorů připojených přes Bluetooth (na ně se zvukový výstup automaticky přepne po jejich připojení, což se až dosud muselo v Ubuntu dělat ručně). Přibyla podpora indicator appletů, šifrování Ext4 díky fscrypt a lépe funguje podpora více monitorů, resp. monitorů s vysokým rozlišení / DPI (k tomuto tématu podrobněji v čerstvém článku Jiřího Eischmanna).

LibreOffice povýšilo na verzi 5.4. Nově není výchozí verzí Python 2, ale novější Python 3.6. Aplikace Simple Scan nyní vypadá a pracuje trochu jinak, aby dobře zapadala do GNOME. Hudební přehrávač Rhythmbox dostal alternativní rozhraní od Davida Mohaneda, vývojáře UBuntu Bidgie. Jinak také vypadá aplikace s nastaveními systému.

Serverová edice Ubuntu 17.10 přináší qemu 2.10, libvirt 3.6, DPDK 17.05.2, Open vSwitch 2.8, nový Bind9 KSK, cloud-init 17.1, curtin 0.1.0~bzr519–0ubuntu1 či Samba 4.6.7.

V systému přetrvává řada známých chyb, ať již v desktopové či serverové edici. Jejich přehled je k dispozici na webu Ubuntu.

Další varianty *buntu

Kubuntu 17.10 přináší novější verzi desktopu KDE, tedy komponent jako Plasma 5.10, KDE Applications 17.04.3 a také KDE Frameworks 5. Přehrávač Dragonplayer končí, nahrazuje jej VLC. Správce balíčků Muon je zpět a je k dispozici jako alternativa k Plasma Discover. Zastralý hudební přehrávač Amarok stavějící ještě na KDE4 je nahrazen přehrávačem Cantata Qt5 – jde o frontend pro MPD a tvůrci Kbuntu žádají uživatele, aby funkčnost otestovali. Kubuntu také vyhodilo z výchozí instalace kecálka Telepathy, a to kvůli řadě problémů tohoto neudržovaného programu.

Xubuntu 17.10 přináší na GTK+ v3 portovaný slovník, Genmon Plugin a Mount Plugin. Vylepšena je podpora Exo GTK+ v3 (knihovna Xfce pro vývoj aplikací). Přešlo se od GTK+ 3.24 na 3.26 d podporou Unicode 10.0.0 a barevných Emoji. Tumbler byl portován na GDBus, plugin Clipman na GtkApplication. Klientské dekorace spotřebovávají méně zdrojů s tématem Greybird GTK+.

Lubuntu je k dispozici ve dvou variantách. Klasické Lubuntu 17.10 s GTK+ desktopem LXDE a dokončované Lubuntu-Next 17.10 s Qt5 desktopem LXQt. Prvně jmenovaná víceméně opravuje jen nějaké dílčí drobnosti. Desktopové prostředí LXDE již není dále vyvíjeno (z téhož důvodu nelze počítat s tím, že by Lubuntu nabízelo běh Waylandu ve výchozí instalaci), tvůrci soustředili své síly na LXQt. Novinky pro druhou variantu zatím nebyly vystaveny, předpokládejme, že je použit desktop LXQt 0.11 z loňského září s dílčími novinkami komponent, které směřují LXQt k blížícímu se vydání 0.12.

Ubuntu MATE 17.10 zatím nemá na webu novinky, takže vycházíme z popisu vydání beta2 z konce září. Tato verze nabízí několik předdefinovaných vzhledů panelu (Mutiny ve stylu Unity, Cupertino ve stylu macOS, REdmond ve stylu Windows, moderní Pantheon, dále Contemporary, Netbook a Traditional pro staromilce). Je zde vylepšené globální menu a Heads-Up Display (omezeno na Contemporary, Cupertino a Mutiny), vylepšené indikátory (Optimus, Bluetooth, síť, napájení, zprávy, zvuk, sezení), širší možnosti konfigurace pomocí MATE Tweak, vylepšení správce souborů Caja (pokročilé hromadné přejmenování, …), aktualizovaná obrazovka Ubuntu MATE Welcome 17.10.14 a spousta dalších drobných vylepšení.

Relativně nový přírůstek do Ubuntu rodiny, tedy varianta Ubuntu Budgie 17.10 používá jako základ aplikace z GNOME 3.26, GNOME Photos však nahradila za gThumb. Dále chybí GNOME Dokumenty či GNOME Kontakty. Obecně je Budgie Desktop nyní ve verzi 10.4 (oproti 10.2.9 z předchozího vydání) s několika novinkami.