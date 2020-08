Vytváření vlastních řídicích struktur v jazyce Smalltalk

false xor: true. "výsledek je true"

V příkladu jsme metodu xor: objektu false zavolali s argumentem true .

Syntaxe pro volání metody s více argumenty je trochu podobná pojmenovaným argumentům v Pythonu nebo Dartu – selektor metody má více částí (klíčových slov) a argumenty se zadávají mezi nimi. Například metodu between:and: objektu 7 můžeme zavolat takto:

7 between: 6 and: 8 “argumenty jsou 6 a 8, vrací true”

Metoda vrátí hodnotu true , protože 7 leží v intervalu <6; 8>.

Definice metod ve Smalltalku

Smalltalk pracuje se zdrojovými texty dost odlišně od programovacích jazyků hlavního proudu. Programátoři píší kód v interním IDE Smalltalku, kterým může být třeba základní prohlížeč System Browser nebo debugger. Nově vytvořené nebo upravené metody systém ihned přeloží a zdrojovou definici uloží na disk v interním textovém formátu.

Metodu not třídy True bude System Browser zobrazovat takto – tělo metody je zobrazeno ve spodním panelu:



System Browser v dialektu Smalltalku Pharo

V ukázkách kódu zapíšeme tutéž metodu spolu se jménem třídy, ve které je metoda definována:

True>>not "Metoda not třídy True vrací vždy false." ^ false

Znak ^ označuje návrat z metody s návratovou hodnotou, je to tedy ekvivalent příkazu return .

Ve třídě False je metoda not definována obdobně:

False>>not "Metoda not třídy False vždy vrací true" ^ true

Bloky ve Smalltalku

Blok kódu (anonymní funkce) se ve Smalltalku zapisuje v hranatých závorkách:

[ příkazy ]

Blok je také objekt, a jeho tělo se vykoná voláním metody value , tedy volání

[ příkazy ] value

vykoná příkazy bloku a vrátí hodnotu posledního vykonaného příkazu.

Větvení

Ve Smalltalku má třída Boolean dva potomky, singletony True a False . Na instanci třídy True se můžeme odkázat literálem true (s malým písmenem na začátku), na instanci třídy False literálem false .

Pro větvení programu implementují třídy True a False několik metod, z nichž jako první si ukážeme metodu ifTrue: .

true ifTrue: [ 'tělo bloku se vykoná' ]. false ifTrue: [ 1 / 0 ] "dělení nulou nenastane".

Metoda ifTrue: třídy True vykoná blok předaný jako argument, metoda ifTrue: třídy False blok nevykoná.

Asi je zřejmé, jak budou obě implementace metody ifTrue: vypadat – implementace ve třídě True vždy vykoná tělo bloku předaného jako argument, zatímco ve třídě False nikdy tělo bloku nevykoná.

True>>ifTrue: alternativeBlock ^alternativeBlock value False>>ifTrue: alternativeBlock ^nil

Ve Smalltalku je tedy (alespoň na syntaktické úrovni) větvení implementováno pomocí polymorfismu.

Ve standardní knihovně Smalltalku jsou implementovány i další varianty větvení, např.

podmínka ifFalse: [ blok ] podmínka ifTrue: [ trueBlok ] ifFalse: [ falseBlok ]

Smyčky

V knihovně najdeme také dvě varianty jednoduchých smyček:

[ podmínka ] whileTrue: [ těloSmyčky ] [ podmínka ] whileFalse: [ těloSmyčky ]

Na rozdíl od větvení jsou metody whileTrue: a whileFalse: metodami bloku. Ve smyčce je totiž nutné si podmínku zapamatovat a vyhodnotit jí opakovaně, k čemuž se blok ideálně hodí. Tělo smyčky je pak metodám whileTrue: a whileFalse: předáváno jako argument.

Pokud budeme zvědaví na implementaci metody whileTrue: , System Browser nám zobrazí následující rekurzivní definici1:

BlockClosure>>whileTrue: aBlock (self value) ifTrue: [ aBlock value. self whileTrue: aBlock ]. ^ nil

Zde si tvůrci Smalltalku z výkonnostních důvodů vypomohli nečistým a nesportovním trikem: pokud je podmínkový blok literálem, je překládán přímo překladačem a metoda whileTrue: se nevolá, k žádné rekurzi tedy nedochází. Skutečná metoda se zavolá pouze pro bloky, které nejsou literály.

Konstrukce vlastního řízení běhu – metoda case:do:

Nyní již máme dostatečnou představu o možnostech Smalltalku, abychom mohli implementovat vlastní konstrukci pro řízení běhu, odpovídající příkazu switch / case známého z běžně používaných programovacích jazyků. Smalltalk ani jeho knihovna takovou konstrukci neobsahuje, protože v něm není zapotřebí – místo switch / case se v běžném programování používá např. dědičnost nebo slovník ( Dictionary ) s vykonatelnými bloky (viz např. metoda Object>>caseOf: popsaná ve čtvrtém díle seriálu o Squeaku na root.cz.

Pro implementaci naší konstrukce zavedeme novou třídu s názvem Case , jejíž factory metoda on: naplní dvě instanční proměnné:

proměnnou hodnota naplní hodnotou předanou jako argument factory metodě on:

do proměnné provedeno přiřadí počáteční hodnotu false .

Dále vytvoříme instanční metodu case:do: , která podmíněně vykoná blok. Tuto metodu zapíšeme z didaktických důvodů takto:

Case>>case: pripad do: blok (provedeno not) & (pripad = hodnota) ifTrue: [ provedeno := true. blok value ]

Opravdový Smalltalkista by metodu zapsal trochu jinak, ale její význam je snad takto pochopitelnější – pokud žádný case ještě nebyl proveden a parametr pripad odpovídá zapamatované hodnotě, označíme case jako provedený přiřazením hodnoty true a vykonáme předaný blok.

Jak by vypadalo použití této konstrukce?

Abychom v kódu nemuseli vícekrát opakovat objekt, jehož metodu voláme, použijeme tzv. kaskádování. Ve Smalltalku se pro kaskádování používá syntaxe

objekt metoda1; metoda2

která je ekvivalentní volání

objekt metoda1. objekt metoda2.

Znakem středník oddělujeme jednotlivá volání metod stejného objektu.

Základní použití naší třídy Case by mohlo s využitím kaskádování vypadat asi takto:

(Case on: 2) case: 1 do: [ “jedna” ]; case: 2 do [ “dva” ].

Pomocí factory metody on: vytvoříme krátkodobou instanci třídy Case , nad kterou pak budeme pro jednotlivé případy postupně volat její metodu case:do: . Metoda zajistí, že se vykoná nejvýše jeden blok.

Samozřejmě jsou možná další vylepšení, abychom si připadali skoro jako v Céčku nebo v Javě, ta ale už nejsou předmětem tohoto článku.

Závěr

V článku jsme si ukázali, jakým způsobem jsou v knihovně jazyka Smalltalk implementovány větvení a základní cykly, a pokusili jsme se podobným způsobem implementovat ekvivalent příkazu switch / case .

Z výkonnostních důvodů samozřejmě provádí překladač optimalizace jemu známých řídicích konstrukcí, takže skutečná implementace je poněkud složitější. Přesto si myslím, že je to mechanismus zajímavý a možná snad inspirativní pro případné tvůrce nových programovacích jazyků.

Na závěr bych chtěl poděkovat svému kamarádovi a dlouholetému smalltalkistovi Standovi Bendovi za přečtení článku.

Poznámka

Pro zjednodušení výkladu jsem vybral definici metody whileTrue: ze smalltalkového dialektu Pharo. Většina ostatních Smalltalků obsahuje přímočařejší, zato trochu méně srozumitelnou definici této metody:

BlockClosure>>whileTrue: aBlock [self value] whileTrue: [aBlock value]