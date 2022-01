Obsah

1. Využití Redisu z jazyka Clojure pomocí knihovny Carmine

V dnešním článku, který je součástí seriálu o programovacím jazyku Clojure se seznámíme se způsobem využití systému Redis v aplikacích vyvinutých právě v Clojure. Jak již bylo zmíněno v perexu, použijeme pro tento účel knihovnu Carmine. O tom, proč je někdy vhodné zkombinovat možnosti nabízené jazykem Clojure se systémem Redis jsme se již taktéž ve stručnosti zmínili – plně se zde využije schopnost zpracování složitě strukturovaných dat v Clojure s flexibilitou a rychlostí Redisu.

Poznámka: v dalších kapitolách sice budou použity samostatně spustitelné demonstrační příklady, ovšem při zkoumání možností nabízených knihovnou Carmine je mnohem lepší si přes lein repl spustit interaktivní smyčku REPL a příkazy zapisovat buď přímo zde nebo propojit REPL s programátorským textovým editorem popř. s integrovaným vývojovým prostředím.

2. Překlad a instalace Redisu verze 6.2 (6.2.6)

Redis může být na některých systémech již nainstalován. To, jaká verze serveru je aktuálně nainstalována, lze zjistit následujícím příkazem:

$ redis-server --version

Poznámka: alternativně je možné sledovat hlášení serveru při jeho spouštění.

Na mnoha systémech nalezneme stále verzi 4.x (kterou v dnešním článku nelze využít) nebo 5.0.x, což je ostatně i případ mnou používaného systému Fedora 32:

Redis server v=5.0.9 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=699c550ace009f13

V případě, že se v repositářích vaší distribuce z nějakého důvodu nenachází novější verze Redisu, lze ji přeložit a nainstalovat přímo ze zdrojových kódů. To ve skutečnosti není nic složitého, protože závislosti Redisu jsou pouze minimální: základní knihovna glibc a volitelně též knihovna jemalloc (její použití je však možné zakázat, což může mít vliv na rychlost práce s pamětí, popř. na požadavky na větší množství virtuální paměti).

Poznámka: pochopitelně je nutné mít k dispozici o ekosystém gcc popř. jiného překladače jazyka C.

Poslední stabilní verzí Redisu je verze 6.2.6, takže se ji pokusíme nainstalovat. Stažení zdrojových kódů Redisu 6.2.6:

$ wget https://download.redis.io/releases/redis-6.2.6.tar.gz --2022-01-24 19:53:49-- https://download.redis.io/releases/redis-6.2.6.tar.gz Resolving download.redis.io (download.redis.io)... 45.60.123.1 Connecting to download.redis.io (download.redis.io)|45.60.123.1|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 2476542 (2,4M) [application/octet-stream] Saving to: ‘redis-6.2.6.tar.gz’ redis-6.2.6.tar.gz 100%[===================>] 2,36M 3,47MB/s in 0,7s 2022-01-24 19:53:50 (3,47 MB/s) - ‘redis-6.2.6.tar.gz’ saved [2476542/2476542]

Rozbalení tarballu:

$ tar xvfz redis-6.2.6.tar.gz

Překlad a instalace (pro jednoduchost se nepoužívá knihovna jmalloc):

$ cd redis-6.0.10 $ make distclean; make MALLOC=libc; make $ make install

Kontrola, jaká verze Redisu je nyní k dispozici:

$ redis-server --version Redis server v=6.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=eaea6515c6f672a7

3. Spuštění Redisu a kontrola připojení z CLI klienta

V dalších kapitolách se předpokládá, že se klienti budou připojovat k běžícímu serveru Redisu, a to na standardním portu 6379. Chování serveru, volba úložiště dat, jeho dostupnost i mimo lokální síť atd. jsou pochopitelně plně konfigurovatelné. O několika důležitých konfiguračních volbách jsme se již zmínili v tomto textu (ovšem určeném ještě pro Redis 4.x). Samotný server se spouští příkazem redis-server:

$ redis-server

Po spuštění by se měla vypsat informace o verzi Redisu, použitém konfiguračním souboru (ve výpisu níže není konfigurační soubor specifikován) a především o portu, ke kterému je možné se připojit z klientů:

26769:C 24 Jan 2022 19:57:44.333 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo 26769:C 24 Jan 2022 19:57:44.333 # Redis version=6.2.6, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=26769, just started 26769:C 24 Jan 2022 19:57:44.333 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use ./redis-server /path/to/redis.conf 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # You requested maxclients of 10000 requiring at least 10032 max file descriptors. 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # Server can't set maximum open files to 10032 because of OS error: Operation not permitted. 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # Current maximum open files is 4096. maxclients has been reduced to 4064 to compensate for low ulimit. If you need higher maxclients increase 'ulimit -n'. 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 * monotonic clock: POSIX clock_gettime _._ _.-``__ ''-._ _.-`` `. `_. ''-._ Redis 6.2.6 (00000000/0) 64 bit .-`` .-```. ```\/ _.,_ ''-._ ( ' , .-` | `, ) Running in standalone mode |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'| Port: 6379 | `-._ `._ / _.-' | PID: 26769 `-._ `-._ `-./ _.-' _.-' |`-._`-._ `-.__.-' _.-'_.-'| | `-._`-._ _.-'_.-' | https://redis.io `-._ `-._`-.__.-'_.-' _.-' |`-._`-._ `-.__.-' _.-'_.-'| | `-._`-._ _.-'_.-' | `-._ `-._`-.__.-'_.-' _.-' `-._ `-.__.-' _.-' `-._ _.-' `-.__.-' 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128. 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # Server initialized 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect. 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 * Loading RDB produced by version 6.2.6 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 * RDB age 57 seconds 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 * RDB memory usage when created 0.51 Mb 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 # Done loading RDB, keys loaded: 0, keys expired: 0. 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 * DB loaded from disk: 0.000 seconds 26769:M 24 Jan 2022 19:57:44.334 * Ready to accept connections

V případě, že je server spuštěn v samostatném terminálu, je ho možné ukončit buď klávesovou zkratkou Ctrl+C nebo (jak je to běžné) příkazem kill:

^C 26769:signal-handler (1611248833) Received SIGINT scheduling shutdown... 26769:M 24 Jan 2022 20:07:13.469 # User requested shutdown... 26769:M 24 Jan 2022 20:07:13.469 * Saving the final RDB snapshot before exiting. 26769:M 24 Jan 2022 20:07:13.471 * DB saved on disk 26769:M 24 Jan 2022 20:07:13.471 # Redis is now ready to exit, bye bye...

Nyní se k serveru zkusíme připojit ze standardního klienta:

$ redis-cli

Prakticky ihned by se měla objevit výzva:

127.0.0.1:6379>

Vyzkoušíme základní komunikaci příkazem PING. Server by měl odpovědět zprávou PONG:

127.0.0.1:6379> PING PONG

Vypsat si můžeme i konfiguraci serveru, a to konkrétně příkazem INFO:

127.0.0.1:6379> INFO # Server redis_version:6.2.6 redis_git_sha1:00000000 redis_git_dirty:0 redis_build_id:eaea6515c6f672a7 redis_mode:standalone arch_bits:64 multiplexing_api:epoll atomicvar_api:c11-builtin gcc_version:7.3.1 process_id:7714 process_supervised:no ... ... ... 127.0.0.1:6379>

Poznámka: pokud předchozí příkazy nepracují korektně, je nutné se ujistit, že server běží na zadaném portu, že není blokováno připojení atd.

4. Klient pro systém Redis naprogramovaný v jazyce Clojure

Nyní si ukažme, jakým způsobem je možné naprogramovat jednoduchého klienta pro systém Redis, a to s využitím programovacího jazyka Clojure a knihovny Carmine. Nejprve je nutné vytvořit nový projekt v Clojure. Pro tento účel využijeme systém Leiningen (i když novější verze Clojure se již mnohdy bez Leiningenu obejdou):

$ lein new app carmine1 Generating a project called carmine1 based on the 'app' template.

Výše uvedený příkaz vytvoří projekt v adresáři nazvaném „carmine1“, v němž se mj. nachází i projektový soubor „project.clj“:

$ cat project.clj (defproject carmine1 "0.1.0-SNAPSHOT" :description "FIXME: write description" :url "http://example.com/FIXME" :license {:name "EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later WITH Classpath-exception-2.0" :url "https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/"} :dependencies [[org.clojure/clojure "1.10.1"]] :main ^:skip-aot carmine1.core :target-path "target/%s" :profiles {:uberjar {:aot :all :jvm-opts ["-Dclojure.compiler.direct-linking=true"]}})

Tento projektový soubor je zapotřebí upravit – přidat do něj závislost na knihovně Carmine. Viz zvýrazněný řádek:

(defproject carmine1 "0.1.0-SNAPSHOT" :description "FIXME: write description" :url "http://example.com/FIXME" :license {:name "EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later WITH Classpath-exception-2.0" :url "https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/"} :dependencies [[org.clojure/clojure "1.10.1"] [com.taoensso/carmine "3.1.0"]] :main ^:skip-aot carmine1.core :target-path "target/%s" :profiles {:uberjar {:aot :all :jvm-opts ["-Dclojure.compiler.direct-linking=true"]}})

Nyní můžeme přistoupit k dalšímu kroku, a to konkrétně ke stažení všech balíčků, na nichž tento projekt závisí. Kromě první knihovny (Carmine) se jedná o tranzitivní závislosti:

$ lein deps Retrieving com/taoensso/carmine/3.1.0/carmine-3.1.0.pom from clojars Retrieving com/taoensso/encore/3.9.2/encore-3.9.2.pom from clojars Retrieving com/taoensso/truss/1.6.0/truss-1.6.0.pom from clojars Retrieving com/taoensso/timbre/5.1.0/timbre-5.1.0.pom from clojars Retrieving com/taoensso/encore/3.4.0/encore-3.4.0.pom from clojars Retrieving io/aviso/pretty/0.1.37/pretty-0.1.37.pom from clojars Retrieving com/taoensso/nippy/3.1.1/nippy-3.1.1.pom from clojars Retrieving org/clojure/tools.reader/1.3.4/tools.reader-1.3.4.pom from central Retrieving org/iq80/snappy/snappy/0.4/snappy-0.4.pom from central Retrieving org/tukaani/xz/1.8/xz-1.8.pom from central Retrieving org/lz4/lz4-java/1.7.1/lz4-java-1.7.1.pom from central Retrieving org/apache/commons/commons-pool2/2.9.0/commons-pool2-2.9.0.pom from central Retrieving org/apache/commons/commons-parent/52/commons-parent-52.pom from central Retrieving org/apache/apache/23/apache-23.pom from central Retrieving commons-codec/commons-codec/1.15/commons-codec-1.15.pom from central Retrieving org/iq80/snappy/snappy/0.4/snappy-0.4.jar from central Retrieving org/tukaani/xz/1.8/xz-1.8.jar from central Retrieving org/lz4/lz4-java/1.7.1/lz4-java-1.7.1.jar from central Retrieving commons-codec/commons-codec/1.15/commons-codec-1.15.jar from central Retrieving org/apache/commons/commons-pool2/2.9.0/commons-pool2-2.9.0.jar from central Retrieving com/taoensso/encore/3.9.2/encore-3.9.2.jar from clojars Retrieving com/taoensso/timbre/5.1.0/timbre-5.1.0.jar from clojars Retrieving com/taoensso/nippy/3.1.1/nippy-3.1.1.jar from clojars Retrieving com/taoensso/truss/1.6.0/truss-1.6.0.jar from clojars Retrieving com/taoensso/carmine/3.1.0/carmine-3.1.0.jar from clojars

Poznámka: naprosto stejným způsobem byly připraveny i další projekty. Z nich si vždy ukážeme pouze obsah souboru „src/jméno_projektu/core.clj“, což je soubor, v němž se hledá a spouští (přesněji řečeno volá nebo vyhodnocuje) funkce nazvaná „main-“.

5. Připojení k Redisu, poslání zprávy PING a obdržení zprávy PONG

Ukažme si nyní, jak by mohl vypadat program napsaný v jazyku Clojure, který se po svém spuštění připojí k Redisu, pošle mu zprávu PING a zobrazí odpověď, což by měla být zpráva PONG (to jsme si ostatně ukázali ve druhé kapitole). Nejprve je nutné provést import knihovny Carmine:

(ns carmine1.core (:require [taoensso.carmine :as carmine)]))

V případě, že budeme chtít k některým symbolům (funkcím, makrům) přistupovat bez uvedení jména balíčku, můžeme tyto symboly korektně označit. Často budeme používat symbol wcar:

(ns carmine1.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)]))

Následně vytvoříme datovou strukturu (mapu) s informacemi o připojení k Redisu. Specifikovat je nutné především adresu a port, nepovinně též jméno a heslo, parametry SSL atd.:

(def redis-connection { :pool {} :spec { :host "127.0.0.1" :port 6379}})

A konečně můžeme začít komunikovat s Redisem. Použijeme přitom makro wcar (viz http://ptaoussanis.github­.io/carmine/taoensso.carmi­ne.html#var-wcar), kterému se předá jak informace o připojení, tak i příkaz, který se pošle na server. Zde se konkrétně jedná o příkaz PING. Makro wcar vrátí odpověď či odpovědi serveru, které vytiskneme:

(println (carmine/wcar redis-connection (carmine/ping)))

Poznámka: ve skutečnosti je volání Redisu provedeno asynchronně, takže interně vrácená hodnota není přímo odpovědí serveru, ale future objekt. To však při tisku nevadí.

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá následovně:

(ns carmine1.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :host "127.0.0.1" :port 6379}}) (defn -main [& args] (println "Pinging Redis") (println (carmine/wcar redis-connection (carmine/ping))) (println "Done"))

Spuštění příkladu (za předpokladu, že je Redis spuštěný):

$ lein run Pinging Redis PONG Done

6. Pomocné makro wcar* vytvořené pro každé připojení k Redisu

Neustálé předávaní mapy redis-connection do makra carmine/wcar pouze zbytečně prodlužuje zdrojový kód. Můžeme si však vypomoci – buď vytvořením uzávěru nebo deklarací nového makra, které tento parametr do carmine/wcar předá automaticky, a to nezávisle na počtu dalších parametrů. Toto makro, které je převzato z oficiální dokumentace, může vypadat následovně:

(defmacro wcar* [& body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body))

Poznámka: s makry jsme se již v článcích o programovacím jazyku Clojure setkali, takže jen krátce – v těle makra (to začíná zpětným apostrofem) se nahrazuje pouze parametr či parametry body.

Použití tohoto makra je jednoduché:

(println (wcar* (carmine/ping)))

Opět si ukažme úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu:

(ns carmine2.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :host "127.0.0.1" :port 6379}}) (defmacro wcar* [& body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body)) (defn -main [& args] (println "Pinging Redis") (println (wcar* (carmine/ping))) (println "Done"))

Po spuštění tohoto příkladu by se měly zobrazit stejné informace, jako v případě příkladu předchozího:

$ lein run Pinging Redis PONG Done

7. Alternativní způsob definice připojení k Redisu

Kromě specifikace adresy a portu, na kterém naslouchá Redis server, v samostatných atributech:

(def redis-connection { :pool {} :spec { :host "127.0.0.1" :port 6379}})

Je možné připojení určit i jediným řetězcem – URL:

(def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost:6379"}})

Nebo se jménem:

(def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost@127.0.0.1:6379"}})

Alternativně je možné v URL zadat i přihlašovací jméno a heslo:

(def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://jméno:heslo@127.0.0.1:6379"}})

Zbytek programu může zůstat stejný, jako tomu bylo v předchozích dvou demonstračních příkladech:

(ns carmine3.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost@127.0.0.1:6379"}}) (defmacro wcar* [&am; body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body)) (defn -main [& args] (println "Pinging Redis") (println (wcar* (carmine/ping))) (println "Done"))

Zprávy zobrazené po spuštění:

$ lein run Pinging Redis PONG Done

8. Podporované datové typy, s nimiž Redis pracuje

Při ukládání a zpracování dat ukládaných do Redisu je možné data reprezentovat několika datovými typy. Jména jednotlivých podporovaných typů jsou vypsána v tabulce pod tímto odstavcem a v navazujících kapitolách si řekneme o vybraných typech některé bližší informace (zaměřené spíše na jejich praktické použití, a to i s ohledem na jazyk Clojure):

Jméno Stručná charakteristika string řetězce, které lze ovšem využít i pro práci s celými čísly i čísly s plovoucí řádovou čárkou list seznamy, ve skutečnosti se s nimi pracuje jako se zásobníkem a frontou (podle zvolené sémantiky operací) set množiny, je zaručena unikátnost prvků sorted set množiny, v nichž jsou jednotlivé prvky ohodnoceny skórem hash mapy (též asociativní pole) bitmap (bit array) pole bitů, interně mapovány na řetězce HyperLogLogs (HLL) datová struktura používaná pro zjištění počtu unikátních prvků (s určitou chybou, ovšem s malou spotřebou paměti)

9. Práce s řetězci uloženými do databáze

Základním datovým typem, který se v Redisu používá, jsou řetězce. Ve skutečnosti se jedná o sekvenci bajtů známé délky, které nejsou žádným způsobem interpretovány. Díky tomu, že je délka řetězce uložena ve zvláštním atributu, nemusí Redis používat například znak s kódem 0 pro ukončení řetězce a tudíž se i tento znak může bez problému v řetězci vyskytovat. Maximální délka řetězce je v současné verzi Redisu 512 MB, což v praxi znamená, že se řetězce mohou použít například pro uložení dokumentů, strukturovaných dat reprezentovaných ve formátech JSON, XML, YAML atd. atd.

Mezi základní příkazy pro práci s řetězci patří nám již známé příkazu set a get. Ovšem řetězce lze i modifikovat příkazem append a můžeme získat délku řetězce pomocí strlen:

127.0.0.1:6379> set z "" OK 127.0.0.1:6379> append z "Hello" (integer) 5 127.0.0.1:6379> append z " " (integer) 6 127.0.0.1:6379> append z "world!" (integer) 12 127.0.0.1:6379> get z "Hello world!" 127.0.0.1:6379> strlen z (integer) 12

Tyto základní operace je pochopitelně možné realizovat i z Clojure, což si ukážeme v následující kapitole.

10. Uložení řetězce a zpětné přečtení řetězce realizované v Clojure

Obdobou příkazu set ukázaného v předchozí kapitole je funkce carmine/set, které se v tom nejjednodušším případě předává pouze klíč a hodnota:

(carmine/set "klíč" "hodnota")))

Tato funkce se však musí volat v rámci makra wcar, které příkaz pošle do Redisu a vrátí výsledky. A my makro wcar máme obalené ve vlastním makru wcar*, takže:

(wcar* (carmine/set "klíč" "hodnota")))

Podobným způsobem je možné přečíst řetězec uložený pod známým klíčem:

(wcar* (carmine/get "klíč")))

Obě operace lze dokonce provést v rámci jedné sekvence příkazů poslaných Redisu:

(wcar* (carmine/set "klíč" "hodnota"))) (carmine/get "klíč")))

V takovém případě se vrátí seznam výsledků pro jednotlivé vykonané příkazy.

Opět se podívejme na úplný tvar zdrojového kódu příkladu:

(ns carmine4.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost@127.0.0.1:6379"}}) (defmacro wcar* [& body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body)) (defn -main [& args] (println "Storing data") (println (wcar* (carmine/set "klíč" "hodnota"))) (println "Done") (println "Retrieving data") (println (wcar* (carmine/get "klíč"))) (println "Done"))

Pokusme se tento příklad spustit a získat výsledky:

$ lein run Storing data OK Done Retrieving data hodnota Done

11. Řetězce či čísla?

Zajímavé je, že i když Redis neobsahuje přímou podporu pro datový typ „celé číslo“, nabízí svým uživatelům několik operací určených pro atomickou změnu numerických hodnot reprezentovaných řetězcem v běžném dekadickém formátu. Pro zvýšení hodnoty o jedničku se používá operace INCR, opakem je pochopitelně funkce DECR. V případě, že budeme potřebovat zvýšit nebo snížit uloženou hodnotu o krok odlišný od jedničky, je možné pro tento účel použít operaci pojmenovanou příhodně INCRBY. Podívejme se na příklady (spouštěné přímo z redis-cli:

127.0.0.1:6379> set x 0 OK 127.0.0.1:6379> INCR x (integer) 1 127.0.0.1:6379> get x "1" 127.0.0.1:6379> INCRBY x 100 (integer) 101 127.0.0.1:6379> get x "101" 127.0.0.1:6379> DECR x (integer) 100 127.0.0.1:6379> get x "100"

Proč vlastně tyto příkazy existují? Díky jejich existenci nemusíme zvýšení či snížení hodnoty řešit v transakci. Transakce lze samozřejmě použít, ale není nutné s nimi „plýtvat“ na takto jednoduchou věc.

Podobná operace nazvaná INCRBYFLOAT slouží pro změnu hodnoty čísla s desetinnou tečkou (opět ovšem uloženého formou běžného řetězce). Příklad na interpretaci řetězce jako čísla s plovoucí řádovou čárkou:

127.0.0.1:6379> set y 0.5 OK 127.0.0.1:6379> INCRBYFLOAT y 0.3 "0.8" 127.0.0.1:6379> get y "0.8"

Řetězec „0.8“ ovšem již není možné považovat za reprezentaci celého čísla:

127.0.0.1:6379> incr y (error) ERR value is not an integer or out of range

Poznámka: hodnoty uložené pod klíči „x“, „y“ a „z“ ve skutečnosti stále zůstávají řetězci:

127.0.0.1:6379> type x string 127.0.0.1:6379> type y string 127.0.0.1:6379> type z string

12. Manipulace s číselnými hodnotami iniciovaná z Clojure

V knihovně Carmine nalezneme obdobu všech výše zmíněných příkazů:

Příkaz Redisu Funkce/makro v Carmine INCR incr INCRBY incrby DECR decr DECRBY decrby INCRBYFLOAT incrbyfloat

Jejich použití je snadné, jak je to ostatně patrné i z vypsaného zdrojového kódu:

(ns carmine5.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost@127.0.0.1:6379"}}) (defmacro wcar* [& body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body)) (defn -main [& args] (println "Storing integer value") (println (wcar* (carmine/set "counter" 1))) (println "Done") (println "Retrieving integer value") (println (wcar* (carmine/get "counter"))) (println "Done") (println "Increasing and retrieving new integer value") (println (wcar* (carmine/incr "counter") (carmine/get "counter"))) (println "Done"))

Poznámka: poslední makro wcar* vrátí dvojici hodnot v seznamu. Konkrétně se jedná o seznam [2, 2], protože výsledkem příkazu incr je zvýšená hodnota (výsledek) a příkaz get vrací aktuální uloženou hodnotu. Ostatně si to můžeme velmi snadno vyzkoušet v praxi:

$ lein run Storing integer value OK Done Retrieving integer value 1 Done Increasing and retrieving new integer value [2 2] Done

13. Uložení strukturovaných dat do Redisu: síla kombinace Redis+Clojure

Programovací jazyk Clojure je skvělý v těch oblastech, v nichž je nutné manipulovat se strukturovanými daty. A tato data je mnohdy zapotřebí ukládat do databáze. Jak však postupovat ve chvíli, kdy pracujeme (například) se složitější mapou, která navíc obsahuje hodnoty různých typů (popř. dokonce strukturované klíče)? Tato mapa může vypadat například takto:

{ :boolean true :nil-value nil :text "Hello world!" :list '(1 2 3) :vector [1 2 3] :a-set #{1 2 3 4} :map {:name "foo" :surname "bar" } }

Povšimněte si, že mapa jako své prvky obsahuje hodnoty různých datových typů Clojure, a to i typů, s nimiž Redis nedokáže přímo pracovat. Ve skutečnosti je mapa (či hodnota jakéhokoli jiného datového typu) interně serializována takovým způsobem, aby ji bylo možné uložit jako řetězec. Pro serializaci (a pochopitelně i zpětnou deserializaci) se používá knihovna nippy, s níž se na Rootu setkáváme poprvé. Ovšem z hlediska programátora používajícího knihovnu Carmine je vše provedeno automaticky – serializací a deserializací se vůbec nemusí zabývat. To je ostatně patrné i při pohledu na další demonstrační příklad, který vlastně provádí naprosto stejnou operaci jako příklad ukládající a čtoucí řetězec:

(ns carmine6.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)] [clojure.pprint :as pprint])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost@127.0.0.1:6379"}}) (defmacro wcar* [& body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body)) (def data { :boolean true :nil-value nil :text "Hello world!" :list '(1 2 3) :vector [1 2 3] :a-set #{1 2 3 4} :map {:name "foo" :surname "bar" }}) (defn -main [& args] (println "Storing data structure") (println (wcar* (carmine/set "value" data))) (println "Done") (println "Retrieving data structure") (pprint/pprint (wcar* (carmine/get "value"))) (println "Done"))

Příklad po svém spuštění skutečně mapu nejprve zapíše a poté ji přečte zpět:

$ lein run Storing data structure OK Done Retrieving data structure {:boolean true, :nil-value nil, :text "Hello world!", :list (1 2 3), :vector [1 2 3], :a-set #{1 4 3 2}, :map {:name "foo", :surname "bar"}} Done

Zajímavé bude zjistit, jak je vlastně tato datová struktura v Redisu uložena. Pro tento účel použijeme přímo redis-cli:

$ redis-cli 127.0.0.1:6379> get value "\x00>NPY\x00p\aj\aboolean\bj\tnil-value\x03j\x04texti\x0cHello world!j\x04list\x19p\x02j\x04line*\x00\x00\x00\x15j\x06column*\x00\x00\x00\x18$\x03d\x01d\x02d\x03j\x06vectorrd\x01d\x02d\x03j\x05a-seto\x04d\x01d\x04d\x03d\x02j\x03mapp\x02j\x04namei\x03fooj\asurnamei\x03bar"

Takto vypadají binární data serializovaná výše zmíněnou knihovnou nippy.

14. Seznamy

Dalším datovým typem, který se v Redisu velmi často používá, jsou seznamy (list). Tento název je ovšem poněkud nepřesný, protože seznamy je možné využít například i pro implementaci fronty (queue), zásobníku (stack), běžného pole (array) nebo dokonce obousměrné fronty (deque). Počet prvků zapisovaných do seznamu může dosahovat prakticky neomezené hodnoty, konkrétně lze do jediného seznamu uložit 232-1 prvků. Mezi základní operace pro práci se seznamy patří:

Příkaz Význam lpush přidání prvku na začátek seznamu rpush přidání prvku na konec seznamu lpop přečtení prvního prvku ze seznamu s jeho odstraněním rpop přečtení posledního prvku ze seznamu s jeho odstraněním lset změna hodnoty prvku na určeném indexu v seznamu lindex přečtení prvku se zadaným indexem linsert přidání prvku na určený index seznamu (s posunem dalších prvků) llen přečtení délky seznamu

Podívejme se nyní na několik příkladů spouštěných z klienta redis-cli. Seznam uložený pod klíčem „l“ se automaticky vytvoří hned prvním příkazem:

127.0.0.1:6379> lpush l 3 (integer) 1 127.0.0.1:6379> lpush l 2 (integer) 2 127.0.0.1:6379> lpush l 1 (integer) 3 127.0.0.1:6379> llen l (integer) 3 127.0.0.1:6379> rpush l 1 (integer) 4 127.0.0.1:6379> rpush l 2 (integer) 5 127.0.0.1:6379> rpush l 3 (integer) 6 127.0.0.1:6379> llen l (integer) 6

Typ hodnoty uložené pod klíčem „l“:

127.0.0.1:6379> type l list

Seznam nelze přečíst operací get:

127.0.0.1:6379> get l (error) WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value

Čtení prvků ze začátku i konce seznamu s jejich postupným odstraňováním:

127.0.0.1:6379> lpop l "1" 127.0.0.1:6379> lpop l "2" 127.0.0.1:6379> lpop l "3" 127.0.0.1:6379> lpop l "1" 127.0.0.1:6379> lpop l "2" 127.0.0.1:6379> lpop l "3"

Pokus o přečtení hodnoty z prázdného seznamu:

127.0.0.1:6379> lpop l (nil)

15. Manipulace se seznamy uloženými v Redisu z Clojure

Výše uvedené operace lpush, lop, llen atd. je pochopitelně možné využít i v programovacím jazyku Clojure, protože tyto operace jsou podporovány knihovnou Carmine:

Příkaz Redisu Funkce/makro v Carmine LPUSH lpush RPUSH rpush LPOP lpop RPOP rpop LSET lset LINDEX lindex LINSERT linsert LLEN llen

Některé příkazy z předchozí tabulky budou otestovány v dnes již posledním demonstračním příkladu. Povšimněte si, že všechny příkazy jsou volány v rámci makra wcar* a tudíž budou do Redisu poslány v jediném bloku. Návratové hodnoty budou získány taktéž v jediném bloku, zpracovány a vráceny formou seznamu:

(ns carmine7.core (:require [taoensso.carmine :as carmine :refer (wcar)])) (def redis-connection { :pool {} :spec { :uri "redis://localhost@127.0.0.1:6379"}}) (defmacro wcar* [& body] `(carmine/wcar redis-connection ~@body)) (defn -main [& args] (println "Working with list") (println (wcar* (carmine/llen "a-list") (carmine/lpush "a-list" "first") (carmine/llen "a-list") (carmine/lpush "a-list" "second") (carmine/llen "a-list") (carmine/lpop "a-list") (carmine/llen "a-list") (carmine/lpop "a-list") (carmine/llen "a-list") (carmine/lpop "a-list") (carmine/llen "a-list"))) (println "Done"))

Po spuštění tohoto příkladu dostaneme jako výsledek seznam s jedenácti hodnotami:

Working with list [0 1 1 2 2 second 1 first 0 nil 0] Done

Tyto hodnoty postupně odpovídají volaným příkazům, takže si je můžeme snadno rozkódovat:

Příkaz Hodnota vrácená tímto příkazem Poznámka (carmine/llen „a-list“) 0 seznam je na začátku prázdný (carmine/lpush „a-list“ „first“) 1 vložení prvního prvku, vrací se délka seznamu po vložení (carmine/llen „a-list“) 1 počet prvků v seznamu je nyní roven jedné (carmine/lpush „a-list“ „second“) 2 vložení druhého prvku, vrací se délka seznamu po vložení (carmine/llen „a-list“) 2 počet prvků v seznamu je nyní roven dvěma (carmine/lpop „a-list“) second přečtení hodnoty posledního prvku s jeho odstraněním ze seznamu (carmine/llen „a-list“) 1 počet prvků v seznamu je nyní roven jedné (carmine/lpop „a-list“) first přečtení hodnoty posledního prvku s jeho odstraněním ze seznamu (carmine/llen „a-list“) 0 seznam je nyní prázdný (carmine/lpop „a-list“) nil seznam je prázdný → nevrátila se žádná hodnota (carmine/llen „a-list“) 0 seznam je stále prázdný

Poznámka: povšimněte si, že výchozí chování operace lpop je takové, že se nejedná o blokující operaci a současně se v případě prázdného seznamu vrátí hodnota nil, ale nevznikne výjimka.

16. Kam dál?

Redis se nepoužívá pouze ve funkci velmi rychlé databáze, ale velmi často se setkáme s tím, že je ústřední součástí message brokeru popř. je přímo použit pro realizaci fronty zpráv nebo pro streaming. A právě s tímto konceptem se seznámíme v navazující části tohoto článku.

17. Repositář s demonstračními příklady

Všechny výše popsané demonstrační příklady byly uloženy do repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/clojure-examples/. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na tyto příklady (vždy se přitom jedná o plnohodnotný projekt vyžadující jak Clojure, tak i Leiningen):

# Projekt Popis projektu Cesta 1 carmine1 připojení k Redisu, poslání zprávy PING a obdržení zprávy PONG https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine1 2 carmine2 pomocné makro wcar* vytvořené pro každé připojení k Redisu https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine2 3 carmine3 alternativní způsob definice připojení k Redisu https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine3 4 carmine4 uložení řetězce a zpětné přečtení řetězce realizované v Clojure https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine4 5 carmine5 využití příkazu incr https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine5 6 carmine6 uložení strukturovaných dat do Redisu https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine6 7 carmine7 manipulace se seznamy uloženými v Redisu https://github.com/tisnik/clojure-examples/tree/master/carmine7

