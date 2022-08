Vývoj her pro herní konzoli NES: atributy spritů, pokročilejší makra, zjištění velikosti generované ROM

Obsah

1. Barvy použité při zobrazení spritů

V první polovině dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem je možné modifikovat barvy spritů zobrazených na displeji řízeného osmibitovou herní konzolí NES. Jedná se o relativně komplikovanou techniku, protože barvy všech objektů ve scéně nejsou určeny přímo (například s využitím RGB), ale je zde zvolen odlišný způsob – mapování barev s využitím barvové palety (color table). Ovšem ve skutečnosti je situace ještě nepatrně složitější, protože se nepracuje přímo s indexy do jedné barvové palety, ale je prováděno dvojí mapování, což je sice z pohledu vývojáře složitější řešení, ale počet operací s pamětí se poměrně radikálním způsobem snižuje, stejně jako celkové nároky na kapacitu RAM i ROM (ROM je přitom instalována na cartridgi, jejíž celková cena se nepřímo promítá do ceny každé hry).

Připomeňme si, že barvová paleta používaná v daném okamžiku je uložena v operační paměti od adresy $3f00, tedy konkrétně na konci třetí stránky paměti (každá stránka má 256 bajtů):

PALETTE = $3f00

Celková délka palety je rovna 32 bajtům, přičemž nejhrubší rozdělení je na šestnáct barev pozadí (background) a šestnáct barev spritů:

; samotná barvová paleta palette: .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů

Hodnoty zde uložené jsou indexy do této barvové škály:

Obrázek 1: Barvová paleta používaná herní konzolí NES.

Ve skutečnosti je oněch 32 bajtů rozděleno nikoli do pouhých dvou oblastí, ale do devíti bloků:

Od Do Význam 0×3f00 (jediný bajt) globální barva pozadí 0×3f01 0×3f03 paleta pozadí #0 0×3f05 0×3f07 paleta pozadí #1 0×3f09 0×3f0b paleta pozadí #2 0×3f0d 0×3f0f paleta pozadí #3 0×3f11 0×3f13 paleta spritů #0 0×3f15 0×3f17 paleta spritů #1 0×3f19 0×3f1b paleta spritů #2 0×3f1d 0×3f1f paleta spritů #3

Zaměřme se nyní na barvy pixelů v zobrazených spritech. Skutečná barva je vybrána z výše uvedené palety (32 kódů barev), ovšem index do této palety se počítá složitějším způsobem. Konkrétní paleta #0 až #3 je uložena v atributu spritu, konkrétně v dolních dvou bitech atributového bajtu (viz další kapitolu) – to znamená, že můžeme barvovou paletu snadno modifikovat zápisem jediného bajtu do RAM. A barva v rámci této palety je získána ze dvou bitů bitmapy, která popisuje vlastní tvar spritu. Přitom platí, že barva číslo 0 je průhledná, takže sprite v pixelech s touto barvou není vykreslen a prosvítá zde buď jiný sprite nebo pozadí.

Obrázek 2: V tomto editoru spritů je patrné, jak jsou bitmapy spritů uloženy v ROM. Každý pixel může nabývat jedné ze čtyř barev (první barva je přitom při zobrazení na displeji průhledná) a jedná se o nepravé barvy. Konkrétní barva spritu je získána až výběrem určité palety čtyř barev atributovým bajtem (resp. dvěma bity atributového bajtu).

2. Uložení indexu barvové palety v atributech spritů

Ještě jednou se podívejme na to, jaké metainformace o spritech jsou uloženy v operační paměti dostupné mikroprocesoru MOS 6502. Připomeňme si, že pro uložení těchto informací máme rezervovanou celou druhou stránku operační paměti, tj. paměťové buňky s adresami $0200 až $02ff. Celkem je možné do těchto 256 bajtů uložit metainformace o 64 spritech, protože pro každý sprite jsou vyhrazeny čtyři bajty. Nás nyní bude nejvíce zajímat třetí bajt s atributy spritů. Prozatím zobrazujeme jen osm spritů, takže se celkově bude jednat o 8×4=32 bajtů:

; data pro větší množství spritů spritedata: .byte $10, $00, $00, $08 ; y-coord, tile number, attributes, x-coord .byte $10, $01, $00, $10 .byte $18, $02, $00, $08 .byte $18, $03, $00, $10 .byte $20, $04, $00, $08 .byte $20, $05, $00, $10 .byte $28, $06, $00, $08 .byte $28, $07, $00, $10

Třetí bajt z celé čtyřbajtové struktury s metainformacemi o spritu obsahuje jedno bitové pole a tři samostatné bity, které řídí způsob zobrazení daného spritu (a to zcela nezávisle na ostatních spritech):

7 6 5 4 3 2 1 0 | | | | | | | | | | | | | | +-+- Index barvové palety | | | | | | | | | +-+-+----- Nepoužito | | | | | +----------- Priorita (0: před pozadím; 1: za pozadím) | | | +------------- Horizontální zrcadlení spritu | +--------------- Vertikální zrcadlení spritu

Prozatím nás budou zajímat nejnižší dva bity, které určují index do barvové palety – viz též úvodní kapitolu s podrobnějšími informacemi.

Obrázek 3: Sprity zobrazené s využitím první barvové palety.

Obrázek 4: Sprity zobrazené s využitím druhé barvové palety.

Obrázek 5: Sprity zobrazené s využitím třetí barvové palety.

Obrázek 6: Sprity zobrazené s využitím čtvrté barvové palety.

3. Realizace změny barvové palety spritů při stisku tlačítka A

V této kapitole si ukážeme, jakým způsobem lze realizovat změnu barvové palety spritů zobrazených na obrazovce (konkrétně se jedná o osm spritů tvořících figurku Maria), a to konkrétně (opakovaným) stiskem tlačítka A na prvním herním ovladači.

Nejprve je nutné načíst stav všech osmi tlačítek do záchytného registru. To je technika, s níž jsme se již seznámili minule a spočívá v poslání signálu latch (záchyt hodnot) do řídicího registru $4016, jenž je v našich zdrojových kódech pojmenován JOYPAD:

lda #$01 sta JOYPAD1 ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru lda #$00 sta JOYPAD1 ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí: ; ; 1) A ; 2) B ; 3) Select ; 4) Start ; 5) Up ; 6) Down ; 7) Left ; 8) Right

Po provedení této operace je nutné osmkrát přečíst obsah řídicího registru JOYPAD1 a získat tak postupně stav všech osmi tlačítek ovladače. Nás dnes bude zajímat jen přečtení stavu tlačítka A. V případě, že je toto tlačítko stlačeno, provede se kód zapsaný v makru increment_block_mask:

ATTRS = $0202 ; adresa buňky paměti s atributy spritu read_button ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3 button_a_not_pressed: ... ... ...

Makro increment_block_mask zvýší obsah buněk ve vybraném paměťovém bloku, přičemž se po zvýšení hodnoty dané paměťové buňky provede maskování hodnoty bitovou maskou uloženou v parametru mask (my použijeme hodnotu 3, což znamená, že se nastaví jen dva nejnižší bity). Jak již dobře víme z minulého článku, nebudeme pracovat s blokem paměťových buněk uložených ihned za sebou, ale naopak s buňkami, mezi nimiž se nachází tři další bajty, které měnit nechceme. Adresa další paměťové buňky je tedy zvyšována nikoli o jedničku, ale o hodnotu specifikovanou v parametru gap (což je konkrétně hodnota 4):

.macro increment_block_mask address, count, gap, mask ldx #0 ; inicializace offsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku lda address, x ; maskování hodnoty and #mask sta address, x txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro

Poznámka: připomeňme si, že se skutečně jedná o makro a tudíž je nutné korektně pracovat se znakem #, který určuje konstanty. Například adc #gap a adc gap jsou zcela odlišné instrukce – první pracuje s konstantou, druhá s obsahem adresy gap.

4. Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu (v pořadí již dvacátého druhého příkladu pro NES) je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example22.asm. Pro překlad a slinkování tohoto příkladu je zapotřebí i Makefile a příkaz make example21.nes:

; --------------------------------------------------------------------- ; Kostra programu pro herní konzoli NES ; Nastavení barvové palety, zvýšení intenzity barvy ; Setup PPU přes makro ; Definice spritu a zobrazení spritů s rozloženým Mariem. ; Pohyb celého Maria. ; Využití symbolických jmen adres. ; Pomocná makra pro pohyb spritu. ; Změna dalších vlastností spritů s využitím tlačítek A a B ; ; Založeno na příkladu https://github.com/depp/ctnes/tree/master/nesdev/01 ; Taktéž založeno na https://nerdy-nights.nes.science/#main_tutorial-3 ; Viz též článek na https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development ; Audio https://raw.githubusercontent.com/iliak/nes/master/doc/apu_ref.txt ; --------------------------------------------------------------------- ; Jména řídicích registrů použitých v kódu PPUCTRL = $2000 PPUMASK = $2001 PPUSTATUS = $2002 PPUADDR = $2006 PPUDATA = $2007 DMC_FREQ = $4010 OAM_DMA = $4014 ; Další důležité adresy PALETTE = $3f00 ; Ovladače JOYPAD1 = $4016 JOYPAD2 = $4017 ; --------------------------------------------------------------------- ; Definice maker ; --------------------------------------------------------------------- .macro setup_cpu ; nastavení stavu CPU sei ; zákaz přerušení cld ; vypnutí dekadického režimu (není podporován) ldx #$ff txs ; vrchol zásobníku nastaven na 0xff (první stránka) .endmacro .macro wait_for_frame : bit PPUSTATUS ; test obsahu registru PPUSTATUS bpl :- ; skok, pokud je příznak N nulový .endmacro .macro clear_ram lda #$00 ; vynulování registru A : sta $000, x ; vynulování X-tého bajtu v nulté stránce sta $100, x sta $200, x sta $300, x sta $400, x sta $500, x sta $600, x sta $700, x ; vynulování X-tého bajtu v sedmé stránce inx ; přechod na další bajt bne :- ; po přetečení 0xff -> 0x00 konec smyčky .endmacro .macro ppu_data_palette_address lda PPUSTATUS ; reset záchytného registru lda #>PALETTE ; nastavení adresy pro barvovou paletu $3f00 sta PPUADDR lda #<PALETTE ; nižší bajt adresy sta PPUADDR .endmacro .macro increment_block address, count, gap ldx #0 ; inicializace okonkrétní ffsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro decrement_block address, count, gap ldx #0 ; inicializace offsetu : dec address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro increment_block_mask address, count, gap, mask ldx #0 ; inicializace offsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku lda address, x ; maskování hodnoty and #mask sta address, x txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro read_button lda JOYPAD1 ; stav tlačítka and #%00000001 ; maskovat všechny bity kromě prvního .endmacro ; --------------------------------------------------------------------- ; Definice hlavičky obrazu ROM ; --------------------------------------------------------------------- ; Size of PRG in units of 16 KiB. prg_npage = 2 ; Size of CHR in units of 8 KiB. chr_npage = 1 ; INES mapper number. mapper = 0 ; Mirroring (0 = horizontal, 1 = vertical) mirroring = 1 .segment "HEADER" .byte $4e, $45, $53, $1a .byte prg_npage .byte chr_npage .byte ((mapper & $0f) << 4) | (mirroring & 1) .byte mapper & $f0 .segment "ZEROPAGE" .segment "STARTUP" .segment "CODE" ; --------------------------------------------------------------------- ; Blok paměti s definicí dlaždic 8x8 pixelů ; --------------------------------------------------------------------- .segment "CHR0a" .segment "CHR0b" .code ; --------------------------------------------------------------------- ; Programový kód rutin pro NMI, RESET a IRQ volaných automaticky CPU ; ; viz též https://www.pagetable.com/?p=410 ; --------------------------------------------------------------------- ; Obslužná rutina pro NMI (nemaskovatelné přerušení, vertical blank) .proc nmi lda #$02 ; horní bajt adresy pro přenos + zahájení přenosu sta OAM_DMA lda #$01 sta JOYPAD1 ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru lda #$00 sta JOYPAD1 ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí: ; ; 1) A ; 2) B ; 3) Select ; 4) Start ; 5) Up ; 6) Down ; 7) Left ; 8) Right XPOS = $0203 ; adresa buňky paměti s x-ovou souřadnicí spritu YPOS = $0200 ; adresa buňky paměti y x-ovou souřadnicí spritu ATTRS = $0202 ; adresa buňky paměti s atributy spritu read_button ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3 button_a_not_pressed: read_button ; stav tlačítka B jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Select jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Start jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Up beq up_not_pressed ; není stisknuto? => skok decrement_block YPOS, 8, 4 up_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Down beq down_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block YPOS, 8, 4 down_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Left beq left_not_pressed ; není stisknuto? => skok decrement_block XPOS, 8, 4 left_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Right beq right_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block XPOS, 8, 4 right_not_pressed: rti ; návrat z přerušení .endproc ; Obslužná rutina pro IRQ (maskovatelné přerušení) .proc irq rti ; návrat z přerušení .endproc ; Obslužná rutina pro RESET .proc reset ; nastavení stavu CPU setup_cpu ; nastavení řídicích registrů ldx #$00 stx PPUCTRL ; nastavení PPUCTRL = 0 (NMI) stx PPUMASK ; nastavení PPUMASK = 0 stx DMC_FREQ ; zákaz DMC IRQ ldx #$40 stx $4017 ; interrupt inhibit bit ; čekání na vnitřní inicializaci PPU (dva snímky) wait_for_frame wait_for_frame ; vymazání obsahu RAM clear_ram ; čekání na další snímek wait_for_frame ; nastavení barvové palety jsr load_palette ; zavolání subrutiny ; nastavení spritů jsr load_sprites ; zavolání subrutiny ; vlastní herní smyčka je prozatím prázdná game_loop: jmp game_loop ; nekonečná smyčka (později rozšíříme) .endproc ; vynulování barvové palety .proc clear_palette ppu_data_palette_address ldx #$20 ; počitadlo barev v paletě: 16+16 lda #$00 ; vynulování každé barvy : sta PPUDATA ; zápis barvy dex ; snížení hodnoty počitadla bne :- rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; nastavení barvové palety .proc load_palette ppu_data_palette_address ; $3f00-$3f0f - paleta pozadí ; $3f10-$3f1f - paleta spritů ldx #$00 ; vynulovat počitadlo a offset : lda palette, x ; načíst bajt s offsetem sta PPUDATA ; zápis barvy do PPU inx ; zvýšit počitadlo/offset cpx #32 ; limit počtu barev bne :- ; opakovat smyčku 32x rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; načtení spritů .proc load_sprites ldx #0 : lda spritedata,X ; budeme přesouvat data z této oblasti sta $0200,X ; uložení do paměti spritů inx ; zvýšení hodnoty počitadla cpx #32 ; každý sprite má 4 bajty: y-coord, tile, attributy, y-coord * 8 spritů = 32 bne :- cli ; vynulování bitu I - povolení přerušení lda #%10000000 sta PPUCTRL ; při každém VBLANK se vyvolá NMI (důležité!) lda #%00010000 ; povolení zobrazení spritů sta PPUMASK rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; samotná barvová paleta palette: .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů ; data pro větší množství spritů spritedata: .byte $10, $00, $00, $08 ; y-coord, tile number, attributes, x-coord .byte $10, $01, $00, $10 .byte $18, $02, $00, $08 .byte $18, $03, $00, $10 .byte $20, $04, $00, $08 .byte $20, $05, $00, $10 .byte $28, $06, $00, $08 .byte $28, $07, $00, $10 ; --------------------------------------------------------------------- ; Tabulka vektorů CPU ; --------------------------------------------------------------------- .segment "VECTORS" .addr nmi .addr reset .addr irq .segment "CHARS" .incbin "mario.chr" ; --------------------------------------------------------------------- ; Finito ; ---------------------------------------------------------------------

5. Zpomalení změny barvové palety spritů při stisku tlačítka

Pokud jste si předchozí demonstrační příklad přeložili a spustili, pravděpodobně jste již přišli na jednu jeho nepříjemnou vlastnost – změna barvové palety spritů totiž probíhá (pokud je pochopitelně tlačítko A stisknuto) velmi rychle. Je tomu tak z toho jednoduchého důvodu, že se test stisku tlačítka a případná změna palety provádí v subrutině VBLANK volané automaticky 50× až 60× za sekundu. To znamená, že i změna vybrané barvové palety probíhá s touto relativně vysokou frekvencí. Toto chování nijak nevadilo ve chvíli, kdy jsme zajišťovali pohyb spritu, protože změna pozice spritu 50×/60× za sekundu znamená, že sprite přejede přes celou obrazovku za přibližně pět sekundu (256/50 resp. 256/60 – lze si snadno a dokonce i relativně přesně ověřit stopkami). Nicméně se vraťme k problematice změny barvové palety. Bylo by ideální, kdyby tato změna probíhala s menší frekvencí, řekněme jen několikrát za sekundu. Toho lze relativně snadno dosáhnout s využitím čítače, který je postupně (s frekvencí 50 resp. 60 Hz) snižován na nulu a teprve při dosažení nuly se provede příslušná změna atributu spritů (a hodnota čítače je obnovena na původní hodnotu).

To znamená, že frekvence změny barvové palety bude přibližně rovna:

50/počáteční_hodnota_čítače

nebo:

60/počáteční_hodnota_čítače

Poznámka: mimochodem – ve hrách, v nichž se sprity pohybují rychleji, tj. přejedou přes celou obrazovku za méně než přibližně pět sekund, je změna pozice spritu prováděna o více než 1 pixel v každém směru (to se týká střel atd.). I přesto v naprosté většině případů není toto „poskakování“ patrné.

6. Realizace jednoduchého čítače

Nyní se podívejme na způsob realizace čítače zmíněného v předchozí kapitole. Hodnota čítače bude maximálně osmibitová a čítač uložíme do nulté stránky paměti, z níž je možné data číst či zapisovat efektivněji – všechny instrukce pracující s nultou stránkou paměti jsou totiž kratší o jeden bajt a taktéž rychlejší (typicky o jeden strojový cyklus – viz například https://www.masswerk.at/6502/6502_in­struction_set.html#LDA):

addressing assembler opc bytes cycles immediate LDA #oper A9 2 2 zeropage LDA oper A5 2 3 zeropage,X LDA oper,X B5 2 4 absolute LDA oper AD 3 4 absolute,X LDA oper,X BD 3 4* absolute,Y LDA oper,Y B9 3 4* (indirect,X) LDA (oper,X) A1 2 6 (indirect),Y LDA (oper),Y B1 2 5*

Definujme tedy adresu, na níž je čítač uložen (poslední bajt nulté stránky):

; Čítač COUNTER = $00ff

Čítač nastavíme na výchozí hodnotu v rutině RESET, která je zavolána automaticky při inicializaci herní konzole:

; Obslužná rutina pro RESET .proc reset ... ... ... lda #10 ; inicializace čítače sta COUNTER ... ... ... game_loop: jmp game_loop ; nekonečná smyčka (později rozšíříme) .endproc

A v obslužné rutině VBLANK provedeme tento pseudokód:

if stisknuto(tlačítko_a) { čítač -= 1 if čítač == 0 { čítač = výchozí_hodnota změn_atributy(sprite0..7) } }

Výše uvedených sedm řádků pseudokódu lze zapsat do pouhých osmi řádků v assembleru:

read_button ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER ; snížení hodnoty čítače a test na nulu bne button_a_not_pressed ; čítač != 0? => skok lda #10 ; nastavení výchozí hodnoty čítače sta COUNTER increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3 button_a_not_pressed:

Poznámka: je to zajímavé (a možná i neintuitivní), ale podobné jednoduché rozhodovací a konstrukce bývají v assembleru stejně složité (či naopak jednoduché), jako například v céčku. Situace se ovšem radikálně změní ve chvíli, kdy se volají funkce (s předáním parametrů), nebo se pracuje s poli či záznamy.

7. Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu (v pořadí již dvacátého třetího příkladu pro NES) je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example23.asm. Pro překlad a slinkování tohoto příkladu je zapotřebí i Makefile a příkaz make example23.nes:

; --------------------------------------------------------------------- ; Kostra programu pro herní konzoli NES ; Nastavení barvové palety, zvýšení intenzity barvy ; Setup PPU přes makro ; Definice spritu a zobrazení spritů s rozloženým Mariem. ; Pohyb celého Maria. ; Využití symbolických jmen adres. ; Pomocná makra pro pohyb spritu. ; Změna dalších vlastností spritů s využitím tlačítek A a B ; ; Založeno na příkladu https://github.com/depp/ctnes/tree/master/nesdev/01 ; Taktéž založeno na https://nerdy-nights.nes.science/#main_tutorial-3 ; Viz též článek na https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development ; Audio https://raw.githubusercontent.com/iliak/nes/master/doc/apu_ref.txt ; --------------------------------------------------------------------- ; Jména řídicích registrů použitých v kódu PPUCTRL = $2000 PPUMASK = $2001 PPUSTATUS = $2002 PPUADDR = $2006 PPUDATA = $2007 DMC_FREQ = $4010 OAM_DMA = $4014 ; Další důležité adresy PALETTE = $3f00 ; Ovladače JOYPAD1 = $4016 JOYPAD2 = $4017 ; Čítač COUNTER = $00ff ; --------------------------------------------------------------------- ; Definice maker ; --------------------------------------------------------------------- .macro setup_cpu ; nastavení stavu CPU sei ; zákaz přerušení cld ; vypnutí dekadického režimu (není podporován) ldx #$ff txs ; vrchol zásobníku nastaven na 0xff (první stránka) .endmacro .macro wait_for_frame : bit PPUSTATUS ; test obsahu registru PPUSTATUS bpl :- ; skok, pokud je příznak N nulový .endmacro .macro clear_ram lda #$00 ; vynulování registru A : sta $000, x ; vynulování X-tého bajtu v nulté stránce sta $100, x sta $200, x sta $300, x sta $400, x sta $500, x sta $600, x sta $700, x ; vynulování X-tého bajtu v sedmé stránce inx ; přechod na další bajt bne :- ; po přetečení 0xff -> 0x00 konec smyčky .endmacro .macro ppu_data_palette_address lda PPUSTATUS ; reset záchytného registru lda #>PALETTE ; nastavení adresy pro barvovou paletu $3f00 sta PPUADDR lda #<PALETTE ; nižší bajt adresy sta PPUADDR .endmacro .macro increment_block address, count, gap ldx #0 ; inicializace offsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro decrement_block address, count, gap ldx #0 ; inicializace offsetu : dec address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro increment_block_mask address, count, gap, mask ldx #0 ; inicializace offsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku lda address, x ; maskování hodnoty and #mask sta address, x txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro read_button lda JOYPAD1 ; stav tlačítka and #%00000001 ; maskovat všechny bity kromě prvního .endmacro ; --------------------------------------------------------------------- ; Definice hlavičky obrazu ROM ; --------------------------------------------------------------------- ; Size of PRG in units of 16 KiB. prg_npage = 2 ; Size of CHR in units of 8 KiB. chr_npage = 1 ; INES mapper number. mapper = 0 ; Mirroring (0 = horizontal, 1 = vertical) mirroring = 1 .segment "HEADER" .byte $4e, $45, $53, $1a .byte prg_npage .byte chr_npage .byte ((mapper & $0f) << 4) | (mirroring & 1) .byte mapper & $f0 .segment "ZEROPAGE" .segment "STARTUP" .segment "CODE" ; --------------------------------------------------------------------- ; Blok paměti s definicí dlaždic 8x8 pixelů ; --------------------------------------------------------------------- .segment "CHR0a" .segment "CHR0b" .code ; --------------------------------------------------------------------- ; Programový kód rutin pro NMI, RESET a IRQ volaných automaticky CPU ; ; viz též https://www.pagetable.com/?p=410 ; --------------------------------------------------------------------- ; Obslužná rutina pro NMI (nemaskovatelné přerušení, vertical blank) .proc nmi lda #$02 ; horní bajt adresy pro přenos + zahájení přenosu sta OAM_DMA lda #$01 sta JOYPAD1 ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru lda #$00 sta JOYPAD1 ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí: ; ; 1) A ; 2) B ; 3) Select ; 4) Start ; 5) Up ; 6) Down ; 7) Left ; 8) Right XPOS = $0203 ; adresa buňky paměti s x-ovou souřadnicí spritu YPOS = $0200 ; adresa buňky paměti y x-ovou souřadnicí spritu ATTRS = $0202 ; adresa buňky paměti s atributy spritu read_button ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER bne button_a_not_pressed lda #10 sta COUNTER increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3 button_a_not_pressed: read_button ; stav tlačítka B jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Select jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Start jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Up beq up_not_pressed ; není stisknuto? => skok decrement_block YPOS, 8, 4 up_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Down beq down_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block YPOS, 8, 4 down_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Left beq left_not_pressed ; není stisknuto? => skok decrement_block XPOS, 8, 4 left_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Right beq right_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block XPOS, 8, 4 right_not_pressed: rti ; návrat z přerušení .endproc ; Obslužná rutina pro IRQ (maskovatelné přerušení) .proc irq rti ; návrat z přerušení .endproc ; Obslužná rutina pro RESET .proc reset ; nastavení stavu CPU setup_cpu ; nastavení řídicích registrů ldx #$00 stx PPUCTRL ; nastavení PPUCTRL = 0 (NMI) stx PPUMASK ; nastavení PPUMASK = 0 stx DMC_FREQ ; zákaz DMC IRQ ldx #$40 stx $4017 ; interrupt inhibit bit ; čekání na vnitřní inicializaci PPU (dva snímky) wait_for_frame wait_for_frame ; vymazání obsahu RAM clear_ram ; čekání na další snímek wait_for_frame ; nastavení barvové palety jsr load_palette ; zavolání subrutiny ; nastavení spritů jsr load_sprites ; zavolání subrutiny lda #10 ; inicializace čítače sta COUNTER ; vlastní herní smyčka je prozatím prázdná game_loop: jmp game_loop ; nekonečná smyčka (později rozšíříme) .endproc ; vynulování barvové palety .proc clear_palette ppu_data_palette_address ldx #$20 ; počitadlo barev v paletě: 16+16 lda #$00 ; vynulování každé barvy : sta PPUDATA ; zápis barvy dex ; snížení hodnoty počitadla bne :- rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; nastavení barvové palety .proc load_palette ppu_data_palette_address ; $3f00-$3f0f - paleta pozadí ; $3f10-$3f1f - paleta spritů ldx #$00 ; vynulovat počitadlo a offset : lda palette, x ; načíst bajt s offsetem sta PPUDATA ; zápis barvy do PPU inx ; zvýšit počitadlo/offset cpx #32 ; limit počtu barev bne :- ; opakovat smyčku 32x rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; načtení spritů .proc load_sprites ldx #0 : lda spritedata,X ; budeme přesouvat data z této oblasti sta $0200,X ; uložení do paměti spritů inx ; zvýšení hodnoty počitadla cpx #32 ; každý sprite má 4 bajty: y-coord, tile, attributy, y-coord * 8 spritů = 32 bne :- cli ; vynulování bitu I - povolení přerušení lda #%10000000 sta PPUCTRL ; při každém VBLANK se vyvolá NMI (důležité!) lda #%00010000 ; povolení zobrazení spritů sta PPUMASK rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; samotná barvová paleta palette: .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů ; data pro větší množství spritů spritedata: .byte $10, $00, $00, $08 ; y-coord, tile number, attributes, x-coord .byte $10, $01, $00, $10 .byte $18, $02, $00, $08 .byte $18, $03, $00, $10 .byte $20, $04, $00, $08 .byte $20, $05, $00, $10 .byte $28, $06, $00, $08 .byte $28, $07, $00, $10 ; --------------------------------------------------------------------- ; Tabulka vektorů CPU ; --------------------------------------------------------------------- .segment "VECTORS" .addr nmi .addr reset .addr irq .segment "CHARS" .incbin "mario.chr" ; --------------------------------------------------------------------- ; Finito ; ---------------------------------------------------------------------

8. Horizontální a vertikální zrcadlení spritů

Vraťme se nyní k obsahu bajtu, který pro každý sprite zvlášť určuje, jakým způsobem se má sprite zobrazit. Již víme, jakou roli hrají dva nejnižší bity – určují index barvové palety. Další tři bity jsou nevyužity a nejvyšší tři bity určují prioritu (ukážeme si příště), horizontální zrcadlení spritu a vertikální zrcadlení spritu:

7 6 5 4 3 2 1 0 | | | | | | | | | | | | | | +-+- Index barvové palety | | | | | | | | | +-+-+----- Nepoužito | | | | | +----------- Priorita (0: před pozadím; 1: za pozadím) | | | +------------- Horizontální zrcadlení spritu | +--------------- Vertikální zrcadlení spritu

Díky možnosti individuálního zrcadlení spritů je možné, aby se Mario (či další postavy ve hrách) pohybovaly doprava i doleva, a to bez nutnosti mít pro každý směr rezervovány další sprity (tedy „obličej doprava“ i „obličej doleva“). Zrcadlení je možné využít i k dalším trikům, k nimž se vrátíme později. V každém případě se jedná o nenápadnou, ale o to důležitější součást grafického subsystému NESu.

Obrázek 7: Nezrcadlené sprity.

Obrázek 8: Vertikální zrcadlení.

Obrázek 9: Horizontální zrcadlení.

Obrázek 10: Horizontální i vertikální zrcadlení.

9. Makro pro inverzi vybraného bitu či bitů v paměťovém bloku

Pokud budeme chtít zrcadlit (ať již vertikálně či horizontálně) všech osm spritů tvořících postavičku Maria, bude nutné projít všemi osmi atributovými bajty a nastavit nebo invertovat buď sedmý bit nebo bit šestý. K tomuto účelu lze použít instrukci nazvanou EOR neboli exclusive or (známá na jiných platformách jako XOR). Inverzi sedmého (nejvyššího) bitu tak můžeme provést takto:

lda address, x ; maskování hodnoty eor #%10000000 sta address, x

podobně inverze šestého bitu se provede následovně:

lda address, x ; maskování hodnoty eor #%01000000 sta address, x

přičemž v address je uložena počáteční adresa metainformací o spritech (tedy konkrétně hodnota $0200) a v registru x offset atributového bajtu.

Můžeme tedy velmi snadno upravit již existující makro increment_block_mask tak, aby se namísto pouhého zvýšení obsahu atributového bajtu (s následným maskováním) jen invertoval jediný bit tohoto atributu. Maska pro inverzi je předána v parametru mask:

.macro flip_bit_block address, count, gap, mask ldx #0 ; inicializace offsetu : lda address, x ; maskování hodnoty eor #mask sta address, x txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro

Příklad aplikace tohoto makra pro inverzi šestého bitu:

flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %01000000

Pro úplnost dodejme seznam parametrů makra:

Parametr Význam ATTRS adresa buňky paměti s atributy prvního spritu ($0202) 8 celkový počet spritů, jejichž atributy se mají měnit 4 offset mezi dvěma sousedními atributovými bajty %01000000 vlastní bitová maska (zapsána binárně)

10. Realizace zrcadlení spritů řízených hráčem

Vlastní realizace zrcadlení spritů bude jednoduchá. Zrcadlení jsou realizována stiskem tlačítek B a Select. Stisk každého z těchto tlačítek vede k zahájení odpočítávání čítače a při dosažení nuly se neguje nejvyšší bit nebo šestý bit atributového bajtu všech prvních osmi spritů:

read_button ; stisk tlačítka B bude sloužit pro přepínání atributů spritů beq button_b_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER2 bne button_b_not_pressed lda #10 sta COUNTER2 flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %01000000 button_b_not_pressed: read_button ; stisk tlačítka Select bude sloužit pro přepínání atributů spritů beq button_select_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER2 bne button_select_not_pressed lda #10 sta COUNTER2 flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %10000000 button_select_not_pressed:

Poznámka: stále tedy používáme stejných triků i stejné množiny instrukcí.

11. Úplný zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu (v pořadí již dvacátého čtvrtého příkladu pro NES) je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example24.asm. Pro překlad a slinkování tohoto příkladu je zapotřebí i Makefile a příkaz make example24.nes:

; --------------------------------------------------------------------- ; Kostra programu pro herní konzoli NES ; Nastavení barvové palety, zvýšení intenzity barvy ; Setup PPU přes makro ; Definice spritu a zobrazení spritů s rozloženým Mariem. ; Pohyb celého Maria. ; Využití symbolických jmen adres. ; Pomocná makra pro pohyb spritu. ; Změna dalších vlastností spritů s využitím tlačítek A a B ; ; Založeno na příkladu https://github.com/depp/ctnes/tree/master/nesdev/01 ; Taktéž založeno na https://nerdy-nights.nes.science/#main_tutorial-3 ; Viz též článek na https://www.moria.us/blog/2018/03/nes-development ; Audio https://raw.githubusercontent.com/iliak/nes/master/doc/apu_ref.txt ; --------------------------------------------------------------------- ; Jména řídicích registrů použitých v kódu PPUCTRL = $2000 PPUMASK = $2001 PPUSTATUS = $2002 PPUADDR = $2006 PPUDATA = $2007 DMC_FREQ = $4010 OAM_DMA = $4014 ; Další důležité adresy PALETTE = $3f00 ; Ovladače JOYPAD1 = $4016 JOYPAD2 = $4017 ; Čítače COUNTER1 = $00fe COUNTER2 = $00ff ; --------------------------------------------------------------------- ; Definice maker ; --------------------------------------------------------------------- .macro setup_cpu ; nastavení stavu CPU sei ; zákaz přerušení cld ; vypnutí dekadického režimu (není podporován) ldx #$ff txs ; vrchol zásobníku nastaven na 0xff (první stránka) .endmacro .macro wait_for_frame : bit PPUSTATUS ; test obsahu registru PPUSTATUS bpl :- ; skok, pokud je příznak N nulový .endmacro .macro clear_ram lda #$00 ; vynulování registru A : sta $000, x ; vynulování X-tého bajtu v nulté stránce sta $100, x sta $200, x sta $300, x sta $400, x sta $500, x sta $600, x sta $700, x ; vynulování X-tého bajtu v sedmé stránce inx ; přechod na další bajt bne :- ; po přetečení 0xff -> 0x00 konec smyčky .endmacro .macro ppu_data_palette_address lda PPUSTATUS ; reset záchytného registru lda #>PALETTE ; nastavení adresy pro barvovou paletu $3f00 sta PPUADDR lda #<PALETTE ; nižší bajt adresy sta PPUADDR .endmacro .macro increment_block address, count, gap ldx #0 ; inicializace offsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro decrement_block address, count, gap ldx #0 ; inicializace offsetu : dec address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro increment_block_mask address, count, gap, mask ldx #0 ; inicializace offsetu : inc address, x ; zvýšit pozici spritu o jedničku lda address, x ; maskování hodnoty and #mask sta address, x txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro flip_bit_block address, count, gap, mask ldx #0 ; inicializace offsetu : lda address, x ; maskování hodnoty eor #mask sta address, x txa ; přesun offsetu do akumulátoru clc adc #gap ; zvýšení o hodnotu gap (4, další sprite) tax ; přesun nového offsetu zpět do registru X cmp #count*gap ; porovnání, zda jsme již dosáhli posledního spritu bne :- ; pokud ne, skok na začátek smyčky .endmacro .macro read_button lda JOYPAD1 ; stav tlačítka and #%00000001 ; maskovat všechny bity kromě prvního .endmacro ; --------------------------------------------------------------------- ; Definice hlavičky obrazu ROM ; --------------------------------------------------------------------- ; Size of PRG in units of 16 KiB. prg_npage = 2 ; Size of CHR in units of 8 KiB. chr_npage = 1 ; INES mapper number. mapper = 0 ; Mirroring (0 = horizontal, 1 = vertical) mirroring = 1 .segment "HEADER" .byte $4e, $45, $53, $1a .byte prg_npage .byte chr_npage .byte ((mapper & $0f) << 4) | (mirroring & 1) .byte mapper & $f0 .segment "ZEROPAGE" .segment "STARTUP" .segment "CODE" ; --------------------------------------------------------------------- ; Blok paměti s definicí dlaždic 8x8 pixelů ; --------------------------------------------------------------------- .segment "CHR0a" .segment "CHR0b" .code ; --------------------------------------------------------------------- ; Programový kód rutin pro NMI, RESET a IRQ volaných automaticky CPU ; ; viz též https://www.pagetable.com/?p=410 ; --------------------------------------------------------------------- ; Obslužná rutina pro NMI (nemaskovatelné přerušení, vertical blank) .proc nmi lda #$02 ; horní bajt adresy pro přenos + zahájení přenosu sta OAM_DMA lda #$01 sta JOYPAD1 ; načtení stavu všech osmi tlačítek do záchytného registru lda #$00 sta JOYPAD1 ; začátek načítání jednotlivých bitů se stavy tlačítek v tomto pořadí: ; ; 1) A ; 2) B ; 3) Select ; 4) Start ; 5) Up ; 6) Down ; 7) Left ; 8) Right XPOS = $0203 ; adresa buňky paměti s x-ovou souřadnicí spritu YPOS = $0200 ; adresa buňky paměti y x-ovou souřadnicí spritu ATTRS = $0202 ; adresa buňky paměti s atributy spritu read_button ; stisk tlačítka A bude sloužit pro přepínání barvy spritů beq button_a_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER1 bne button_a_not_pressed lda #10 sta COUNTER1 increment_block_mask ATTRS, 8, 4, 3 button_a_not_pressed: read_button ; stisk tlačítka B bude sloužit pro přepínání atributů spritů beq button_b_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER2 bne button_b_not_pressed lda #10 sta COUNTER2 flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %01000000 button_b_not_pressed: read_button ; stisk tlačítka Select bude sloužit pro přepínání atributů spritů beq button_select_not_pressed ; není stisknuto? => skok dec COUNTER2 bne button_select_not_pressed lda #10 sta COUNTER2 flip_bit_block ATTRS, 8, 4, %10000000 button_select_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Start jen načteme a ingorujeme read_button ; stav tlačítka Up beq up_not_pressed ; není stisknuto? => skok decrement_block YPOS, 8, 4 up_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Down beq down_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block YPOS, 8, 4 down_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Left beq left_not_pressed ; není stisknuto? => skok decrement_block XPOS, 8, 4 left_not_pressed: read_button ; stav tlačítka Right beq right_not_pressed ; není stisknuto? => skok increment_block XPOS, 8, 4 right_not_pressed: rti ; návrat z přerušení .endproc ; Obslužná rutina pro IRQ (maskovatelné přerušení) .proc irq rti ; návrat z přerušení .endproc ; Obslužná rutina pro RESET .proc reset ; nastavení stavu CPU setup_cpu ; nastavení řídicích registrů ldx #$00 stx PPUCTRL ; nastavení PPUCTRL = 0 (NMI) stx PPUMASK ; nastavení PPUMASK = 0 stx DMC_FREQ ; zákaz DMC IRQ ldx #$40 stx $4017 ; interrupt inhibit bit ; čekání na vnitřní inicializaci PPU (dva snímky) wait_for_frame wait_for_frame ; vymazání obsahu RAM clear_ram ; čekání na další snímek wait_for_frame ; nastavení barvové palety jsr load_palette ; zavolání subrutiny ; nastavení spritů jsr load_sprites ; zavolání subrutiny lda #10 ; inicializace čítačů sta COUNTER1 sta COUNTER2 ; vlastní herní smyčka je prozatím prázdná game_loop: jmp game_loop ; nekonečná smyčka (později rozšíříme) .endproc ; vynulování barvové palety .proc clear_palette ppu_data_palette_address ldx #$20 ; počitadlo barev v paletě: 16+16 lda #$00 ; vynulování každé barvy : sta PPUDATA ; zápis barvy dex ; snížení hodnoty počitadla bne :- rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; nastavení barvové palety .proc load_palette ppu_data_palette_address ; $3f00-$3f0f - paleta pozadí ; $3f10-$3f1f - paleta spritů ldx #$00 ; vynulovat počitadlo a offset : lda palette, x ; načíst bajt s offsetem sta PPUDATA ; zápis barvy do PPU inx ; zvýšit počitadlo/offset cpx #32 ; limit počtu barev bne :- ; opakovat smyčku 32x rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; načtení spritů .proc load_sprites ldx #0 : lda spritedata,X ; budeme přesouvat data z této oblasti sta $0200,X ; uložení do paměti spritů inx ; zvýšení hodnoty počitadla cpx #32 ; každý sprite má 4 bajty: y-coord, tile, attributy, y-coord * 8 spritů = 32 bne :- cli ; vynulování bitu I - povolení přerušení lda #%10000000 sta PPUCTRL ; při každém VBLANK se vyvolá NMI (důležité!) lda #%00010000 ; povolení zobrazení spritů sta PPUMASK rts ; návrat ze subrutiny .endproc ; samotná barvová paleta palette: .byte $22, $29, $1a, $0F, $22, $36, $17, $0F, $22, $30, $21, $0F, $22, $27, $17, $0F ; barvy pozadí .byte $22, $16, $27, $18, $22, $1A, $30, $27, $22, $16, $30, $27, $22, $0F, $36, $17 ; barvy spritů ; data pro větší množství spritů spritedata: .byte $10, $00, $00, $08 ; y-coord, tile number, attributes, x-coord .byte $10, $01, $00, $10 .byte $18, $02, $00, $08 .byte $18, $03, $00, $10 .byte $20, $04, $00, $08 .byte $20, $05, $00, $10 .byte $28, $06, $00, $08 .byte $28, $07, $00, $10 ; --------------------------------------------------------------------- ; Tabulka vektorů CPU ; --------------------------------------------------------------------- .segment "VECTORS" .addr nmi .addr reset .addr irq .segment "CHARS" .incbin "mario.chr" ; --------------------------------------------------------------------- ; Finito ; ---------------------------------------------------------------------

12. Celková velikost vygenerovaného strojového kódu

Zdrojový kód demonstračních příkladů již překročil 400 řádků, takže (pokud by se jednalo o vyšší programovací jazyk) by bylo vhodné zjistit, kolik ROM jsme vlastně prozatím obsadili (v případě RAM to víme – čtyři paměťové stránky, takže 1kB, z toho naprostá většina místa je prozatím nevyužita). ROM je rozdělena do jednotlivých segmentů, přičemž velikosti segmentů je možné v případě assembleru ca65 zjistit tak, že se při překladu dvakrát použije přepínač -v -v (druhou možností je vyčtení stejných údajů z listingu):

$ ca65 example24.asm -o example24.o -v -v

Assembler v tomto případě vypíše obsah jednotlivých buněk ROM, což nás ovšem nyní nezajímá. Důležitější jsou pro nás informace na řádcích End PC, které udávají adresu poslední zapisované buňky a tedy i velikost segmentu:

New segment: CODE Literal: A9 02 8D 14 40 A9 01 8D 16 40 A9 00 8D 16 40 AD 16 40 Literal: 29 01 F0 1E C6 FE D0 1A A9 0A 85 FE A2 00 FE 02 02 ... ... ... Literal: FB A9 00 95 00 9D 00 01 9D 00 02 9D 00 03 9D 00 04 Literal: 9D 00 05 9D 00 06 9D 00 07 E8 D0 E6 2C 02 20 10 FB Literal: 20 Expression (2): SYM( SEC $013A +) ... ... ... Literal: 17 0F 22 16 27 18 22 1A 30 27 22 16 30 27 22 0F 36 Literal: 17 10 00 00 08 10 01 00 10 18 02 00 08 18 03 00 10 Literal: 20 04 00 08 20 05 00 10 28 06 00 08 28 07 00 10 End PC = $01AE New segment: HEADER Literal: 4E 45 53 1A 02 01 01 00 End PC = $0008 New segment: VECTORS Expression (2): SYM( SEC) Expression (2): SYM( SEC $00D3 +) Expression (2): SYM( SEC $00D2 +) End PC = $0006 New segment: CHARS Literal: 03 0F 1F 1F 1C 24 26 66 00 00 00 00 1F 3F 3F 7F E0 C0 80 FC 80 C0 00 20 Literal: 00 20 60 00 F0 FC FE FE 60 70 18 07 0F 1F 3F 7F 7F 7F 1F 07 00 1E 3F 7F Literal: FC 7C 00 00 E0 F0 F8 F8 FC FC F8 C0 C2 67 2F 37 7F 7F FF FF 07 07 0F 0F ... ... ... Literal: 00 58 52 46 58 52 C6 9C F7 FF C6 F6 FE C6 F6 7A 00 7B 42 02 7A 42 02 7A Literal: 38 BC F6 F6 F6 F6 FE 5C 00 18 52 52 52 52 46 5C 00 FF FF FF FF FF FF FF Literal: FF FF FF FF FF FF FF FF End PC = $2000

Shrňme si tedy zjištěné informace do tabulky:

Segment Velikost (hex) Velikost (dec) Poznámka CODE $01AE 430 veškerý náš programový kód po překladu HEADER $0008 8 hlavička ROM má pevně zadanou strukturu i délku 8 bajtů VECTORS $0006 6 tři vektory pro RESET, IRQ a NMI: 3×2=6 bajtů CHARS $2000 8192 dlaždice 8×8 pixelů s 2bpp (16 bajtů). 256 dlaždic pozadí + 256 dlaždic spritů

Strojový kód nám tedy poněkud narostl, a to mj. i kvůli barvové paletě (32 bajtů+obslužná rutina), datům spritů (32 bajtů) a expanzi maker. Nicméně s dalším rozšiřováním programové logiky bude velikost kódu narůstat velmi pomalu – a necelých 0,5kB je stále dobrá hodnota. V případě potřeby často volaná makra předěláme na běžné podprogramy (subrutiny).

13. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad pomocí assembleru ca65 (jenž je součástí cc65), byly uložen do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

# Příklad Stručný popis Adresa 1 example01.asm zdrojový kód příkladu tvořeného kostrou aplikace pro NES https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example01.asm 2 example02.asm použití standardní konfigurace linkeru pro konzoli NES https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example02.asm 3 example03.asm symbolická jména řídicích registrů PPU https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example03.asm 4 example04.asm zjednodušený zápis lokálních smyček v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example04.asm 5 example05.asm zvukový výstup s využitím prvního „square“ kanálu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example05.asm 6 example06.asm použití maker bez parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example06.asm 7 example07.asm nastavení barvové palety, zvýšení intenzity zvolené barvové složky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example07.asm 8 example08.asm využití operátorů < a > https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example08.asm 9 example09.asm vymazání barvové palety realizované makrem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example09.asm 10 example10.asm vymazání barvové palety realizované podprogramem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example10.asm 11 example11.asm nastavení barvové palety pozadí i spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example11.asm 12 example12.asm refaktoring předchozího příkladu makrem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example12.asm 13 example13.asm zobrazení spritů tvořících Maria https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example13.asm 14 example14.asm posun spritů, aby se zdůraznila jejich nezávislost https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example14.asm 15 example15.asm větší množství spritů na obrazovce rozdělených do řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example15.asm 16 example16.asm větší množství spritů na obrazovce na jediném řádku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example16.asm 17 example17.asm pohyb jednoho spritu pomocí ovladače https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example17.asm 18 example18.asm odvozeno z předchozího příkladu, symbolická jména adres https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example18.asm 19 example19.asm odvozeno z předchozího příkladu, pomocná makra pro pohyb spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example19.asm 20 example20.asm pohyb spritu je založen na instrukcích INC a DEC https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example20.asm 21 example21.asm přesun celého Maria (8 spritů) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example21.asm 22 example22.asm (rychlá) změna barvové palety spritů tlačítkem A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example22.asm 23 example23.asm realizace čítače pro snížení frekvence změn barvové palety https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example23.asm 24 example24.asm horizontální a vertikální zrcadlení spritů řízené hráčem stiskem tlačítek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/example24.asm 25 link.cfg konfigurace segmentů pro linker ld65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/link.cfg 26 Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech příkladů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/NES-ca65/Makefile

make example16 až make example23. Poznámka: pro slinkování a spuštění dnešních demonstračních příkladů potřebujete i soubor mario.chr . Ten je stažen automaticky po zadáníaž

