Vývoj pro ZX Spectrum: mikroprocesor Zilog Z80 a smyčky v assembleru

Obsah

1. Krátké zopakování z minula: symboly zastupující konkrétní hodnoty

2. Kódy barev a bitové operace podporované assemblerem Pasmo

3. Automatické vygenerování „loaderu“ pro obraz magnetofonové pásky





4. Mikroprocesor Zilog Z80 z pohledu programátora

5. Sada univerzálních a speciálních registrů





6. Sada instrukcí mikroprocesoru Z80

7. Proč se jména instrukcí na Z80 odlišují od Intel 8080?

8. Adresovací režimy a všudypřítomná instrukce LD

9. Vybrané instrukce použité v demonstračních příkladech

10. Jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta

11. Celková délka kódu, časování instrukcí

12. Zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů

13. Optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ)

14. Optimalizace využití pracovních registrů

15. Náhrada registrového páru HL za index registry IX nebo IY?

16. Porovnání kódů založených na registrech HL, IX a IY

17. Programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem: naivní varianta

18. Dosažení prakticky stejné rychlosti, jako v případě smyčky s osmibitovým počitadlem

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Krátké zopakování z minula: symboly zastupující konkrétní hodnoty

Na úvodní článek o vývoji programů pro legendární osmibitový domácí mikropočítač ZX Spectrum dnes navážeme. Ve stručnosti si popíšeme mikroprocesor Zilog Z80 z pohledu programátora a následně si ukážeme, jak lze realizovat jednoduché počítané programové smyčky v assembleru. Uvidíme, že původní (naivní) realizaci programové smyčky je možné různým způsobem optimalizovat, a to buď na celkovou délku kódu či na jeho rychlost.

Nejprve si však připomeňme, jak je možné v assembleru napsat program, který po svém spuštění modifikuje první barvový atribut v obrazové paměti takovým způsobem, že se v dané oblasti 8×8 pixelů objeví blikající čtverec. Program je triviální – musí pouze zapsat vhodnou konstantu na adresu 0×5800, což je začátek oblasti paměti s barvovými atributy:

org $8000 start: ld a,%11010110 ld ($5800),a ret

Pro lepší čitelnost i modifikovatelnost celého programu je vhodné všechny „magické konstanty“ pojmenovat, a to (v případě použití assembleru Pasmo) s využitím direktivy equ:

attribute_adr equ $5800 entry_point equ $8000 org entry_point start: ld a,%11010110 ld (attribute_adr),a ret

Použití symbolických konstant přitom nijak nezvětšuje velikost výsledného strojového kódu.

Výsledek by měl po překladu a spuštění vypadat následovně (obraz se periodicky mezi oběma snímky přepíná):

Obrázek 1: Blikající atribut v levém horním rohu obrazovky.

Obrázek 2: Blikající atribut v levém horním rohu obrazovky.

2. Kódy barev a bitové operace podporované assemblerem Pasmo

Assembler Pasmo, ostatně podobně jako mnohé další moderní assemblery, podporuje již v době překladu provádět výpočty nad konstantami i symbolickými hodnotami. Podporovány jsou například bitové operátory součtu a součinu, stejně jako bitové posuny. To nám umožní nechat si v čase překladu (tedy z pohledu výsledného programu „zadarmo“) spočítat hodnotu bajtu ukládaného do atributové paměti na základě zadaných barev popředí a pozadí i hodnot bitu řídicího blikání a vysokou intenzitu popředí. Nejprve si příslušné konstanty nadefinujeme, a to přímo v binární podobě (začínají znakem procenta a nikoli dolaru, jako v případě hexadecimálních hodnot):

blink_bit equ %10000000 intensity_bit equ %01000000 black_color equ %000 blue_color equ %001 red_color equ %010 magenta_color equ %011 green_color equ %100 cyan_color equ %101 yellow_color equ %110 white_color equ %111

Následně je možné hodnotu ukládanou do atributového bajtu vypočítat podobně jako v céčku s využitím bitových posunů a bitové operace součtu:

ld a,blink_bit | intensity_bit | (blue_color << 3) | white_color

Upravený zdrojový kód příkladu bude nyní vypadat následovně:

attribute_adr equ $5800 entry_point equ $8000 blink_bit equ %10000000 intensity_bit equ %01000000 black_color equ %000 blue_color equ %001 red_color equ %010 magenta_color equ %011 green_color equ %100 cyan_color equ %101 yellow_color equ %110 white_color equ %111 org entry_point start: ld a,blink_bit | intensity_bit | (blue_color << 3) | white_color ld (attribute_adr),a ret

Z výsledku překladu je zřejmé, že se z výrazu vypočetla konstanta 0×CF (neboli %11001111) použitá v instrukci LD:

attribute_adr EQU 5800 entry_point EQU 8000 blink_bit EQU 0080 intensity_bit EQU 0040 black_color EQU 0000 blue_color EQU 0001 red_color EQU 0002 magenta_color EQU 0003 green_color EQU 0004 cyan_color EQU 0005 yellow_color EQU 0006 white_color EQU 0007 ORG 8000 8000: label start 8000:3ECF LD A, CF 8002:320058 LD (5800), A 8005:C9 RET Emiting TAP from 8000 to 8005

Poznámka: mnozí programátoři dávají přednost tomu, aby se symbolická jména zapisovala velkými písmeny, tedy následovně:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 BLINK_BIT equ %10000000 INTENSITY_BIT equ %01000000 BLACK_COLOR equ %000 BLUE_COLOR equ %001 RED_COLOR equ %010 MAGENTA_COLOR equ %011 GREEN_COLOR equ %100 CYAN_COLOR equ %101 YELLOW_COLOR equ %110 WHITE_COLOR equ %111 org ENTRY_POINT start: ld a,BLINK_BIT | INTENSITY_BIT | (BLUE_COLOR << 3) | WHITE_COLOR ld (ATTRIBUTE_ADR),a ret

Na reálnou podobu výsledného strojového kódu to ovšem pochopitelně nebude mít žádný vliv:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 BLINK_BIT EQU 0080 INTENSITY_BIT EQU 0040 BLACK_COLOR EQU 0000 BLUE_COLOR EQU 0001 RED_COLOR EQU 0002 MAGENTA_COLOR EQU 0003 GREEN_COLOR EQU 0004 CYAN_COLOR EQU 0005 YELLOW_COLOR EQU 0006 WHITE_COLOR EQU 0007 ORG 8000 8000: label start 8000:3ECF LD A, CF 8002:320058 LD (5800), A 8005:C9 RET Emiting TAP from 8000 to 8005

Obrázek 3: Loading screen hry Indiana Jones a Chrám zkázy.

3. Automatické vygenerování „loaderu“ pro obraz magnetofonové pásky

Mezi jednu z užitečných vlastností assembleru Pasmo patří schopnost automatického vygenerování BASICovského „loaderu“, jenž zajistí načtení strojového kódu s jeho následným spuštěním. V praxi to znamená, že není nutné psát příkazy LOAD ""CODE a RANDOMIZE USR 32768 nebo PRINT USR 32768 (popř. uvést odlišnou adresu). K tomu, aby se loader automaticky přidal na obraz pásky, je nutné při spuštění assembleru použít volbu –tapbas a ukončit program klauzulí end:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 BLINK_BIT equ %10000000 INTENSITY_BIT equ %01000000 BLACK_COLOR equ %000 BLUE_COLOR equ %001 RED_COLOR equ %010 MAGENTA_COLOR equ %011 GREEN_COLOR equ %100 CYAN_COLOR equ %101 YELLOW_COLOR equ %110 WHITE_COLOR equ %111 org ENTRY_POINT start: ld a,BLINK_BIT | INTENSITY_BIT | (BLUE_COLOR << 3) | WHITE_COLOR ld (ATTRIBUTE_ADR),a ret end

Povšimněte si, že assembler vypsal informaci o tom, že generuje loader (viz zvýrazněnou zprávu):

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 BLINK_BIT EQU 0080 INTENSITY_BIT EQU 0040 BLACK_COLOR EQU 0000 BLUE_COLOR EQU 0001 RED_COLOR EQU 0002 MAGENTA_COLOR EQU 0003 GREEN_COLOR EQU 0004 CYAN_COLOR EQU 0005 YELLOW_COLOR EQU 0006 WHITE_COLOR EQU 0007 ORG 8000 8000: label start 8000:3ECF LD A, CF 8002:320058 LD (5800), A 8005:C9 RET 8006: END Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8005

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 BLINK_BIT equ %10000000 INTENSITY_BIT equ %01000000 BLACK_COLOR equ %000 BLUE_COLOR equ %001 RED_COLOR equ %010 MAGENTA_COLOR equ %011 GREEN_COLOR equ %100 CYAN_COLOR equ %101 YELLOW_COLOR equ %110 WHITE_COLOR equ %111 org ENTRY_POINT start: ld a,BLINK_BIT | INTENSITY_BIT | (BLUE_COLOR << 3) | WHITE_COLOR ld (ATTRIBUTE_ADR),a ret end ENTRY_POINT

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 BLINK_BIT EQU 0080 INTENSITY_BIT EQU 0040 BLACK_COLOR EQU 0000 BLUE_COLOR EQU 0001 RED_COLOR EQU 0002 MAGENTA_COLOR EQU 0003 GREEN_COLOR EQU 0004 CYAN_COLOR EQU 0005 YELLOW_COLOR EQU 0006 WHITE_COLOR EQU 0007 ORG 8000 8000: label start 8000:3ECF LD A, CF 8002:320058 LD (5800), A 8005:C9 RET 8006: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8005

Podívejme se nyní na to, jak vypadá loader, který byl assemblerem Pasmo vygenerován:

Obrázek 4: Takto vypadá loader automaticky vygenerovaný assemblerem.

Poznámka: nyní je již možné příklad spustit pouze inicializací emulátoru s uvedením jména souboru s obrazem pásky. Popř. v případě použití volně dostupné varianty ROM postačuje pouze program spustit.

4. Mikroprocesor Zilog Z80 z pohledu programátora

Programátorský model mikroprocesoru Zilog Z80 se v mnoha ohledech odlišuje od jeho největšího dobového konkurenta – mikroprocesoru MOS 6502. Zatímco MOS 6502 byl v mnoha ohledech čistě osmibitovým čipem (i index registry měly šířku pouhých osmi bitů) a většina operací byla implicitně prováděna s akumulátorem A, je tomu u Z80 jinak. Z80 totiž obsahuje větší počet univerzálních registrů a i když většina ALU operací vyžadovala jako jeden z operandů akumulátor, další operace se prováděly i s ostatními registry. Navíc se pracovní registry mohly spojovat do šestnáctibitových registrových párů a existovalo i několik čistě šestnáctibitových aritmetických instrukcí (zvýšení a snížení obsahu registrového páru atd.). K dispozici byla i dvojice čistě 16bitových index registrů atd.

Obrázek 5: Tento obrázek jsem viděl dosti často.

Výsledkem je, že tvorba programů vyžaduje zcela odlišné přístupy. U MOS 6502 se do značné míry využívá nulté stránky paměti (prvních 256 bajtů) zkombinované s pokročilými adresovacími režimy, zatímco u Z80 se spíše využívá široké sady pracovních registrů s tím, že adresování je oproti MOS 6502 poněkud omezeno. Některé přístupy si ostatně budeme moci porovnat s programy (či jejich částmi) psanými pro MOS 6502 a herní konzoli NES.

5. Sada univerzálních a speciálních registrů

Mikroprocesor Zilog Z80 obsahuje celkem osmnáct osmibitových registrů a čtyři šestnáctibitové registry, přičemž všechny registry jsou implementovány formou statické RAM. Všechny zmíněné registry jsou rozděleny do několika skupin. Začneme univerzálními registry (i když pojem „univerzální“ zde má poněkud jiný význam, než u moderních mikroprocesorů, protože mnoho operací se provádí pouze s akumulátorem). Těch je sedm:

Registr Registr Pár A (AF) B C BC D E DE H L HL (M)

Z tabulky je patrné, že vždy dvojici osmibitových registrů lze použít jako registrový pár, tedy jako 16bitovou hodnotu, například pro adresování atd. U Intelu 8080 se registrový pár HL nazýval M (memory). Navíc se setkáme i s registrovým párem AF, což je akumulátor spojený s příznakovými bity.

Všechny univerzální registry existují ve dvou kopiích – jsou tedy zdvojeny (navíc je zdvojen i příznakový registr). To například umožňuje snadnou tvorbu přerušovacích rutin atd. a současně je adresování registrů v instrukcích stále velmi krátké (tři bity):

Registr Registr A' B' C' D' E' H' L'

Obrázek 6: Belegost pro ZX Spectrum – loading screen.

Všechny další registry mají speciální význam a neexistují jejich kopie:

Registr Šířka Popis IX 16b indexový resp. bázový registr pro adresování IY 16b indexový resp. bázový registr pro adresování SP 16b ukazatel na vrchol zásobníku (Stack Pointer) PC 16b programový čítač (Program Counter) I 8b vyšší bajt adresy tabulky obsluhy přerušení R 8b(7b) automaticky zvyšovaný čítač pro občerstvování (Refresh) pamětí DRAM

Obrázek 7: Belegost pro ZX Spectrum – grafické uživatelské rozhraní hry.

6. Sada instrukcí mikroprocesoru Z80

Procesor Zilog Z80 podporuje všechny instrukce svého ideového předchůdce Intelu 8080 a navíc přidává mnoho instrukcí dalších; další instrukce byly naopak upraveny tak, že akceptují další operandy. Navíc došlo k přejmenování mnemotechnických zkratek instrukcí (viz navazující kapitolu), což je z pohledu programátora asi jen dobře (8080 totiž obsahoval zbytečné „špeky“ typu LXI, LHLD, SPHL atd.). Celou instrukční sadu lze zhruba rozdělit do těchto kategorií:

Přesuny osmibitových operandů (zde nazýváno load, nikoli move) Přesuny šestnáctibitových operandů Blokové přesuny a vyhledávání Výměna operandů (exchange) Osmibitové aritmetické instrukce Šestnáctibitové aritmetické instrukce Rotace a bitové posuny Vynulování, nastavení a test bitů Řízení CPU atd. Skoky (podmíněné/nepodmíněné, absolutní/relativní) Volání podprogramů a návrat z podprogramů Operace se vstupními a výstupními porty

Dnes si popíšeme pouze malou část instrukcí; podrobnější přehled bude uveden příště.

7. Proč se jména instrukcí na Z80 odlišují od Intel 8080?

I když je mikroprocesor Zilog Z80 do značné míry binárně zpětně kompatibilní s mikroprocesorem Intel 8080, používají se v assembleru odlišné názvy instrukcí. Je tomu tak ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že společnost Intel tvrdila, že drží vlastnická práva na mnemotechnické zkratky instrukcí (které původně pochází z Datapointu 2200 a byly poměrně náhodně doplňovány o další instrukce), druhý důvod spočívá ve snaze o zjednodušení celé instrukční sady a o dosažení alespoň zdání její ortogonality (například se již nerozlišuje mezi instrukcemi s registrem a osmibitovou konstantou atd.). Někdy je ovšem nové jméno instrukce maličko matoucí, což je případ CMP versus CP, která měla původně jiný význam. Celá „Rosettská deska“ je dostupná na adrese https://retroprogramming.it/2021/02/8080-z80-instruction-set/ a v následující tabulce jsou změny přehledně vypsány (vynechávám ovšem variant s dalšími pracovními registry atd.):

Zápis podle Intel 8080 Zápis podle Zilog Z80 Poznámka XCHG EX DE,HL náhrada za obecnější instrukci EX XTHL EX (SP),HL náhrada za obecnější instrukci EX ADD A ADD A,A explicitní uvedení obou operandů ADD B ADD A,B dtto ADD M ADD A,(HL) explicitní uvedení adresovacího režimu a registrového páru SBB A SBC A explicitní uvedení obou operandů SBB B SBC B dtto SBB M SBC (HL) explicitní uvedení adresovacího režimu a registrového páru DAD B ADD HL,BC explicitní uvedení obou registrových párů, náhrada za obecnější instrukci ADD DAD D ADD HL,DE dtto DAD H ADD HL,HL dtto DAD SP ADD HL,SP dtto INR A INC A náhrada za obecnější instrukci INC INR B INC B náhrada za obecnější instrukci INC INR M INC (HL) náhrada za obecnější instrukci INC, zápis registrového páru DCR A DEC A dtto jako DCR/DEC DCR B DEC B dtto jako DCR/DEC DCR M DEC (HL) dtto jako DCR/DEC INX B INC BC explicitní uvedení obou registrového páru, náhrada za obecnější instrukci INC INX D INC DE dtto INX H INC HL dtto INX SP INC SP dtto DCX B DEC BC explicitní uvedení obou registrového páru, náhrada za obecnější instrukci DEC DCX D DEC DE dtto DCX H DEC HL dtto DCX SP DEC SP dtto RLC RLCA RRC RRCA RAL RLA RAR RRA ANA A AND A náhrada za obecnější instrukci AND ANA B AND B dtto ANA M AND (HL) explicitní uvedení adresovacího režimu a registrového páru ANI byte AND byte náhrada za obecnější instrukci AND i pro konstanty XRA A XOR A náhrada za obecnější instrukci XOR XRA B XOR B dtto XRA M XOR (HL) explicitní uvedení adresovacího režimu a registrového páru XRI byte XOR byte náhrada za obecnější instrukci XOR ORA A OR A náhrada za obecnější instrukci OR i pro konstanty ORA B OR B dtto ORA M OR (HL) explicitní uvedení adresovacího režimu a registrového páru ORI byte OR byte náhrada za obecnější instrukci OR CMP A CP A náhrada za obecnější instrukci CP CMP B CP B dtto CMP M CP (HL) explicitní uvedení adresovacího režimu a registrového páru CPI byte CP byte náhrada za obecnější instrukci CP i pro konstanty JMP address JP address všechny skoky jsou nyní zapisovány formou JP+případná podmínka JNZ address JP NZ,address dtto JZ address JP Z,address dtto JNC address JP NC,address dtto JC address JP C,address dtto JPO address JP PO,address dtto JPE address JP PE,address dtto JP address JP P,address dtto JM address JP M,address dtto PCHL JP (HL) nepřímý skok na adresu uloženou v registrovém páru CALL address CALL address CNZ address CALL NZ,address všechna volání jsou nyní zapisována formou CALL+případná podmínka CZ address CALL Z,address dtto CNC address CALL NC,address dtto CC address CALL C,address dtto CPO address CALL PO,address dtto CPE address CALL PE,address dtto CP address CALL P,address dtto CM address CALL M,address dtto RNZ RET NZ všechny návraty z podprogramů jsou nyní zapisovány formou RET+případná podmínka RZ RET Z dtto RNC RET NC dtto RC RET C dtto RPO RET PO dtto RPE RET PE dtto RP RET P dtto RM RET M dtto RST 0 RST 0 explicitní uvedení adresy vektoru RST 1 RST 8 dtto RST 2 RST 10H dtto RST 3 RST 18H dtto RST 4 RST 20H dtto RST 5 RST 28H dtto RST 6 RST 30H dtto RST 7 RST 38H dtto PUSH B PUSH BC explicitní uvedení celého jména registrového páru PUSH D PUSH DE dtto PUSH H PUSH HL dtto PUSH PSW PUSH AF dtto (náhrada za program status word) POP B POP BC explicitní uvedení celého jména registrového páru POP D POP DE dtto POP H POP HL dtto POP PSW POP AF dtto (náhrada za program status word) IN byte IN A,(byte) explicitní uvedení operandu + naznačení nepřímé adresace OUT byte OUT (byte),A dtto

LD, která na Zilogu Z80 nahrazuje hned několik instrukcí mikroprocesoru Intel 8080, bude uvedena Poznámka: instrukce, která na Zilogu Z80 nahrazuje hned několik instrukcí mikroprocesoru Intel 8080, bude uvedena v navazující kapitole

8. Adresovací režimy a všudypřítomná instrukce LD

Největší změny v instrukční sadě Z80 oproti 8080 se týkají instrukcí pro přenosy dat mezi registry, mezi registrem a pamětí, mezi registrovými páry a taktéž instrukcí pro načtení konstanty do registru nebo registrového páru. Celá sada původně odlišných instrukcí byla nahrazena jedinou instrukcí LD neboli load. Kromě toho došlo k náhradě pseudoregistru M za (HL), protože se nejedná o nic jiného, než o přístup k obsahu adresy uložené právě v registrovém páru HL (který navíc nikdy neměl výsadní postavení – viz použití dalších párů):

Zápis podle Intel 8080 Zápis podle Zilog Z80 Poznámka MOV A,A LD A,A náhrada jména instrukce MOV A,B LD A,B dtto MOV A,M LD A,(HL) náhrada M za explicitní jméno registrového páru LDAX B LD A,(BC) explicitní uvedení celého registrového páru i způsobu adresování LDAX D LD A,(DE) dtto LDA word LD A,(word) explicitní uvedení způsobu adresování MOV M,A LD (HL),A náhrada M za explicitní jméno registrového páru MVI A,byte LD A,byte už se nerozlišuje mezi MOVE IMMEDIATE a prostou instrukcí LD s konstantou STAX B LD (BC),A explicitní uvedení celého registrového páru i způsobu adresování STAX D LD (DE),A dtto LXI B,word LD BC,word už se nerozlišuje mezi LOAD IMMEDIATE a prostou instrukcí LD s konstantou LXI SP,word LD SP,word dtto LHLD word LD HL,(word) explicitní uvedení celého registrového páru i způsobu adresování SHLD word LD (word),HL explicitní uvedení celého registrového páru i způsobu adresování SPHL LD SP,HL náhrada univerzálnější instrukcí

Poznámka: původní „poslepovaná“ sada instrukcí 8080 (v podstatě sada instrukcí pro 8008 rozšířená o 16bitové instrukce) se tak opět stává více ortogonální.

Navíc došlo i k přidání nového adresovacího režimu (IX+d) a (IY+d), v němž nové index registry obsahují bázovou adresu, ke které se přičítá zadaná osmibitová konstanta.

9. Vybrané instrukce použité v demonstračních příkladech

V demonstračních příkladech uvedených v následujících kapitolách je použito pouze několik instrukcí. Ty jsou, společně se stručným popisem, vypsány v následující tabulce:

Strojový kód Instrukce Operandy Stručný popis instrukce 3Exx LD A, xx načtení osmibitové konstanty do akumulátoru 06×x LD B, xx načtení osmibitové konstanty do registru B 78 LD A, B přesun dat z registru B do akumulátoru 47 LD B, A přesun dat z akumulátoru do registru B 45 LD B, L přesun dat z registru L do registru B 01×xxx LD BC, xxxx načtení šestnáctibitové konstanty do registrového páru BC 21×xxx LD HL, xxxx načtení šestnáctibitové konstanty do registrového páru HL DD21×xxx LD IX, xxxx načtení šestnáctibitové konstanty do index registru IX FD21×xxx LD IY, xxxx načtení šestnáctibitové konstanty do index registru IY 32×xxx LD (xxxx), A uložení akumulátoru na adresu xxxx 77 LD (HL), A uložení akumulátoru na adresu uloženou v registrovém páru HL 75 LD (HL), L uložení registru L na adresu uloženou v registrovém páru HL DD77×x LD (IX+xx), A uložení akumulátoru na adresu uloženou v registru IX zvýšenou o offset xx FD77×x LD (IY+xx), A uložení akumulátoru na adresu uloženou v registru IY zvýšenou o offset xx 3C INC A zvýšení obsahu akumulátoru o jedničku DD23 INC IX zvýšení obsahu index registru IX o jedničku FD23 INC IY zvýšení obsahu index registru IY o jedničku 3D DEC A snížení obsahu akumulátoru o jedničku (nastaví se příznaky) 05 DEC B snížení obsahu registru B o jedničku (nastaví se příznaky) 0B DEC BC snížení registrového páru BC o jedničku (bez nastavení příznaků) 2C INC L snížení obsahu registru L o jedničku (nastaví se příznaky) 23 INC HL snížení registrového páru HL o jedničku (bez nastavení příznaků) AF XOR A vynulování akumulátoru B1 OR C logická operace součtu mezi akumulátorem a registrem C C2×xxx JP NZ, xxxx absolutní skok na adresu při splnění podmínky not zero flag 20rr JR NZ, rr relativní skok na adresu při splnění podmínky not zero flag 10rr DJNZ rr snížení hodnoty registru B a relativní skok za podmínky, že nová hodnota registru B není nulová C9 RET návrat z podprogramu

Obrázek 8: Typické pruhy na okraji obrazovky, které jsou zobrazovány při nahrávání programů z kazety. Tyto pruhy se vytváří programově a je možné je například využít ve chvíli, kdy je zapotřebí odladit nějakou časově náročnější rutinu atd. (zvýrazní se začátek a konec rutiny). I příklady uvedené v dalším textu mají s těmito pruhy mnoho společného – jakákoli změna smyčky (například typický „off by one error“) bude ihned vizuálně viditelná na obrazovce. Z tohoto pohledu přináší speccy poměrně vyspělé ladicí techniky (a to myslím zcela vážně).

10. Jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta

Ve druhé části dnešního článku si některé operace vyzkoušíme na praktických příkladech. Začneme zdánlivě triviální úlohou, která by na moderních čipech (AArch64, RISC-V apod.) měla jen jedno správné řešení. Jak ovšem uvidíme dále, na Zilogu Z80 je situace z pohledu programátora mnohem zábavnější a úlohu lze řešit různými způsoby.

Samotné zadání je jednoduché: máme vyplnit 256bajtový blok paměti od adresy 0×5800 sekvencí hodnot 0 až 255. Připomeňme si, že od adresy 0×5800 začíná blok barvových atributů, takže po spuštění programu ihned uvidíme, zda náš program pracuje korektně. Výsledek by měl vypadat následovně (vyplňujeme jen barvové atributy, takže text vypisovaný interpretrem BASICu do změněné oblasti, je jen třešničkou na dortu):

Obrázek 9: První třetina atributové paměti vyplněná hodnotami 0..255 (varianta po spuštění se standardní ROM, první obrázek).

Nastavení nejvyššího bitu atributu vede k blikání dané oblasti 8×8 pixelů:

Obrázek 10: První třetina atributové paměti vyplněná hodnotami 0..255 (varianta po spuštění se standardní ROM, po „blink“).

Varianta po spuštění s emulátorem s ROM s OpenSE BASICem:

Obrázek 11: Příklad spuštění v emulátoru s OpenSE BASICem.

Obrázek 12: Příklad spuštění v emulátoru s OpenSE BASICem.

Podívejme se nyní na poněkud naivní (nebo spíše přímočarý) způsob realizace programové smyčky s řešením výše uvedeného zadání. Ve smyčce se používá dvojregistr HL ve funkci ukazatele do právě zapisované paměťové buňky, takže se v každé iteraci jeho hodnota zvyšuje o jedničku. Dále používáme registr A, jenž obsahuje zapisovanou hodnotu (opět musíme obsah registru postupně zvyšovat) a registr B slouží jako počitadlo smyčky, které se naopak postupně snižuje od hodnoty 0 (resp. 256, protože první dekrementace nuly vrátí výsledek 255) k nule. Teprve po dosažení nuly operací dec B se nastaví příznakový bit „zero“ a smyčka se ukončí:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis ld a, 0 ; zapisovaná hodnota ld b, 0 ; počitadlo smyčky loop: ld (hl),a ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc hl ; zvýšení adresy inc a ; zvýšení zapisované hodnoty dec b ; snížení hodnoty počitadla jp NZ, loop ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

Poznámka: už nyní jste možná našli mnoho částí kódu, které se dají zkrátit či urychlit.

11. Celková délka kódu, časování instrukcí

Nyní se podívejme na to, jakým způsobem se předchozí programová smyčka přeložila do strojového kódu:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8003:3E00 LD A, 00 8005:0600 LD B, 00 8007: label loop 8007:77 LD (HL), A 8008:23 INC HL 8009:3C INC A 800A:05 DEC B 800B:C20780 JP NZ, 8007 800E:C9 RET 800F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800E

Výsledný strojový kód má délku patnácti bajtů (což později dokážeme zkrátit na devět bajtů). A jak je tomu s rychlostí výpočtu, resp. počtem cyklů na instrukci? Pomůže nám následující velmi užitečná stránka https://clrhome.org/table/, protože jednou z výhod osmibitových mikroprocesorů je, že počet cyklů lze spočítat poměrně snadno (nejsou superskalární, nemají spekulativní provádění instrukcí ani branch delay sloty):

Instrukce Počet cyklů × počet iterací ld hl, adresa 10 10 ld a, 0 7 7 ld b, 0 7 7 ld (hl),a 7 1792 inc hl 6 1536 inc a 4 1024 dec b 4 1024 jp NZ, loop 10 2560 ret 10 10 Celkem: 7970

Teoreticky by tedy smyčka měla být dokončena za 7970 cyklů. V praxi to bude více, a to kvůli obsluhám přerušení a přístupům čipu ULA do paměti (což si vysvětlíme později).

Poznámka: pokud nahradíme JP za JR, ušetříme jeden bajt, ale doba trvání se zvýší o 255×2–7=503 cyklů.

12. Zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů

V první verzi programu se před vstupem do programové smyčky vynulovaly osmibitové pracovní registry A i B instrukcemi, které jsou uloženy ve dvou bajtech (druhý bajt pochopitelně obsahuje zapisovanou hodnotu):

8003:3E00 LD A, 00 8005:0600 LD B, 00

Ovšem stejného výsledku můžeme dosáhnout malým trikem: vynulováním obsahu registru A například instrukcí XOR (se sebou samým) nebo SUB (opět se sebou samým) a následně přesunout výslednou nulovou hodnotu do registru B instrukcí LD B,A. Upravený zdrojový kód příkladu bude nyní vypadat následovně:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis xor a ; zapisovaná hodnota ld b, a ; počitadlo smyčky loop: ld (hl),a ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc hl ; zvýšení adresy inc a ; zvýšení zapisované hodnoty dec b ; snížení hodnoty počitadla jp NZ, loop ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

Po překladu takto upraveného příkladu je zřejmé, že program bude kratší o dva bajty. Tato úspora z dnešního pohledu nemusí znamenat mnoho, ale na počítačích s 16kB nebo 48kB paměti RAM se i podobné „maličkosti“ mohou postupně nasčítat:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8003:AF XOR A 8004:47 LD B, A 8005: label loop 8005:77 LD (HL), A 8006:23 INC HL 8007:3C INC A 8008:05 DEC B 8009:C20580 JP NZ, 8005 800C:C9 RET 800D: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800C

A jak je to s urychlením celého programu? Porovnejme si oba přístupy:

Instrukce Cyklů Instrukce Cyklů ld a, 0 7 xor a 4 ld b, 0 7 ld b, a 4 Celkem: 14 Celkem: 8

Poznámka: jedná se o inicializaci smyčky, která se neopakuje, takže reálná úspora nebude velká, pokud se ovšem progrm nevolá například při každém snímku atd.

13. Optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ)

Další optimalizace, kterou se můžeme pokusit provést, je náhrada dvojice instrukcí:

dec b ; snížení hodnoty počitadla jp NZ, loop ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly

Za jedinou instrukci:

djnz loop ; kombinace dec b + jp NZ, loop ; snížení hodnoty počitadla ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly

Instrukce DJNZ implicitně pracuje s registrem B, takže další změny v programu již nejsou nutné (mimochodem, na 8086 se v podobné instrukci LOOP pracuje s registrem CX, což se lépe pamatuje protože C=counter).

Upravený program založený na instrukci DJNZ pro řízení průchodu smyčkou nyní bude vypadat takto:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis xor a ; zapisovaná hodnota ld b, a ; počitadlo smyčky loop: ld (hl),a ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc hl ; zvýšení adresy inc a ; zvýšení zapisované hodnoty djnz loop ; kombinace dec b + jp NZ, loop ; snížení hodnoty počitadla ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

Po překladu zjistíme, že opět došlo ke zkrácení celkové délky strojového kódu, nyní na jedenáct bajtů:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8003:AF XOR A 8004:47 LD B, A 8005: label loop 8005:77 LD (HL), A 8006:23 INC HL 8007:3C INC A 8008:10FB DJNZ 8005 800A:C9 RET 800B: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800A

A jak je to s urychlením celého programu? Porovnejme si oba přístupy:

Instrukce Cyklů Instrukce Cyklů dec b 4 djnz loop 13 (8) jp NZ, loop 10 Celkem: 256×14=3584 Celkem: 255×13+8=3323

V případě instrukce DJNZ se délka provádění odvíjí od toho, zda ke skoku dojde či nikoli. Při opakování smyčky bude tato instrukce trvat 13 taktů, po posledním průchodu jen 8 taktů.

14. Optimalizace využití pracovních registrů

Program je možné modifikovat ještě jiným způsobem. Postačuje si totiž uvědomit, že pokud do registrového páru HL zapisujeme hodnotu 0×5800, znamená to vlastně, že do registru H se zapíše hodnota 0×58 a do registru L hodnota 0. To vlastně znamená, že registr L, jenž je postupně zvyšován o jedničku, může být použit i pro zápis atributu namísto registru A. Program tedy můžeme změnit takto:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis ld b, l ; zapisovaná hodnota + počitadlo smyčky loop: ld (hl),l ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc hl ; zvýšení adresy i zapisované hodnoty djnz loop ; kombinace dec b + jp NZ, loop ; snížení hodnoty počitadla ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

Opět pochopitelně dojde ke zkrácení výsledného strojového kódu, a to na pouhých devět bajtů:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8003:45 LD B, L 8004: label loop 8004:75 LD (HL), L 8005:23 INC HL 8006:10FC DJNZ 8004 8008:C9 RET 8009: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8008

Na tomto místě si navíc můžeme uvědomit, že nemá smysl zvyšovat hodnotu registrového páru HL, ale pouze registru L, protože blok má délku jen 256 bajtů. Výsledek nebude kratší z hlediska obsazeného místa paměti, ale z hlediska rychlosti výpočtu ano (ušetříme 6–4=2 cykly v každé iteraci, tedy 512 cyklů):

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis ld b, l ; zapisovaná hodnota + počitadlo smyčky loop: ld (hl),l ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc l ; zvýšení adresy i zapisované hodnoty djnz loop ; kombinace dec b + jp NZ, loop ; snížení hodnoty počitadla ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

15. Náhrada registrového páru HL za index registry IX nebo IY?

V páté kapitole jsme si mj. řekli, že mikroprocesor Zilog Z80 obsahuje i dvojici index registrů nazvaných IX a IY. Jedná se o šestnáctibitové registry, které mohou kromě indexů obsahovat i bázové adresy, protože u některých instrukcí lze použít adresování typu bázová adrese+offset. Můžeme tedy tyto registry použít v naší smyčce namísto registrového páru HL? Samozřejmě to možné je, ovšem ztratíme možnost triku – přímého přístupu ke spodnímu bajtu registrového páru HL:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld ix, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis xor a ; zapisovaná hodnota ld b, a ; počitadlo smyčky loop: ld (ix),a ; zápis hodnoty na adresu (IX) inc ix ; zvýšení adresy inc a ; zvýšení zapisované hodnoty djnz loop ; kombinace dec b + jp NZ, loop ; snížení hodnoty počitadla ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

Překlad do strojového kódu dopadne následovně:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:DD210058 LD IX, 5800 8004:AF XOR A 8005:47 LD B, A 8006: label loop 8006:DD7700 LD (IX+00), A 8009:3C INC A 800A:DD23 INC IX 800C:10F8 DJNZ 8006 800E:C9 RET 800F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800E

Příklad bude plně funkční, ovšem povšimněte si, že instrukce pracující s registrem IX jsou delší o prefix 0×DD (na předchozím výpisu zvýrazněno).

Podobně si můžeme vyzkoušet náhradu IX za IY:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld iy, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis xor a ; zapisovaná hodnota ld b, a ; počitadlo smyčky loop: ld (iy),a ; zápis hodnoty na adresu (IY) inc iy ; zvýšení adresy inc a ; zvýšení zapisované hodnoty djnz loop ; kombinace dec b + jp NZ, loop ; snížení hodnoty počitadla ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

S jiným výsledkem, resp. přesněji řečeno s odlišným prefixem 0×FD namísto 0×DD:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:FD210058 LD IY, 5800 8004:AF XOR A 8005:47 LD B, A 8006: label loop 8006:FD7700 LD (IY+00), A 8009:FD23 INC IY 800B:3C INC A 800C:10F8 DJNZ 8006 800E:C9 RET 800F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800E

16. Porovnání kódů založených na registrech HL, IX a IY

Porovnání kódů založených na registrovém páru HL, popř. na index registrech IX a IY nám do určité míry prozradí, jak jsou instrukce zakódovány. Tento rozdílný způsob zakódování je do značné míry způsobený snahou o dosažení zpětné binární kompatibility s Intelem 8080. Porovnáme si ty programy, které provádí naprosto stejné operace, pouze s odlišnými registry:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ENTRY_POINT EQU 8000 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 ORG 8000 ORG 8000 8000: label start 8000: label start 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8000:DD210058 LD IX, 5800 8000:FD210058 LD IY, 5800 8003:AF XOR A 8004:AF XOR A 8004:AF XOR A 8004:47 LD B, A 8005:47 LD B, A 8005:47 LD B, A 8005: label loop 8006: label loop 8006: label loop 8005:77 LD (HL), A 8006:DD7700 LD (IX+00), A 8006:FD7700 LD (IY+00), A 8006:23 INC HL 8009:DD23 INC IX 8009:FD23 INC IY 8007:3C INC A 800B:3C INC A 800B:3C INC A 8008:10FB DJNZ 8005 800C:10F8 DJNZ 8006 800C:10F8 DJNZ 8006 800A:C9 RET 800E:C9 RET 800E:C9 RET 800B: END 8000 800F: END 8000 800F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP basic loader Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800A Emiting TAP from 8000 to 800E Emiting TAP from 8000 to 800E

Rozdíly tedy spočívají v použití prefixů 0×DD resp. 0×FD. Navíc se u instrukcí LD (IX), A přidává nulový offset, což tyto instrukce o jeden bajt zvětší (a zpomalí).

17. Programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem: naivní varianta

Na závěr dnešního článku si ukažme, jak by mohla vypadat (poněkud naivní) programová smyčka používající šestnáctibitové počitadlo. Předchozí demonstrační příklady upravíme takovým způsobem, aby se nevyplnilo pouze prvních 256 barvových atributů, ale 512 atributů (nebo klidně i celý blok o délce 768 bajtů). Jako počitadlo bude použit registrový pár BC (nikoli jen B) a pro kontrolu, zda šestnáctibitové počitadlo dosáhlo nuly jednoduše oba osmibitové části počitadla zkombinujeme operací logického součtu bit po bitu. Výsledek bude nulový pouze tehdy, pokud budou nulové i oba operandy logického součtu:

ld a,b or c ; následuje test na nulovost výsledku

První varianta smyčky se šestnáctibitovým počitadlem může vypadat následovně:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis ld bc, 512 ; počitadlo smyčky loop: ld (hl),l ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc hl ; zvýšení adresy i zapisované hodnoty dec bc ; snížení hodnoty počitadla ld a,b or c jp NZ, loop ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

Způsob překladu do strojového kódu:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8003:010002 LD BC, 0200 8006: label loop 8006:75 LD (HL), L 8007:23 INC HL 8008:0B DEC BC 8009:78 LD A, B 800A:B1 OR C 800B:C20680 JP NZ, 8006 800E:C9 RET 800F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800E

A takto bude vypadat obrazovka po spuštění tohoto demonstračního příkladu:

Obrázek 13: Obrazovka po nastavení 512 atributových bajtů (2/3 atributové paměti).

Obrázek 14: Obrazovka po nastavení 512 atributových bajtů (2/3 atributové paměti).

18. Dosažení prakticky stejné rychlosti, jako v případě smyčky s osmibitovým počitadlem

Předchozí řešení nebylo příliš rychlé, neboť vyžadovalo použití relativně velkého množství operací pro zjištění nulovosti počitadla. Ovšem smyčku můžeme přepsat do podoby, která je prakticky stejně rychlá, jako smyčka s osmibitovým počitadlem. Trik spočívá v tom, že se smyčka rozdělí na vnitřní (ta se v našem případě vždy provede 256×) a na vnější (ta se provede dvakrát). Vnitřní smyčka je naprosto stejně rychlá jako čistě osmibitová varianta a vnější smyčka (resp. její testy) se zopakuje pouze 2× a tudíž nemá na celkovou délku provedení žádný zásadní vliv. Mimochodem – vhodnou volbou konstant předávných do registrů A a B můžeme docílit prakticky libovolného množství celkového počtu opakování; nemusí se tudíž jednat o násobky 256:

ATTRIBUTE_ADR equ $5800 ENTRY_POINT equ $8000 org ENTRY_POINT start: ld hl, ATTRIBUTE_ADR ; adresa pro zápis ld a, 2 ; počet opakování bloku s 256 zápisy ld b, 0 ; počitadlo vnitřní smyčky loop: ld (hl),l ; zápis hodnoty na adresu (HL) inc hl ; zvýšení adresy i zapisované hodnoty djnz loop ; vnitřní smyčka: blok s 256 zápisy dec a ; počitadlo vnější smyčky jp NZ, loop ; skok pokud se ještě nedosáhlo nuly ret end ENTRY_POINT

A takto bude vypadat překlad do strojového kódu:

ATTRIBUTE_ADR EQU 5800 ENTRY_POINT EQU 8000 ORG 8000 8000: label start 8000:210058 LD HL, 5800 8003:3E02 LD A, 02 8005:0600 LD B, 00 8007: label loop 8007:75 LD (HL), L 8008:23 INC HL 8009:10FC DJNZ 8007 800B:3D DEC A 800C:C20780 JP NZ, 8007 800F:C9 RET 8010: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800F

19. Repositář s demonstračními příklady

V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na všechny prozatím popsané demonstrační příklady určené pro překlad a spuštění na osmibitovém domácím mikropočítači ZX Spectrum (libovolný model či jeho klon), které jsou psány v assembleru mikroprocesoru Zilog Z80. Pro překlad těchto demonstračních příkladů je možné použít například assembler Pasmo (viz též úvodní článek):

# Soubor Stručný popis Adresa 1 01-color-attribute.asm modifikace jednoho barvového atributu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/01-color-attribute.asm 2 02-blinking-attribute.asm barvový atribut s nastavením bitů pro blikání a vyšší intenzitu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/02-blinking-attribute.asm 3 03-symbolic-names.asm symbolická jména v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/03-symbolic-names.asm 4 04-operators.asm operátory a operace se symbolickými hodnotami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/04-operators.asm 5 05-better-symbols.asm tradičnější symbolická jména https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/05-better-symbols.asm 6 06-tapbas-v1.asm vygenerování BASICovského loaderu (neúplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/06-tapbas-v1.asm 7 07-tapbas-v2.asm vygenerování BASICovského loaderu (úplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/07-tapbas-v2.asm 8 08-loop.asm jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/08-loop.asm 9 09-loop.asm programová smyčka: zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/09-loop.asm 10 10-loop.asm programová smyčka: optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/10-loop.asm 11 11-loop.asm programová smyčka: optimalizace využití pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/11-loop.asm 12 12-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IX https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/12-loop.asm 13 13-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IY https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/13-loop.asm 14 14-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, základní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/14-loop.asm 15 15-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/15-loop.asm 16 16-loop.asm použití relativního skoku a nikoli skoku absolutního https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/16-loop.asm 17 17-loop.asm programová smyčka: inc l namísto inc hl https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/17-loop.asm 18 Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech příkladů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/Makefile

20. Odkazy na Internetu