 »   »  Vývoj síťových aplikací v programovacím jazyku Go (práce s JSONem a rastrovými obrázky)

11. Import jednoduché struktury (záznamu) se známým obsahem

12. Import polí z JSONu

13. Import map obsahujících struktury (záznamy)

14. Specifikace klíčů zapsaných v souborech JSON

15. Načtení předem neznámé struktury z JSONu

16. Práce s rastrovými obrázky

17. Export rastrového obrazu do PNG

18. Export rastrového obrazu do formátu JPEG

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Zpracování JSON formátu v programovacím jazyce Go

V první části dnešního článku se zaměříme na popis způsobů použití formátu JSON v aplikacích vyvinutých v programovacím jazyku Go. Jedná se o poměrně důležitou oblast, protože JSON (a samozřejmě též XML) se v současnosti používá v mnoha webových službách a i když stále vznikají a jsou postupně adaptovány další formáty, ať již textové (YAML, edn) či binární (BSON, B-JSON, Smile, Protocol-Buffers), je velmi pravděpodobné, že se JSON bude i nadále poměrně masivně využívat. Formát JSON tak, jak ho budeme zpracovávat v dnešních demonstračních příkladech, je stručně a přitom dostatečně přesně popsán na známé a často navštěvované stránce http://json.org/.

Poznámka: v některých případech se setkáme s různými omezeními na straně některých implementací knihoven pro práci s JSONem. Týká se to především těch programovacích jazyků, které používají asociativní pole (mapy) v JSONu pro ukládání atributů objektů – a pro názvy atributů jsou pochopitelně vyhrazeny jen některé znaky (typicky se zde nesmí vyskytovat mezery a někdy ani pomlčka či lomítko). Nám však tato omezení při použití jazyka Go nebudou žádným způsobem vadit, protože klíči map mohou být libovolné řetězce.

Příklady reálných dat uložených ve formátu JSON není těžké získat. Ukážeme si pouze tři příklady získané z veřejně dostupných webových služeb.

Využití služby, která vrátí hlavičky posílané klientem:

$ curl http://httpbin.org/get { "args": {}, "headers": { "Accept": "*/*", "Host": "httpbin.org", "User-Agent": "curl/7.35.0" }, "origin": "89.24.49.226, 89.24.49.226", "url": "https://httpbin.org/get" }

Služba vracející dokument reprezentovaný ve formátu JSON:

$ curl http://httpbin.org/json { "slideshow": { "author": "Yours Truly", "date": "date of publication", "slides": [ { "title": "Wake up to WonderWidgets!", "type": "all" }, { "items": [ "Why <em>WonderWidgets</em> are great", "Who <em>buys</em> WonderWidgets" ], "title": "Overview", "type": "all" } ], "title": "Sample Slide Show" } }

Veřejně dostupné REST API nalezneme i v případě GitHubu:

$ curl https://api.github.com/users/torvalds { "login": "torvalds", "id": 1024025, "node_id": "MDQ6VXNlcjEwMjQwMjU=", "avatar_url": "https://avatars0.githubusercontent.com/u/1024025?v=4", "gravatar_id": "", "url": "https://api.github.com/users/torvalds", "html_url": "https://github.com/torvalds", "followers_url": "https://api.github.com/users/torvalds/followers", "following_url": "https://api.github.com/users/torvalds/following{/other_user}", "gists_url": "https://api.github.com/users/torvalds/gists{/gist_id}", "starred_url": "https://api.github.com/users/torvalds/starred{/owner}{/repo}", "subscriptions_url": "https://api.github.com/users/torvalds/subscriptions", "organizations_url": "https://api.github.com/users/torvalds/orgs", "repos_url": "https://api.github.com/users/torvalds/repos", "events_url": "https://api.github.com/users/torvalds/events{/privacy}", "received_events_url": "https://api.github.com/users/torvalds/received_events", "type": "User", "site_admin": false, "name": "Linus Torvalds", "company": "Linux Foundation", "blog": "", "location": "Portland, OR", "email": null, "hireable": null, "bio": null, "public_repos": 6, "public_gists": 0, "followers": 88851, "following": 0, "created_at": "2011-09-03T15:26:22Z", "updated_at": "2019-01-23T02:49:04Z" }

2. „Marshalling“ datových struktur do formátu JSON

Pro práci s formátem JSON v programovacím jazyku Go slouží standardní balíček nazvaný encoding/json. Všechny dnes ukázané demonstrační příklady tedy budou tento balíček importovat:

import ( ... "encoding/json" ... )

Formát JSON umožňuje uložení a tím pádem i přenos jediné (nijak nepojmenované) hodnoty. Podporovány jsou přitom hodnoty, které můžeme zařadit do šesti kategorií (viz též příslušná část graficky vyjádřené syntaxe formátu JSON):

# Hodnota Stručný popis 1 string řetězec (s plnou podporou Unicode) 2 number celé číslo popř. hodnota typu double 3 object ve skutečnosti se jedná o asociativní pole (mapu), viz poznámka v úvodní kapitole 4 array pole, ovšem v JSONu nemusí mít všechny prvky pole stejný typ 5 true, false pravdivostní hodnota 6 null prázdná hodnota

Poznámka: složitější strukturu lze získat snadno – atributy objektů (prvky asociativních polí) i prvky polí totiž mohou obsahovat libovolné hodnoty, takže jsou plně podporovány rekurzivní struktury (pole objektů, pole polí, mapy struktur/záznamů atd.).

Pro převod libovolného typu (přesněji řečeno hodnoty libovolného typu) do JSONu se používá funkce nazvaná Marshal, kterou nalezneme v balíčku encoding/json:

func Marshal(v interface{}) ([]byte, error)

Povšimněte si, že tato funkce skutečně akceptuje hodnotu libovolného typu, protože prázdné rozhraní implementuje (zcela automaticky!) každý datový typ (s tímto zajímavým konceptem „univerzálního datového typu“ se ještě několikrát setkáme, zejména v rozhraních mezi Go a dalšími systémy). Návratovou hodnotou je sekvence bajtů (nikoli řetězec!) a popř. i struktura reprezentující chybový stav, pokud k chybě skutečně došlo. V opačném případě se ve druhé návratové hodnotě funkce Marshal vrací nil, jak jsme ostatně zvyklí ze všech podobně koncipovaných funkcí.

V typických zdrojových kódech se tedy setkáme s tímto idiomatickým zápisem:

json_bytes, err := json.Marshal(a) if err != nil { log.Fatal(err) } ... ... ...

Marshal můžeme zavolat a předat jí libovolnou hodnotu ovšem v žádném případě neznamená, že převod bude skutečně proveden. Některé typy hodnot totiž nemají v JSONu svoji obdobu (je to například funkce nebo ukazatel). Podrobnosti o podporovaných a nepodporovaných typech budou vysvětleny v navazujících kapitolách. Poznámka: to, že funkcimůžeme zavolat a předat jí libovolnou hodnotu ovšem v žádném případě neznamená, že převod bude skutečně proveden. Některé typy hodnot totiž nemají v JSONu svoji obdobu (je to například funkce nebo ukazatel). Podrobnosti o podporovaných a nepodporovaných typech budou vysvětleny v navazujících kapitolách.

2: jméno této metody odpovídá prováděné operaci, takzvanému marshallingu. Opačná operace, tj. převod dat z JSONu do datových struktur Go, se nazývá unmarshalling. Poznámka: jméno této metody odpovídá prováděné operaci, takzvanému marshallingu. Opačná operace, tj. převod dat z JSONu do datových struktur Go, se nazývá unmarshalling.

3. Převod celočíselných hodnot do JSONu

V dnešním prvním demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-fedora/blob/master/article 13 /01_json_mar­shal_basic_signed_types.go je ukázán způsob konverze celých čísel se znaménkem do formátu JSON. Připomeňme si, že v Go existuje několik celočíselných typů se znaménkem, přičemž některé typy jsou pouze jmennými aliasy:

# Označení Rozsah hodnot Stručný popis 1 int8 –128 až 127 osmibitové celé číslo se znaménkem 2 int16 –32768 až 32767 16bitové celé číslo se znaménkem 3 int32 –2147483648 až 2147483647 32bitové celé číslo se znaménkem 4 int64 –9223372036854775808 až 9223372036854775807 64bitové celé číslo se znaménkem 5 int různý odpovídá buď typu int32 nebo int64 6 rune –2147483648 až 2147483647 alias pro typ int32, používá se pro znaky

Převod hodnot všech skupin celočíselných hodnot se znaménkem může být proveden následovně (vynechali jsme pouze typ int, který je aliasem pro int32 nebo int64):

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) func main() { var a int8 = -10 var b int16 = -1000 var c int32 = -10000 var d int32 = -1000000 var r1 rune = 'a' var r2 rune = '\x40' var r3 rune = '

' var r4 rune = '\u03BB' a_json, _ := json.Marshal(a) fmt.Println(string(a_json)) b_json, _ := json.Marshal(b) fmt.Println(string(b_json)) c_json, _ := json.Marshal(c) fmt.Println(string(c_json)) d_json, _ := json.Marshal(d) fmt.Println(string(d_json)) r1_json, _ := json.Marshal(r1) fmt.Println(string(r1_json)) r2_json, _ := json.Marshal(r2) fmt.Println(string(r2_json)) r3_json, _ := json.Marshal(r3) fmt.Println(string(r3_json)) r4_json, _ := json.Marshal(r4) fmt.Println(string(r4_json)) }

err použijeme zástupný znak _), což si můžeme dovolit pouze v těchto jednoduchých příkladech, ale v praxi je samozřejmě chyby nutné kontrolovat. Povšimněte si, že ignorujeme případný chybový stav (namístopoužijeme zástupný znak), což si můžeme dovolit pouze v těchto jednoduchých příkladech, ale v praxi je samozřejmě chyby nutné kontrolovat.

Po spuštění demonstračního příkladu by se mělo zobrazit osm textových řádků, z nichž každý reprezentuje validní JSON:

-10 -1000 -10000 -1000000 97 64 10 955

Druhý demonstrační příklad, který najdete na adrese https://github.com/tisnik/go-fedora/blob/master/article 13 /02_json_mar­shal_basic_unsigned_types­.go, provádí tytéž operace, ovšem nad celočíselnými hodnotami bez znaménka:

# Označení Rozsah hodnot Stručný popis 1 uint8 0 až 255 osmibitové celé číslo bez znaménka 2 uint16 0 až 65535 16bitové celé číslo bez znaménka 3 uint32 0 až 4294967295 32bitové celé číslo bez znaménka 4 uint64 0 až 18446744073709551615 64bitové celé číslo bez znaménka 5 uint různý odpovídá buď typu uint32 nebo uint64 6 byte 0 až 255 alias pro typ uint8

Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá takto:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) func main() { var b8 byte = 0x42 var a uint8 = 10 var b uint16 = 1000 var c uint32 = 10000 var d uint32 = 1000000 b8_json, _ := json.Marshal(b8) fmt.Println(string(b8_json)) a_json, _ := json.Marshal(a) fmt.Println(string(a_json)) b_json, _ := json.Marshal(b) fmt.Println(string(b_json)) c_json, _ := json.Marshal(c) fmt.Println(string(c_json)) d_json, _ := json.Marshal(d) fmt.Println(string(d_json)) }

Po spuštění tohoto příkladu získáme pět řádků – pět korektních JSONů:

66 10 1000 10000 1000000

int64, uint64 popř. některými hodnotami typu uint32 (těmi, které se nevejdou do rozsahu int32). Tyto problémy nenastanou na straně Go, ale knihoven jiných programovacích jazyků. Poznámka: ve skutečnosti mohou (ale nemusí) nastat problémy s datovými typypopř. některými hodnotami typu(těmi, které se nevejdou do rozsahu). Tyto problémy nenastanou na straně Go, ale knihoven jiných programovacích jazyků.

4. Chování systému při pokusu o převod hodnot, které nemají podporu v JSONu

Hodnoty některých datových typů programovacího jazyka Go ovšem nemají ve formátu JSON přímý ekvivalent a proto nejsou převoditelné (alespoň ne automaticky). Týká se to například i datových typů complex64 a complex128, kterými jsou v jazyku Go reprezentována komplexní čísla (dvojice hodnot typu float32 popř. float64):

var a complex64 = -1.5 + 0i var b complex64 = 1.5 + 1000i var c complex64 = 1e30 + 1e30i var d complex64 = 1i

Převod (prozatím bez jakékoli kontroly průběhu převodu) je implementován v dnešním třetím demonstračním příkladu s tímto zdrojovým kódem:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) func main() { var a complex64 = -1.5 + 0i var b complex64 = 1.5 + 1000i var c complex64 = 1e30 + 1e30i var d complex64 = 1i a_json, _ := json.Marshal(a) fmt.Println(string(a_json)) b_json, _ := json.Marshal(b) fmt.Println(string(b_json)) c_json, _ := json.Marshal(c) fmt.Println(string(c_json)) d_json, _ := json.Marshal(d) fmt.Println(string(d_json)) }

Po spuštění získáme pouze čtveřici prázdných řádků (tedy prázdných řetězců), což samozřejmě neodpovídá očekávaným číselným hodnotám:

Z tohoto důvodu zdrojový kód programu nepatrně upravíme takovým způsobem, aby bylo možné zkontrolovat chyby, k nimž může při převodu (tedy při marshallingu) do JSONu dojít:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) func main() { var a complex64 = -1.5 + 0i var b complex64 = 1.5 + 1000i var c complex64 = 1e30 + 1e30i var d complex64 = 1i a_json, a_err := json.Marshal(a) fmt.Println(string(a_json)) fmt.Println(a_err) b_json, b_err := json.Marshal(b) fmt.Println(string(b_json)) fmt.Println(b_err) c_json, c_err := json.Marshal(c) fmt.Println(string(c_json)) fmt.Println(c_err) d_json, d_err := json.Marshal(d) fmt.Println(string(d_json)) fmt.Println(d_err) }

Po spuštění takto upraveného příkladu je již jasné, že se konverze nezadařila – po každém prázdném řádku (výsledek nepovedené konverze) je totiž vypsána i chyba, ke které došlo:

json: unsupported type: complex64 json: unsupported type: complex64 json: unsupported type: complex64 json: unsupported type: complex64

5. Převod polí a řezů do JSONu

S JSONy obsahujícími jedinou skalární hodnotu se nesetkáme příliš často (i když některé webové služby vrací jednoduché řetězce obsahující stav aplikace), proto se nyní podívejme na způsob práce se strukturovanými daty. Začneme s poli (arrays), popř. s řezy, které se do JSONu provádí naprosto stejným způsobem jako pole. Vyzkoušíme si převod polí, v nichž jsou typy prvků shodné:

var a1 [10]byte var a2 [10]int32 a3 := [10]int32{1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6} a4 := []string{"www", "root", "cz"}

Převádět samozřejmě můžeme i dvourozměrné (popř. i vícerozměrné) pole:

matice := [4][3]float32{ {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}, {0, -1, 0}, }

V případě, že je nutné pracovat s poli, v nichž mohou mít prvky rozdílné typy hodnot (což je v JSONu relativně častý požadavek), můžeme si v programovacím jazyce Go pomoci poli s prvky typu „prázdné rozhraní“ (přesněji se všemi typy, které prázdné rozhraní implementují – to jsou všechny typy):

a5 := []interface{}{1, "root", 3.1415, true, []int{1, 2, 3, 4}}

Následuje úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu, v němž k marshallingu polí dochází:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) func main() { var a1 [10]byte var a2 [10]int32 a3 := [10]int32{1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6} a4 := []string{"www", "root", "cz"} a5 := []interface{}{1, "root", 3.1415, true, []int{1, 2, 3, 4}} matice := [4][3]float32{ {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}, {0, -1, 0}, } a1_json, _ := json.Marshal(a1) fmt.Println(string(a1_json)) a2_json, _ := json.Marshal(a2) fmt.Println(string(a2_json)) a3_json, _ := json.Marshal(a3) fmt.Println(string(a3_json)) a4_json, _ := json.Marshal(a4) fmt.Println(string(a4_json)) a5_json, _ := json.Marshal(a5) fmt.Println(string(a5_json)) matice_json, _ := json.Marshal(matice) fmt.Println(string(matice_json)) }

První tři pole se převedou do formátu JSON takto:

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] [1,10,2,9,3,8,4,7,5,6]

Další pole obsahuje řetězce, které mohou vypadat následovně (existuje i druhá varianta s apostrofy namísto uvozovek):

["www","root","cz"]

Následuje pole prvků různých typů (resp. hodnot implementujících prázdné rozhraní):

[1,"root",3.1415,true,[1,2,3,4]]

A konečně posledním případem je dvourozměrné pole hodnot typu float32, které sice nejsou v JSONu přímo podporovány, ale je proveden jejich převod na float64/double (což je převod, v němž nedochází ke ztrátě přesnosti ani rozsahu). Výsledek bude následující:

[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[0,-1,0]]

6. Struktury (záznamy) a jejich přímý převod do JSONu

Do JSONu pochopitelně můžeme převádět i jednotlivé struktury. Struktura se zkonvertuje do JSONu ve formě objektu (což je označení pro hodnotu s atributy). Ovšem musíme si dát pozor na to, že převedeny budou jen ty položky záznamu, jejichž jméno začíná velkým písmenem. Ostatně se o tom můžeme snadno přesvědčit při překladu a spuštění pátého demonstračního příkladu:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type User1 struct { id uint32 name string surname string } type User2 struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { user1 := User1{ 1, "Pepek", "Vyskoč"} user2 := User2{ 1, "Pepek", "Vyskoč"} user1_json, _ := json.Marshal(user1) fmt.Println(string(user1_json)) user2_json, _ := json.Marshal(user2) fmt.Println(string(user2_json)) }

První struktura se převede na prázdný objekt (má položky pojmenované malými písmeny), druhá se již převede korektně:

{} {"Id":1,"Name":"Pepek","Surname":"Vyskoč"}

Poznámka: v dalším textu si ukážeme, jak lze toto omezení částečně obejít s využitím tzv. struktur se značkami.

Často se taktéž setkáme s poli, jejichž prvky jsou struktury. Převod takové hierarchické datové struktury je stejně přímočarý jako v předchozím příkladu:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { var users = [3]User{ User{ Id: 1, Name: "Pepek", Surname: "Vyskoč"}, User{ Id: 2, Name: "Pepek", Surname: "Vyskoč"}, User{ Id: 3, Name: "Josef", Surname: "Vyskočil"}, } users_json, _ := json.Marshal(users) fmt.Println(string(users_json)) }

S výsledkem (JSON není nijak naformátovaný):

[{"Id":1,"Name":"Pepek","Surname":"Vyskoč"},{"Id":2,"Name":"Pepek","Surname":"Vyskoč"},{"Id":3,"Name":"Josef","Surname":"Vyskočil"}]

Výsledek po naformátování:

[ { "Id": 1, "Name": "Pepek", "Surname": "Vyskoč" }, { "Id": 2, "Name": "Pepek", "Surname": "Vyskoč" }, { "Id": 3, "Name": "Josef", "Surname": "Vyskočil" } ]

Poznámka: pro naformátování jsem použil nástroj nabízený službou https://duckduckgo.com/

Opět platí, že prvky struktury, jejichž název začíná malým písmenem, nebudou převedeny, což je ukázáno v dalším příkladu:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type User struct { id uint32 name string surname string } func main() { var users = [3]User{ User{ id: 1, name: "Pepek", surname: "Vyskoč"}, User{ id: 2, name: "Pepek", surname: "Vyskoč"}, User{ id: 3, name: "Josef", surname: "Vyskočil"}, } users_json, _ := json.Marshal(users) fmt.Println(string(users_json)) }

Výsledek – pole s prázdnými objekty:

[{},{},{}]

7. Jedno z nejčastějších použití: mapy struktur (záznamů)

Pravděpodobně nejčastěji se při práci s formátem JSON setkáme s mapami (asociativními poli), jejichž hodnotami jsou záznamy. Mapy mají v JSONu jedno omezené – klíči mohou být řetězce (toto omezení v programovacím jazyce Go neplatí).

V dalším příkladu je ukázán převod mapy s dvěma dvojicemi klíč-hodnota. Klíče jsou typu string, hodnotami jsou struktury/záznamy s předem známými prvky:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { m1 := make(map[string]User) m1["user-id-1"] = User{ Id: 1, Name: "Pepek", Surname: "Vyskoč"} m1["user-id-2"] = User{ Id: 2, Name: "Josef", Surname: "Vyskočil"} m1_json, _ := json.Marshal(m1) fmt.Println(string(m1_json)) }

Výsledek:

{"user-id-1":{"Id":1,"Name":"Pepek","Surname":"Vyskoč"},"user-id-2":{"Id":2,"Name":"Josef","Surname":"Vyskočil"}}

Po naformátování:

{ "user-id-1": { "Id": 1, "Name": "Pepek", "Surname": "Vyskoč" }, "user-id-2": { "Id": 2, "Name": "Josef", "Surname": "Vyskočil" } }

Dejte si ovšem skutečně pozor na to, aby klíče mapy byly skutečně řetězci. Pokud se použije jiný datový typ, nebude převod proveden, i když například použít této struktury jako klíče je v Go legální:

type Key struct { Id uint32 Role string }

O chování funkce pro marshalling se můžeme snadno přesvědčit:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type Key struct { Id uint32 Role string } type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { m1 := make(map[Key]User) m1[Key{1, "admin"}] = User{ Id: 1, Name: "Pepek", Surname: "Vyskoč"} m1[Key{2, "user"}] = User{ Id: 2, Name: "Josef", Surname: "Vyskočil"} m1_json, _ := json.Marshal(m1) fmt.Println(string(m1_json)) }

Výsledkem bude v tomto případě prázdný řádek:

8. Složitější (vnořené) datové struktury, změna názvů klíčů ve výsledném JSONu

Samozřejmě se můžeme pokusit i o marshalling struktur/záznamů, jejichž prvky jsou opět záznamy. V dalším příkladu se serializuje mapa obsahující struktury, přičemž v prvku Ids je uložena další struktura:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type Identifiers struct { UID uint32 GID uint32 } type User struct { Name string Surname string Sign []byte Enabled bool Ids Identifiers } func main() { mapOfUsers := make(map[string]User) mapOfUsers["user-id-1"] = User{ Ids: Identifiers{1, 1}, Name: "Pepek", Surname: "Vyskoč", Enabled: true, Sign: []byte{0,0,0,0}} mapOfUsers["user-id-2"] = User{ Ids: Identifiers{2, 1}, Name: "Josef", Surname: "Vyskočil", Enabled: false, Sign: []byte{42, 10, 0, 255}} mapOfUsers["user-id-3"] = User{ Ids: Identifiers{3, 1}, Name: "Varel", Surname: "Frištenský"} mapOfUsers_json, _ := json.Marshal(mapOfUsers) fmt.Println(string(mapOfUsers_json)) }

S tímto výsledkem:

{"user-id-1":{"Name":"Pepek","Surname":"Vyskoč","Sign":"AAAAAA==","Enabled":true,"Ids":{"UID":1,"GID":1}},"user-id-2":{"Name":"Josef","Surname":"Vyskočil","Sign":"KgoA/w==","Enabled":false,"Ids":{"UID":2,"GID":1}},"user-id-3":{"Name":"Varel","Surname":"Frištenský","Sign":null,"Enabled":false,"Ids":{"UID":3,"GID":1}}}

Po naformátování:

{ "user-id-1": { "Name": "Pepek", "Surname": "Vyskoč", "Sign": "AAAAAA==", "Enabled": true, "Ids": { "UID": 1, "GID": 1 } }, "user-id-2": { "Name": "Josef", "Surname": "Vyskočil", "Sign": "KgoA/w==", "Enabled": false, "Ids": { "UID": 2, "GID": 1 } }, "user-id-3": { "Name": "Varel", "Surname": "Frištenský", "Sign": null, "Enabled": false, "Ids": { "UID": 3, "GID": 1 } } }

Velmi často se ovšem setkáme s požadavkem na to, aby měly položky v JSONu odlišné označení – ostatně pojmenování položek stylem CamelCase není ve světě JSON příliš běžné. Řešení tohoto problému existuje, i když není příliš elegantní – v Go jsou totiž podporovány takzvané „tagged structs“, což jsou běžné struktury/záznamy, za jejichž položkami jsou v řetězci zapsaném ve zpětných apostrofech uvedeny příslušné názvy, které se mají v JSONu objevit:

type Identifiers struct { UID uint32 `json:"user-id"` GID uint32 `json:"group-id"` }

Nevýhodou tohoto způsobu deklarace je fakt, že obsah řetězců není překladačem nijak kontrolován, takže se o případných problémech (chybějící uvozovky atd.) dozvíme až v čase běhu aplikace (ideální z testů).

Chování si můžeme snadno odzkoušet na mírně upraveném příkladu:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type Identifiers struct { UID uint32 `json:"user-id"` GID uint32 `json:"group-id"` } type User struct { Name string `json:"user-name"` Surname string `json:"user-surname"` Sign []byte Enabled bool `json:"user-login-enabled"` Ids Identifiers } func main() { mapOfUsers := make(map[string]User) mapOfUsers["user-id-1"] = User{ Ids: Identifiers{1, 1}, Name: "Pepek", Surname: "Vyskoč", Enabled: true, Sign: []byte{0, 0, 0, 0}} mapOfUsers["user-id-2"] = User{ Ids: Identifiers{2, 1}, Name: "Josef", Surname: "Vyskočil", Enabled: false, Sign: []byte{42, 10, 0, 255}} mapOfUsers["user-id-3"] = User{ Ids: Identifiers{3, 1}, Name: "Varel", Surname: "Frištenský"} mapOfUsers_json, _ := json.Marshal(mapOfUsers) fmt.Println(string(mapOfUsers_json)) }

Nyní je výstup odlišný:

{"user-id-1":{"user-name":"Pepek","user-surname":"Vyskoč","Sign":"AAAAAA==","user-login-enabled":true,"Ids":{"user-id":1,"group-id":1}},"user-id-2":{"user-name":"Josef","user-surname":"Vyskočil","Sign":"KgoA/w==","user-login-enabled":false,"Ids":{"user-id":2,"group-id":1}},"user-id-3":{"user-name":"Varel","user-surname":"Frištenský","Sign":null,"user-login-enabled":false,"Ids":{"user-id":3,"group-id":1}}}

Opět si výsledek naformátujeme:

{ "user-id-1": { "user-name": "Pepek", "user-surname": "Vyskoč", "Sign": "AAAAAA==", "user-login-enabled": true, "Ids": { "user-id": 1, "group-id": 1 } }, "user-id-2": { "user-name": "Josef", "user-surname": "Vyskočil", "Sign": "KgoA/w==", "user-login-enabled": false, "Ids": { "user-id": 2, "group-id": 1 } }, "user-id-3": { "user-name": "Varel", "user-surname": "Frištenský", "Sign": null, "user-login-enabled": false, "Ids": { "user-id": 3, "group-id": 1 } } }

9. Export speciálních hodnot do JSONu

Ještě si musíme ukázat chování funkce Marshal při exportu některých speciálních hodnot do formátu JSON. Nejdříve si uveďme zdrojový kód celého příkladu; pod samotným kódem jsou pak uvedeny poznámky pro každou z hodnot:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) func main() { v1 := "" v2 := false v3 := true var v4 *int var slice1 []int slice2 := []int{} var map1 map[string]string map2 := make(map[string]string) map3 := map[string]string{} // https://speakerdeck.com/campoy/understanding-nil var iface interface{} = nil v1_json, _ := json.Marshal(v1) fmt.Println(string(v1_json)) v2_json, _ := json.Marshal(v2) fmt.Println(string(v2_json)) v3_json, _ := json.Marshal(v3) fmt.Println(string(v3_json)) v4_json, _ := json.Marshal(v4) fmt.Println(string(v4_json)) slice1_json, _ := json.Marshal(slice1) fmt.Println(string(slice1_json)) slice2_json, _ := json.Marshal(slice2) fmt.Println(string(slice2_json)) map1_json, _ := json.Marshal(map1) fmt.Println(string(map1_json)) map2_json, _ := json.Marshal(map2) fmt.Println(string(map2_json)) map3_json, _ := json.Marshal(map3) fmt.Println(string(map3_json)) iface_json, _ := json.Marshal(iface) fmt.Println(string(iface_json)) var f = func() {} f_json, _ := json.Marshal(f) fmt.Println(string(f_json)) }

Hodnota Zápis Výsledek v JSONu prázdný řetězec "" "" konstanta false false false konstanta true true true ukazatel (nulový) *int null řez bez alokace paměti []int null prázdný řez (nulová kapacita) []int{} [] neinicializovaná mapa (bez alokace) map[string]string null prázdná mapa make(map[string]string) {} prázdná mapa map[string]string{} {} „nulové“ rozhraní interface{} null funkce func() {} ×

10. Import dat ve formátu JSON

Ve druhé části článku se zaměříme na popis importu dat z formátu JSON do interních datových struktur programovacího jazyka Go. Pro tuto operaci, která se nazývá unmarshalling, je následující hlavička:

func Unmarshal(data []byte, v interface{}) error

Vstupem je v tomto případě pole (řez) bajtů, výstup je vrácen přes ukazatel předaný ve druhém parametru (což znamená, že se musíme sami postarat o případnou alokaci paměti pro strukturu či pro mapu). Samozřejmě, že při unmarshallingu může dojít k nějaké chybě, která je vrácena volající funkci. Pokud k chybě nedošlo, je návratová hodnota rovna nil.

11. Import jednoduché struktury (záznamu) se známým obsahem

Nejjednodušší je situace ve chvíli, kdy přesně známe strukturu dat. Pokud se v JSONu přenáší informace o struktuře (záznamu, objektu), lze tuto strukturu deklarovat jako datový typ, vytvořit proměnnou tohoto typu a následně zavolat výše zmíněnou funkci Unmarshal:

type User struct { ... ... ... } var user User json.Unmarshal(bytes, &user)

Podívejme se, jak by mohl vypadat celý příklad, v němž je JSON přímo uložen ve formě řetězcového literálu:

package main import ( "encoding/json" "fmt" ) type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { input_json := `{ "Id":1, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" }` fmt.Println("Input:") fmt.Println(input_json) bytes := []byte(input_json) var user User json.Unmarshal(bytes, &user) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(user) fmt.Println("

Fields:") fmt.Printf("ID: %d

", user.Id) fmt.Printf("Name: %s

", user.Name) fmt.Printf("Surname: %s

", user.Surname) }

S výsledky:

Input: { "Id":1, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" } Output: {1 Pepek Vyskoč} Fields: ID: 1 Name: Pepek Surname: Vyskoč

Samozřejmě nám nic nebrání si příslušný JSON načíst ze souboru:

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" ) type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { input_json_as_bytes, err := ioutil.ReadFile("user.json") if err != nil { log.Fatal(err) } fmt.Println("Input (bytes):") fmt.Println(input_json_as_bytes) fmt.Println("

Input (string):") fmt.Println(string(input_json_as_bytes)) var user User json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &user) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(user) fmt.Println("

Fields:") fmt.Printf("ID: %d

", user.Id) fmt.Printf("Name: %s

", user.Name) fmt.Printf("Surname: %s

", user.Surname) }

Příklad výstupu:

Input (bytes): [123 10 32 32 32 32 34 73 100 34 58 49 44 10 32 32 32 32 34 78 97 109 101 34 58 34 80 101 112 101 107 34 44 10 32 32 32 32 34 83 117 114 110 97 109 101 34 58 34 86 121 115 107 111 196 141 34 10 125 10] Input (string): { "Id":1, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" } Output: {1 Pepek Vyskoč} Fields: ID: 1 Name: Pepek Surname: Vyskoč

12. Import polí z JSONu

Při importu polí využijeme skutečnosti, že v případě použití řezů je možné pole, které je řezem používáno, automaticky zvětšovat při přidávání nových prvků. Tuto operaci za nás provede přímo knihovna pro unmarshalling:

var numbers []int json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &numbers)

Opět si ukažme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" ) func main() { input_json_as_bytes, err := ioutil.ReadFile("numbers.json") if err != nil { log.Fatal(err) } fmt.Println("Input (bytes):") fmt.Println(input_json_as_bytes) fmt.Println("

Input (string):") fmt.Println(string(input_json_as_bytes)) var numbers []int json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &numbers) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(numbers) fmt.Println("

Items:") for i, item := range numbers { fmt.Printf("%d\t%d

", i, item) } }

Příklad výstupu:

Input (bytes): [91 49 44 49 48 44 50 44 57 44 51 44 56 44 52 44 55 44 53 44 54 93 10] Input (string): [1,10,2,9,3,8,4,7,5,6] Output: [1 10 2 9 3 8 4 7 5 6] Items: 0 1 1 10 2 2 3 9 4 3 5 8 6 4 7 7 8 5 9 6

Můžeme samozřejmě zpracovat i pole struktur, tj. tento vstupní soubor:

[ { "Id":1, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" }, { "Id":2, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" }, { "Id":3, "Name":"Josef", "Surname":"Vyskočil" } ]

A to následujícím programem:

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" ) type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { input_json_as_bytes, err := ioutil.ReadFile("users.json") if err != nil { log.Fatal(err) } fmt.Println("Input (bytes):") fmt.Println(input_json_as_bytes) fmt.Println("

Input (string):") fmt.Println(string(input_json_as_bytes)) var users []User json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &users) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(users) fmt.Println("

Users:") for i, user := range users { fmt.Printf("%d\t%d\t%s\t%s

", i, user.Id, user.Name, user.Surname) } }

Výstup by mohl vypadat takto:

Input (bytes): [91 10 32 32 32 32 123 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 73 100 34 58 49 44 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 78 97 109 101 34 58 34 80 101 112 101 107 34 44 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 83 117 114 110 97 109 101 34 58 34 86 121 115 107 111 196 141 34 10 32 32 32 32 125 44 10 32 32 32 32 123 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 73 100 34 58 50 44 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 78 97 109 101 34 58 34 80 101 112 101 107 34 44 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 83 117 114 110 97 109 101 34 58 34 86 121 115 107 111 196 141 34 10 32 32 32 32 125 44 10 32 32 32 32 123 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 73 100 34 58 51 44 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 78 97 109 101 34 58 34 74 111 115 101 102 34 44 10 32 32 32 32 32 32 32 32 34 83 117 114 110 97 109 101 34 58 34 86 121 115 107 111 196 141 105 108 34 10 32 32 32 32 125 10 93 10] Input (string): [ { "Id":1, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" }, { "Id":2, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" }, { "Id":3, "Name":"Josef", "Surname":"Vyskočil" } ] Output: [{1 Pepek Vyskoč} {2 Pepek Vyskoč} {3 Josef Vyskočil}] Users: 0 1 Pepek Vyskoč 1 2 Pepek Vyskoč 2 3 Josef Vyskočil

13. Import map obsahujících struktury (záznamy)

Ani další konverze (unmarshalling) pravděpodobně nebude nijak překvapivá – načteme JSON obsahující mapu struktur:

{ "user-id-1": { "Id":1, "Name":"Pepek", "Surname":"Vyskoč" }, "user-id-2":{ "Id":2, "Name":"Josef", "Surname":"Vyskočil" } }

Do map je samozřejmě možné přidávat další prvky, což za nás opět provede samotná knihovna JSON:

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" ) type User struct { Id uint32 Name string Surname string } func main() { input_json_as_bytes, err := ioutil.ReadFile("users_map.json") if err != nil { log.Fatal(err) } fmt.Println("Input (bytes):") fmt.Println(input_json_as_bytes) fmt.Println("

Input (string):") fmt.Println(string(input_json_as_bytes)) m1 := map[string]User{} json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &m1) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(m1) fmt.Println("

Users:") for key, user := range m1 { fmt.Printf("%s\t%d\t%s\t%s

", key, user.Id, user.Name, user.Surname) } }

14. Specifikace klíčů zapsaných v souborech JSON

Podobně jako při marshallingu je možné i při unmarshallingu specifikovat jména jednotlivých klíčů načítaných struktur (ovšem opět bez kontroly překladačem):

type User struct { Id uint32 `json:"user-id"` Name string `json:"user-name"` Surname string }

Načítat tak budeme moci tento JSON s rozdílnými jmény klíčů:

{ "user-id-1": { "user-id":1, "user-name":"Pepek", "surname":"Vyskoč" }, "user-id-2":{ "user-id":2, "user-name":"Josef", "surname":"Vyskočil" } }

Celý zdrojový kód vypadá takto:

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" ) type User struct { Id uint32 `json:"user-id"` Name string `json:"user-name"` Surname string } func main() { input_json_as_bytes, err := ioutil.ReadFile("users_map_different_keys.json") if err != nil { log.Fatal(err) } fmt.Println("Input (bytes):") fmt.Println(input_json_as_bytes) fmt.Println("

Input (string):") fmt.Println(string(input_json_as_bytes)) m1 := map[string]User{} json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &m1) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(m1) fmt.Println("

Users:") for key, user := range m1 { fmt.Printf("%s\t%d\t%s\t%s

", key, user.Id, user.Name, user.Surname) } }

15. Načtení předem neznámé struktury z JSONu

Nakonec se podívejme, jak se načítá JSON s předem neznámou strukturou. V tomto případě použijeme mapu, jejímiž klíči musí být řetězce a hodnotami libovolný typ implementující prázdné rozhraní interface{}:

m1 := map[string]interface{}{}

Poznámka: dvojice složených závorek je napsána naschvál – první závorky jsou součástí typu, druhé znamenají inicializaci mapy.

Problém spočívá v další interpretaci hodnot, kdy je nutné použít obdobu reflexe. Ta bude vysvětlena v navazujícím článku.

package main import ( "encoding/json" "fmt" "io/ioutil" "log" ) func main() { input_json_as_bytes, err := ioutil.ReadFile("users_map_different_keys.json") if err != nil { log.Fatal(err) } fmt.Println("Input (bytes):") fmt.Println(input_json_as_bytes) fmt.Println("

Input (string):") fmt.Println(string(input_json_as_bytes)) m1 := map[string]interface{}{} json.Unmarshal(input_json_as_bytes, &m1) fmt.Println("

Output:") fmt.Println(m1) fmt.Println("

Users:") for key, user := range m1 { fmt.Printf("%s\t%s

", key, user) } }

16. Práce s rastrovými obrázky

V závěrečné části dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem je možné vytvářet rastrové obrázky a exportovat je do různých formátů. Zaměříme se přitom na dva nejčastěji používané „webové“ formáty PNG a JPEG. Pro tyto formáty existuje podpora přímo v základní knihovně programovacího jazyka Go, takže není nutné instalovat žádné další balíčky. Samotné rastrové obrázky jsou reprezentovány následujícími datovými typy, jejichž definici najdeme ve standardním balíčku image, například:

Typ Význam Alpha pixely obsahující pouze alfa složku (průhlednost) Alpha16 pixely obsahující pouze alfa složku (průhlednost) v šestnáctibitové hloubce CMYK obrázek používající barvový prostor CMYK Gray obrázek v odstínech šedi Gray16 obrázek v odstínech šedi v šestnáctibitové hloubce YCbCr obrázek používající barvový prostor YCbCr RGBA obrázek používající barvový prostor RGB s průhledností RGBA64 obrázek používající barvový prostor RGB s průhledností Paletted obrázky využívající barvovou paletu

Existují sice i další varianty, ovšem dnes si vystačíme s typy Gray a RGBA.

17. Export rastrového obrazu do PNG

V dalším příkladu nejdříve vytvoříme rastrový obrázek o rozlišení 256×256 pixelů, přičemž bude použit barvový prostor RGBA:

img := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, width, height))

Obrázek vyplníme gradientním přechodem (což nyní není příliš důležité) a následně vytvoříme nový soubor pojmenovaný „test.png“, samozřejmě s kontrolou, zda otevření proběhlo korektně:

outfile, err := os.Create("test.png") if err != nil { panic(err) } defer outfile.Close()

Nakonec jednoduše do otevřeného souboru uložíme obrázek ve formátu PNG:

png.Encode(outfile, img)

Výsledek:

Obrázek 1: Obrázek exportovaný demonstračním příkladem.

Zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "image" "image/color" "image/png" "os" ) const width = 256 const height = 256 func main() { img := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, width, height)) for x := 0; x < width; x++ { for y := 0; y < height; y++ { var red uint8 = uint8(x) var green uint8 = uint8((x + y) >> 1) var blue uint8 = uint8(y) c := color.RGBA{red, green, blue, 255} img.SetRGBA(x, y, c) } } outfile, err := os.Create("test.png") if err != nil { panic(err) } defer outfile.Close() png.Encode(outfile, img) }

18. Export rastrového obrazu do formátu JPEG

Prakticky stejným způsobem lze provést export do formátu JPEG, pouze se musí nahradit tento řádek:

png.Encode(outfile, img)

za:

jpeg.Encode(outfile, img, nil)

Povšimněte si, že v případě konverze do JPEGu musíme funkci Decode předat ještě jeden parametr, který bude vysvětlen o několik odstavců níže:

package main import ( "image" "image/color" "image/jpeg" "os" ) const width = 256 const height = 256 func main() { img := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, width, height)) for x := 0; x < width; x++ { for y := 0; y < height; y++ { var red uint8 = uint8(x) var green uint8 = uint8((x - y)) var blue uint8 = uint8(y) c := color.RGBA{red, green, blue, 255} img.SetRGBA(x, y, c) } } outfile, err := os.Create("test.jpeg") if err != nil { panic(err) } defer outfile.Close() jpeg.Encode(outfile, img, nil) }

Obrázek 2: Výsledek předchozího příkladu.

Zajímavý je poslední parametr předávaný funkci jpeg.Encode, protože nám umožňuje specifikovat další vlastnosti použité při komprimaci rastrového obrázku do JPEGu. Ovlivnit je možné zejména kvalitu výsledku, takže se podívejme, jak se výsledný obrázek změní ve chvíli, kdy nastavíme nejnižší možnou kvalitu (a tím pádem největší komprimační poměr):

package main import ( "image" "image/color" "image/jpeg" "os" ) const width = 256 const height = 256 func main() { img := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, width, height)) for x := 0; x < width; x++ { for y := 0; y < height; y++ { var red uint8 = uint8(x) var green uint8 = uint8((x - y)) var blue uint8 = uint8(y) c := color.RGBA{red, green, blue, 255} img.SetRGBA(x, y, c) } } outfile, err := os.Create("test2.jpeg") if err != nil { panic(err) } defer outfile.Close() jpeg.Encode(outfile, img, &jpeg.Options{Quality: 1}) }

Obrázek 3: Obrázek s nejnižší kvalitou a nejvyšším komprimačním poměrem.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jeden megabajt), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu