 »   »  Wayland míří do SUSE Linux Enterprise 15

Vydán SUSE Linux Enterprise 15 Beta 1 s Waylandem

První beta příštího velkého vydání enterprisové distribuce od SUSE je tu. Až se příští rok objeví ve finálním vydání, půjde o enterprise distribuci s Waylandem, která nepochází od Red Hatu, což je poměrně zajímavá kombinace vlastností.

Z dalších podstatných věcí jsou na seznamu Linux 4.12, balík kompilátorů GCC 7, OpenSSL 1.1.x ve výchozí instalaci (s možností použití 1.0.x po určitou dobu), z jazyků pak Ruby 2.5 (aktuálně pre-release, ostré vydání je plánováno na letošní prosinec), PHP 7, Perl 5.26, Python 3.6 (Python 2 bude na nějakou dobu také ještě k dispozici). Výchozím desktopem zde je GNOME 3.26.

Nové programy zahrnují 389-DS (nahrazuje openLDAP, který je ale také nadále k dispozici), Chrony (nahrazuje ntpd, který lze také ještě po nějakou dobu používat), Firewalld (je náhradou za SUSEFirewall2) a již zmíněný Wayland, který bude v SLED jako výchozí (v 64bit edici). Další změny zahrnují SALT v modulu Basesystem, podporu TLS 1.3, vylepšené vyhledávání balíčků skrze moduly, vylepšení pro paměti typu NVDIMM či v základu OpenJDK 9.

Beta 2 je v plánu na 9. listopadu, Beta 3 na 22. listopadu, Beta 4 na 7. prosince, Beta 5 na 18. ledna. Poté přijde několik RC, jedna GMC a následně ostré vydání (předběžně v dubnu 2018).

První betu lze stahovat z domovského webu (k dispozici je pro aarch64, ppc64le, s390× a x86_64). K dispozici je seznam známých chyb, jako obvykle platí, že tato verze není určena pro ostré nasazení. SLE 15 se soustředí na 5 klíčových věcí: podporu tradiční a kontejnerové infrastruktury, instalaci libovolného typu SLE 15 z jednoho média, bezproblémové užití modulů a rozšíření, podpora architektur pro fyzické, virtuální i cloud a nakonec soulad s regulačními nařízeními a bezpečnost vývoje.

Adobe přesouvá pod předplatné i Lightroom

Krok, kterého se obával nejeden profesionální fotograf závislý při své práci na vynikajícím programu pro zpracování RAWů a katalogizaci od Adobe, je tady. Firma oznámila ukončení klasického modelu distribuce programu Lightroom s tím, že se doporučuje přechod pod firemní Creative Cloud a tedy systém předplatného. U Adobe znamená použití CC obvykle výrazně vyšší cenu ve srovnání s občasným nákupem nové verze daného programu, na druhou stranu má uživatel vždy k dispozici nejnovější verzi.

Aktuální Lightroom 6 dostal v nedávné době drobnou aktualizaci s podporou novějších fotoaparátů (zejména vynikající zrcadlovky Nikon D850). Do konce roku se ještě nějaká aktualizace objeví, ale výhledově s budoucími fotoapráty bude nutné snímky nejprve konvertovat do obecného formátu DNG a teprve pak importovat do (v tu dobu již zastaralého) Lightroomu 6.

Problémem Adobe v posledních letech bylo to, že jeho stěžejní produkty jako Photoshop se staly s určitou verzí natolik dobrými, že významná část uživatelů už v pozdějších letech nepocítila nikdy potřebu upgradu na novější verzi a Adobe tak výhledově hrozilo, že přijde o příjmy (což znamená i investice na další vývoj). Firma tak postupně své produkty převádí pod model předplatného, což potkalo Photoshop, Premiere a mnoho dalších. Lightroom jen doplní celou rodinu. Faktem však je, že s postupujícím prosazováním služby Creative Cloud velmi výrazně rostou příjmy Adobe. A bohužel s ohledem na holý fakt, že Adobe má technicky nejvyspělejší produkty v dané oblasti, mohou sice uživatelé brblat či firmě spílat, ale to je asi tak vše, co s tím mohou dělat.

Prodeje Apple iPhone X trhají rekordy, lidé si i rádi připlatí

Když je něčeho na trhu nedostatek a lidé nemají hluboko do kapsy, vznikne zvláštní situace. Lidé jsou ochotni si proti stanovené tržní ceně i připlatit něco navíc. Jakýsi nadstandard, který způsobí, že produkt dostanou dříve, předběhnou ve frontě ty ostatní. Na tomto fenoménu fungovalo v Československu strašně moc věcí, namátkou třeba prodejny automobilů Mototechna či zřizování telefonních přípojek. Kdo chtěl svoji Škodu 105 dříve než za Uherský rok, musel podplatit toho umaštěnce, co v dané Mototechně pracoval, kdo chtěl telefonní přípojku dříve než v poslední den stanoveného připojovacího limitu, musel si připlatit stejně tak.

My jsme se socialismu jakž-takž zbavili před 28 lety, jeho prapodivná kapitalistická varianta ale spokojeně žije v USA a nádherně ukazuje růžky s nejnovějším iPhonem X. Není podstatné, že tento telefon z drtivě většiny nepřináší nic, co by androidí svět neměl už delší dobu. Jde o iPhone a to rozhoduje o všem. Zatímco i iPhony 8 je zájem velmi vágní (na vině jistě zčásti bude i jejich lajdácká nafukovací konstrukce), o iPhone X je zájem tak obrovský, že Apple nestíhá v rozumném tempu uspokojovat předobjednávky i objednávky.

Někteří prodejci tak přistoupili ke zdražení. Například BestBuy si účtuje navíc příplatek 100 dolarů za to, že budete ve frontě zájemců posunuti výše (resp. jinak řečeno: za to, že si koupíte iPhone X předem). A narozdíl od komunistické Mototechny se za to nijak nestydí: tento příplatek je prý možná na základně přání zákazníků, kteří jsou si ochotni připlatit za to, že pro sebe celou věc urychlí.

Mohu-li si dovolit vzpomínku na dobu před několika lety, tak bych v tomto kontextu připomněl uvedení GeForce 8800 GT. Tehdy šlo o tak povedenou grafickou kartu, že zájem o ní byl též obrovský. Bohužel pro všechny Nvidia (údajně) podmiňovala dodávky těchto výtečných GPU výrobcům karet současně odběrem několika kusů low-endových produktů, které nikdo nechtěl ani vyrábět, ani kupovat. Takže se nakonec toto vše přeneslo od výrobců na distributory a GeForce 8800 GT oproti očekávané ceně byly výrazně dražší, jelikož se v jejich prodejích musely kompenzovat nucené odkupy levných karet s mizerným výkonem, které prodejcům následně ležely na skladech. A takových příkladů by se dalo najít více (z poslední doby třeba většinu AMD Radeonů, které v drtivé většině končí v Číně na těžbu kryptoměn). Zkrátka v případě iPhonu X jde jen o další takový v řadě.

Krátce

V počtu chytrých telefonů jsou USA už „jen“ třetí. V roce 2011 odsunula Spojené státy americké na pozici dvojky Čína. Nejlidnatější země světa má o ~1,1 miliardy obyvatel více než USA, takže srovnání v přepočtu na 1 obyvatele by vyznělo zcela jinak, nicméně takto se tento žebříček nepočítá. Nyní o 6 let později díky dalším desítkám miliónům chytrých telefonů prodaným na indickém trhu překonává Indie v počtu chytrých telefonů v zemi USA také. Zatímco v ~1,35miliardové Indii to znamená zhruba 1 chytrý telefon na 4 obyvatele, v USA znamená 300 miliónů chytrých telefonů v zemi poměr přibližně 1:1. Zpráva navíc vůbec nehodnotí technickou vybavenost/pořizovací cenu chytrých telefonů, kde když v Indii znatelně rostl podíl low-end modelů s Firefox OS, v USA rostly hlavně superdrahé iPhony.

Microsoft ukončil výrobu zařízení Kinect. Svého času zajímavý koncept přístroje výtečně snímajícího prostorovou scenérii před sebou a poskytující úchvatné možnosti využití, neuspěl a firma s ním končí. Od startu produktové řady v roce 2010 se prodalo zhruba 25 miliónů těchto zařízení (a sluší se dodat, že mnohá jako součást kitů s herními konzolemi rodiny Xbox).

S blížícím se vydáním Firefoxu 57 se Mozilla (Jan Odvárko) na svém blogu loučí s rozšířením Firebug. Stručně mapuje dění od verze 0.2 v lednu 2006 až do současnosti a připomíná, že funkcionalita Firebugu je nyní součástí vývojářských nástrojů přímo ve Firefoxu.

Probíhá Blender Conference 2017 v nizozemském Amsterodamu. Můžete si prohlédnout nominovaná díla, vybírat z programu či sledovat dění online.