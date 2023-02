Wayland pro Wine zase o krok blíže, AMD-Xilinx XDMA v Linuxu 6.3

Týden v KDE: ještě lepší podpora více monitorů

Nate Graham to tentokrát uvozuje v souvislosti s výrazně vylepšenou podporou více monitorů v nedávném vydání KDE Plasmy 5.27 jasně: když něco hodně rozbitého opravíte, lidé to začnou používat a hlásit nalezené chyby. A vy tak můžete dále věc vylepšovat. Takže vývojová verze Plasmy, ze které jednoho dne vzejde vydání Plasma 6.0, dostala další várku vylepšení pro běh na více monitorech. V posledním týdnu se opravovalo a vylepšovalo opět na všech frontách.

Jinak je novinek minimum, stihla se jen úprava chování kontextových nabídek v Dolphinu a na ploše (obrázek lde nově nastavit nejen jako wallpaper, ale i jako pozadí uzamčené obrazovky současně).

Vylepšení zahrnují automatické ukládání dokumentů ihned po jejich otevření do interního formátu, který v případě pádu umožní obnovu – týká se Kate a KWrite (změna se objeví ve verzích 23.04). Jak jsme psali již dříve, Okular nově zoomuje při použití touchpadu či kolečka s vysokým rozlišením plynule. Uvítací centrum KDE bylo přepracováno, lépe ladí s jinými KDE aplikacemi (objeví se s Plasmou 6.0). Několik vylepšení potkalo i správce souborů Discover (vizuální vylepšení, nové uspořádání hlavičky pro Kritu, podpora fwupd 1.8.11 apod.).





Stránka nastavení systémových oprávnění pro Flatpak nově obsahuje vyhledávací pole aplikací. Opravena je řada různých chyb včetně pár s vysokou prioritou (například se také našla lepší cesta pro škálování při běhu na Waylandu u Electron aplikací využívajících XWayland; oprava je zde i pro zobrazení klienta Steam a také jsou opraveny některé cesty vedoucí k pádu KWin při běhu Plasmy na Waylandu). A jako obvykle řada dalších oprav pro běh na Waylandu. Opraveno je celkem 152 různých chyb.

Wayland pro Wine zase o krok blíže

První balík připravující Wine na přechod od X11 na Wayland, už prochází merge requestem, ve kterém se angažuje Alexandros Frantzis z Collabory. Ten dodává, že jde o první z mnoha součástek, které utvoří podporu běhu Wine přímo na Waylandu pomocí příslušného ovladače. Rád by se držel jednoduchého postupu, kdy vždy u nějaké části kódu dojde na takový požadavek na začlenění a až vše klapne, přejde se na další část, až nakonec bude mít Wine svůj nativní Wayland ovladač.





V tuto chvíli tak jde o balík přípravného kódu, nic co by realizovalo jakoukoli viditelnou funkcionalitu (příprava na formát Portable Executable a komponenty Unixlib plus trochu základního kódu). Nic zásadního v blízkých měsících rozhodně nečekejme.

Vylepšení podpory Radeonů RX 7000 v Mesa 23.1

Majitelé zbrusu nových Radeonů generace RDNA3 mohou jásat, neb Mesa 23.1 přináší solidně vylepšenou podporu této architektury. Jde zatím samozřejmě jen o hráče s Radeony RX 7900 XT a RX 7900 XTX, ale víme, že karet této rodiny bude přibývat. V nejnovější vývojové verzi Mesa 23.1-devel se nyní objevila řada oprav pro RDNA3, Marek Olšák připravil celkem 37 commitů.

Všechny prošly kontrolou, několik dalších tento proces ještě čeká. Obecně jde vždy o patche vylepšující podporu RadeonSI, několik jich přímo cílí na generaci GPU GFX11 / RDNA3. Phoronix dodává, že je lze backportovat, takže možná kód nebude muset čekat na vydání ostré verze Mesa 23.1.

Souborový systém SSDFS speciálně pro NVMe SSD

Do jádra míří kromě jiného také 76 patchů implementujících nový souborový systém vyvinutý speciálně pro flashová úložiště s NVMe rozhraním a podporou NVMe Zoned Namespaces (ZNS). Zatímco Linux již delší dobu nabízí pro flashová úložiště vyvinutý systém F2FS (Flash-Friendly File-System), SSDFS jde ještě o krůček dále a využívá rovnou sadu příkazů ZNS umožňující operačnímu systému optimálně pracovat s data na úložišti z hlediska „zarovnání sektorů“.

Správně použité NVMe ZNS také vedou ke snížení latence při I/O přístupu k datům, sníží množství zápisů a mohou systému poskytnout větší kapacitu na daném SSD. Kód prozatím nelze považovat za plně stabilní, kvalita však dosáhla úrovně, že jej vývojář Viacheslav Dubeyko posouvá dál, aby získal odezvu a testování komunity. Ve vývoji je SSDFS již řadu let. Dále se pracuje či bude pracovat na podpoře snapshotů, deduplikace, sdílení slovníku, podpoře IOCTL atd.

Ovladač pro AMD-Xilinx XDMA už je v jádru

Ve vývojové větvi jádra, ze které vzejde příští stabilní vydání Linux 6.3, se objevil ovladač pro programovatelné produkty architektury Xilinx XDNA, nyní již spadající pod AMD.

Podpora XDMA subsystému umožní produktům Xilinx využívat výrazně rychlejší datové přenosy mezi hlavní pamětí stroje a na PCI Express sedícími kartami Alveo díky použití Direct Memory Access (DMA), podobné platí i pro další produkty využívající XDMA jako Versal ACAP DMA a Bridge.

Kód prodělal dlouhodobější vývoj, původně začínal jako oddělená práce ještě pod Xilinxem, mimo vlastní vývojovou větev linuxového jádra.