 »   »  Webové benchmarky jsou k ničemu, říká Google a končí s Octane

Software a hardware

Microsoft po deseti letech od vydání ukončil podporu systému Windows Vista. Na rozdíl od Windows XP už pro Visty nelze zakoupit ani speciální komerční podporu. Není se čemu divit, Visty se nikdy tolik nerozšířily a na embedovaných zařízeních jako XP prakticky neběží. Podíl na trhu desktopových operačních systémů už je podle většiny statistik nižší než 1 %. Přestože Visty přinesly mnoho nového, na kolena je srazila špatná optimalizace. V mnoha případech bylo toto vydání úplně přeskočeno a uživatelé přecházeli z Windows XP rovnou na Windows 7.

Vývoj tržního podílu jednotlivých verzí Windows

Nintendo ukončilo výrobu retro konzole NES Classic Edition, která obsahovala třicítku legendárních her pro NES. Po levném zařízení byla obrovská poptávka, kterou Nintendo dosud nedokázalo uspokojit. Důvody ukončení výroby firma neuvedla. Od začátku se však počítadlo s tím, že prodej bude časově omezen. Končí také podobné zařízení Famicom Classic Mini určené pro japonský trh, které vycházelo z tamní konzole Family Computer. Kvůli nedostatku těchto zařízení také vzrostl zájem o emulátorové systémy postavené na Raspberry Pi, např. Retro Pie.

Mobilní aplikace Mapy.cz se dočkala další velké aktualizace. Mapy už pokrývají celý svět a byla doplněna čísla silnic. Samozřejmostí jsou aktualizované podklady pro použití off-line. Také přibyly dva nové hlasy známých osobností (Janek Rubeš a Veronika Kokešová) a byly opraveny problémy se zvukovým výstupem přes Bluetooth. Dále byl částečně upraven design, hlavně výsledků vyhledávání a míst. Nástroj Stopař, který poskytuje statistiky o cestě, nově zobrazuje podrobnější čísla.

Internet a web

Google ukončil vývoj prohlížečového benchmarku Octane a vyzývá další hráče z oboru, aby Octane a podobné benchmarky přestali používat. Prohlížeče jsou totiž někdy optimalizovány spíš na míru benchmarku, než pro skutečné použití, a podle vývojářů Octane už výsledné číslo nemá vypovídající hodnotu. Dnes navíc prohlížeče pro zrychlení používají odlišné a mnohem sofistikovanější metody, jejichž přínos nelze shrnout do jednoho čísla vyjadřujícího hlavně surový výkon. Google už nějakou dobu interně používá nástroje, které měří skutečný výkon prohlížeče. Ale nevypadá to, že by je otevřel podobně jako Octane.

Server W3Techs opět vydal statistiky rozšířenosti webových serverů, které potvrzují dosavadní trend. Lehkotonážní server nginx stále roste na úkor Apache a také proprietárního IIS od Microsoftu. Za poslední rok nginx vyrostl přibližně o 6 % a má podíl 33 %. Apache stále vede s 50 %. Za pozornost také stojí dominance nginxu v Rusku (téměř 77 %) a sousedních zemích.

Seznam.cz spustil nástroj Webmaster, což je taková obdoba Google Search Console. Nástroj správcům dává přístup k informacím a statistikám o tom, jak probíhá indexace jejich stránek pro vyhledávač. Důležité jsou hlavně informace o možných chybách a možnost reindexace. Své stránky s nástrojem propojíte přidáním přiděleného meta tagu do hlavičky stránky.

Byznys, politika, právo

Samsung už je opět největším výrobcem smartphonů na světě, a to s velkým náskokem. Po fiasku s Galaxy Note 7, kdy ho v posledním čtvrtletí minulého roku překonal Apple, už tentokrát Samsung dosáhl na 26% tržní podíl. Apple má o 10 % méně. Samsungu tentokrát pomohly hlavně rostoucí prodeje ve střední třídě. Jinak se situace na trhu nijak významně nezměnila. Vedoucí dvojku následují Huawei, Oppo, BBK a LG.

Zajímavosti / telegraficky

Výzkumníci z univerzity v Newcastlu přišli na to, že akcelerometry mobilních zařízení lze použít ke zjištění PINu uživatele. Problém spočívá v tom, že telefon se při mačkání displeje trochu naklání. Sice to může být jen v minimální míře, ale děje se to téměř vždy a přesný senzor samozřejmě nemá problém to rozpoznat. Podle naklonění pak lze odhadnout, které místo na displeji bylo stlačeno a odvodit tak, které číslo bylo vybráno. V testu tak bylo 70 % čtyřčíselných PINů správně odhadnuto na první pokus. Všechny pak byly uhodnuty do pěti pokusů. Proti této technice dnes neexistuje spolehlivá obrana. Řešení by mohlo spočívat v měnícím se rozmístění čísel, ale to by zároveň snížilo pohodlí a rychlost zadávání.

Nejhodnotnější americkou automobilkou se stala ta, která vyrábí jen hrstku aut. Hádáte správně – Tesla. S tržní kapitalizací kolem 51 miliard dolarů překonala General Motors. Elon Musk tento týden také oznámil, že v září firma uvede první nákladní elektromobil.

Google Earth dostane novou verzi, představena by měla být už toto úterý. Zatím nevíme, v čem bude nová, ale hodně se hovoří o možné pokročilé podpoře virtuální reality.

S Creators Update Windows 10 končí podpora velké řady telefonů s Windows Phone. Tuto aktualizaci už dostane pouze třináct zařízení. Končí např. podpora povedených Nokií Lumia 830 a 930.

Richard Stallman mnoho rozhovorů (a video rozhovorů zejména) nedává, ale teď se zúčastnil linuxového podcastu Lunduke Hour. Samozřejmě za podmínky, že video bude dostupné i na svobodnější platformě než YouTube.

Qualcomm prohrál arbitráž s Blackberry, musí společnosti zaplatit 815 miliónů dolarů. Spor se týkal nesrovnalostí v licenčních dohodách. Obě strany však plánují spolupracovat i v budoucnu.

Counter-Strike: Global Offensive dostane nové rozhraní a bude alespoň částečně portován na engine Source 2, odhalila prezentace při vstupu hry do Číny.

Příběh znuděného stážisty Microsoftu, který jen tak mimochodem stvořil herní legendu Solitaire.