Webový instalátor openSUSE, nová verze Apache OpenOffice 4.1.13

Apache OpenOffice 4.1.13

Sice je tu s námi už 12 let LibreOffice, fork OpenOffice založený po převzetí společnosti Sun společností Oracle, ale to nic nemění na skutečnosti, že stále existuje OpenOffice, sic pod křídly Apache. Nově byla vydána verze 4.1.13, která je jakýmsi aktualizačním vydáním přinášejícím drobná vylepšení (například lepší náhled před tiskem, otevírání ODF souborů z LibreOffice 7.x atd.) a bezpečnostní opravy.

Jak dodává Phoronix, současná verze OpenOffice stále využívá 32bit Javu 8, ostatně řada 4.1 je tu s námi od roku 2014. Proč stále existuje tento zastaralý balík a síly vývojářů se plně nesoustředí na LibreOffice, je stále záhadou.

KDE s metadaty u PNG či rozkliknutelnými GPS souřadnicemi

Počet malých 15minutových chyb v KDE klesá z 52 na 51. Dvě jsou vyřešeny, jedna nová se objevila. Novinka je v KDE za poslední dny jediná: ve vlastnostech souborů umí KDE nyní zobrazovat i ne-EXIFová metadata pro PNG obrázky (např. jméno autora, název požitého softwaru apod.).





Tvůrci stihli několik vylepšení a opravy, například Discover zobrazuje grafiku „načítání“ po dobu, než jsou v detailu aplikace načteny uživatelské recenze. V režimu editace panelu se u přetahovacích prvků zobrazuje nápověda, co vlastně dělají (např. přetáhni pro změnu velikosti panelu apod.). Některé úpravy se týkají chování sandboxovaných aplikací, dále třeba do Frameworks míří aktualizace, kdy metadata se souřadnicemi polohy (např. u fotografií) jsou automaticky rozkliknutelné.

Tvůrci také stihli několik oprav, včetně například rychlejšího spouštění Plasmy jako takové. Kompletní přehled již tradičně shrnuje Nate Graham v blogpostu.

FFmpeg 5.1 s JPEG-XL a vylepšeními pro AV1/AVIF

Nová verze multimediálního balíku FFmpeg 5.1 nese kódové označení po Bernhardu Riemannovi a přináší zajímavé novinky. Například zde najdeme podporu hardwarové akcelerace formátu AV1 skrze rozhraní VDPAU, kterou do projektu přidala sama Nvidia (psali jsme o tom v červnu). Funguje samozřejmě na firemních GPU aktuální generace GeForce RTX 3000 a navazuje na dříve ve FFmpegu 4.4 představenou akceleraci téhož formátu skrze novější rozhraní NVDEC.

Dále tu máme muxer pro obrazový formát z AV1 odvozený, tedy AVIF a nechybí ani podpora nadějného formátu JPEG XL. Naopak mizí podpora hardwarové akcelerace skrze X-Video Motion Compensation (XvMC) na starých X.Org prostředích. Dále tvůrci přidali podporu protokolu IPFS/IPNS a encodery PCM-Bluray a binárního obrazového formátu Vizrt (dekodér i kodér), plus několik nových video filtrů (pixelize, colormap, multiply, feedback a dále virtual bass audio).

Webový instalátor openSUSE D-Installer 0.4

Jako Fedora, i openSUSE má ve vývoji na webových technologiích postavený instalátor systému. Ten se jmenuje D-Installer a nedávno dosáhl verze 0.4. Tvůrci hovoří o dosažení dalšího významného milníku ve vývoji, kdy instalátor dostal víceprocesovou architekturu. Nyní už tak jednotlivé prvky tohoto systému nemusí čekat, pokud je jiný prvek zatížen prací (například se tak instalátor „dále hýbe“, i když se načítají metadata repozitářů, instalují balíčky atd.).

Vylepšena je i obrazovka výběru a instalátor umí stáhnout a nainstalovat jako Leap 15.4, tak Tumbleweed i Leap Micro 5.2. Jak však vývojáři dodávají, žádný kus softwaru nelze považovat za plně vydaný, dokud není zaslán do openSUSE Tumbleweed. To by se mělo stát během pár dnů a prospět tak dalšímu vývoji. Podrobnosti včetně video ukázek běhu D-Installeru jsou k dispozici na GitHubu projektu.

Vydáno GNOME 43.alpha

Experimentální náhled na příští verzi desktopového prostředí GNOME 43 je tu. Alfa verze už obsahuje mnohou funkcionalitu, hodně se toho odehrává v knihovnách, my si vypíchněme pár věcí z aplikačních novinek. Webový prohlížeč Epiphany obsahuje předělanou architekturu pro WebExtensions zahrnující mnohá nová API, přidává opravy pro stahování a aktualizovaný prohlížeč PDF.js 2.13.216. Kalkulačka má opravené chování zpět/vpřed.

Kalendář dostal boční panel k hlavnímu oknu, schopnost zoomovat týdenní zobrazení a naopak přichází o roční zobrazení. V ovládacím centru přibyl panel Device Security, v Software je hromada novinek včetně nakládání s Flatpaky (opravy, práva k systémovým souborům, …), podpora webových aplikací, cachování metadat atd. Mutter přidává podporu nočního světla v DisplayConfig, zbavuje se zastaralých Wayland protokolů, umí parsovat bloky HDR / Colorimetry CTA-861 EDID rozšíření. Totem má aktualizovaná kód pro náhledy, nepadá při chybějících pluginech.