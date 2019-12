 »   »  Windows 7 končí za měsíc, Samsung o RISC-V a 5G

Samsung nasazuje RISC-V v 5G i foto oblasti

Procesorová architektura RISC-V nadále nabírá na popularitě. Na posledním RISC-V Summitu prezentoval své plány jihokorejský gigant Samsung. Ten už pár let na implementacích RISC-V ve svých produktech pracuje, jmenovitě například využití této CPU architektury v 5G mmWave RF modemech (testovací čip měl tape-out už v roce 2017). Už příští rok by takto vybavený 5G modem měly nést firemní vlajkové lodě mezi smartphony.

Dalším místem, kde Samsung RISC-V nasadí, jsou obrazové procesory. Obecně pak v produktech pro AI, správu zabezpečení, celém segmentu automotive atd. Jelikož Samsung sám už žádné pořádné fotoaparáty nevyrábí, bude RISC-V nasazovat pro zpracování obrazu zejména v mobilních produktech. Reportuje Chris Williams z The Registeru.

GNOME nesplnilo svůj cíl 10% podílu trhu v roce 2010

Lidé z GNOME v roce 2005 vytyčili cíl ovládnou 10 % globálního desktopového trhu do roku 2010. To, jak víme, se nestalo a nenastalo ani v roce 2019 (resp. téměř 2020). Z nějakého důvodu toto nyní Phoronix připomíná.

Můžeme si tak při této (ne)příležitosti připomenout, že GNOME od roku 2005 prodělalo velké změny, a to nejen ono samotné, resp. jeho podhoubí v podobě frameworku GTK, ale také věci jako Wayland, systemd, PulseAudio ad. GNOME je dnes poměrně slušný desktop, který nabízí nástroje pro většinu typických úloh typického uživatele, ale nikdy nepřinesl nic, co by z něj dělalo „must have“ záležitost a jsem toho názoru, že s příchodem filosofie práce v GNOME 3.x se navíc sám připravil o možnost přetáhnout uživatele Windows, byť v sebemenším množství.

Na druhou stranu se ve spoustě věcí sekl i Microsoft a spoustu věcí také udělal jinak. V roce 2005 jsme ještě psali o projektu Longhorn či nástupci NTFS (což ReFS plnohodnotně není) – ani jedno z toho nepřišlo a Vista je dnes považována za hodně nepovedený systém. Zkrátka linuxový svět žijící na ±1 % desktopů si žije svým odděleným životem, penetrace Linuxu do světa běžných lidí se odehrává spíše skrze servery a mobily, kde o GNOME uživatel v podstatě nezavadí.

Historicky je ale záznam v GNOME WIki poměrně zábavným čtením.

Adobe opět hlásí rekordní rok

Je polovina prosince a Adobe tradičně ohlašuje výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí roku i celý letošek. Firma dosáhla rekordních příjmů ve výši téměř 3 miliard dolarů, za celý fiskální rok to pak dělá 11,17 miliard dolarů.

Oproti předchozímu roku tak Adobe za poslední čtvrtletí utržila o 21 % více než loni, za celý rok pak o 24 % více. Není divu, že šéf exekutivy a současně president Adobe Shantanu Narayen označuje výsledky za fenomenální. Důvody vidí v loajalitě zákazníků a inovacích. Firma rostla ve všech segmentech podnikání, růst pak očekává i příští rok, předpokládá příjmy ve výši 13,15 miliardy dolarů.

Připomeňme, že Adobe průběžně roste zejména od chvíle, kdy přešel od prodeje dílčích verzí programů jako Photoshop či Premiere (a myriády dalších) na model předplatného spojeným s cloudovou službou Adobe Creative Cloud. Sice tak tehdy řešení svým zákazníkům de facto vnutil silou, takže ona formulace o jejich loajalitě je takové trošičku překrucování reality mnohých z nich, kteří jen nemají kam jinam prchnout (např. Photoshop je zkrátka ve své oblasti nejlepší), ale účel posvětil prostředky a Adobe roste a roste a …

VirtualBox 6.1 přináší lepší podporu 3D a novější UI

Oracle VM VirtualBox 6.1 je venku a do vínku vedle věcí v nadpisu dostal třeba lepší integraci s Oracle Cloud. Na Intel CPU je možné využívat vnořenou (nested) virtualizaci, podpora 3D je v podobě VBoxSVGA/VMSVGA přepracována tak, že používá virtuální zařízení VMware SVGA II a kód ovladače Linux Gallium3D/DRM. Tento velký krok je završen a VirtualBox tak odstranil starý grafický kód.