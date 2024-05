Wine 9.8 uzavírá chybu v MS Office 97, Proton 9.0 zlepšuje běh řady her

Vývojová verze Wine 9.8

Pravidelnost dala vzniknout další vývojové verzi projektu Wine. V ní vývojáři nasazují novější verzi enginu Mono 9.1.0 či vylepšení podpory RPC/COM na platformě ARM. Došlo také na opravu řady chyb, celkově 22 jimž vévodí uzavření superstarého hlášení o chybě týkajícího se instalátoru Microsoft Office 97. Chyba byla nahlášena v říjnu 2005, takže si na uzavření počkala skoro 19 let. To chyba týkající se 32bitového Microsoft Visual C++ 2008 Runtime si počkala jen týden.

FreeBSD nadále pracuje na vylepšeních zvukové vrstvy a grafickém instalátoru

Hlášení o stavu projektu FreeBSD za první čtvrtletí tohoto roku obsahuje vesměs „pokračující práce“. Vývojáři tak mimo jiné stále vyvíjejí vylepšení hypervisoru Bhyve, stejně jako dále zvyšují počet portů, který nyní dosáhl více než 32 tisíc.

Za běhu se nadále pracuje na grafickém instalátoru tohoto operačního systému, kdy vzniklý prototyp představený po vydání FreeBSD 14.0 staví na nástroji bsddialog , což je BSD řešení inspirované projektem Xdialog . V rámci příprav na grafický instalátor dále probíhají vylepšení klasického textového instalátoru bsdinstall .





Další oblastí, kde se soustředí síly vývojářů, je zvuková vrstva, která výhledově dostane lepší nástroje a frameworky. Dále projekt, tedy přesněji Nadace FreeBSD platí už druhého kontraktora, který má za úkol učinit UnionFS na FreeBSD stabilnější a použitelnější. Vývojáři dále připomínají, že během několika příštích vydání postupně ukončí podporu 32bitových platforem. Ve spolupráci s AMD vznikl nový ovladač AMD IOMMU, který výhledově dá možnost provozovat systém na více než 256 CPU jádrech.

Fwupd 1.9.19 přidává opravy a podporu dokovacích stanic

Další dokovačky jsou nově podporovaným hardwarem v linuxovém nástroji pro aktualizaci firmwarů. Fwupd 1.9.19 přidává podporu modelů Acer U32, Luxshare 7-in-1 a Pixart (modely 2404, 4206, 2440, 2418, 2752, 2840 a 2818). Nově také umí lépe navazovat přerušená stahování, například na nestabilních síťových připojeních. Opraveno je i několik chyb, nicméně jde o spíše menší dílčí aktualizaci. Podrobnosti shrnuje Richard Hughes na GitHubu projektu.





Proton 9.0–1 s podporou dalších her

Valve s CodeWeavers oznamují novou verzi balíku Proton kombinujícího projekty jako Wine, DXVK a VKD3Ds dalšími do celku, který využívá třeba platforma Steam a přenosná konzole Steam Deck. Nová verze zavádí pro Linux podporu dalších her z platformy Windows, jmenovitě z větve Proton Experimental překlápí do standardní hry Dinogen Online, Photography Simulator Demo, George McGeehan Gamer Hero, The Finals, True Reporter, Mystery of Mistwood, Road to Vostok Demo, WITCH ON THE HOLY NIGHT, Lord of the Rings: Gollum, Sonic Colors: Ultimate, Command & Conquer: Red Alert 2 and Yuri’s Revenge, Command & Conquer Tiberian Sun and Firestorm, Aisling and the Tavern of Elves, Snares of Ruin 2, Insanity's Blade a Bloody Walls.

Nová verze Protonu také činí některé další hry hratelnějšími na procesorech s vysokým množstvím CPU jader například Far Cry 2 a 4, The Witcher 2, několik titulů řady Warhammer 40k ad.), kde dosud byly problémy s během. Opraveno je třeba dotykové ovládání u Civilization V, vylepšena podpora vstupních zařízení s osmi osami Zavádí i podporu NVAPI ve výchozím nastavení pro většinu her a aktualizuje verze balíku VKD3D-Proton, DXVK a DXVK-NVAPI a Steamworks SDK 1.59. Dodejme, že toto vydání je založeno na Wine 9.0, přičemž výše píšeme již o Wine 9.8.

AlmaLinux formuje AI a HPC SIG

Special interest group (SIG) věnující se HPC a umělé inteligenci je nejnovější snahou tvůrců formu RHEL/CentOSu, AlmaLinux. Nadace postavená kolem této enterprise distribuce tedy zakládá něco podobného jako je samotná CentOS Hyperscaler SIG a pokud vše půjde podle plánu, stavitelé superpočítačů chroustajících všemožné výpočty včetně důrazu na AI, budou mít při nasazení AlmaLinuxu adekvátně kvalitní podporu. Ostatně Hayden Barnes stojící jako hlavní postava za touto novou SIG, je v současnosti manažer pro open-source komunitu v oblasti AI v HPE. Více v Haydenově blogpostu na webu AlmaLinuxu.

V tomto kontextu též připomeňme, kterak si Red Hat rozkmotřil open-source enterprise komunitu svým přístupem k CentOS, až vše vedlo (mimo jiné) k založení příslušné asociace a také loňskému oznámení AlmaLinuxu, že už nebude 100% kompatibilní s Red Hatem. I proto nemůže nevzniknout tomu odpovídající AlmaaLinux AI/HPC SIG.