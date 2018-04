 »   »  Wine se obává vývoje sporu Oracle a Google

Vývoj sporu Oracle × Google znervózňuje vývojáře Wine

Spor Oracle, jakožto dědice vlastnictví kdysi odkoupené legendární firmy Sun, a Googlu jakožto toho, kdož určitou implementaci Javy použil ve svém operačním systému Android, se vleče už dlouhé roky. Nejnovější vývoj opět mění některá předchozí rozhodnutí. Americký Federální odvolací soud totiž rozhodl, že některé části Java API použitého Googlem v Androidu není možné zahrnout pod fair-use („volné užití“) a dal tedy částečně za pravdu Oraclu. Tím vznikl precedent i pro další projekty, mezi nimiž nechybí ani Wine.

Konkrétně se v tomto dílčím případu jednalo o názvy proměnných a argumentů, které jsou le Federálního odvolacího soudu chránitelné copyrightem a nespadají automaticky pod fair-use. Teoreticky se novým precedentem otevírá možnost pro Microsoft, kterak zažalovat Wine, jelikož i tento projekt používá prvky z Windows k implementaci příslušných API do Linuxu (a dalších OS). A to bez ohledu na to, zdali je přítomnost takového kódu v projektu vyústěním prostého převzetí (jako u Androidu), nebo jde o výsledek reversního inženýrství.

Autoři Wine toto v posledních dnech čile diskutují na mailing listu. Wine je kvůli tomu také v kontaktu s organizací Software Freedom Conservancy, nicméně je zcela předčasné předjímat, jak to nakonec všechno dopadne, a to nejen pro Google či Wine, ale i pro další projekty využívající prvky z jiných produktů komerčních firem.

Ryan „Icculus“ Gordon vyvíjí MojAL, náhradu za OpenAL

Projekt MojoAL z pera známého open-source vývojáře a člověka portujícího na Linux spoustu her, navazuje na OpenAL. Cílem MojoAL je implementace vycházející z OpenAL postavená na SDL, která umožní autorovi lépe a snadněji portovat hry na Linux (a macOS). Zatím je projekt v raném stádiu, podrobnosti týkající se motivace a plánů jsou k dispozici na Patreon stránce.

KDE Frameworks 5.45 přináší Remote Access Interface pro KWayland

Pravidelná aktualizace balíku KDE Frameworks přináší několik novinek. Mezi ty větší se řadí rozhraní pro vzdálený přístup v KWalynad. To slouží jako most mezi KRfb (nástrojem KDE pro sdílení desktopů) a kompozitorem KWin. Posílá GBM file-descriptor aktuálního frame bufferz z KWin do KRfb, přičemž následně dojde k zobrazení obsahu. Dalších vylepšení se dočkal Baloo (přibyl nástroj pro příkazovou řádku sloužící pro komunikaci s databází), jsou zde nové ikony v sadě Breeze, KIO pro Android (+ podpora skrytých souborů na NTFS) či zvýrazňování syntaxe pro Bash, Cisco, Clipper, Coffee, Gap, Haml a Haskell.

Krátce

Windows Subsystem for Linux nyní podporuje copy&paste.

Subversion 1.10 přidává podporu komprese LZ4 a nové řešení konfliktů.

Wine 3.6 vylepšuje podporu HiDPI, přidává na GLSL založený Blitter, PNG ikony či řadu oprav. Nejstarší opravená chyba je z července 2009.

Vyšlo GNOME 3.28.1 s několika drobnějšími vylepšeními.

Podpora TRIMu patrně brzy doputuje do ZFS On Linux. Zvarší se tak snahy trvající už jednotky let (v kódu FreeBSD toto již léta je, v Linuxu TRIM obecně jako takový už také zhruba dekádu).

Oracle nabídl Unbreakable Enterprise Kernel na GitHubu. Upravené jádro od Oraclu je možné už delší dobu stahovat ze serverů společnosti, nyní se však objevuje i na GitHubu. K dispozici jsou zde poslední tři produkční kernely (založené na jádrech 3.0, 3.8 a 4.1) spadající pod Oracle Linux 5 až 7, a dále pak vývojová verze jádra založená na 4.14, která poputuje do Oracle Linux 7.

Hudební přehrávač KDE Elisa má své první veřejné vydání 0.1. Elisa je přehrávač založený na KDE/Qt5, integrovaný s KDE Plasma 5, který ale cílí i na desktopy ostatní, stejně jako Windows či macOS.