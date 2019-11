 »   »  WireGuard: integrace s nástroji Network Manager a systemd

V předchozím článku jsme si vysvětlili principy tunelování provozu pomocí nástroje WireGuard. Poté jsme si vytvořili páry klíčů a nakonfigurovali jsme funkční VPN. To jsme udělali jednak manuálně, ale také jsme si ukázali standardní konfigurační soubor.

Stále jsme ale ve stavu, kdy je spouštění VPN vlastně manuální záležitostí, protože zbytek systému o něm nic neví. To může stačit, pokud chceme jednou za čas nahodit VPN pro nějaký jednorázový úkol. Pak si skutečně vystačíme s manuálně volanou utilitou wg-quick .

Podpora WireGuardu se ale postupně zlepšuje a můžeme jej integrovat se systémovými správci síťových rozhraní. Ukážeme si použití s Network Managerem a poté se systemd-networkd.

Network Manager

Network Manager má integrovanou podporu WireGuardu od verze 1.16, která vyšla v březnu letošního roku. Podpora nevyžaduje žádnou instalaci modulu, jako je to u jiných VPN. Network Manager je démon ovládající rozhraní, který nabízí své konfigurační rozhraní pomocí D-Bus. Tato část je na WireGuard plně připravena a dovoluje konfigurovat vše potřebné.

Horší je to s utilitami, které rozhraní využívají. Ty jsou zatím s vývojem pozadu a textový konfigurátor ( nmtui ) i applet pro Gnome povýšeně přítomnost WireGuardu ignorují. Jednoduše dělají, že neexistuje. To nám ale vůbec nebrání v jeho nasazení, protože řádková utilita nmcli s ním nemá problém.

Nejjednodušší je použít univerzální konfigurační soubor, který už máme vytvořený. Můžeme ho velmi jednoduše naimportovat:

# nmcli connection import type wireguard file wg0.conf Connection 'wg0' (ac6e7711-8684-4a2c-aba5-83c92f8bf4ca) successfully added.

Poté už uvidíme nové rozhraní:

# nmcli connection NAME UUID TYPE DEVICE enp0s3 7df6994e-091e-4465-9fca-f7c7495c2147 ethernet enp0s3 wg0 ac6e7711-8684-4a2c-aba5-83c92f8bf4ca wireguard wg0 Wired connection 1 8a7ea1e9-6fb2-3259-bcb0-8bc64bd7fe70 ethernet --

Můžeme si nechat vypsat detaily daného rozhraní. Pokud chceme vidět i privátní klíče, musíme přidat parametr --show-secrets :

# nmcli --show-secrets connection show wg0 connection.id: wg0 connection.uuid: ac6e7711-8684-4a2c-aba5-83c92f8bf4ca connection.stable-id: -- connection.type: wireguard connection.interface-name: wg0 connection.autoconnect: yes connection.autoconnect-priority: 0 connection.autoconnect-retries: -1 (default) connection.multi-connect: 0 (default) connection.auth-retries: -1 connection.timestamp: 1573636242 connection.read-only: no connection.permissions: -- connection.zone: -- connection.master: -- connection.slave-type: -- connection.autoconnect-slaves: -1 (default) connection.secondaries: -- connection.gateway-ping-timeout: 0 connection.metered: unknown connection.lldp: default connection.mdns: -1 (default) connection.llmnr: -1 (default) connection.wait-device-timeout: -1 ipv4.method: manual ipv4.dns: -- ipv4.dns-search: -- ipv4.dns-options: -- ipv4.dns-priority: 0 ipv4.addresses: 192.168.100.1/24 ipv4.gateway: -- ipv4.routes: -- ipv4.route-metric: -1 ipv4.route-table: 0 (unspec) ipv4.routing-rules: -- ipv4.ignore-auto-routes: no ipv4.ignore-auto-dns: no ipv4.dhcp-client-id: -- ipv4.dhcp-timeout: 0 (default) ipv4.dhcp-send-hostname: yes ipv4.dhcp-hostname: -- ipv4.dhcp-fqdn: -- ipv4.never-default: no ipv4.may-fail: yes ipv4.dad-timeout: -1 (default) ipv6.method: disabled ipv6.dns: -- ipv6.dns-search: -- ipv6.dns-options: -- ipv6.dns-priority: 0 ipv6.addresses: -- ipv6.gateway: -- ipv6.routes: -- ipv6.route-metric: -1 ipv6.route-table: 0 (unspec) ipv6.routing-rules: -- ipv6.ignore-auto-routes: no ipv6.ignore-auto-dns: no ipv6.never-default: no ipv6.may-fail: yes ipv6.ip6-privacy: -1 (unknown) ipv6.addr-gen-mode: stable-privacy ipv6.dhcp-duid: -- ipv6.dhcp-send-hostname: yes ipv6.dhcp-hostname: -- ipv6.token: -- wireguard.private-key: QD8zBS9nCwzhBrr6W9rEtcegvCwRk1SDFZFjSL3bMGQ= wireguard.private-key-flags: 0 (none) wireguard.listen-port: 0 wireguard.fwmark: 0x0 wireguard.peer-routes: yes wireguard.mtu: 0 wireguard.ip4-auto-default-route: -1 (default) wireguard.ip6-auto-default-route: -1 (default) proxy.method: none proxy.browser-only: no proxy.pac-url: -- proxy.pac-script: -- GENERAL.NAME: wg0 GENERAL.UUID: ac6e7711-8684-4a2c-aba5-83c92f8bf4ca GENERAL.DEVICES: wg0 GENERAL.STATE: activated GENERAL.DEFAULT: no GENERAL.DEFAULT6: no GENERAL.SPEC-OBJECT: -- GENERAL.VPN: no GENERAL.DBUS-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4 GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/4 GENERAL.ZONE: -- GENERAL.MASTER-PATH: -- IP4.ADDRESS[1]: 192.168.100.1/24 IP4.GATEWAY: -- IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.100.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 50 IP4.ROUTE[2]: dst = 192.168.100.2/32, nh = 0.0.0.0, mt = 50 IP6.GATEWAY: --

Network Manager si konfiguraci ukládá do adresáře /etc/NetworkManager/system-connections/ , kam se můžeme také podívat:

# cat /etc/NetworkManager/system-connections/wg0.nmconnection [connection] id=wg0 uuid=ac6e7711-8684-4a2c-aba5-83c92f8bf4ca type=wireguard interface-name=wg0 permissions= [wireguard] private-key=QD8zBS9nCwzhBrr6W9rEtcegvCwRk1SDFZFjSL3bMGQ= [wireguard-peer.TcCK+JJLHZcH9zdLRqtJ7cHiCJH2a6iBN2TjVi6zIxw=] endpoint=192.0.2.123:51820 allowed-ips=192.168.100.2/32; [ipv4] address1=192.168.100.1/24 dns-search= method=manual [ipv6] addr-gen-mode=stable-privacy dns-search= method=disabled [proxy]

Pokud se nám nelíbí název rozhraní, můžeme jej jednoduše přejmenovat buď ve výše uvedeném souboru nebo (což je vždy rozumnější volba) použít standardní rozhraní: