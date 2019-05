 »   »  WireGuard: moderní a snadno použitelná VPN v linuxovém jádře

VPN je zkratka pro soukromou virtuální síť. Jde o takovou síť, která je roztažena napříč veřejným internetem a přesto díky autentizaci a šifrování vytváří pro uživatele jednotný a transparentní celek. Lze tak vytvořit geograficky rozsáhlé sítě, které nemají vlastní fyzickou infrastrukturu, ale využívají jiných existujících sítí.

VPN si lze postavit na vlastní infrastruktuře nebo si vybrat z nepřeberného množství služeb, které nabízejí za úplatu své servery komukoliv. VPN ale není služba, ač je tak dnes často vnímána. VPN je především protokol a jeho softwarová implementace.

Protokolů pro VPN je celá řada, stejně jako jejich implementací. OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, Tinc a spousta proprietárních řešení různých výrobců. Proč tedy chtít další protokol, který vlastně řeší stále dokola stejný problém? Odpovědí je několik zajímavých vlastností, které WireGuard má.

Vlastnosti WireGuardu

Má mnohem méně řádek kódu. OpenVPN společně s OpenSSL má asi 600 000 řádek, XFRM a StrongSwan (IPsec) mají dohromady 400 000 řádek. Celý WireGuard má jen 4000 řádků. To znamená, že je lépe auditovatelný, má méně problematických míst a je výkonnější. Takhle malý kód dokáže prohlédnout jednotlivec, nepotřebujete k tomu armádu lidí.

Nezanedbatelnou výhodou je, že je kód napsán velmi čistě. Dokonce tak dobře, že kvalitu v mailing listu pochválil i Linus Torvalds. Can I just once again state my love for it and hope it gets merged soon? Maybe the code isn't perfect, but I've skimmed it, and compared to the horrors that are OpenVPN and IPSec, it's a work of art.

Celý kód je také psán s ohledem na bezpečnost. Autor v něm záměrně nepoužívá spoustu vlastností, které by v budoucnu mohly vést k potenciální zranitelnosti. Paměť se například alokuje při startu podle konfigurace a pakety už nemají na přidělování pamětí vliv. To omezuje celou jednu skupinu bezpečnostních problémů. Podobně jsou hlavičky paketů statické, takže není třeba je složitě parsovat a vytvářet tím další prostor pro zranitelnosti.

WireGuard je také velmi nenáročný z hlediska sítě. Pokud se nepřenáší užitečná data, je na lince ticho. Zároveň nereaguje na neautorizované pakety, které tak nikdy nemění jeho stav. Tím se opět jedním šmahem odstranila celá skupina zranitelností. Příjemným bonusem je pak to, že je WireGuard neviditelný, pokud s ním nikdo nekomunikuje. Pokud jen tak zkusíte zaťukat na jeho port, nikdo vám neodpoví.

WireGuard používá nejmodernější kryptografii jako protokol Noise a algoritmy Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 a HKDF. Architektura vznikla na základě akademické práce [PDF] a primárním hlediskem byla bezpečnost. Autor říká, že se pevnou volbou šifrovacích algoritmů rozhodl čelit problémům se zpětnou kompatibilitou a třeba i výběrem slabších šifer. Útoky typu POODLE tedy nejsou ve WireGuardu možné. Kdyby se v budoucnu některý z vybraných algoritmů ukázal jako slabý, jednoduše se vymění bez zachování zpětné kompatibility s novými verzemi.

Díky jednoduchosti a díky umístění v linuxovém jádře je WireGuard také velmi výkonný. Autor tvrdí, že je ještě spousta prostoru k dalším optimalizacím, přesto už dnes jeho řešení své konkurenty v této oblasti výrazně předčí. Daří se mu například saturovat gigabit tam, kde je OpenVPN na čtvrtině. Benchmarky jsou samozřejmě velmi problematická věc závisející na mnoha okolnostech, ale pro hrubou představu nám stačí.



Jason Donenfeld Porovnání výkonu WireGuardu s jinými VPN

Z hlediska uživatele je pak WireGuard velmi jednoduchý. Snaží se co nejlépe zapadnout do linuxového jádra a jeho procesů, takže například využívá běžného konceptu síťových rozhraní v linuxovém jádře. Základní princip je z uživatelského hlediska velmi snadný: vytvoříme síťové rozhraní, přidáme mu klíče a IP adresy protistran a máme VPN.