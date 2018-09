 »   »  Xen na NetBSD 8.0: instalace Linuxu

Co s Xenem?

V prvním dílu miniseriálu jsme si ukázali, jak nainstalovat dom0, čili vrstvu, která umožňuje virtualizaci, a jak na ní nainstalovat virtuální stroj s NetBSD v režimu paravirtualizace.

Takový typ virtualizace má tak nízký overhead, že výkonově se to dá spíše nazvat izolací procesů, než skutečnou virtualizací. Co ale s ostatními systémy? Linux, OpenBSD, nebo Windows? To je téma dneška.

Není paravirtualizace jako paravirtualizace

Linux se dá spustit klasicky paravirtualizovaně, úplně stejně jako NetBSD. Dodáme externí modifikovaný kernel, který umístíme v prostoru dom0 a ve virtuálním stroji rozběhneme systém. Jako příklad použijeme široce rozšířený CentOS 7.

Kromě toho ale lze Linux spustit se speciálním loaderem nazvaným pygrub a jeho bezpečnější variantou pv-grub. Systém funguje tak, že pygrub začne bootovat a načte si kernel z domU a ten pak zavede. Znamená to, že i v tomto případě je nutné, aby kernel v domU měl podporu pro Xen.

Jedná se tedy stále o PV, nejde o HVM ani o PHVM (o tom více v příštím díle). Tady jsou dva příklady, jeden s kernelem v úložné prostoru domO a druhý s pygrubem a kernelem v prostoru domU.

CentOS 7 s kernelem v dom0

Předpokládáme, že dom0 a síťový bridge máme nastaveno dle prvního dílu. Podobně jako v případě s NetBSD potřebujeme pro Linux dom0, prázdnou image, externí kernel + initrd a konfigurační soubor.

Prázdnou 20G image disku vytvoříme příkazem:

# cd /var/xen # dd if=/dev/zero of=centos.img bs=1m count=20480

Image kernelu a initrd si stáhneme ze stejného umístění, jaké nastavíme do konfiguračního souboru v příkazu extra , aby nám odpovídala verze kernelu a balíků, jinak instalace selže.

# mkdir -p /var/xen/boot/centos # cd /var/xen/boot/centos # wget http://ftp.ciril.fr/pub/linux/centos/7/os/x86_64/images/pxeboot/initrd.img # wget http://ftp.ciril.fr/pub/linux/centos/7/os/x86_64/images/pxeboot/vmlinuz

Při vytváření konfiguračního souboru, musíme zvláště pozorně vyplnit sekci extra , kde nastavujeme instalační repozitář a následně dočasnou adresu virtuálu::adresu výchozí brány:masku sítě a také nameserver.

# vim /usr/pkg/etc/xen/centos.cfg name = "CentOS" memory = "3800" xen_platform_pci=1 extra = "xencons=tty1" extra = "ksdevice= inst.repo=http://ftp.ciril.fr/pub/linux/centos/7/os/x86_64 ip=192.168.1.222::192.168.1.1:255.255.255.0:cento7:eth0:none nameserver=8.8.8.8" vcpus=1 acpi=1 apic=1 vif = [ 'ip=192.168.1.222, mac=00:12:3e:03:9c:56, bridge=bridge0' ] disk = [ 'file:/var/xen/centos.img,xvda,w' ] kernel="/var/xen/boot/centos/vmlinuz" ramdisk="/var/xen/boot/centos/initrd.img" usbdevice = 'tablet' sdl=0 opengl=1 vnc=1 stdvga=0 on_reboot = 'restart' on_crash = 'destroy'

Nyní máme připravený stroj k instalaci a můžeme zatáhnout za páky: