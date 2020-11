Xfce 4.16pre2 přibližuje finální vydání, GCompris vydal po 20 letech verzi 1.0

GCompris slaví 20 let projektu vydáním verze 1.0

Timothée a Johnny oznamují u příležitosti dvaceti let existence projektu výukového softwaru GCompris vydání ostré verze 1.0. Projekt, který před časem přešel z GTK na Qt, přináší v této verzi jednu novou hlavní věc: Nové menu nastavení aktivit s výběrem datasetů pro více než 50 vzdělávacích aktivit, kde je umožněno lépe specificky vybrat, co se má uživatel – tedy dítě ve věku 2 až 10 let – naučit.

Přibyly také čtyři nové aktivity: první je Analog Electricity (umožňuje kreslit elektrické obvody a spouštět jejich simulace), dále dvě subaktivity Learn digits (pro sčítání a odčítání). Třetí je Baby keyboard pro výuku psaní na klávesnici se zobrazením napsaných znaků na obrazovce a přehráním odpovídajícího hlasového záznamu (pokud existuje – dostupnost hlasových položek pro jazyky lze zjistit na domovském webu). A poslední pak je Gravity (nahrazuje starší Intro Gravity) s přepracovaným konceptem a větší realističností.

Balíčky nové verze jsou k dispozici pro Linux, Windows, MacOS či Raspberry Pi. Časem se objeví též v Android Play, repozitáři F-Droid a ve Windows Store.

Tvůrci dodávají k lokalizacím, že s ohledem na pravidlo, že dodávají překlad v jazycích, kde je hotov alespoň z 80 %, musely být vyhozeny překlady pro řadu jazyků. Kdokoli by měl zájem svůj jazyk dokončit či vytvořit, může se ozvat. Čeština i slovenština jsou momentálně adepty na vyhození z projektu.

Xfce 4.16pre2, zase blíže finální verzi

Podle původních plánů tu sice Xfce 4.16 mělo už pár týdnů být, ale nynější odhad vydání ostré verze 4.16 někdy v listopadu či prosinci, není plánům až tak vzdálen. Vychází druhé pre-release vydání.

Tvůrci zase o něco víc vyladili toto přelomové vydání, které s verzí pre1 ukončilo používání GTK2 a přešlo na klientské dekorace (plus další věci). Nyní přidává další aktualizované ikony, v základu vypnutou podporu UPower, uživatelsky přívětivější dialog nastavení, nové API pro spouštění démonizovaných procesů a další drobnosti.

Pokud vše půjde optimálně, na verzi pre3 už nemusí dojít a Xfce 4.16.0 se objeví velice brzy. Přinejhorším někdy před Vánoci. Podrobnosti shrnuje André Miranda na svém blogu.

MidnightBSD 2.0 aktualizuje základ systému

Lucas Holt ohlásil před pár dny novou velkou verzi MidnightBSD 2.0. Ta vedle obligátní várky opravených chyb, aktualizovaných balíčků či bezpečnostních záplat přináší některé novinky portované z FreeBSD 11. Obecně Lucas hodnotí toto vydání jako soustředící se na vylepšení základu operačního systému.

Mezi novinkami tak vedle LLVM 8.0.1 najdeme aktualizovaný ELF ToolChain, OpenSSL, podporu paralelního mountování u ZFS, kernelové logování jail ID když se proces ukončí, aktualizace firmwarů síťových zařízení, aktualizaci DRM kódu atd.

BOE představila vůbec první TV s AMQLED displejem

Vedle již „mrtvých“ technologií jako CRT a plasma a vedle současných LCD a OLED, případně AMOLED displejů, se v posledních letech prosadila (zejména u Samsungu) inovace LCD displejů pomocí kvantových teček (QD) – označovaných chybně jako QLED (kde to LED znamená LED podsvícení a Q použití kvantových teček v podsvícení – tedy nejde o kvantově tečkovaný OLED, na čemž, tedy na využití QD i v OLED displejích, pracuje třeba právě Samsung, který je jeden z těch, co mate zákazníky použitím označení QLED pro LCD TV s LED podsvícením s kvantovými tečkami (podrobněji k tomuto zmatku například Wikipedia).

Čínský BOE také nezahálí a nyní uvádí na trh první, konkrétně 55palcovou 4k TV využívající displej typu AMQLED. Ten je vlastně na kvantových tečkách stojící alternativou k OLED, neb obrazové pixely jsou tvořeny přímo kvantovými tečkami a jsou vlastním zdrojem světla a není tedy zde principiální problém s existencí podsvícení (která bez ohledu na LED a local-dimming zkrátka limituje dynamický rozsah obrazu LCD panelů).

AMQLED je tak technologií principiálně odpovídající OLED a nastupující technologie miniLED a microLED (k vidění nejdříve v kinosálech, v budoucnu ale i v obývákových TV). BOE slibuje nejen krásný obraz, ale také dlouhou životnost.

Mesa zahodí podporu zastralých ovladačů

V rámci projektu Mesa se nyní řeší (informuje Adam Jackson z Red Hatu) ukončení podpory grafických ovladačů typu DRI1 v příštím roce. Prozatím stále platí, že libGL loader umí pracovat i s DRI1 ovladači z éry před verzí 8.0, ale po devíti letech už se nikomu nechce tento stav udržovat nadále, ostatně třeba původní ovladač radeon už stejně skoro nikdo nepoužívá. Vývojáři Mesa si nejsou vědomi jediné linuxové distribuce, která by DRI1 používala současně s aktuálními ovladači, poslední byl snad RHEL6.

Eric Anholt navrhuje jednu možnost, co s tím: v tuto chvíli čeká buildovací systém Mesa na úpravu umožňující použití paralelní instalace Mesa s GLVND (OpenGL Vendor Neutral Dispatch Library), takže cesta pro používání DRI1 stále může být, byť o pár kroků delší. Obecně ale DRI1 míří v zapomnění.

Nokia uvedla Android TV krabičku s Android TV 10

Nokia Streaming Box 8000 je nový produkt na evropském trhu. Jde o veskrze multimediální krabičku vhodnou k TV, která přehraje a spustí prakticky cokoli a v případě Nokie, jak je jejím zvykem, přichází s novou verzí operačního systému, zde tedy Android TV 10.

Krabička stojí na SoC Amlogic S905X3 obsahujícím Quad-Core Cortex-A53 + GPU Mali-G31 MP2 a k tomu 2GB LPDDR3 a 8GB eMMC úložiště. Poradí si se 4k/60p videem včetně Dolby Digital Plus, umí Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Google Assistant, Chromecast a média z USB úložišť. Kromě standardní analogové i digitální/optické AV konektivity disponuje i ethernetem či WiFi a BT výstup je samozřejmě typu HDMI. Za běhu si nevezme víc než 12 W. Cena se pohybuje kolem 100 €.

Wine 5.22 s lepší podporou videa

Nová vývojová verze Wine přináší převedení dalších knihoven do formátu PE, tentokrát běhové knihovny pro C. Dále tvůrci nasazují cache pro fontconfig pro rychlejší start, došlo na určitá vylepšení v přehrávání videa a podporu 3DES šifry.

Jako obvykle je opraveno několik chyb. Nejstarší čekala na záplatu téměř 12 let, nejrychleji opravená chyba tohoto vydání čekala na řešení necelé tři dny.