Xubuntu 21.10 končí s Pidginem, paranoidní mazání L1 cache opět na scéně

Zahajovací ceremoniál Olympiády v Tokiu je prvním běžně dostupným 8k ripem

Zahajovací ceremoniál Olympijských her v Tokiu 2020 probíhajících nyní v roce 2021, je prvním záznamem, kteří piráti sdílejí v 8k rozlišení a s 22.2 zvukem a HDR obrazem ve formátu HLG. Celé video Summer Olympics Tokyo 2020 S01E01 Opening Ceremony 4320p HLG UHDTV AAC22.2 HEVC-TrollUHD.mkv ve formátech HEVC/H.265 a AAC má velikost 135 GB a délku 3 hodiny a 59 minut.

Původním zdrojem, ze kterého pirátský rip vzešel, je nepochybně originální vysílaný přenos japonské národní televize NHK, u níž jako u jediné byl ceremoniál přenášen nejen v 8k, ale i s 22.2 prostorovým zvukem. Podrobnosti o souboru shrnuje .nfo, který TorrentFreak vystavil. Publikum, na které rip cílí, je velmi malé, historická hodnota není ani tak vlastní obsah videa, jako spíš skutečnost, že jde o první rip videa chráněného autorskými právy, které je dostupné v této kvalitě.

LibreOffice 7.1.5 Community vylepšuje podporu MS Office

Na světě je další minoritní aktualizace současné nejvyšší řady kancelářského balíku LibreOffice. Verze 7.1.5 přináší zhruba 55 opravených chyb, kdy přibližně pětina prací se soustředila na kompatibilitu s formáty Microsoft Office, vedle DOCX, XLSX a PPTX také starší generaci uzavřených formátů.

Nový ovladač pro NTFS snad stihne včas Linux 5.15

Phoronix informuje, že vývoj kolem nového NTFS ovladače od Paragon Software jde tak, že kód by mohl být zralý k začlenění do jádra někdy za měsíc, kdy se otevře začleňovací okno pro přespříští verzi Linux 5.15. Poslední týden se objevila už 27. revize kódu ovaldače od lidí z Paragonu. Linus přímo Paragon vyzval, aby provedli pull request a přímo jemu vše adresovali, aby se věci zbytečně nezasekly.

Konstantin Komarov z Paragonu tak jednal a Linuse také ujistil, že Paragon začlenění kódu do jádra plně podporuje a pull request provede již brzy. Linus odpověděl v tom smyslu, že pull request by měl mířit i do větve Linux-Next, aby bylo možné implementaci podrobit dalšímu testování v průběhu příštího měsíce.

Připomněl také explicitně, že u takto velkých kusů kódu, které se přidávají na jeden zátah, je potřeba zajistit, že veškerý kód je korektně podepsán a v tomto případě se ujistit, že v Paragonu není žádný interní problém s tím, že věc bude začleněna pod licencí GPLv2, tedy že s věcí jsou srozuměni i firemní právníci atd. Z Linusovy strany jsou tyto připomínky hlavně opatrnost kvůli hypotetickým budoucím problémům, ale vývoj tohoto ovladače a jeho začlenění do Linuxu probíhá dostatečně dlouho a veřejně, takže by vše mělo být v pořádku.

Pro začleněný nový NTFS ovladač bude následně Paragon poskytovat komerční podporu vývoje pro své zákazníky.

Xubuntu 21.10 využije více aplikací z GNOME, zbaví se Pidginu

Nová verze Xubuntu 20.10 připravovaná na říjnové vydání přinese změny v aplikacích ve výchozí instalaci. Tvůrci jistě i díky přechodu prostředí Xfce na GTK3 mohou nasadit více GNOME aplikací, ve vývojářském deníku nyní hovoří o analyzátoru využití disků Baobab, přímo aplikaci GNOME Disky, hudebním přehrávači Rhythmbox a dále přidávají z Xfce pocházejícího správce schránky Clipman.

Naopak ve výchozí instalaci končí kecálek Pidgin. Ten je využíván stále méně a méně s tím, jak postupně různé služby opouštějí otevřenou formu XMPP (jako největší příklady vzpomeňme Facebook a Google). Zájemci mohou samozřejmě Pidgina doinstalovat dodatečně.

Jinak tvůrci Xubuntu doufají, že budou moci začlenit GIMP 3.0, neb dvojka je stále nutí udržovat podporu GTK2. Ale to by vydalo na samostatný článek. Další podrobnosti shrnuje Sean Davis.

Linux 5.14 zahodí specifický kód pro DEC Alpha používaný pro emulaci x86

Mnoho let starý kód emulátoru EM86 umožňující spouštění Intel x86 binárek pomocí emulace na platformě DEC Alpha, zmizí s jádrem Linux 5.14. Jeho vyvinutí sahá až do 90. let k vývojářům v DECu, kteří na podpoře Alpha CPU pracovali. Už 20 let ale nikdo s kódem nepohnul dál.

To vše jsou zkrátka dávné vody a málokdo dnes potřebuje pouštět x86 binárku Netscape Navigatoru či Adobe Acrobat Readeru na platformě Alpha. Kód binfmt_em86 tedy mizí z jádra. A pokud náhodou někdo na této planetě potřebuje pouštět x86 binárky na platformě alpha, může jako loader pro EM86 (anebo také QEMU) používat nadále dostupný binfmt_misc .

Vývojáři Amazonu opět zkusí začlenit paranoidní mazání L1 cache do Linuxu 5.15

Velice efektivní způsob řešení významných bezpečnostních chyb v moderních CPU Intel, je neustálé mazání datové L1 cache při přepínání obsahu. Jde samozřejmě o techniku mající značný dopad na výkon CPU, ale spolehlivost tohoto řešení je nezpochybnitelná.

Vývojáři Amazonu se tak už delší dobu snaží vyvinout patche pro Linux, které by tuto metodu začlenily, byť jen jako volitelně konfigurovanou/pouštěnou. Jejich poslední snahu o začlenění Linus smetl ze stolu a v Amazonu se tak pilně pracovalo na vylepšení funkcionality.

Vývojáři nyní znovu kód připravují k možnému začlenění. Pokud s ním tentokrát bude Linus spokojen, lze očekávat, že projde začleňovacím oknem pro jádro Linux 5.15. Pokud se tak stane mechanismus nebude běžně používán ani běžně přístupný. K jeho aktivaci bude nutné spouštět Linux se speciálním parametrem jádra.