 »   »  YouTube označuje videa podpořená z dotací, KODAKCoin čeká ICO

O KODAKCoin má prý zájem 40 tisíc investorů

Když KODAK – tedy přesněji řečeno „KODAK“ (jelikož firma, která by se dala považovat za původní Eastman Kodak z Rochesteru, NY už de facto neexistuje) – ohlásil vlastní kryptoměnu, svět byl poněkud překvapen a ve většině také poměrně skeptický. Ať už budoucí historie zhodnotí KODAKCoin jen jako další nejapný pokus o vyždímání peněz z kdysi slavné značky, nebo půjde o koncept úspěšný, prostým faktem je, že měna je připravována pro ICO (Initial Coin Offering) a dle tiskové zprávy na domovském webu má o ICO zájem 40 tisíc investorů.

KODAKCoin tvoří, či spíše bude tvořit určité zázemí pro firemní platformu pro nakládání s fotografiemi, kde KODAKOne blockchain bude základem pro transakce (zejména odměňování autorů fotografií). ICO kryptoměny by se měli zúčastnit pouze jedinci či subjekty s obratem nejméně 1 milión dolarů a příjmy minimálně 200 tisíc USD na osobu a rok. ICO se budou moci zúčastnit také vybrané osoby nepocházející z USA. Tedy nic, co by mohl běžný jedinec vytěžit svými CPU a GPU a „namastit si kapsy“ jako v případě Bitcoinu, Etherea či dalších „volných“ kryptoměn.

Zionský národní park zakázal použití stativů

Mnohé severoamerické národní parky mají poměrně detailní a omezující pravidla pro focení na území parku. Svého času třeba v Národním parku Denali na Aljašce bylo nutné mít vydáno určité množství fotografických publikací, které opravňovalo fotografa k focení mimo turistické autobusy, což většinu návštěvníků degradovalo na turisty fotící jen skrze sklo autobusu. Zionský národní park naopak zavedl omezení na používání stativů a stal se ihned terčem kritiky.



Autor: Diliff Zionský národní park

Vše vychází z aktualizované verze příslušného dokumentu (2018 Commercial Use Authorization), kterou Zion pro letošek vydal. Ta zakazuje použití stativů v rámci fotografických workshopů, které zde nabývaly na popularitě. Jelikož krajiny se de facto v takovémto případě téměř nedají kvalitně fotit bez stativu, znamenalo by to pro fotografy živící se (mimo jiné) workshopy v parku konec. Představitelé parku tak museli vysvětlovat.

Pravidlo má nyní výklad takový, že použití stativů je možné na předem daných místech, kde jsou k tomuto účelu zpevnění cesty. Použití stativů je nadále zakázáno tam, kde by docházelo k poškozování vegetace. Maximální povolená velikost skupiny je 12 členů kurzu plus dva instruktoři.

Arri představila velkoformátový kamerový systém

Známý výrobce profi filmařské techniky představil nový systém kombinující kameru ALEXA LF, objektivy s pevným ohniskem řady ARRI Signature Prime a bajonet LPL. Výsledkem je systém, který bychom ve fotografickém světě sotva považovali za full-frame, ale ve světě filmařském, kde se vše posuzuje v porovnání s formátem Super35 (ten z 35mm kinofilmu efektivně pro obrazová políčka používá něco kolem 21 až 25mm šířky políčka), je nový systém se snímačem o velikosti 36,70×25,54 vlastně velkým formátem.

ARRI ALEXA LF

Snímač kamery nabízí rozlišení až 4448×3096 (například pro 2.39:1 se používá 4448 × 1865). Dynamický rozsah je 14+ EV (o něco méně než až 17 EV u posledních modelů RED, včetně nejnovější 8k kamery), základní citlivost ISO 800. Snímání ve 4k(+) rozlišeních je podporováno až do 90 fps, pro nižší lze použít až 150 fps. Snímač má být dle některých zdrojů realizován jednoduše bezešvým spojením dvou snímačů z kamery ALEV-III do jednoho (podobně vznikla i speciální kamera ALEXA 65 (pozn.: 6k kamera se snímačem odpovídajícím 65mm negativu), spojením tří snímačů ve svislém uspořádání – tu ARRI pouze pronajímá a na její bázi existuje i varianta „ALEXA IMAX“).

Součástí je jak kamera schopná snímat ve 4k(+) rozlišením o různých poměrech stran také prvotní várka 16 objektivů pokrývající ohniskové vzdálenosti 12 až 280 mm. Nechybí kompatibilita s objektivy Zeiss Compact Prime a Cinema Zoom. Každopádně tímto přibývá na trh profesionálních filmových kamer další důležitý konkurent.

