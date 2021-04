YouTube s povinným AV1 se nelíbí všem výrobcům, bojí se konkurenčního boje

Nejprve tedy o co jde. Společnost Roku jistě netřeba mnohým představovat. Tento americký výrobce produkuje multimediální přehrávače s vlastním Roku OS už více než 12 let a už tehdy na prvním modelu spolupracoval s Netflixem. Dnes má na trhu modely s podporou HDR formátů, streamováním včetně 4k/60p videa, DTS či Dolby Atmos, to vše řízeno vlastní linuxovou distribucí Roku OS.

Google, potažmo Alphabet, je naopak v mnoha ohledem za prvé poskytovatelem obsahu pro další firmy (třeba právě přehrávače Roku) a za druhé přímým konkurentem. Raději by zákazníkovi dodal vlastní produkt/službu, než aby peníze vydělalo Roku a Google měl jen práci s dodáváním obsahu z YouTube do Roku krabičky.

Že je Google velmi flexibilní v tom, jak upravovat kód a parametry YouTube tak, aby narušoval volnou konkurenci na trhu, dokazuje třeba případ konce prohlížeče Microsoft Edge s vlastní EdgeHTML jádrem a přechod Edge na Chromium.

Společnost Roku nyní obvinila Google z poškozování volné soutěže a zneužívání monopolního postavení v souvislosti s nejnovějšími změnami platformy YouTube. Tedy vlastně jednou konkrétní změnou: Google má odteď vyžadovat, aby partneři ve svých zařízeních podporovali video formát AV1. Od tohoto měsíce již musí AV1 podporovat všechny Android TV (Google TV) a Google takto prý tlačí i na další partnery jako je Roku.

Reakce Google

Vedle výše uvedeného Google údajně chce, aby na platformě Roku byly výsledky vyhledávání vedoucí na YouTube propagovány výše a toto celé má být jen snaha k tomu Roku donutit.

Google však již na obvinění zareagoval. Dodává obvyklé konstatování, že s Roku pracují v dobré víře, aby dosáhli dohody, která bude výhodná pro diváky YouTube i zákazníky Roku. Obvinění označil za nepodložená a za součást typických taktik při jednání, o která Roku nyní jde. Googlu přitom jde jen o to, aby uživatelé dostávali co nejvyšší kvalitu služby a konzistentní zážitek. Google nemá žádné speciální požadavky na uživatelská data či snahu ovlivnit výsledky vyhledávání [na platformě Roku]. Věří, že se věc vyřeší ke spokojenosti obou stran.

Kde leží pravda?

Doplňme, že formát AV1 má mnoho výhod: není licenčně zatížený žádnými poplatky a členy aliance, která jej vyvíjí, jsou v podstatě všichni internetoví hráči, vedle Googli je v Alliance for Open Media třeba také Amazon, Apple, ARM, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Netflix či Samsung. Nevýhodou formátu AV1 je pak to, že zatím nejsou k dispozici generické hardwarové implementace a výpočetně je AV1 vysoce náročný a komplexní formát, navíc stávající kodéry nejsou ještě plně optimalizované. Proto lze říci, že podporovat AV1 stále ještě není taková samozřejmost jako podporovat formáty typu H.264/AVC či H.265/HEVC.

Velmi stručně řečeno: kdyby Google kvůli nepodpoře AV1 odstřihl Roku od YouTube, budou biti zákazníci Roku, kteří ale do budoucna mohou „hlasovat peněženkou“ a zakoupit přístroj nějaké spolehlivější platformy. Naopak Roku může operovat tím, že pokud by YouTube běžel pouze s AV1, tak Google přijde o tyto uživatele Roku. Který argument je větším trumfem, o tom právě budou nadcházející jednání obou firem. A ta nepochybně proběhnou.

Viděno optikou Googlu

Podívejme se na to pohledem Googlu. YouTube jistě můžeme považovat za kardinálně důležitou internetovou službu. Přináší hromady dolarů Googlu (nejen) díky reklamě ve videích. Přináší milióny hodin zábavy (a prokrastinace) návštěvníkům. Přináší tu malé, tu velké, tu obří příjmy jednotlivým tvůrcům obsahu, od Františka Vopršálka až po lidi jako (například) Marques Brownlee. Lze jistě říci, že existenčně s YouTubem stojí a padá životní úroveň miliónů lidí, kteří tvoří obsah.

To vše se děje navzdory tomu, že provozovat YouTube je nepochybně jednou z nejnáročnějších operací, které běží v režimu 24/7/365 už více než 16 let. Přesto je pro Google tato supernáročná webová stránka doslova zlatým vejcem.

Jeho zájmem tak stoprocentně je, aby jej nikdy nikdo nepředehnal (což se kvůli hardwarové a síťové náročnosti služby jistě nestane) a tak neustále posouvá kvalitu nabízené služby vpřed, za současně většího protkávání platformy omezeními a reklamou/sledovacími prvky. Ilustrovat to můžeme na tom, že YouTube nabízí podporu 8k videa, ač něco takového si může zobrazit tak jeden člověk z 10 tisíc. Proto také, stejně jako Netflix a jiní, hledá cesty, jak svoji službu YouTube co nejvíce datově zefektivnit. Nasazení H.265/HEVC cestou není, tento formát je příliš zatížený licenčními poplatky a právě proto vznikl projekt AOMedia a video formát AV1.

A právě proto v dnešní 4k éře, těsně před rozjezdem 8k, chce Google po partnerech, aby podporovali formát AV1, aby on mohl YouTube videa servírovat v datově úspornější podobně, než jakou poskytují zastaralé formáty H.264/AVC a VP9, které jinak YouTube podporuje.

Jinými slovy: platforma YouTube poskytuje obsah víceméně bez nějakých zásadních omezení. Jistě by bylo zásahem do rovnosti na trhu, kdyby v rámci Androidu či Chrome OS bylo video servírováno až ve 4k HDR kvalitě, zatímco na Roku krabičkách maximálně 720p SDR. Zde by i běžný uživatel viděl jasně rozdíl v kvalitě. Na druhou stranu: existuje zákonná definice, která by Google nutila nabízet videa v X historických formátech videa? Vždyť vedle AV1 a VP9 by se mohli ozvat majitelé Playstation 3, případně majitelé nějakých obskurních starých krabiček, které neumí ani H.264. Mělo by mít YouTube povinnost poskytovat videa třeba v MPEG-2 jen proto, že nějaká jiná americká společnost prostě jiný formát nepodporuje?

Nebo se spíše věci mají tak, že je zde YouTube, které historicky podporuje třeba H.264, ale tento formát je pro 4k HDR éru již příliš neefektivní a tudíž má YouTube právo vyžadovat od partnerů, aby přecházeli průběžně na nové formáty? Vždyť H.264 je tu s námi od roku 2003, před-finální drafty jsou ještě starší, takže se bavíme o sice výborném systému komprese videa, nicméně po něm následovali už téměř dalších 20 let vývoje. Vývoje, z nějž se většina zhmotnila právě ve formátu AV1, který je pro provozovatele YouTube zkrátka v kombinaci parametrů kvalita × cena × provozní náklady nejlepší. A pokud Roku chce nabízet YouTube svým zákazníkům, tak se holt musí přizpůsobit.

Vyhledávání

Něco jiného je však ono vyhledávání. Roku tvrdí, že Google si chce vynutit změnu. Nyní například, když uživatel krabičky roku přehrává nějaké YouTube video, tak když chce použít hlasové vyhledávání, aby si pustil nějakou písničku, je přesměrován do obecného vyhledávání. Google prý chce, aby když uživatel vyhledává za běhu YouTube, aby mu byly nabídnuty pouze výsledky vedoucí na YouTube, bez ohledu na to, jakou výchozí aplikaci pro hudbu si uživatel Roku nastavil.

Ono to ale na druhou stranu nemusí být špatné uvažování. Vydavatelé si prý v poslední době stěžují, že se na některých platformách stává, že hlasové vyhledávání vytáhne uživatele ven z dané platformy, Tedy například když člověk sleduje film na Netflixu a chce vyhledat „House of Cards“, je platformou své krabičky/televize vytržen ven do obecných výsledků vyhledávání, které obsahuje i platformy nabízející shlédnutí episod za jednotlivé malé platby, přitom on chtěl jen najít seriál ve svém Netflixu (a je opravdu hloupé majiteli seriálu na jedné platformě nabízet placené shlédnutí téhož na jiné platformě).

Roku nyní s poslední aktualizací mění právě chování vyhledávání na své platformě. To má nově zobrazovat dva sloupce výsledků, jeden na aktuální běžící platformě, druhý s obecnými výsledky z katalogu aplikací Roku. Otázkou tak je, jestli i tento kompromis Googlu vadí.

To, že je Google jindy zlý, neznamená, že někdy nejedná prostě pouze pragmaticky.