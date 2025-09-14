Z linuxového jádra mizí podpora initrd, Fwupd dostává vyhledávání

Týden v GNOME #216: nová libadwaita
GNOME přináší ve 216. přehledu několik novinek. Knihovna libadwaita povýšila na verzi 1.8. Podrobnosti k tomuto klíčovému stavebnímu bloku pro přechod GNOME na GTK4 s popisem nových změn a vylepšení přináší samostatný blogpost. Aplikace Počasí používá databázi lokací nyní oddělenou do samostatného projektu. Další novinky, tedy změny na poslední chvíli, jsou v Nastavení GNOME – objeví se již v GNOME 49 a potěší zejména uživatele čtečky obrazovky Orca.
Aplikace v Circles zastupuje v přehledu tohoto týdne například nová verze nerušivého markdown editoru Apostrophe 3.3 s vylepšeným režimem pro práci na výšku a na malých displejích a výchozí zobrazovací engine
typst. Dále nechybí třeba Sudoku 1.4.0 s různými opravami, soukromý AI klient Alpaca 8 se složkami / aktivitami / zabudovaným prohlížečem či tetris Quadrapassel ve verzi 49.rc.2 ukazující řadu novinek četně přechodu na GTK4 / libadwaita.
Pozn: týdenní novinky projektu KDE nebyly do sobotního večera publikovány.
Fwupd 2.0.16 s vyhledáváním a opravami pro FreeBSD
Nedlouho po vydání Fwupd 2.0.15 přichází další verze 2.0.16. Ta přidává podporu vyhledávání pro nástroje
fwuptool a
fwupdmgr, tedy schopnost najít shodné verze vydání v nastavených lokacích. Například lze vyhledat řetězec CVE-2022–21894, kdy výsledkem vyhledávání jsou shody pro toto CVE.
Druhou novinkou této rychle vydané aktualizace jsou opravy pro systémy s FreeBSD, kde se řeší některé problémy s nakládání s aktualizacemi firmwarů.
Vývojová verze Wine 10.15
Po pár týdnech zde také máme další vývojovou verzi balíku Wine pro běh Windows aplikací na Linuxu. Tvůrci implementovali podporu Unicode 17.0.0 a dále Zip64 v balíčkovacích službách.
Uzavřeno je celkem 16 hlášení o chybách. Nejstarší týkající se Visual Studio 2005 si počkala tři měsíce, nejrychleji uzavřené hlášení pak dva týdny. Řešena je i jedna chyba týkající se Waylandu a také třeba nefunkčnost Wine 10.9 na starém stroji s Core 2 Quad.
Další známý vývojář odešel z Intelu, tentokrát do Nvidie
V posledních týdnech, možná už měsících opouštějí Intel stovky lidí a mezi nimi i mnozí linuxoví vývojáři. Jaký to bude či nebude mít vliv na podporu CPU, GPU a dalších produktů Intelu, ukáže samozřejmě až čas, nicméně nově můžeme konstatovat, že Colin King se toho účastnit už nebude, neb přešel do Nvidie. Ten Colin, který 13 let strávil v Canonicalu prací na distribuci Ubuntu.
62 patchů odstraňujících initrd
Klasický initrd to má definitivně spočítané, po letech plánů a nedávných rozhodnutích nyní do jádra zamířilo více než šest desítek patchů, které tento relikt dekád minulých odstraňují. S nimi si jádro odlehčí o dobrou tisícovku řádků zdrojového kódu, další tisícovka se pak mění. Kód initrd byl označen za zastaralý před pěti lety.
Autor změn Askar Safin dodává, že jelikož se sada patchů dotýká každého podadresáře v
/arch, změny testoval na osmi architekturách, s pomocí QEMU.
Intel Meteor Lake a i915 vs Xe: nárůst v Compute
Phoronix porovnal výkon GPU části notebooku s procesorem Core Ultra 7 155H při běhu s klasickým ovladačem i915 a novým Xe. Některá měření vykazují obrovské nárůsty výkonu, jiná menší, v průměru je pak nárůst výkonu při použití nového ovladače Xe zhruba 20%.
Závěrem Phoronix konstatuje, že pro tyto poslední generace GPU Intel s i915 jakožto výchozím ovladačem, což znamená i generaci velkých karet Alchemist, přinese ovladač Xe výrazné zlepšení výpočetního výkonu. Dodejme, že pro generace následné, tedy včetně velkých karet Battlemage, je Xe ovladačem výchozím.