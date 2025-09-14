Root.cz  »  Stalo se  »  Z linuxového jádra mizí podpora initrd, Fwupd dostává vyhledávání

Z linuxového jádra mizí podpora initrd, Fwupd dostává vyhledávání

David Ježek
Včera
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Alfa verze desktopového prostředí GNOME 48
Autor: GNOME
Další známý vývojář odešel z Intelu, tentokrát do Nvidie, Intel Meteor Lake a i915 vs Xe přináší nárůst v Compute o 20 %, týden v GNOME #216 a nová libadwaita, vývojová verze Wine 10.15.

Týden v GNOME #216: nová libadwaita

GNOME přináší ve 216. přehledu několik novinek. Knihovna libadwaita povýšila na verzi 1.8. Podrobnosti k tomuto klíčovému stavebnímu bloku pro přechod GNOME na GTK4 s popisem nových změn a vylepšení přináší samostatný blogpost. Aplikace Počasí používá databázi lokací nyní oddělenou do samostatného projektu. Další novinky, tedy změny na poslední chvíli, jsou v Nastavení GNOME – objeví se již v GNOME 49 a potěší zejména uživatele čtečky obrazovky Orca.

Aplikace v Circles zastupuje v přehledu tohoto týdne například nová verze nerušivého markdown editoru Apostrophe 3.3 s vylepšeným režimem pro práci na výšku a na malých displejích a výchozí zobrazovací engine typst. Dále nechybí třeba Sudoku 1.4.0 s různými opravami, soukromý AI klient Alpaca 8 se složkami / aktivitami / zabudovaným prohlížečem či tetris Quadrapassel ve verzi 49.rc.2 ukazující řadu novinek četně přechodu na GTK4 / libadwaita.

Pozn: týdenní novinky projektu KDE nebyly do sobotního večera publikovány.

Fwupd 2.0.16 s vyhledáváním a opravami pro FreeBSD

Nedlouho po vydání Fwupd 2.0.15 přichází další verze 2.0.16. Ta přidává podporu vyhledávání pro nástroje fwuptool a fwupdmgr, tedy schopnost najít shodné verze vydání v nastavených lokacích. Například lze vyhledat řetězec CVE-2022–21894, kdy výsledkem vyhledávání jsou shody pro toto CVE. 

Druhou novinkou této rychle vydané aktualizace jsou opravy pro systémy s FreeBSD, kde se řeší některé problémy s nakládání s aktualizacemi firmwarů.

Vývojová verze Wine 10.15

Po pár týdnech zde také máme další vývojovou verzi balíku Wine pro běh Windows aplikací na Linuxu. Tvůrci implementovali podporu Unicode 17.0.0 a dále Zip64 v balíčkovacích službách. 

Uzavřeno je celkem 16 hlášení o chybách. Nejstarší týkající se Visual Studio 2005 si počkala tři měsíce, nejrychleji uzavřené hlášení pak dva týdny. Řešena je i jedna chyba týkající se Waylandu a také třeba nefunkčnost Wine 10.9 na starém stroji s Core 2 Quad.

Další známý vývojář odešel z Intelu, tentokrát do Nvidie

V posledních týdnech, možná už měsících opouštějí Intel stovky lidí a mezi nimi i mnozí linuxoví vývojáři. Jaký to bude či nebude mít vliv na podporu CPU, GPU a dalších produktů Intelu, ukáže samozřejmě až čas, nicméně nově můžeme konstatovat, že Colin King se toho účastnit už nebude, neb přešel do Nvidie. Ten Colin, který 13 let strávil v Canonicalu prací na distribuci Ubuntu.

62 patchů odstraňujících initrd

Klasický initrd to má definitivně spočítané, po letech plánů a nedávných rozhodnutích nyní do jádra zamířilo více než šest desítek patchů, které tento relikt dekád minulých odstraňují. S nimi si jádro odlehčí o dobrou tisícovku řádků zdrojového kódu, další tisícovka se pak mění. Kód initrd byl označen za zastaralý před pěti lety. 

Autor změn Askar Safin dodává, že jelikož se sada patchů dotýká každého podadresáře v /arch, změny testoval na osmi architekturách, s pomocí QEMU.

hacking_tip

Intel Meteor Lake a i915 vs Xe: nárůst v Compute

Phoronix porovnal výkon GPU části notebooku s procesorem Core Ultra 7 155H při běhu s klasickým ovladačem i915 a novým Xe. Některá měření vykazují obrovské nárůsty výkonu, jiná menší, v průměru je pak nárůst výkonu při použití nového ovladače Xe zhruba 20%. 

Závěrem Phoronix konstatuje, že pro tyto poslední generace GPU Intel s i915 jakožto výchozím ovladačem, což znamená i generaci velkých karet Alchemist, přinese ovladač Xe výrazné zlepšení výpočetního výkonu. Dodejme, že pro generace následné, tedy včetně velkých karet Battlemage, je Xe ovladačem výchozím.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Android vydal největší bezpečnostní update roku

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI