Zabbix 5.0 LTS oficiálně podporuje TimescaleDB

Vytvoříme oddělený prostor pro databázi Zabbixu.

mkdir -p /data/pgsql chown postgres:postgres /data/pgsql

Vytvoříte databázového uživatele, tablespace a samotnou databázi.

psql -d template1 CREATE USER zabbix WITH password '********************'; CREATE TABLESPACE zabbix OWNER zabbix LOCATION '/data/pgsql'; CREATE DATABASE zabbix WITH OWNER = zabbix TABLESPACE = zabbix ENCODING ='UTF8'; GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE zabbix to zabbix; template1=# \q

Importujeme schéma Zabbixu, obrázky map a základní data. V linux distribucích je vše v jednom souboru.

cd /usr/local/share/zabbix5/server/database/postgresql/ cat schema.sql | psql -U zabbix zabbix psql -U zabbix zabbix < images.sql psql -U zabbix zabbix < data.sql

Upravíte konfiguraci dle předchozího doporučení.

joe /var/db/postgres/data12/postgresql.conf ... shared_preload_libraries = 'timescaledb' # (change requires restart) /usr/local/etc/rc.d/postgresql restart

Pro inicializaci TimescaleDB se připojíte do databáze Zabbix a vytvoříte samotné rozšíření.

psql -d zabbix CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE; WARNING: WELCOME TO _____ _ _ ____________ |_ _(_) | | | _ \ ___ \ | | _ _ __ ___ ___ ___ ___ __ _| | ___| | | | |_/ / | | | | _ ` _ \ / _ \/ __|/ __/ _` | |/ _ \ | | | ___ \ | | | | | | | | | __/\__ \ (_| (_| | | __/ |/ /| |_/ / |_| |_|_| |_| |_|\___||___/\___\__,_|_|\___|___/ \____/ Running version 1.7.0 For more information on TimescaleDB, please visit the following links: 1. Getting started: https://docs.timescale.com/getting-started 2. API reference documentation: https://docs.timescale.com/api 3. How TimescaleDB is designed: https://docs.timescale.com/introduction/architecture Note: TimescaleDB collects anonymous reports to better understand and assist our users. For more information and how to disable, please see our docs https://docs.timescaledb.com/using-timescaledb/telemetry. CREATE EXTENSION zabbix=# \q

V systémových tabulkách můžete prověřit existenci TimescaleDB.

zabbix=# SELECT oid,extname,extversion from pg_extension WHERE extname = 'timescaledb'; oid | extname | extversion -------+-------------+------------ 19798 | timescaledb | 1.7.0 (1 row)

Posledním krokem je inicializace Zabbix definic pro použití TimescaleDB. Funkcionalita je nasazena jen na vybrané tabulky Zabbix schématu. Pro tabulky history* a trends* jsou vytvořeny takzvané hypertable. Pro které se uvnitř databáze vytváří chunk s patřičným označením (fyzická část tabulky) parametrem chunk_time_interval se stanovuje doba za jakou se vytvoří nový chunk.



TimescaleDB – Tables

cat timescaledb.sql SELECT create_hypertable('history', 'clock', chunk_time_interval => 86400, migrate_data => true); SELECT create_hypertable('history_uint', 'clock', chunk_time_interval => 86400, migrate_data => true); SELECT create_hypertable('history_log', 'clock', chunk_time_interval => 86400, migrate_data => true); SELECT create_hypertable('history_text', 'clock', chunk_time_interval => 86400, migrate_data => true); SELECT create_hypertable('history_str', 'clock', chunk_time_interval => 86400, migrate_data => true); SELECT create_hypertable('trends', 'clock', chunk_time_interval => 2592000, migrate_data => true); SELECT create_hypertable('trends_uint', 'clock', chunk_time_interval => 2592000, migrate_data => true); UPDATE config SET db_extension='timescaledb',hk_history_global=1,hk_trends_global=1; UPDATE config SET compression_status=1,compress_older='7d';

Tento soubor specifikuje jak Zabbix implementuje funkcionalitu TimescaleDB. Funkcionalit je zcela jistě mnohem více.

cd /usr/local/share/zabbix5/server/database/postgresql/ psql -U zabbix zabbix < timescaledb.sql NOTICE: migrating data to chunks DETAIL: Migration might take a while depending on the amount of data. create_hypertable ---------------------- (1,public,history,t) (1 row) NOTICE: migrating data to chunks DETAIL: Migration might take a while depending on the amount of data. create_hypertable --------------------------- (2,public,history_uint,t) (1 row) create_hypertable -------------------------- (3,public,history_log,t) (1 row) create_hypertable --------------------------- (4,public,history_text,t) (1 row) NOTICE: migrating data to chunks DETAIL: Migration might take a while depending on the amount of data. create_hypertable -------------------------- (5,public,history_str,t) (1 row) NOTICE: migrating data to chunks DETAIL: Migration might take a while depending on the amount of data. create_hypertable --------------------- (6,public,trends,t) (1 row) NOTICE: migrating data to chunks DETAIL: Migration might take a while depending on the amount of data. create_hypertable -------------------------- (7,public,trends_uint,t) (1 row) UPDATE 1 UPDATE 1

Pokud nakonfigurujete Zabbix server a budete monitorovat několik hostů. Tak v průběhu času můžete kontrolovat např. velikost jednotlivých částí tabulky history.

zabbix=# SELECT chunk_table,total_bytes FROM chunk_relation_size('history'); chunk_table | total_bytes ------------------------------------------+------------- _timescaledb_internal._hyper_1_1_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_6_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_9_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_12_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_15_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_18_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_21_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_24_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_27_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_30_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_33_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_36_chunk | 16384 _timescaledb_internal._hyper_1_39_chunk | 16113664 _timescaledb_internal._hyper_1_42_chunk | 17440768 _timescaledb_internal._hyper_1_46_chunk | 22085632 _timescaledb_internal._hyper_1_71_chunk | 23347200 _timescaledb_internal._hyper_1_78_chunk | 23674880 _timescaledb_internal._hyper_1_85_chunk | 23552000 _timescaledb_internal._hyper_1_92_chunk | 23552000 _timescaledb_internal._hyper_1_101_chunk | 19849216 (20 rows)

V systému databáze existuje celá řada interních tabulek, které poskytuji velmi podrobné informace o stavu TimescaleDB.

zabbix=# SELECT * FROM timescaledb_information. [TAB] timescaledb_information.compressed_chunk_stats timescaledb_information.hypertable timescaledb_information.compressed_hypertable_stats timescaledb_information.license timescaledb_information.continuous_aggregate_stats timescaledb_information.policy_stats timescaledb_information.continuous_aggregates timescaledb_information.reorder_policies timescaledb_information.drop_chunks_policies

Závěrem

Použití TimescaleDB u monitorovacího systému Zabbix je zcela určitě vhodné pro velké databáze. Nese však sebou větší nároky na administrátory ohledně databázových znalostí. S tím je spojené zálohování a například i povyšování verzí PostgreSQL i TimescaleDB, které sebou nese další konfigurační úkony.