 »   »  Zafukování optiky do mikrotrubiček: kilometry kabelu v proudu vzduchu

Optické kabely nemusejí být napevno nainstalovány do budov či zakopány do hlíny. Je možné je dodatečně podle požadavků zafukovat do připravených HDPE trubek či do menších mikrotrubiček. Na praktickou ukázku takové akce jsme byli pozváni do businessového komplexu v pražských Jinonicích, kde se zaváděl nový opticky kabel mezi dvěma budovami.

Budovy sice stojí nad zemí odděleně, ale spojuje je podzemní část, jejíž součástí je také garáž. Právě tudy jsou pod stropem natažené mikrotrubičky, kterými je možné dodatečně protahovat optiku. Před jednou z budov stojí mobilní kompresor, ze kterého vede do garáže tlaková hadice. Jen tak poznáte, že se pod zemí právě něco připravuje. Před vchodem nás přivítá Roman Korolevyč, B2B presales and implementation manager UPC pro Česko a Slovensko. Právě UPC Business tu dnes instaluje nový kabel pro svého zákazníka, instalaci však provádí dodavatelská společnost Sitel.

Spletí chodeb procházíme zázemím obrovské budovy, až přicházíme do malé místnosti, kde stojí několik racků, pod stropem se klene kabeláž a ze zdi vystupují trubky s podzemním vedením. Dnes budeme zafukovat optický kabel do mikrotrubičky, která vede uvnitř budovy. Celkem je to asi 360 metrů, touhle technologií je možné kabely natahovat až na dva kilometry, vysvětluje nám zástupce UPC Business. Pokud jsou potřeba delší vzdálenosti, je možné trubičku na trase přerušit, dostat se ke kabelu a odtud posouvat dále. Můžete se tak dostat na spoustu kilometrů nepřerušeného kabelu, přerušujete jen trasu, dodává.

Základní trubka, kterou se kabely vedou, má průměr 40 mm. Kvůli úspoře místa se dnes ještě dovnitř dávají mikrotrubičky o různých průměrech. Buď se tam vkládají dodatečně nebo takto upravené vedení dodává přímo výrobce. Typické uložení je pět 10mm trubiček, deset 7mm nebo kombinace tři 10mm a čtyři 7mm. Trubičky se pak mohou odbočit v různých vzdálenostech a je pak do nich možné dodatečně zafouknout požadovaný kabel, vysvětluje nám důvody Korolevyč.

Kabel zatím odpočívá na velkém bubnu uprostřed chodby, na pohled se neliší od obyčejného koaxiálního kabelu, uvnitř je ale něco úplně jiného. Tenhle konkrétní obsahuje osm dalších trubiček a v každé dvanáct vláken. Technologie pořád postupuje neuvěřitelně rychle kupředu, říká náš průvodce a dodává, že největší část průměru kabelu tvoří pevné plastové jádro, které brání zlomení vláken okolo sebe.

Příprava technologie

Kolem nás se to hemží lidmi, jsou tu dvě různé party: odborníci na instalaci kabelů a pak optici, kteří se pak budou zabývat oběma konci položeného vedení. Nejdřív se ale kabel musí dostat na své místo, k čemuž slouží speciální zařízení, které jednak kabel posouvá, ale zároveň fouká do mikrotrubičky. To zajistí volnější pohyb uvnitř proudu vzduchu. Tohle umožňuje srážet vlhkost ze vzduchu a tady je olej, vysvětluje nám jeden z techniků princip přístroje. Mazací olej musí zůstat uvnitř přístroje a nesmí se dostat ke kabelu samotnému.

Použit není možné libovolný kompresor, ale ten musí dodávat tlak až 12 atmosfér a zároveň musí dávat velký objem vzduchu. Vzduch nesmí být teplý, jinak by v trubce kondenzovala voda. Ta pak posuv kabelu brzdí, takže jí tam nesmí být moc. Přestože to na první pohled vypadá jednoduše, je potřeba mít pro zafukování na velkou vzdálenost poměrně kvalitní vybavení. S menším kompresorem se to dělat nedá, leda na pár desítek metrů.

Samotné zařízení pro zafukování kabelu je možné rozebrat na dvě poloviny, aby bylo možné ho nasadit v libovolném místě vedení na nepřerušený kabel. Přístroj pracuje čistě na stlačený vzduch, regulovat je možné tlak, rychlost pohybu a také sílu přítlaku koleček na kabel. Je na to potřeba cit a zkušenost, nedá se to vždycky dělat násilím, protože jinak se kabel začne kroutit a může se v mikrotrubičce zaseknout. Jedinou součástí poháněnou elektřinou je počítadlo, které měří délku kabelu. Začínáme na menším tlaku a musíme postupně přidávat, jak se délka kabelu v trubičce prodlužuje, dozvídáme se podrobnosti.

Technik nejprve nanáší na ústí mikrotrubičky lubrikant z malé plastové lahve. Pak už tam můžeme vložit kabel, který je zabroušený do špičky, říká technik. Ještě než celá akce začne, dohodne se skupina telefonem s kolegy na druhé straně – v „bode B“. Jsme na obou stranách a hlídáme průchod kabelu. Někdy je to dost složité, v podobných budovách je často problém se signálem, takže se naběháme, směje se další kolega v montérkách.