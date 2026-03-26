Základní funkce pro zpracování signálů v knihovně SciPy

Datové sady dostupné v knihovně SciPy
Co se dozvíte v článku
- Datové sady dostupné v knihovně SciPy
- Balíček scipy.datasets
- Testovací obrázek reprezentovaný ve stupních šedi
- Vizualizace testovacího obrázku v nepravých barvách i ve stupních šedi
- Testovací obrázek reprezentovaný v pravých barvách
- Vizualizace obrázku s převodem na stupně šedi
- Datová sada s jednorozměrným signálem
- Vizualizace načteného signálu
- Základní úpravy zobrazení: část signálu popř. každý n-tý vzorek
- Balíček scipy.signal: zpracování signálů knihovnou SciPy
- Funkce s realizací oken (window)
- Konvoluce jednorozměrných signálů
- Příklad konvoluce signálu s okny
- Porovnání konvolucí s různými okenními funkcemi
- Převzorkování (resampling)
- První (naivní) ukázka resamplingu
- Oprava jednotek na x-ové ose
- Manipulace se signály ve frekvenční oblasti
- Repositář s demonstračními příklady
- Odkazy na Internetu
Ve třetí části seriálu o knihovně SciPy se zaměříme na dvě oblasti, které spolu částečně souvisejí. Nejprve se zmíníme o datových sadách, které knihovna SciPy nabízí a které následně použijeme v demonstračních příkladech. Ve druhé části článku si ukážeme některé funkce používané pro zpracování signálů, a to jak signálů jednorozměrných, tak i vícerozměrných. Pro ukázku možností, které SciPy v této oblasti nabízí, bude použita jedna předpřipravená datová sada obsahující delší záznam EKG.
Ještě před spuštěním demonstračních příkladů je nutné do projektového souboru přidat další balíček, jenž je nazvaný pooch.. Jedná se o balíček, který SciPy volá při stahování datových sad (viz též https://pypi.org/project/pooch/):
$ uv add pooch
Projektový soubor pyproject.toml může vypadat takto:
[project] name = "scipy-lib" version = "0.1.0" description = "Scipy examples" readme = "README.md" requires-python = "==3.11.*" dependencies = [ "matplotlib>=3.10.8", "pooch>=1.9.0", "scipy>=1.17.1", ]
Balíček scipy.datasets
Datové sady, které je možné použít pro vyzkoušení tříd a funkcí poskytovaných knihovnou SciPy, jsou součástí balíčku nazvaného scipy.datasets. Ve skutečnosti tento balíček neobsahuje přímo všechna potřebná data (což jsou, jak uvidíme dále, n-rozměrná pole knihovny NumPy), ovšem umožňuje je v případě potřeby stáhnout (což ovšem způsobuje problémy například při sestavování aplikací v prostředí odpojeném od Internetu):
import scipy.datasets as datasets help(datasets)
Nápověda poskytovaná k tomuto balíčku:
Help on package scipy.datasets in scipy: NAME scipy.datasets DESCRIPTION ================================ Datasets (:mod:`scipy.datasets`) ================================ .. currentmodule:: scipy.datasets Dataset Methods =============== .. autosummary:: :toctree: generated/ ascent face electrocardiogram Utility Methods =============== .. autosummary:: :toctree: generated/ download_all -- Download all the dataset files to specified path. clear_cache -- Clear cached dataset directory. ... ... ...
Testovací obrázek reprezentovaný ve stupních šedi
První datovou sadou, se kterou se v dnešním článku setkáme, je rastrový obrázek s rozlišením 512×512 pixelů, který obsahuje pouze intenzity pixelů. Jinými slovy je obrázek reprezentován ve stupních šedi. Tento obrázek získáme funkcí scipy.datasets.ascent(). Pokud je již obrázek uložen v cache, je vrácen ve formě n-dimenzionálního pole. V opačném případě je nejprve stažen z Internetu:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets načtení matice ascent = datasets.ascent() zobrazení základních informací o matici np.info(ascent)
Po spuštění tohoto příkladu by se měly vypsat všechny důležité informace o obrázku:
class: ndarray shape: (512, 512) strides: (512, 1) itemsize: 1 aligned: True contiguous: True fortran: False data pointer: 0x562eca70cf00 byteorder: little byteswap: False type: uint8
Z tohoto výpisu je patrné, že se jedná o dvourozměrné pole o rozměrech 512×512 prvků typu uint8, tj. každý pixel je reprezentován jedním bajtem (bez znaménka).
Vizualizace testovacího obrázku v nepravých barvách i ve stupních šedi
S rastrovými obrázky popř. s dalšími daty, která jsou reprezentována formou dvourozměrné matice, se v praxi můžeme setkat velmi často. Pro vizualizaci takto strukturovaných dat je možné využít knihovnu Matplotlib a její funkci imshow. Jedná se o přímočarou operaci, jejíž výsledek však nemusí být uspokojující (to ovšem do značné míry záleží na povaze dat):
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení matice ascent = datasets.ascent() zobrazení matice plt.imshow(ascent) uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("datasets_2.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledkem bude obrázek v nepravých barvách:
V případě rastrového obrázku, který obsahuje pixely ve stupních šedi, je nutné při vykreslení použít nepovinný parametr cmap (color map) nastavený na hodnotu gray nebo binary nebo gray_r (což je, poněkud nepřesně řečeno, inverzní barvová paleta ke gray):
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení matice ascent = datasets.ascent() zobrazení matice s volbou barvové palety plt.imshow(ascent, cmap="gray") uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("datasets_3.png") zobrazení grafu plt.show()
Nyní bude výsledek vypadat takto:
Můžete ovšem použít libovolnou další barvovou paletu z následujícího seznamu:
|Accent
|Accent_r
|Blues
|Blues_r
|BrBG
|BrBG_r
|BuGn
|BuGn_r
|BuPu
|BuPu_r
|CMRmap
|CMRmap_r
|Dark2
|Dark2_r
|GnBu
|GnBu_r
|Grays
|Grays_r
|Greens
|Greens_r
|Greys
|Greys_r
|OrRd
|OrRd_r
|Oranges
|Oranges_r
|PRGn
|PRGn_r
|Paired
|Paired_r
|Pastel1
|Pastel1_r
|Pastel2
|Pastel2_r
|PiYG
|PiYG_r
|PuBu
|PuBuGn
|PuBuGn_r
|PuBu_r
|PuOr
|PuOr_r
|PuRd
|PuRd_r
|Purples
|Purples_r
|RdBu
|RdBu_r
|RdGy
|RdGy_r
|RdPu
|RdPu_r
|RdYlBu
|RdYlBu_r
|RdYlGn
|RdYlGn_r
|Reds
|Reds_r
|Set1
|Set1_r
|Set2
|Set2_r
|Set3
|Set3_r
|Spectral
|Spectral_r
|Wistia
|Wistia_r
|YlGn
|YlGnBu
|YlGnBu_r
|YlGn_r
|YlOrBr
|YlOrBr_r
|YlOrRd
|YlOrRd_r
|afmhot
|afmhot_r
|autumn
|autumn_r
|berlin
|berlin_r
|binary
|binary_r
|bone
|bone_r
|brg
|brg_r
|bwr
|bwr_r
|cividis
|cividis_r
|cool
|cool_r
|coolwarm
|coolwarm_r
|copper
|copper_r
|cubehelix
|cubehelix_r
|flag
|flag_r
|gist_earth
|gist_earth_r
|gist_gray
|gist_gray_r
|gist_grey
|gist_grey_r
|gist_heat
|gist_heat_r
|gist_ncar
|gist_ncar_r
|gist_rainbow
|gist_rainbow_r
|gist_stern
|gist_stern_r
|gist_yarg
|gist_yarg_r
|gist_yerg
|gist_yerg_r
|gnuplot
|gnuplot2
|gnuplot2_r
|gnuplot_r
|gray
|gray_r
|grey
|grey_r
|hot
|hot_r
|hsv
|hsv_r
|inferno
|inferno_r
|jet
|jet_r
|magma
|magma_r
|managua
|managua_r
|nipy_spectral
|nipy_spectral_r
|ocean
|ocean_r
|pink
|pink_r
|plasma
|plasma_r
|prism
|prism_r
|rainbow
|rainbow_r
|seismic
|seismic_r
|spring
|spring_r
|summer
|summer_r
|tab10
|tab10_r
|tab20
|tab20_r
|tab20b
|tab20b_r
|tab20c
|tab20c_r
|terrain
|terrain_r
|turbo
|turbo_r
|twilight
|twilight_r
|twilight_shifted
|twilight_shifted_r
|vanimo
|vanimo_r
|viridis
|viridis_r
|winter
|winter_r
Testovací obrázek reprezentovaný v pravých barvách
Další datovou sadou, kterou můžeme přímo použít, je testovací obrázek s rozlišením 1024×768 pixelů, který je ovšem tentokrát reprezentovaný v pravých barvách (true color). Jedná se o obrázek mývala, jehož originál je dostupný na adrese https://pixnio.com/fauna-animals/raccoons/raccoon-procyon-lotor:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets načtení matice raccoon = datasets.face() zobrazení základních informací o matici np.info(raccoon)
Po spuštění tohoto velmi jednoduchého skriptu se zobrazí základní informace o datové sadě. Vidíme, že se jedná o trojrozměrné pole s 768×1024×3 prvky. Nejdříve je uveden počet řádků, poté počet pixelů na řádku a nakonec počet barvových složek. Typ pixelů je opět uint8, tedy bajt(y) bez znaménka:
class: ndarray shape: (768, 1024, 3) strides: (3072, 3, 1) itemsize: 1 aligned: True contiguous: True fortran: False data pointer: 0x7f44729fe030 byteorder: little byteswap: False type: uint8
Vizualizace obrázku s převodem na stupně šedi
Rastrový obrázek reprezentovaný v pravých barvách je možné zobrazit buď opět v pravých barvách nebo ve stupních šedi. Podívejme se nejprve na první případ, který lze řešit následovně:
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení matice raccoon = datasets.face() zobrazení matice s volbou barvové palety plt.imshow(raccoon, cmap="gray") uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("datasets_5.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek by měl vypadat takto:
Můžeme si ovšem vyžádat původní obrázek přímo ve stupních šedi, tj. reprezentovaný dvourozměrnou maticí:
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení matice raccoon = datasets.face(gray=True) zobrazení matice s volbou barvové palety plt.imshow(raccoon, cmap="gray") uložení matice do rastrového obrázku plt.savefig("datasets_5_gray.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek by měl nyní vypadat následovně:
Datová sada s jednorozměrným signálem
Poslední datovou sadou nabízenou knihovnou SciPy, se kterou se dnes seznámíme, je jednorozměrné pole (tedy jinými slovy vektor) s EKG (resp. jediným signálem EKG). Toto pole získáme snadno:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() zobrazení základních informací o signálu np.info(ekg)
Z výpisu základních informací o poli je patrné, že obsahuje 108000 prvků typu float64 (což například v jazyce C odpovídá typu double). Při měření EKG byla použita vzorkovací frekvence 360 Hz a záznam je pětiminutový. To znamená, že počet vzorků je roven 360×5×60=108000, což přesně odpovídá počtu prvků vektoru:
class: ndarray shape: (108000,) strides: (8,) itemsize: 8 aligned: True contiguous: True fortran: True data pointer: 0x7f9d22556010 byteorder: little byteswap: False type: float64
Vizualizace načteného signálu
Zobrazení jednorozměrného signálu je většinou snadné, protože můžeme použít funkci nazvanou plot naimportovanou přímo z balíčku Matplotlib. V případě, že budeme chtít zobrazit všech 108000 vzorků (což ovšem nemusí být nejlepší nápad), lze postupovat přímočaře:
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() zobrazení signálu plt.plot(ekg) uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("ekg_1.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledný průběh by měl vypadat následovně:
Základní úpravy zobrazení: část signálu popř. každý n-tý vzorek
Konkrétně v případě ukázkového EKG může být výhodné si zobrazit pouze část signálu. K tomuto účelu se dá využít mnoha mechanismů. Pravděpodobně nejjednodušší je využití přetíženého operátoru indexování [] (provedení řezu – slice) tak, jak je to ukázáno v dalším příkladu, který zobrazí pouze první část signálu:
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() zobrazení části signálu plt.plot(ekg[0:1000]) uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("ekg_2.png") zobrazení grafu plt.show()
Graf s průběhem EKG bude nyní přehlednější, i když stále nebudeme vidět každý vzorek (muselo by se změnit rozlišení výsledného obrázku):
Alternativně si můžeme, například pro účely náhledu, nechat zobrazit každý n-tý vzorek. K tomuto účelu slouží opět operace řezu (slice), tentokrát doplněná o krok (step). Počáteční a koncový index se nemusí zadávat; pokud není zadán, doplní se za první index nula a signál se projde až do svého konce:
import scipy.datasets as datasets import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() zobrazení části signálu plt.plot(ekg[::200]) uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("ekg_3.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek:
Balíček scipy.signal: zpracování signálů knihovnou SciPy
Jedním z nejpoužívanějších balíčků, které nalezneme v knihovně SciPy, je balíček nazvaný přímočaře scipy.signal. V tomto balíčku nalezneme funkce určené pro zpracování jednorozměrných i vícerozměrných signálů:
AME scipy.signal DESCRIPTION ======================================= Signal processing (:mod:`scipy.signal`) ======================================= .. toctree:: :hidden: signal.windows Convolution =========== .. autosummary:: :toctree: generated/ convolve -- N-D convolution. correlate -- N-D correlation. fftconvolve -- N-D convolution using the FFT. oaconvolve -- N-D convolution using the overlap-add method. convolve2d -- 2-D convolution (more options). correlate2d -- 2-D correlation (more options). sepfir2d -- Convolve with a 2-D separable FIR filter. choose_conv_method -- Chooses faster of FFT and direct convolution methods. correlation_lags -- Determines lag indices for 1D cross-correlation. ... ... ...
V dnešním článku se zaměříme na jednorozměrné signály; příště si ovšem ukážeme i práci se signály vícerozměrnými.
Funkce s realizací oken (window)
Při zpracování signálů se často pracuje s takzvanými okny. Jedná se o funkce, které mají mimo zadaný rozsah nulové hodnoty. Samotná funkce ale může být libovolná, dokonce ani nemusí být hladká. Nejjednodušším oknem je obdélníkové okno popř. okno trojúhelníkové, ovšem existuje celá řada dalších oken s více či méně spojitým průběhem. Jejich realizace (formou funkcí) je dostupná v podbalíčku nazvaném scipy.signal.windows:
NAME scipy.signal.windows DESCRIPTION Window functions (:mod:`scipy.signal.windows`) ============================================== The suite of window functions for filtering and spectral estimation. .. currentmodule:: scipy.signal.windows .. autosummary:: :toctree: generated/ get_window -- Convenience function for creating various windows. barthann -- Bartlett-Hann window bartlett -- Bartlett window blackman -- Blackman window blackmanharris -- Minimum 4-term Blackman-Harris window bohman -- Bohman window boxcar -- Boxcar window chebwin -- Dolph-Chebyshev window cosine -- Cosine window dpss -- Discrete prolate spheroidal sequences exponential -- Exponential window flattop -- Flat top window gaussian -- Gaussian window general_cosine -- Generalized Cosine window general_gaussian -- Generalized Gaussian window general_hamming -- Generalized Hamming window hamming -- Hamming window hann -- Hann window kaiser -- Kaiser window kaiser_bessel_derived -- Kaiser-Bessel derived window lanczos -- Lanczos window also known as a sinc window nuttall -- Nuttall's minimum 4-term Blackman-Harris window parzen -- Parzen window taylor -- Taylor window triang -- Triangular window tukey -- Tukey window
Průběh funkce, kterou okno reprezentuje, si pochopitelně můžeme zobrazit. Příkladem je Hannovo okno:
import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt filtr win = signal.windows.hann(50) vykreslení výsledného signálu plt.plot(win) uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("window_1.png") zobrazení grafu plt.show()
Takto by měl vypadat výsledný graf okenní funkce:
Podobně si můžeme nechat vypočítat a obrazit trojúhelníkové okno:
import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt filtr win = signal.windows.triang(50) vykreslení výsledného signálu plt.plot(win) uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("window_2.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek:
A do třetice si ukažme výpočet a zobrazení Lanczosova okna:
import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt filtr win = signal.windows.lanczos(50) vykreslení výsledného signálu plt.plot(win) uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("window_3.png") zobrazení grafu plt.show()
Tentokrát by měl výsledek vypadat takto:
Konvoluce jednorozměrných signálů
Velmi často volanou operací, která se při zpracování signálů používá, je konvoluce (convolution). Ta může být provedena jak pro jednorozměrné signály (zvukové filtry atd.), tak i pro vícerozměrné signály (známé jsou konvoluční filtry v oblasti zpracování obrazu). Konvoluci dvou signálů, typicky zpracovávaného signálu a konvolučního jádra, lze vypočítat s využitím funkce nazvané přímočaře convolve:
Help on function convolve in module scipy.signal._signaltools: convolve(in1, in2, mode='full', method='auto') Convolve two N-dimensional arrays. Convolve `in1` and `in2`, with the output size determined by the `mode` argument. Parameters ---------- in1 : array_like First input. in2 : array_like Second input. Should have the same number of dimensions as `in1`. mode : str {'full', 'valid', 'same'}, optional A string indicating the size of the output: ``full`` The output is the full discrete linear convolution of the inputs. (Default) ``valid`` The output consists only of those elements that do not rely on the zero-padding. In 'valid' mode, either `in1` or `in2` must be at least as large as the other in every dimension. ``same`` The output is the same size as `in1`, centered with respect to the 'full' output. method : str {'auto', 'direct', 'fft'}, optional A string indicating which method to use to calculate the convolution. ``direct`` The convolution is determined directly from sums, the definition of convolution. ``fft`` ... ... ...
Příklad konvoluce signálu s okny
V dnešním článku používáme v demonstračních příkladech především jednorozměrný signál se záznamem EKG. Tento signál využijeme i při výpočtu konvoluce, konkrétně konvoluce tohoto signálu s okenními funkcemi (resp. se signály, které jsou pomocí těchto funkcí vypočteny). První příklad vypočte konvoluci EKG s Hannovým oknem:
import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 1000 vzorků ekg = ekg[0:1000] filtr win = signal.windows.hann(50) výpočet konvoluce filtered = signal.convolve(ekg, win, mode="same") / sum(win) vykreslení výsledného signálu plt.plot(filtered, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("convolve_1d_1.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek:
Zobrazit si můžeme jak průběh původního signálu, tak i výsledku konvoluce:
import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 1000 vzorků ekg = ekg[0:1000] filtr win = signal.windows.hann(50) výpočet konvoluce filtered = signal.convolve(ekg, win, mode="same") / sum(win) vykreslení původního i výsledného signálu plt.plot(ekg) plt.plot(filtered, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("convolve_1d_2.png") zobrazení grafu plt.show()
Nyní získáme graf se dvěma průběhy:
Konvoluce EKG s trojúhelníkovým oknem:
import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 1000 vzorků ekg = ekg[0:1000] filtr win = signal.windows.triang(50) výpočet konvoluce filtered = signal.convolve(ekg, win, mode="same") / sum(win) plt.plot(filtered, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("convolve_1d_3.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek bude v tomto případě vypadat následovně:
Porovnání konvolucí s různými okenními funkcemi
Pochopitelně můžeme porovnat i výsledek konvolucí EKG s různými okenními funkcemi, a to jak numericky, tak i vizuálně:
import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 1000 vzorků ekg = ekg[0:1000] filtry win1 = signal.windows.triang(50) win2 = signal.windows.hann(50) výpočet konvoluce filtered1 = signal.convolve(ekg, win1, mode="same") / sum(win1) filtered2 = signal.convolve(ekg, win2, mode="same") / sum(win2) plt.plot(filtered1, "b") plt.plot(filtered2, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("convolve_1d_4.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek porovnání v numerické podobě (pouze několik prvních vzorků):
-0.095 -0.094 -0.103 -0.102 -0.110 -0.110 -0.117 -0.117 -0.123 -0.125 -0.130 -0.132 -0.136 -0.139 -0.142 -0.146 -0.147 -0.153 -0.153 -0.159 -0.158 -0.164 -0.163 -0.170 -0.168 -0.175 -0.173 -0.179 -0.177 -0.183 -0.180 -0.187 -0.184 -0.190 -0.187 -0.192 -0.190 -0.195 -0.193 -0.197 -0.195 -0.198 -0.197 -0.199 -0.198 -0.201 -0.200 -0.201 -0.201 -0.202 -0.201 -0.203 -0.201 -0.203 -0.202 -0.203 -0.202 -0.204 -0.202 -0.204 -0.201 -0.203 -0.201 -0.203 -0.201 -0.203 -0.200 -0.202 -0.200 -0.202 -0.199 -0.201 -0.198 -0.200 -0.197 -0.199 -0.196 -0.198 -0.194 -0.196 -0.193 -0.195 -0.191 -0.193 -0.188 -0.191 -0.186 -0.189 -0.183 -0.186 -0.179 -0.184 -0.176 -0.180 -0.172 -0.177 -0.168 -0.173 -0.164 -0.169 -0.159 -0.165 -0.155 -0.160 -0.150 -0.155 -0.144 -0.149 -0.139 -0.143 -0.133 -0.137 -0.127 -0.130 -0.120 -0.123 -0.114 -0.116 -0.107 -0.109 -0.101 -0.102 -0.094 -0.094 -0.087 -0.087 -0.081 -0.079 -0.074 -0.072 -0.068 -0.065 -0.062 -0.058 -0.057 -0.052 -0.052 -0.046 -0.047 -0.040 -0.043 -0.035 -0.039 -0.030 -0.035 -0.026 -0.033 -0.023 -0.030 -0.020 -0.029 -0.019 -0.027 -0.018 -0.027 -0.017 -0.026 -0.018 -0.026 -0.018 -0.026 -0.020 -0.027 -0.022 -0.028 -0.024 -0.029 -0.026 -0.030 -0.029 -0.032 -0.032 -0.033 -0.035 -0.034 -0.037 -0.036 -0.040 -0.037 -0.042 -0.039 -0.044 -0.040 -0.046 -0.041 -0.047 -0.042 -0.048 -0.043 -0.048 -0.043 -0.048 -0.043 -0.048 -0.043 -0.047 -0.042 -0.046 -0.041 -0.045
Výsledek porovnání ve vizuální podobě:
Převzorkování (resampling)
Další poměrně často používanou operací je převzorkování, který je v knihovně SciPy realizován funkcí nazvanou scipy.signal.resample. Tuto operaci lze provádět několika způsoby (v časové či frekvenční oblasti) a může se současně aplikovat i vhodné okno:
resample(x, num, t=None, axis=0, window=None, domain='time') Resample `x` to `num` samples using the Fourier method along the given `axis`. The resampling is performed by shortening or zero-padding the FFT of `x`. This has the advantages of providing an ideal antialiasing filter and allowing arbitrary up- or down-sampling ratios. The main drawback is the requirement of assuming `x` to be a periodic signal. Parameters ---------- x : array_like The input signal made up of equidistant samples. If `x` is a multidimensional array, the parameter `axis` specifies the time/frequency axis. It is assumed here that ``n_x = x.shape[axis]`` specifies the number of samples and ``T`` the sampling interval. num : int The number of samples of the resampled output signal. It may be larger or smaller than ``n_x``. t : array_like, optional If `t` is not ``None``, then the timestamps of the resampled signal are also returned. `t` must contain at least the first two timestamps of the input signal `x` (all others are ignored). The timestamps of the output signal are determined by ``t[0] + T * n_x / num * np.arange(num)`` with ``T = t[1] - t[0]``. Default is ``None``. axis : int, optional The time/frequency axis of `x` along which the resampling take place. The Default is 0. window : array_like, callable, string, float, or tuple, optional If not ``None``, it specifies a filter in the Fourier domain, which is applied before resampling. I.e., the FFT ``X`` of `x` is calculated by ``X = W * fft(x, axis=axis)``. ``W`` may be interpreted as a spectral windowing function ``W(f_X)`` which consumes the frequencies ``f_X = fftfreq(n_x, T)``. ... ... ...
První (naivní) ukázka resamplingu
Pokusme se nyní získat prvních 250 vzorků EKG a převzorkovat tuto část signálu do podoby pouze s padesáti vzorky. Vlastně tak snižujeme vzorkovací frekvenci, ovšem na již existujícím signálu. Výsledné signály (původní i převzorkovaný) následně vykreslíme:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 250 vzorků ekg = ekg[0:250] resampling resampled = signal.resample(ekg, 50) vykreslení výsledného signálu plt.plot(ekg, "b") plt.plot(resampled, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("resample_1.png") zobrazení grafu plt.show()
Výsledek ovšem nebude dokonalý, protože na x-ové ose nepoužíváme stejné jednotky (nový signál má mnohem menší množství vzorků, než signál původní):
Oprava jednotek na x-ové ose
Našim cílem bude zobrazit jak původní úsek EKG, tak i jeho převzorkovanou variantu se stejnými časovými jednotkami na x-ové ose. To se provede relativně snadno – konkrétně předáním vektoru s x-ovými souřadnicemi do funkce matplotlib.pyplot.plot. Vektor musí pro oba signály začínat a končit stejnými hodnotami, ovšem počet hodnot (a krok mezi nimi) bude pochopitelně odlišný:
import numpy as np import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 250 vzorků ekg = ekg[0:250] resampling resampled = signal.resample(ekg, 50) vykreslení výsledného signálu plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(ekg)), ekg, "b") plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(resampled)), resampled, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("resample_2.png") zobrazení grafu plt.show()
Nyní bude výsledek téměr korektní, ovšem jen téměř (liší se koncové body a proto jsou signály v částečně odlišném měřítku):
Korektní varianta ve vektorech s x-ovými souřadnicemi vynechává poslední hodnotu, takže signály nebudou končit ve stejném čase (to nám však nevadí, spíš naopak – nedojde k protažení jednoho ze signálů):
import numpy as np import scipy.datasets as datasets import scipy.signal as signal import matplotlib.pyplot as plt načtení signálu ekg = datasets.electrocardiogram() jen prvních 250 vzorků ekg = ekg[0:250] resampling resampled = signal.resample(ekg, 50) vykreslení výsledného signálu plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(ekg), endpoint=False), ekg, "b") plt.plot(np.linspace(0, 1000, len(resampled), endpoint=False), resampled, "r") uložení grafu s průběhem signálu plt.savefig("resample_3.png") zobrazení grafu plt.show()
Grafický výsledek:
Můžeme provést i numerické ověření:
import numpy as np x1 = np.linspace(0, 1000, 10) x2 = np.linspace(0, 1000, 20) print(x1) print(x2) x1 = np.linspace(0, 1000, 10, endpoint=False) x2 = np.linspace(0, 1000, 20, endpoint=False) print(x1) print(x2)
Obě dvojice vektorů se budou lišit. Povšimněte si sice stejné délky vektorů, ovšem odlišného kroku i jiných koncových hodnot:
[ 0. 111.11111111 222.22222222 333.33333333 444.44444444 555.55555556 666.66666667 777.77777778 888.88888889 1000. ] [ 0. 52.63157895 105.26315789 157.89473684 210.52631579 263.15789474 315.78947368 368.42105263 421.05263158 473.68421053 526.31578947 578.94736842 631.57894737 684.21052632 736.84210526 789.47368421 842.10526316 894.73684211 947.36842105 1000. ]
vs.:
[ 0. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900.] [ 0. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650. 700. 750. 800. 850. 900. 950.]
Manipulace se signály ve frekvenční oblasti
Funkce, které jsme si až doposud ukázali, jsou určeny pro zpracování signálů v časové oblasti. Ovšem knihovna SciPy (pochopitelně) obsahuje i funkce, které dokážou zpracovat signály v oblasti frekvenční. Do této kategorie patří především funkce provádějící rychlou Fourierovu transformaci (FFT – Fast Fourier Transform), diskrétní sinovou transformací (tu jsem popravdě nikdy neviděl použitou v praxi) a taktéž diskrétní kosinovou transformaci (DCT – Discrete Cosine Transform), s níž jsme se kdysi seznámili v souvislosti s grafickým formátem JPEG (viz též odkazy uvedené na konci článku). S těmito transformacemi, které je možné provádět jak s jednorozměrnými signály, tak i se signály vícerozměrnými, se podrobněji seznámíme v navazujícím článku.
