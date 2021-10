Základy práce s grafickou plochou v jazyku Basic-256

Obsah

1. Základy práce s grafickou plochou v Basicu-256

V úvodním článku o Basicu-256 jsme si mj. řekli, že Basic-256 ve skutečnosti není „pouze“ programovacím jazykem, ale jedná se o desktopovou aplikaci, která obsahuje i jednoduše použitelné a přehledné integrované vývojové prostředí, jež zahrnuje editor zdrojových kódů, okno zajišťující textový vstup a výstup (což znamená, že se jedná o formu textového terminálu), okno určené pro grafický vstup a výstup (grafickým vstupem je myšlena reakce na pohyb myši a stisk tlačítek myši) a v neposlední řadě podporuje toto integrované vývojové prostředí i krokování vytvářeného programu.

Obrázek 1: Plocha vpravo dole je plochou grafickou.

Dnes si ukážeme právě práci s grafickou plochou, protože práce s grafikou je pro výukové účely takřka ideální – grafika poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, každá chyba v algoritmu je (většinou) ihned viditelná, rastrová grafika mnohdy vede k pochopení vnořených programových smyček atd. V Basicu-256 je grafická plocha použitelná pro tři základní operace:

Vykreslení základní 2D entit typu úsečka, obdélník, kružnice, text apod. Přístup k jednotlivým pixelům, tj. základní práce s rastrovou grafikou Zobrazení takzvaných spritů, které jsou nezávislé na ostatních vykreslených objektech

Před jakýmkoli kreslením je vhodné grafickou plochu smazat, a to příkazem clg:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy clg

V novějších verzích Basicu-256 lze určit i barvu pozadí grafické plochy:

clg darkblue

Grafická plocha má rozměry 300×300 délkových jednotek mapovaných ve výchozím stavu na pixely – jedna délková jednotka odpovídá šířce nebo výšce jednoho pixelu. Velikost grafické plochy lze ovlivnit příkazem graphsize.

Obrázek 2: Všechny dnes uvedené demonstrační příklady jsou kompatibilní i se staršími verzemi Basicu-256.

2. Kreslení úseček, vlastnosti grafické plochy

Základní 2D entitou, kterou je možné vykreslit na grafickou plochu, je úsečka. Basic-256 při vykreslování úseček neaplikuje algoritmus vyhlazení hran, což je v tomto kontextu dobře, neboť je lépe patrné, jak vlastně pracuje rastrová grafika – že je obraz skutečně složen z diskrétních grafických elementů. Úsečka je specifikována souřadnicemi počátečního a koncového bodu a před jejím vykreslením je vhodné nastavit barvu vykreslování příkazem color. Pro vykreslení úsečky se používá příkaz line tak, jak je to patrné z následujícího demonstračního příkladu:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení úsečky clg color black line 50, 50, 200, 200

Pro lepší představu o tom, jak vypadají úsečky s různým sklonem (a navíc při použití klasického Bresenhamova algoritmu bez vyhlazení hran) je vhodné si spustit následující demonstrační příklad:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení úsečky clg color black for i = 0 to 200 step 10 line 50, 50+i, 50+i, 250 next i

Obrázek 3: Výsledek běhu demonstračního příkladu.

Obrázek 4: Zvětšení grafické plochy 2× v obou směrech.

3. Změna šířky vykreslovaných úseček

V předchozí kapitole jsem se sice zmínil o Bresenhamově algoritmu, ovšem v případě Basicu-256 se používá upravená varianta algoritmu, která podporuje změnu šířky vykreslované úsečky. Šířka kreslení, resp. přesněji řečeno šířka kreslicího pera, se nastavuje příkazem penwidth, kterému se předá požadovaná šířka reprezentovaná v délkových jednotkách (ve výchozím nastavení přímo v pixelech):

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení úsečky rem Změna šířky vykreslovaných úseček clg color black for i = 0 to 200 step 20 penwidth i/10 line 50, 50+i, 250, 50+i next i

Výsledek činnosti tohoto jednoduchého skriptu by měl vypadat takto:

Obrázek 5: Změna šířky vykreslovaných úseček.

4. Příkaz pro kreslení obdélníku, specifikace barvy výplně

Obdélník se vykreslí příkazem rect, jemuž se zadají souřadnice obou protilehlých vrcholů. Jedná se tedy podle očekávání o obdélník, jehož hrany jsou rovnoběžné se souřadnými osami:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení obdélníku clg color darkred rect 50, 50, 200, 200

Výsledkem je ovšem v tomto případě obdélník vyplněný tmavě červenou barvou:

Obrázek 6: Osově orientovaný obdélník vyplněný tmavě červenou barvou.

Můžeme specifikovat i barvu obrysu současně s barvou výplně, a to takto:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení obdélníku rem Specifikace barvy obrysu i výplně clg color blue, yellow rect 50, 50, 200, 200

Výsledek:

Obrázek 7: Obdélník se specifikovanou barvou obrysu.

Pochopitelně je možné změnit šířku pera a tím pádem i šířku obrysu:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení obdélníku rem Specifikace barvy obrysu i výplně rem Změna šířky kreslení clg color blue, yellow penwidth 5 rect 50, 50, 200, 200

5. Vykreslení kružnice a kruhu, „neviditelná“ barva výplně

V následujícím demonstračním příkladu si ukážeme, jak lze vykreslit kružnice a kruhy. Oba tvary se vykreslí příkazem circle, kterému se předá souřadnice středu obrazce a jeho poloměr. Pokud se má vykreslit kružnice (tedy tvar reprezentovaný pouze obrysem), je navíc nutné specifikovat, že barva výplně má být „neviditelná“, což je v Basicu-256 reprezentováno konstantou clear:

rem Základy práce s grafickým výstupem rem rem Smazání grafické plochy rem Příkaz pro vykreslení kruhu rem Specifikace barvy obrysu i výplně rem Změna šířky kreslení clg color red circle 150, 50, 50 penwidth 5 color orange, yellow circle 150, 150, 75 penwidth 10 color blue, clear circle 150, 230, 50

6. Text vykreslený do grafické plochy

Basic-256 podporuje i vykreslení textu do grafické plochy. Pro tento účel se používá příkaz text, který kromě souřadnic levého dolního rohu textu vyžaduje zadání řetězce, který se má vykreslit. Použije se přitom barva specifikovaná příkazem color:

rem Výpis textu do grafické plochy clg color darkblue text 100, 100, "www.root.cz"

Poznámka: text je, na rozdíl od dalších 2D entit, vykreslen s využitím algoritmu pro vyhlazení hran.

Font, velikost textu a relativní šířka tahů se specifikuje příkazem font, kterému se předá jak jméno fontu, tak i jeho velikost v bodech a taktéž číslo od 0 do 100, které udává relativní šířku (resp. tloušťku fontu):

rem Výpis textu do grafické plochy clg color darkblue font "Helvetica", 36, 75 text 5, 100, "www.root.cz"

Obrázek 8: Text vykreslený předchozím demonstračním příkladem.

7. Práce s grafickou plochou na úrovni jednotlivých pixelů

V Basicu-256 je možné ke grafickému oknu přistupovat jako k pravidelné mřížce pixelů a modifikovat barvy jednotlivých pixelů. Pro tento účel se používá příkaz nazvaný příznačně plot, což je jméno známé z klasických BASICů. Můžeme tak vykreslit například celou barevnou škálu. Značnou nevýhodou tohoto postupu je fakt, že se jedná o relativně pomalé operace, na druhou stranu ovšem zdaleka ne tak pomalé, jako tomu bylo u Small Basicu. Pochopitelně se opět podíváme na demonstrační příklad:

rem Práce s grafikou na úrovni jednotlivých pixelů clg for y=0 to 250 for x=0 to 250 color rgb(x, 255, y) plot x, y next x next y

S výsledkem:

Obrázek 9: Grafická plocha s barevným gradientem.

8. Režim rychlé grafiky

Všechny operace s grafickou plochou jsou ve výchozím nastavení provedeny ihned a ihned jsou také viditelné. Ovšem toto chování vede ke zpomalení některých operací, typicky právě při práci na úrovni jednotlivých pixelů. Pro rychlejší práci s grafikou je možné použít režim „rychlé“ grafiky, který se zapíná příkazem fastgraphics. V tomto režimu není výsledek vykreslení viditelný ihned, ale až po zavolání příkazu refresh. Předchozí demonstrační příklad tedy můžeme značně urychlit, a to konkrétně takto:

rem Práce s grafikou na úrovni jednotlivých pixelů rem Režim rychlé grafiky clg fastgraphics for y=0 to 250 for x=0 to 250 color rgb(x, 255, y) plot x, y next x next y refresh

Můžeme ovšem chtít, aby se průběh vykreslování zobrazil například po vyplnění každého řádku. Není nic snazšího – pouze přesuneme příkaz refresh do těla vnější programové smyčky:

rem Práce s grafikou na úrovni jednotlivých pixelů rem Režim rychlé grafiky clg fastgraphics for y=0 to 250 for x=0 to 250 color rgb(x, 255, y) plot x, y next x refresh next y

9. Práce se sprity

Na rozdíl od některých spíše nízkoúrovňových grafických knihoven podporuje Basic-256 i práci se sprity. Připomeňme si, co se vlastně v kontextu počítačové grafiky myslí pod termínem sprite: jedná se o grafické objekty představované rastrovými obrázky, kterými je možné po obrazovce (resp. po grafické ploše) pohybovat a v novějších verzích Basicu-256 dokonce i otáčet a měnit měřítko. Relativně snadno je možné implementovat i takzvanou detekci kolizí (collision detection) mezi jednotlivými sprity, popř. mezi spritem a nepohyblivými objekty umístěnými na obrazovce.

Samotný termín „sprite“ pochází z doby osmibitových herních konzolí i osmibitových domácích mikropočítačů, které mnohdy obsahovaly specializovaný hardware určený jak pro zobrazení pohyblivých spritů (nezávislých na takzvaném herním poli – playground), tak i pro detekci kolizí mezi sprity, popř. mezi spritem a barvami (resp. přesněji řečeno obarvenými pixely) v herním poli. Ovšem samotný termín „sprite“ může být v dnešní době trošku matoucí (zejména bez znalosti historie herní grafiky), takže se například v nástroji Pygame Zero namísto toho používá název „actor“ (ten je ovšem matoucí taktéž, i když v jiném kontextu).

Poznámka: ve skutečnosti je detekce kolizí spritů v Basicu-256 nedokonalá, protože testuje pouze kolize obalových obdélníků a nikoli kolize na úrovni jednotlivých pixelů. Z tohoto pohledu je „starodávný“ čtyřicet let starý hardware osmibitových herních konzolí a domácích počítačů lepší.

10. Načtení a zobrazení spritu

Podívejme se nyní na způsob načtení a zobrazení spritu, tedy rastrového obrázku. Tento rastrový obrázek naleznete na adrese https://raw.githubusercon­tent.com/tisnik/8bit-fame/master/Basic-256/gnome-globe.png – povšimněte si, že obsahuje poloprůhledné i zcela průhledné pixely, což je Basicem-256 plně podporováno.

Nejprve je nutné alokovat paměť pro sprite, což zajišťuje příkaz spritedim, kterému se předá počet spritů, pro něž se má paměť alokovat:

spritedim 1

Sprite je identifikován svým pořadovým číslem, v našem případě (máme jediný sprite) nulou. Všechny příkazy pro práci se sprity očekávají pořadová čísla spritů, typicky jako první parametr. O načtení spritu se stará příkaz spriteload, kterému se předá jméno souboru s rastrovým obrázkem:

spriteload 0, "gnome-globe.png"

Sprite je ihned poté možné zobrazit příkazem spriteshow:

spriteshow 0

Úplný skript pro načtení a následné zobrazení spritu je velmi jednoduchý:

rem Načtení a zobrazení spritu clg spritedim 1 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteshow 0

11. Změna pozice spritu v rámci grafické plochy

Střed spritu je považován za bod, podle kterého se určuje pozice spritu v rámci grafické plochy, což v našem konkrétním případě znamenalo, že se zobrazila jen čtvrtina spritu v levém horním rohu grafické plochy. Sprite lze ovšem snadno přesunout příkazem spriteplace, kterému se předá index spritu a dále x-ová i y-ová souřadnice jeho středu:

spriteplace 0, 150, 150

Opět si pochopitelně ukážeme, jak vypadá úplný program určený pro načtení, zobrazení a posunutí spritu:

rem Načtení a zobrazení spritu rem Změna pozice spritu clg spritedim 1 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteplace 0, 150, 150 spriteshow 0

Poznámka: sprite je stále považován za samostatný grafický objekt, takže při svém posunu nezanechá na grafické ploše žádné stopy (což by nastalo ve chvíli, kdybychom namísto spritu použili funkci typu bit block tranfer alias bitblt).

12. Sprite zobrazený nad vykreslenými obrazci na grafické ploše

Sprite se sice zobrazuje v rámci grafické plochy, ale díky tomu, že je považován za samostatný objekt, žádným způsobem neovlivňuje obsah této grafické plochy. Sprite se navíc zobrazuje nad plochou (tedy má odlišnou Z-ovou souřadnici), což si ostatně můžeme velmi snadno otestovat spuštěním následujícího demonstračního příkladu, který nejdříve vykreslí obrazec na grafickou plochu a následně nad ní umístí sprite:

rem Načtení a zobrazení spritu rem Sprite zobrazený nad vykreslenými obrazci na grafické ploše clg color black for i = 0 to 200 step 10 line 50, 50+i, 250, 50+i line 50+i, 50, 50+i, 250 next i spritedim 1 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteplace 0, 150, 150 spriteshow 0

Poznámka: sami si vyzkoušejte, co (a zda vůbec) se změní ve chvíli, kdy se nejdříve zobrazí sprite a teprve poté se zobrazí úsečky na grafické ploše.

Obrázek 10: Sprite nad vykreslenou grafickou plochou.

13. Pomalý relativní přesun spritu (jednoduchá animace)

Víme již, že přesun spritu na nové souřadnice zajišťuje příkaz nazvaný spriteplace. Ovšem při tvorbě jednoduchých her nebo dem se často setkáme s požadavkem na přesun spritu o relativní souřadnice, tedy o zadaný krok (například „o tři délkové jednotky doprava“). I tuto funkcionalitu Basic-256 podporuje, a to díky příkazu spritemove. Tomu se v nejjednodušším případě předává index spritu a relativní krok ve směru x-ové a y-ové osy:

spritemove 0, 1, 1

Demonstrační příklad, který si ukážeme v této kapitole, je ovšem komplikovanější, protože se sprite (relativně) pomalu přesouvá přes grafické pozadí díky použití příkazu spritemove v programové smyčce. Aby nebyl přesun příliš rychlý, je před posunem spritu o jednu délkovou jednotku doprava a současně dolů použit příkaz pause, který program zastaví na dobu specifikovanou v sekundách. Jak je ovšem ze zdrojového kódu patrné, lze použít i desetinná čísla pro specifikaci kratšího časového intervalu:

rem Načtení a zobrazení spritu rem Přesun spritu clg color black for i = 0 to 200 step 10 line 50, 50+i, 250, 50+i line 50+i, 50, 50+i, 250 next i spritedim 1 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteshow 0 for i = 0 to 250 pause 0.01 spritemove 0, 1, 1 next i

14. Přesun spritu se změnou velikosti

Ve skutečnosti nabízí příkaz spritemove, s nímž jsme se seznámili v rámci předchozí kapitoly, i další možnosti. Lze totiž specifikovat i míru změny velikosti spritu při jeho posunu. Schválně píšu poněkud vágně „míru změny velikosti“, protože se nejedná o měřítko v pravém smyslu tohoto slova. Pokud například vyžadujeme, aby sprite po posunu zvětšil svoji velikost o jedno procento, bylo by nutné nastavit měřítko na hodnotu 1.01, ovšem míra změny velikosti bude právě ono jedno procento, tedy hodnota 0.01. Tuto hodnotu je možné předat jako čtvrtý parametr do příkazu spritemove:

spritemove 0, 1, 1, 0.01

Poznámka: díky tomuto způsobu specifikace změny velikosti spritu se zamezuje chybám vzniklým při neustálém násobení – to je nahrazeno součtem, ovšem s tím, že při vykreslení spritu se již násobení pochopitelně musí použít.

Podívejme se nyní na nepatrně upravený demonstrační příklad z předchozí kapitoly, v němž se sprite při pohybu neustále zvětšuje:

rem Načtení a zobrazení spritu rem Přesun spritu se změnou velikosti clg color black for i = 0 to 200 step 10 line 50, 50+i, 250, 50+i line 50+i, 50, 50+i, 250 next i spritedim 1 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteshow 0 for i = 0 to 250 pause 0.01 spritemove 0, 1, 1, 0.01 next i

Obrázek 11: Přesun spritu se změnou jeho velikosti.

15. Přesun spritu s jeho rotací

Poměrně často se setkáme i s požadavkem na to, aby se sprite v zobrazené scéně otáčel. I tato funkce je v Basicu-256 podporována (ale stále existují jiné knihovny, které rotaci rastrových obrázků plně nepodporují). Relativní rotace je zadána v radiánech a lze ji předat v pátém parametru příkazu spritemove. V případě, že si má sprite zachovat původní velikost, ale současně se má otáčet, bude čtvrtý (nyní povinný) parametr nulový a pátý parametr bude obsahovat úhel otočení specifikovaný v radiánech:

spritemove 0, 1, 1, 0.00, 0.1

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, v němž dochází k animaci sestávající z posunu a současně i rotace, může vypadat následovně:

rem Načtení a zobrazení spritu rem Přesun spritu se změnou rotace clg color black for i = 0 to 200 step 10 line 50, 50+i, 250, 50+i line 50+i, 50, 50+i, 250 next i spritedim 1 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteshow 0 for i = 0 to 250 pause 0.01 spritemove 0, 1, 1, 0.00, 0.1 next i

16. Detekce kolize spritů

Již v deváté kapitole jsme se zmínili o možnosti detekovat kolizi dvou spritů. Detekce kolizí je omezena na obalové obdélníky spritů, což v našem konkrétním případě znamená, že se detekce zjistí i ve chvíli, kdy se globy nedotýkají (lepší a korektnější by bylo zjišťovat kolize na úrovni jednotlivých pixelů). Pro detekci kolize je určena funkce nazvaná příznačně spritecollide, které je nutné předat indexy dvou spritů, pro něž se kolize zjišťuje. V následujícím demonstračním příkladu jsou načteny dva (stejné) sprity a následně se jeden sprite začne pohybovat. Pokud je zjištěna kolize s druhým spritem, je tato událost vypsána do textového okna:

rem Načtení a zobrazení spritu rem Kolize spritů clg color black for i = 0 to 200 step 10 line 50, 50+i, 250, 50+i line 50+i, 50, 50+i, 250 next i spritedim 2 spriteload 0, "gnome-globe.png" spriteshow 0 spriteload 1, "gnome-globe.png" spriteshow 1 spritemove 1, 150, 150 for i = 0 to 250 pause 0.01 spritemove 0, 1, 1 if spritecollide(0, 1) then print "Collision" endif next i

17. Vybrané další možnosti Basicu-256

Mezi další důležité vlastnosti Basicu-256 patří podpora pro práci s myší. Stav tlačítek myši lze zjistit funkcí nazvanou mouseb, pozici kurzoru myši pak funkcemi mousex a mousey. Díky existenci těchto funkcí lze relativně snadno realizovat například jednoduchý grafický editor pracující s grafickou plochou. Nesmíme taktéž zapomenout na možnosti načtení rastrových obrázků příkazem imgload. Tyto obrázky lze přímo vložit do kreslicí plochy, popř. z nich získat určitý výřez funkcí imagecopy. Prozatím však nejsou k dispozici operace pro práci s videem, což by mohlo být pro začátečníky zajímavé.

18. Popsané příkazy (klíčová slova) Basicu-256

Jak je u různých dialektů programovacího jazyka BASIC zvykem, je struktura programů určována do velké míry použitými klíčovými slovy (neboli příkazy) a nikoli množstvím různých dalších znaků.

V předchozím a dnešním článku jsme si popsali následující příkazy:

# Příkaz Stručný popis příkazu 1 print tisk hodnoty na textovou konzoli 2 say hlasité přečtení obsahu řetězce 3 rem poznámka (lze nahradit znakem #) 4 input interaktivní vstup (číslo nebo řetězec) 5 if příkaz, za kterým následuje podmínka 6 then začátek větve vykonané při splnění podmínky 7 endif konec rozhodovacího příkazu if 8 else začátek větve vykonané při nesplnění podmínky 9 begin case začátek rozhodovací konstrukce s více podmínkami 10 case začátek větve se specifikovanou podmínkou 11 endcase konec rozhodovacího příkazu case 12 for začátek počítané programové smyčky 13 to klíčové slovo, za nímž následuje horní mez smyčky 14 step klíčové slovo, za nímž následuje krok smyčky 15 next konec počítané programové smyčky 16 while začátek programové smyčky s testem na začátku 17 end while konec programové smyčky s testem na začátku 18 do začátek programové smyčky s testem na konci 19 until konec programové smyčky s testem na konci 20 goto nestrukturovaný skok na určené návěští (label) 21 gosub skok do podprogramu realizovaný návěštím 22 return návrat z podprogramu 23 function začátek definice funkce 24 end function konec definice funkce 25 subroutine začátek definice podprogramu 26 end subroutine konec definice podprogramu 27 call volání podprogramu 28 dim alokace pole 29 end ukončení celého programu 30 clg vymazání grafické plochy 31 color nastavení barvy kreslení 32 line vykreslení úsečky do grafické plochy 33 penwidth specifikace šířky vykreslování 34 rect vykreslení čtverce či obdélníku do grafické plochy 35 circle vykreslení kružnice do grafické plochy 36 text vykreslení textu do grafické plochy 37 font specifikace fontu použitého pro vykreslování 38 plot vykreslení jediného pixelu do grafické plochy 39 fastgraphics „rychlá“ grafika 40 refresh překreslení grafické plochy 41 spritedim alokace paměti pro sprite 42 spriteload načtení spritu (obrázku) 43 spriteshow zobrazení spritu na grafickou plochu 44 spriteplace přesun spritu na zadanou absolutní pozici 45 spritemove relativní posun spritu, změna velikost spritu, rotace spritu 46 pause zastavení programu na zadaný počet sekund (lze použít i neceločíselné hodnoty)

19. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popsané demonstrační příklady určené pro Basic-256 (a tudíž nekompatibilní s žádným jiným BASICem) byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Tyto příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa 1 01_hello_world.bas program typu „Hello, world!“ v Basicu-256 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/01_hello_world.bas 2 02_comment.bas zápis komentářů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/02_comment.bas 3 03_int_variable.bas práce s celočíselnými proměnnými https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/03_int_variable.bas 4 04_string_variable.bas práce s řetězcovými proměnnými https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/04_string_variable.bas 5 05_expressions.bas základní aritmetické výrazy, priorita operátorů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/05_expressions.bas 6 06_string_concatenation.bas operace spojení řetězců https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/06_string_concatenation.bas 7 07_substring.bas získání podřetězce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/07_substring.bas 8 08_string_replace.bas náhrada části řetězce jiným řetězcem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/08_string_replace.bas 9 09_string_replace.bas vícenásobná náhrada podřetězce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/09_string_replace.bas 10 10_string_replace.bas vliv velikosti znaků při nahrazování https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/10_string_replace.bas 11 11_string_replace.bas vliv velikosti znaků při nahrazování https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/11_string_replace.bas 12 12_input_output.bas základní vstupně-výstupní operace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/12_input_output.bas 13 13_if_then.bas rozhodovací konstrukce typu if-then (jedna větev) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/13_if_then.bas 14 14_if_then_else.bas rozhodovací konstrukce typu if-then-else (obě větve) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/14_if_then_else.bas 15 15_nested_ifs.bas vnořené rozhodovací konstrukce typu if-then-else https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/15_nested_ifs.bas 16 16_case.bas rozhodovací konstrukce typu case https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/16_case.bas 17 17_for_next.bas počítaná programová smyčka typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/17_for_next.bas 18 18_for_next_step.bas počítaná programová smyčka typu for-next s počitadlem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/18_for_next_step.bas 19 19_for_next_same_limits.bas oba shodné limity v programové smyčce for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/19_for_next_same_limits.bas 20 20_for_next_illegal.bas dolní limit větší než horní limit https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/20_for_next_illegal.bas 21 21_for_next_count_down.bas počítání směrem dolů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/21_for_next_count_down.bas 22 22_for_next_variable_max.bas postupná modifikace horního limitu ve smyčce for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/22_for_next_variable_max.bas 23 23_for_next_variable_step.bas postupná modifikace kroku ve smyčce for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/23_for_next_variable_step.bas 24 24_while.bas programová smyčka typu while https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/24_while.bas 25 25_do_until.bas programová smyčka typu do-until https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/25_do_until.bas 26 26_exit_for.bas předčasný výskok ze smyčky for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/26_exit_for.bas 27 27_continue_for.bas příkaz continue for https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/27_continue_for.bas 28 28_continue_while.bas příkaz continue while https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/28_continue_while.bas 29 29_continue_do.bas příkaz continue do https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/29_continue_do.bas 30 30_gcd.bas výpočet největšího společného dělitele https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/30_gcd.bas 31 31_goto.bas nestrukturovaný příkaz goto https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/31_goto.bas 32 32_goto_GCD.bas využití příkazu goto při výpočtu největšího společného dělitele https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/32_goto_GCD.bas 33 33_goto_GCD_error.bas problematické použití klíčového slova v jiném kontextu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/33_goto_GCD_error.bas 34 34_factorial.bas výpočet faktoriálu, konstrukce gosub a return https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/34_factorial.bas 35 35_factorial_function.bas definice funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/35_factorial_function.bas 36 36_factorial_function.bas definice funkce pro výpočet faktoriálu, alternativní výstup z funkce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/36_factorial_function.bas 37 37_factorial_subroutine.bas definice podprogramu pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/37_factorial_subroutine.bas 38 38_arrays.bas alokace pole a výpis délky pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/38_arrays.bas 39 39_arrays.bas procházení prvky pole standardní smyčkou for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/39_arrays.bas 40 40_arrays.bas procházení prvky pole konstrukcí for-each https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/40_arrays.bas 41 41_clg.bas vymazání grafické plochy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/41_clg.bas 42 42_line.bas vykreslení úsečky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/42_line.bas 43 43_more_lines.bas úsečky s různým sklonem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/43_more_lines.bas 44 44_penwidth.bas změna šířky kreslicího pera https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/44_penwidth.bas 45 45_rect.bas vykreslení čtverce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/45_rect.bas 46 46_brush_color.bas změna barvy štětce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/46_brush_color.bas 47 47_brush_penwidth.bas změna barvy štětce + modifikace šířky obrysu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/47_brush_penwidth.bas 48 48_circle.bas kružnice a kruh https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/48_circle.bas 49 49_text.bas vykreslení textu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/49_text.bas 50 50_text_size.bas změna velikosti fontu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/50_text_size.bas 51 51_plot.bas vykreslení na úrovni jednotlivých pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/51_plot.bas 52 52_fast_graphics.bas „rychlá“ grafika https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/52_fast_graphics.bas 53 53_better_refresh.bas příkaz REFRESH https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/53_better_refresh.bas 54 54_sprite_load_show.bas načtení spritu, zobrazení spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/54_sprite_load_show.bas 55 55_sprite_place.bas přesun spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/55_sprite_place.bas 56 56_sprite_over_graphics.bas sprite nakreslený přes ostatní grafiku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/56_sprite_over_graphics.bas 57 57_sprite_move.bas postupný přesun spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/57_sprite_move.bas 58 58_sprite_scale.bas změna velikosti spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/58_sprite_scale.bas 59 59_sprite_rotate.bas rotace spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/59_sprite_rotate.bas 60 60_sprite_collision.bas detekce kolize spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Basic-256/60_sprite_collision.bas

