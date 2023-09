Závodní pecka Wipeout a klasika Quake II vyšly v nové verzi

wipEout Rewrite

Původní hra wipEout byl klasický závodní titul, vydaný v roce 1995 pro herní konzoli Sony PlayStation, operační systém DOS a později pro konzoli SEGA Saturn. Nyní je k dispozici její moderní multiplatformní předělávka. Nový wipEout Rewrite je dílem vývojáře Dominica Szablewskiho, který využil úniku kódu z roku 2022.

To však znamená určitou právní nejistotu, nicméně hovoříme o opravdu staré hře, která už není prodávána ani podporována. Předělávka zahrnuje lepší správu paměti, vyšší výkon spolu s podporou vysokého počtu snímků za sekundu, přepsanou a vylepšenou fyziku a mnoho dalšího. Stále je však třeba něco doladit, některé funkce chybí, ale hra je v podstatě hratelná.

wipEout Rewrite

Dolphin vzdal snahu o vydání na Steamu

Po nedávném rozruchu ohledně Dolphinu, emulátoru pro Wii a GameCube, který měl vyjít na Steamu a pak byl zablokován došlo k finálnímu rozuzlení. Tým kolem Dolphinu se po konzultaci s právníky rozhodl vzdát snahy o vydání na herní platformě Steam. Hlavní problém se týká zahrnutí Wii Common Key, který je nutný, aby emulátor mohl spouštět hry pro Wii, což podle tvrzení vývojářů bylo v kódu asi 15 let a nikomu to nevadilo.





Dobrou zprávou je, že s emulátorem Dolphin se nic nestane a jeho vývoj pokračuje dále. Prostě však nebude moci být vydán na Steamu, protože firma Nintendo požádala firmu Valve, aby ho neumožnila nabízet ve svém obchodě.

Dolphin na Steamu

Nové vydání hry Quake II

V úvodu QuakeConu, který proběhl 10. – 13. srpna v Texasu bylo oznámeno znovuvydání počítačové hry Quake II s celou řadou vylepšení. Tato legendární FPS hra z roku 1997 byla vylepšena, aby mohla běžet na moderním hardware s novým obsahem, online multiplayerem a vizuálním vylepšením.





Vylepšená verze Quake II obsahuje oba dodatky k původní hře, Misson Pack: The Reckoning a Mission Pack: Ground Zero, které přidávají více než 30 dalších úrovní pro jednoho hráče a více než 20 map pro deathmatch. Pro tvůrce modů jsou k dispozici zdrojové kódy.

Quake II

yuzu dostává mnoho optimalizací a oprav

Tým pracující na emulátoru Nintendo Switch yuzu nedávno vydal čerstvou zprávu o pokroku ve vývoji. Jejich práce na zlepšení her používajících Unreal Engine 4 pokračuje, zejména od nedávného vydání hry Pikmin 4 v červenci tohoto roku. Bylo provedeno mnoho optimalizací, díky kterým dosáhli až 10% zvýšení výkonu v hrách Super Mario Odyssey a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Navíc hra Splatoon 3 zaznamenala výrazné zrychlení vykreslování. Další změny proběhly díky reverznímu inženýrství na poli podpory fyzických herních ovladačů od firmy Nintendo.

Pikmin 4

V krátkosti

Vyšel VCMI 1.3, nové vydání otevřeného herního enginu pro tahovou strategii Heroes of Might and Magic III. CorsixTH, otevřená reimplementace budovatelské hry Theme Hospital je k dispozici ve verzi 0.67. Vývojáři OpenRA vydali novou verzi 20230808 s novou misí pro Red Alert a spoustou oprav. Nová verze svobodného enginu GemRB 0.9.2 vylepšuje podporu pro RPG Planescape: Torment.