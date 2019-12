 »   »  Zcela překopaný Darktable 3.0 a digiKam 7.0 s rozpoznávání tváří pomocí neuronové sítě

Vydán darktable 3.0.0

Všichni správní fotografové to už vědí: jako ukázkový vánoční dárek připravili na 24. prosince tvůrci novou hlavní verzi RAW developeru darktable. Jak číselná změna naznačuje, v útrobách programu se opět děly velké věci.

Tou první je zcela přepracované GUI programu, které je nyní plně řízeno GTK+ CSS pravidly. V C-čkovém GTK kódu tak už nejsou žádné předpisy pro velikosti, barvu či pozici prvků rozhraní, díky čemuž je celé GUI měnitelné pomocí témat vzhledu. Tato verze 3.0.0 přináší několik témat: výchozí darktable, dále pak darktable-icons (výchozí téma, ale s ikonami), darktable-elegant-darker a darktable-icons-darker (více condensed fonty, nejlepší s posmem Roboto), darktable-elegant-dark (lehká verze), darktable-elegant-grey (ještě lehčí verze) a u těchto dvou také varianty s ikonami modulů (darktable-icons-dark, darktable-icons-grey).

Jsou zde nové klávesové zkratky pro rychlé sbalení ohraničení, postranních lišt, histogramu či navigace. Nové GUI každopádně pro správnou funkci potřebuje alespoň GTK+ 3.22.

Posuvníkům lze přiřadit dynamické klávesové zkratky, kdy pak pouhým točením kolečka (či šipkami) je měněna příslušná hodnota bez nutnosti najíždět myší k posuvníku či jej přímo vybírat.

Do lightable přibylo nové časové zobrazení a „culling“ režim (zobrazí pevné množství obrázků od vybraného dál s tím, že lze používat pan&zoom). Navíc lighttable okno nyní dobře vypadá s 4k ři 5k monitory.

Pořadí zpracování jednotlivých nastavených úprav lze měnit pomocí Ctrl+Shift+posuv. Autoři ale jedním dechem dodávají očividné, že toto není určeno k přeuspořádání GUI dle osobních preferencí, ale že to skutečně má vliv na pořadí zpracování, čili výslednou fotografii a je potřeba rozumět chování v celkovém kontextu, případně to raději nechat celé na výchozím nastavením pořadí zpracování.

Uložená historie zpracování vždy znovu zobrazí dříve skryté moduly, pokud jsou v exportu použity. Je zde sedm modulů, které jsou natolik specifické, že je ikonou usnadněna jejich identifikace: raw black/white point, white balance, highlight reconstruction, demosaic, input color profile, output color profile a gamma.

Jednou z novinek je modul filmic RGB, který stejně jako dřívější filmic nahrazuje base curve, shadows and highlights a další moduly globálně měnící tone-mapping. Nová verze by měla být jednodušší na používání a redukovat některé nežádoucí jevy. Dalším novým modulem pak je tone equalizer, který sjednocuje vlastnosti modulů zone system, shadows and highlights a lokálního tone mappingu. S jeho pomocí lze provádět lokální úpravy tonality (používá logiku zónového systému Ansela Adamse, s 9 sekcemi pro push/pull každé zóny – navíc lze interaktivně měnit push/pull proces přímo myší na jednotlivých oblastech fotky) – rozhodně jde o nástroj, který stojí za vyzkoušení a podrobnější analýzu chování, neb autoři hovoří o tom, že interně si zavádí masky pro nadržování a vykrývání a zachovává lokální kontrast bez vzniku halo efektu na hranách.

Trojka darktablu dále přináší desítky menších novinek, řadu oprav chyb, takže rozhodně stojí za přečtení detailní přehled změn. Z hlediska vícevláknové práce program přešel na OpenMP, přibyla třeba podpora Sony ARW2 (což ocení majitelé novějších strojů této značky), mnoho nově podporovaných foťáků, ať již z hlediska RAWů či profilů šumu. Aktualizovány jsou samozřejmě mnohé překlady a mezi nimi potěší čeština.

digiKam 7.0.0-beta1

Ještě o dva dny dříve přišla na svět první beta očekávaného digiKamu 7.0. Zde je hlavní novinkou záležitost tvůrci označovaná jako deep learning powered faces management, tedy nový systém rozpoznávání tváří (mj kvůli otagování fotografií) využívající strojové učení za pomoci funkcionality neuronové sítě v projektu OpenCV.